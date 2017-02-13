/Поглед.инфо/ Редакционната статия на китайския официоз обсъжда обстойно отношeнията между Русия и Китай в светлината на предстоящото официално посещение на руският президент Владимир Путин в Пекин през май т.г. По време на визитата, Путин ще посети международния форум "Един пояс, един път", който се провежда по същото време в Пекин.

В средата на 2017 г. китайският президент Си Цзинпин ще направи ответно официално посещение в Москва. През 2016 г. двамата лидери са имали пет официални срещи помежду си.

През 1972 г. президентът на САЩ Ричард Никсън посети Китай, в опитите си да изгради американско-китайска ос срещу Съветския съюз. Дали Америка сега не търси съюз с Русия срещу Китай? Предположения, че руско-китайските отношения могат да бъдат влошени под влиянието на САЩ, са рецидиви от Студената война. Тези, които се надпреварват в интерпретации на подобни схеми, имат много повърхностни познания за руско-китайските отношения и за процесите в съвременния свят. В днешния турбулентен свят отношенията между Русия и Китай са основани на всестранно стратегическо взаимодействие и партньорство и представляват от само себе си точната координата, по която трябва да се ориентират другите страни. Стратегическото партньорство между Русия и Китай няма да позволи те да бъдат обкръжени и завладяни. Стратегическата сигурност на нашите две страни има общи корени и е в рамките на взаимната защита.

(рус.ез.)

Зрелые российско-китайские отношения — это совместная стратегическая собственность двух стран

9 февраля посол России в Китае Андрей Денисов сообщил, что в мае президент России Владимир Путин посетит международный форум «Один пояс, один путь», который пройдет в Пекине. Участие в форуме будет приурочено к государственному визиту Путина в Китай. Благодаря Денисову также стало известно, что в середине 2017 года Председатель КНР Си Цзиньпин также нанесет официальный визит в Россию. Денисов выразил надежду на то, что в этом году главы государств будут встречаться не реже, чем в прошлом. В 2016 году между Си и Путиным состоялось пять официальных встреч.

В настоящий момент, когда в международных отношениях наблюдается сравнительная неустойчивость, это известие имеет большую силу для российско-китайских отношений. В 2016 году в мировом порядке произошли мощные колебания. Европа и Америка пережили изменения, в которые сложно поверить. Тот мир, в котором существуют и который окружает российско-китайские отношения, похоже, тоже очень сильно меняется.

Новый президент США Дональд Трамп не раз открыто выражал особую симпатию к Путину и надежду на улучшение российско-американских отношений. Это еще более провоцирует суждения о возможности конструктивных изменений в «треугольнике Китай-Америка-Россия». Наиболее радикальные аналитики задаются вопросом: в 1972 году Никсон присоединился к Китаю в противостоянии СССР (в 1972 году президент США Ричард Никсон нанес визит в Китай, — прим. ред.), может ли сейчас Америка объединиться с Россией в уравновешивании Китая? Все эти предположения о том, что российско-китайские отношения могут испортиться под влиянием России и Америки, полностью основаны на опыте холодной войны. В действительности, люди, состязающиеся в своих трактовках современного мира, имеют очень поверхностные знания о российско-китайских отношениях.

Российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства подверглись долгосрочному испытанию. Сейчас, хотя давление, которое Америка и Запад осуществляют на стратегическое пространство Китая и России, и приносит некоторые колебания, сегодняшние российско-китайские отношения намного их превосходят, так как являются историческим выбором Китая и России, которые исходили из своих стратегических интересов.

Структура взаимодействия внутри большого «треугольника» Китай-Россия-Америка по большей части состоит из воображаемой инерции и не соответствует действительности. Ухудшение российско-американских отношений, происходившее последние два года, не имеет никакого отношение к американо-китайским отношениям. Также, скорее всего, нет тесной связи между решением Трампа смягчить отношения с Россией и его будущей политикой по отношению к Китаю. Стабильность российско-китайских отношений находится под надежной защитой. Поэтому возможное влияние, которое может оказать улучшение российско-американских отношений, несоизмеримо с прочностью российско-китайских отношений.

Российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства в высшей степени соответствуют внутренним потребностям этих соседних государств. Эти отношения существуют не для того, чтобы «показать» их Америке, и также не являются вынужденным шагом. Совершенно невозможно представить, чтобы российско-американские отношения достигли нынешнего уровня российско-китайских отношений. А богатое содержание китайско-российских отношений не может быть использовано Россией для улучшения отношений с Америкой.

Более того, перспектива улучшения российско-американских отношений весьма неопределенна. В настоящий момент Трамп лишь смягчил отношение к Москве, а изменение существенного характера российско-американских отношений зависит от множества обстоятельств, как исходящих из самой Америки, так и из всего западного мира. Возможно, что за четыре года президентства Трампу это удастся, но только при условии, что будут ликвидированы западные антироссийские санкции и исчезнет всеобщее противостояние.

По сути, улучшение отношений России с Америкой ничуть не навредит ее отношениям с Китаем. Напротив, это приведет к смягчению международных отношений и позволит Китаю напрямую извлечь из этого выгоду. Возможно, что обществам Китая, России и Америки стоит уйти от инерционного мышления «треугольника» Китай-Россия-Америка и ощутить действительность международных отношений 21 века.

В мире, который, кажется, постоянно «сходит с рельсов», российско-китайские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства представляют собой точную координату, на которую стоит ориентироваться другим странам. Стратегическое партнерство России и Китая не позволит опасности окружить и захватить их. А стратегическая безопасность этих стран имеет общий якорь и находится под взаимной защитой.

Времена холодной войны уже давно позади, и фундамент, на котором стоят международные отношения тоже изменился. В современном мире нельзя вести дела, руководствуясь старой логикой холодной войны, так как это лишь бессмысленная трата ресурсов всех стран. Россия и Китай первыми выходят из истории, не присоединяясь к каким-либо блокам. Необходимо правильно понимать российско-китайские отношения, и превосходить западное представление о геополитике.