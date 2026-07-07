Анкара като предупреждение: НАТО милитаризира Европа, Турция вдига цената си

/Поглед.инфо/ Срещата на НАТО в Анкара на 7–8 юли 2026 г. няма да бъде рутинна дипломатическа церемония. Тя се очертава като момент, в който алиансът ще се опита да превърне войната в Украйна, напрежението около Иран и американския натиск върху Европа в нова военна финансова рамка. Зад красивите думи за „сигурност“ стои доста по-груба картина: Европа ще плаща повече, САЩ ще запазят командната позиция, а Турция ще използва географията си, армията си и отбранителната си индустрия, за да вдигне цената на собствената си лоялност.

По публикации на Reuters, Associated Press, НАТО, The Guardian, CSIS и международни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анкара не е среща за мир. Тя е среща за военна сметка

Основният извод трябва да се каже още в началото, без дипломатически памук. Срещата на НАТО в Анкара на 7–8 юли 2026 г. изглежда като опит алиансът да преведе продължаващата конфронтация с Русия, войната в Украйна, напрежението около Иран и американското пренареждане на глобалните приоритети на езика на бюджетите, оръжейните поръчки и инфраструктурата.

Това не е среща за деескалация. Това е среща за прехвърляне на тежестта.

Официалната рамка е достатъчно ясна. НАТО представя форума в Анкара като момент за напредък към „историческия“ план за 5% отбранителни инвестиции и за превръщането на тези пари в увеличено производство, съвместни поръчки и индустриално възпиране. Самият език е показателен. Не се говори просто за армия, а за индустриална база на конфронтацията. НАТО вече мисли не само в батальони, а в заводи, вериги за доставки, ракети, пристанища, пътища и дългосрочни договори.

Reuters съобщава, че лидерите на 32-те държави членки се събират в Анкара под натиск от президента Доналд Тръмп Европа да увеличи разходите си за отбрана и да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. В проектодекларацията, видяна от агенцията, европейските съюзници и Канада трябва да покажат, че вървят към целта от 5% от БВП до 2035 г., като се очаква и потвърждение за 70 млрд. евро военна помощ, оборудване и обучение за Украйна през 2026 г.

Тук има един проблем, който брюкселският език се старае да замаже. Когато една система започне да говори едновременно за 5% от БВП, военно производство, съвместни оръжейни поръчки и дългосрочна подкрепа за война, тя вече не се готви за „кризисно управление“. Тя се настройва за продължителна конфронтация. Не за утре сутрин. Но за години.

Американската формула: по-малко пряка тежест, повече контрол

Работната хипотеза тук е следната: САЩ не напускат Европа, а сменят модела на контрол. Вместо да плащат основната сметка, искат европейците да финансират много по-голяма част от военната машина, докато стратегическото командване остава във Вашингтон. Това изглежда логично, но трябва да се провери през фактите.

Associated Press съобщава, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е поискал от съюзниците „ясни, конкретни и надеждни планове“ за достигане на новите цели за военни разходи. Формулата е 5% от БВП, от които 3,5% за отбранителни бюджети и 1,5% за инфраструктура — пътища, мостове, пристанища, тоест за прехвърляне на войски и техника. Това вече не е абстрактна „сигурност“. Това е логистика за голяма война.

Същата публикация отбелязва, че Вашингтон намалява своята роля в европейската сигурност и настоява съюзниците да поемат по-голямо финансово бреме. Това е същината на новия американски подход, наричан от администрацията „НАТО 3.0“ — Европа поема повече отговорност за собствената си отбрана, за да може САЩ да насочат ресурси към други приоритети.

Преведено от дипломатически на нормален език: плащайте повече, спорете по-малко, купувайте по-бързо.

САЩ имат проблем с ресурсите. Китай е дългосрочният конкурент, Близкият изток отново гори, Иран остава фактор, а Украйна поглъща огромни количества оръжие, боеприпаси и политическа енергия. Американската имперска рационалност не е изчезнала. Тя просто става по-счетоводна. Европа трябва да бъде едновременно фронтова зона, клиент на американската отбранителна индустрия и дисциплиниран младши партньор.

Разбира се, има и аргумент срещу тази теза. Може да се каже, че Европа действително трябва да увеличи отбранителния си капацитет, защото войната в Украйна показа слабостите на европейските армии и индустрия. Това не е несериозен аргумент. Европейските складове бяха изпразнени, производството на боеприпаси изоставаше, а зависимостта от САЩ стана прекалено видима.

Но числата сочат друго. Ако новата европейска военна мощ се изгражда основно вътре в командната архитектура на НАТО, под натиска на Вашингтон и чрез общи поръчки, които често обслужват големите западни производители, това не е европейска стратегическа автономия. Това е по-скъпа зависимост.

Украйна остава фронт, не член

По украинския въпрос вероятността за пробив към членство остава ниска. Очакването е друго: повече оръжия, повече обучение, повече пари, но без пълноправно влизане в НАТО. Reuters съобщава, че държавите от алианса се очаква да потвърдят 70 млрд. евро помощ за Украйна през 2026 г. и поне еквивалентни нива през 2027 г., като САЩ не се очаква да участват пряко във финансирането на този пакет.

Това е много важен детайл. Украйна получава военна поддръжка, но европейската сметка расте. Същевременно страната остава извън защитата на член 5. Иначе казано — достатъчно близо, за да воюва от името на западната стратегия; недостатъчно вътре, за да бъде защитена като пълноправен съюзник.

Това е цинично, но не е нелогично от гледна точка на НАТО. Приемането на Украйна в алианса в условията на война би означавало риск от пряк сблъсък с Русия. Поддържането на Украйна като въоръжен партньор позволява продължаване на натиска върху Москва без формално преминаване на прага към обща война.

Тази конструкция е удобна за Вашингтон, тежка за Европа и трагична за самата Украйна.

На този въпрос ще има много патетика. Ще се говори за свобода, демокрация, устойчивост. Но документите и парите са по-честни от речите. Когато се обещават десетки милиарди за оръжия, а не политическо уреждане, това означава, че алиансът очаква войната да продължи.

Турция влиза в ролята на скъп съюзник

Анкара не е просто домакин. Турция ще използва срещата като пазар, витрина и дипломатически лост.

Reuters посочва, че Турция ще иска да покаже растящите възможности на своята отбранителна индустрия, да настоява за премахване на ограниченията върху военната търговия в рамките на НАТО и да търси напредък по системите SAMP/T с Франция и Италия. Ердоган се очаква да постави пред Тръмп и темата за американските санкции и връщането към програмата F-35.

Това е турският стил — не сантиментален, а търговски. Анкара знае колко струва географията ѝ. Черно море, Кавказ, Близкият изток, проливите, Сирия, Ирак, Източното Средиземноморие, миграционният натиск, връзките с Русия, военната индустрия, дроновете, собствената армия. Всичко това е капитал.

САЩ изглежда са готови да направят сериозен жест. Reuters съобщи на 7 юли 2026 г., че Тръмп се очаква да подкрепи потенциална продажба на F-35 на Турция, макар правните и конгресните пречки да не са преодолени. Проблемът остава руската система С-400, заради която Турция бе извадена от програмата F-35 и срещу нея бяха наложени санкции. Американският закон не позволява продажба, докато Анкара притежава системата, а една от обсъжданите версии е прехвърлянето на С-400 в трета страна.

Тази версия изглежда убедителна, но не е решена. Има съпротива в Конгреса, има израелски възражения, има и руски фактор, защото подобни системи не се местят като офис мебели без политическа цена. Reuters цитира и позицията на Бенямин Нетаняху, който се противопоставя на продажби на F-35 и двигатели за турски бойни самолети, защото според него това би нарушило баланса в Близкия изток.

За Ердоган обаче самото поставяне на темата е успех. Турция казва на НАТО: искате ме срещу Русия, искате ме в Черно море, искате ме в Близкия изток, искате ме срещу миграционния натиск — тогава плащайте политически.

И плащането започва.

Черно море и България: периферията, която става инфраструктура

За България тази среща е важна не защото някой в Анкара ще се занимава специално с българския интерес. Тъкмо обратното. България ще бъде важна, защото се намира на карта, която други чертаят.

При новата логика на НАТО Черно море не е периферия. То е част от линията Украйна — Румъния — България — Турция — Кавказ — Близък изток. Военната инфраструктура, пристанищата, пътищата, железопътните коридори, складовете за гориво и боеприпаси вече са част от отбранителното планиране. Формулата 3,5% за отбрана плюс 1,5% за инфраструктура показва точно това. Не се мисли само за армията като институция, а за територията като военен коридор.

България трябва да си даде сметка за този прост факт. Когато една държава е разположена между Черно море, Балканите, турските проливи и украинския театър, тя не може да си позволи външнополитическа леност. Но точно това наблюдаваме от години — послушно следване, говорене с чужди фрази, липса на собствен стратегически речник.

Рискът не е само военен. Той е финансов, икономически и политически. Ако новите цели за разходи бъдат превърнати в твърд критерий за лоялност, малките държави ще бъдат притиснати да режат социални разходи, да пренасочват публични средства и да купуват техника, която невинаги отговаря на реалните им отбранителни потребности.

Това ще се продава като модернизация. Част от него може наистина да бъде модернизация. Но друга част ще бъде просто абонамент за чужда стратегия.

Иран, Ормуз и южният фланг

Темата Иран ще присъства, дори ако не бъде централната публична тема. Reuters съобщава, че в декларацията лидерите се очаква да заявят, че Иран не трябва никога да има ядрено оръжие и че трябва да спазва свободата на корабоплаване в Ормузкия проток.

Това разширява дневния ред на Анкара отвъд Русия и Украйна. НАТО се опитва да подреди едновременно източния и южния си фланг. Турция е ключова и в двата. Затова срещата в Анкара е удобна за Ердоган. Той може да говори с едни и същи събеседници за Украйна, Сирия, Иран, Черно море, отбранителна индустрия, F-35 и санкции.

НАТО официално остава северноатлантически съюз. Реално все повече действа като политико-военна мрежа с глобални партньори. В Анкара се очакват срещи с представители от Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЕ, а министрите на отбраната на НАТО трябва да разговарят и с Австралия, Япония, Нова Зеландия и Южна Корея.

Това вече не е само Европа. Това е западният военен блок в преход към по-широка конфигурация срещу Русия, Иран и, в по-дълбок план, Китай. Не всичко ще бъде казано така. Никога не се казва така. Дипломацията има навика да слага ароматизатор в стая, в която гори кабел.

Демокрацията като декор

Има и неприятна вътрешнополитическа страна. Турция е домакин на среща на алианс, който обича да говори за демокрация, права и свободи. В същото време The Guardian съобщава за засилени репресии преди срещата — арести, забрани на демонстрации, натиск върху медии и опозиция. Reuters също съобщи, че Марк Рюте е подчертал значението на свободата на демонстрации и свободата на медиите след предсрещовите действия на турските власти.

Това няма да провали срещата. Няма дори сериозно да я разклати. Защото НАТО не е правозащитна организация. Когато става дума за Турция, моралният речник се използва внимателно, дозирано, почти хомеопатично. Анкара е твърде важна, за да бъде третирана като неудобен ученик. Тя е голяма армия, територия, проливи, база, индустрия и контактна зона с Русия и Близкия изток.

Това е суровият реализъм на Запада. Демокрацията е задължителна за слабите, препоръчителна за средните и преговаряема за нужните.

Колко устойчива е основната теза?

Основната теза на този анализ е, че Анкара ще легитимира нов етап на милитаризация на Европа, по-голямо финансово натоварване на европейските съюзници и по-висока стратегическа цена на Турция вътре в НАТО.

Има ли аргументи срещу нея? Да.

Първо, може да се твърди, че НАТО просто реагира на реална руска заплаха след войната в Украйна. Второ, европейската отбранителна слабост е факт и не може вечно да се компенсира с американски чадър. Трето, Турция действително е незаменим съюзник по география и военен капацитет, независимо от вътрешния си политически режим.

Тези аргументи не са за подценяване. Но те не отменят основния извод. Реакцията на заплаха може да бъде пропорционална, политическа и ориентирана към уреждане. Тук виждаме нещо друго — дългосрочна бюджетна рамка, индустриална мобилизация, инфраструктурна подготовка и продължаване на украинския военен пакет без реален хоризонт за политическо решение.

Затова тезата издържа. Не защото НАТО „тайно иска война“ — това би било плитко обяснение. А защото алиансът вече функционира така, сякаш продължителната конфронтация е нормалното бъдеще.

Какво най-вероятно ще последва?

Срещата ще потвърди линията към 5% от БВП за отбрана и свързана инфраструктура. Няма да има пълна дисциплина веднага, но ще има политически натиск, графици, планове и механизми за притискане на изоставащите. Ще бъде потвърдена значителна помощ за Украйна през 2026 г., без реална покана за членство. Украйна ще остане въоръжен партньор, не защитен съюзник.

Турция ще използва срещата за пробив по отбранителната търговия, F-35, SAMP/T и собствената си индустрия. Дори без окончателно решение, Анкара ще излезе с повишена цена.

Сценариите с по-малка вероятност

Ще има частично движение по турско-американския спор за F-35, но не и бързо пълно връщане на Турция в програмата. С-400 остава юридически и политически възел.

Черно море ще получи по-голямо значение в практическото планиране, дори ако това не бъде формулирано с груби думи в публичните документи. България и Румъния ще бъдат все по-важни като логистика, пристанища, въздушно пространство и инфраструктура.

Европейските правителства ще започнат да усещат вътрешнополитически натиск заради военните разходи. Данъци, дълг, социални съкращения или пренасочване на публични средства — сметката няма да изчезне.

Какво не бива да се изключва?

Възможен е по-сериозен вътрешен спор в НАТО, ако някои държави откажат ясни планове за 5%. Засега натискът вероятно ще бъде овладян дипломатически.

Възможно е темата Иран да измести частично украинския дневен ред, ако напрежението в Ормуз се повиши. Това би засилило още повече ролята на Турция.

Не е изключено Украйна да получи по-силни политически формулировки за бъдещо членство, но без реално съдържание. Такива текстове служат повече за морална компенсация, отколкото за стратегическа гаранция.

Последният извод

Анкара ще бъде представена като среща на единството. По-вероятно е да остане като среща на новата зависимост.

Европа ще говори за сигурност, но ще подписва чекове. Америка ще говори за партньорство, но ще пази командния пулт. Турция ще говори за съюзническа солидарност, но ще договаря самолети, ракети, санкции и статут. Украйна ще получи оръжия, но не и гарантиран край на войната.

А България?

България трябва най-после да разбере, че в подобни срещи малките държави не присъстват автоматично като субекти. Често присъстват като територия, коридор, пристанище, въздушно пространство и бюджетен ред в чужда таблица.

Това е неприятно. Но е по-добре да се каже навреме, отколкото после да се чудим защо пак сме били „изненадани“.

Анкара няма да сложи край на кризата, а ще очертае следващия ѝ етап

След срещата в Анкара едва ли ще видим драматични решения, които за една нощ да променят международната обстановка. Истинското значение на подобни форуми рядко се измерва с отделните декларации. То се проявява в посоката, която задават за следващите години.

Ако официалните документи и публичните заявления се превърнат в реална политика, НАТО ще навлезе в период на още по-дълбока военна интеграция, ускорено превъоръжаване и по-голямо финансово натоварване на европейските държави. Това не означава непременно, че алиансът се готви за пряк военен сблъсък с Русия. Означава обаче, че продължителната конфронтация все повече се приема като нормално състояние на европейската сигурност.

Тъкмо тук възниква най-сериозният въпрос. Колкото по-дълго военната логика измества политическата, толкова по-трудно ще бъде връщането към реален дипломатически процес. Историята неведнъж е показвала, че когато огромни финансови, индустриални и политически ресурси бъдат насочени към подготовка за дългосрочно противопоставяне, самото противопоставяне започва да се възпроизвежда независимо от първоначалните причини, които са го породили.

Турция вероятно ще излезе от срещата с по-голяма международна тежест. Нейното географско положение, военен потенциал и развиваща се отбранителна индустрия превръщат Анкара в партньор, без който трудно могат да бъдат реализирани редица стратегически планове на НАТО. Това ще разшири възможностите на турската дипломация да защитава собствените си интереси едновременно пред Вашингтон, европейските столици и Москва.

За Европа изпитанието тепърва започва. Увеличаването на военните разходи ще изисква политически решения, които неизбежно ще се отразят върху публичните финанси, социалните политики и конкурентоспособността на европейската икономика. Доколко европейските общества ще приемат тази цена като неизбежна, предстои да стане ясно.

За България въпросът е още по-конкретен. Разположена на източния фланг на НАТО и на брега на Черно море, страната трудно може да остане страничен наблюдател на процесите, които се развиват около нея. Именно затова българската политика има нужда не от механично следване на решения, изработени другаде, а от собствен стратегически анализ, ясно определени национални приоритети и активна дипломация. Лоялността към съюзите не отменя задължението всяка държава да защитава своя национален интерес.

Анкара няма да бъде последната спирка на тази криза. По-вероятно е да остане в историята като момент, в който НАТО окончателно прие, че европейската сигурност навлиза в нов, по-дълъг и по-скъп период на стратегическо противопоставяне. Дали тази стратегия ще доведе до по-голяма стабилност или ще задълбочи разделението на континента, не може да се каже с категоричност днес. Отговорът ще зависи не само от решенията на алианса, а и от способността на големите сили да намерят политически изход, преди военната логика окончателно да измести дипломацията.



