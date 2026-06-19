България – балканският Ормуз или най-голямата пропусната геополитическа възможност!?

/Поглед.инфо/ България от десетилетия повтаря, че се намира на кръстопът между Европа, Азия, Черно море и Средиземноморието. Но кръстопътят сам по себе си не носи влияние. Той е само възможност. В момент, когато светът пренарежда транспортни, енергийни и логистични маршрути, а Черно море и Балканите отново придобиват стратегическо значение, пред България стои въпрос, който поколения управляващи избягваха: може ли страната да превърне своето положение в реална сила или ще остане територия, през която другите преминават?

България между географията и пропуснатата стратегия

Има една фраза, която българските политици повтарят от толкова години, че тя вече звучи като част от националния фолклор. България била разположена на кръстопът. Намирала се между Европа и Азия. Между Север и Юг. Между Черно море и Средиземноморието. Между различни цивилизации, култури и икономически пространства. Повтаря се толкова често, че човек започва да подозира нещо друго – когато една държава непрекъснато напомня колко важно е мястото ѝ, обикновено тя изпитва съмнения дали наистина използва това място.

Някога, преди години, по време на разговор с един стар дипломат, който беше прекарал значителна част от живота си по балканските столици, чух една на пръв поглед проста реплика. Той каза, че България е страната с най-добрата география и най-слабата геополитическа фантазия на Балканите. Тогава ми прозвуча като парадокс. С течение на времето започнах да се убеждавам, че може би е бил прав.

Защото географията сама по себе си не произвежда влияние. Тя само предлага възможности. Оттам нататък започва политиката. Започва държавното мислене. Започва способността на един елит да разбере какво притежава.

Ние често разглеждаме България като малка държава. И тя действително е такава по население. По военна мощ също. По икономически мащаб също. Но има една особеност, която често се изплъзва от общественото внимание. Историята неведнъж е показвала, че стратегическото значение на една държава не зависи пряко от нейния размер. Понякога малки територии променят съдбата на цели континенти. Понякога тесни проливи струват повече от огромни пространства. Понякога няколко стотин километра суша определят движението на армии, капитали, суровини и цели империи.

Ормузкият проток е именно такъв пример.

Преди няколко дни попаднах на едно кратко изречение, почти подхвърлено между другото. Авторът не го развиваше. Не го аргументираше. Просто го оставяше да виси във въздуха. Ако иранците са успели да превърнат Ормуз в стратегически инструмент, защо България да не може да превърне собственото си положение в нещо подобно?

На пръв поглед сравнението изглежда пресилено. Между България и Иран няма почти нищо общо. Различни цивилизации. Различни размери. Различна история. Различна култура на държавност. Но въпросът не е в сходството между двете страни. Въпросът е в начина на мислене.

Защото Ормуз не е важен само заради географията си. Светът е пълен с проливи. Ормуз е важен, защото Иран е осъзнал значението му и десетилетия наред изгражда политика около това предимство. Географията е природен факт. Стратегическото значение е политическо произведение.

Тук започва и българският проблем.

През последните тридесет и пет години България постепенно престана да мисли за себе си като за фактор и започна да мисли за себе си като за територия. Разликата е огромна.

Факторът влияе върху процесите.

Територията е пространство, върху което процесите се случват.

Понякога човек може да види тази разлика дори при най-обикновено пътуване из страната. Влакът между София и Варна се движи по-бавно от железниците в голяма част от Европа преди половин век. Пристанищата рядко присъстват в националния разговор. Дунав остава недоизползван. Черно море присъства в политиката главно когато възникне международно напрежение. Все едно България гледа собствената си карта, без да разбира какво вижда върху нея.

А картата е интересна.

На юг е Турция – една от най-амбициозните държави в Евразия. На север е Румъния – страна, която бавно, но последователно увеличава регионалното си значение. На запад са Западните Балкани – пространство, което все още търси окончателното си място в европейската архитектура. На изток е Черно море, което след украинската война вече не е периферна зона, а една от големите линии на геополитическо напрежение.

Поставена между всички тези пространства, България би могла да бъде много неща.

Но засега е предимно наблюдател.

Това е странното. Исторически България рядко е била наблюдател. Средновековната българска държава се е намирала между Константинопол, степния свят и Централна Европа и е оцеляла именно защото е разбирала значението на своето положение. Българското възраждане също не се ражда в изолация. То се ражда по търговски маршрути, по пристанища, по речни и сухопътни връзки. Дори след Освобождението голяма част от икономическия живот следва логиката на коридорите и движението.

Някъде по пътя изгубихме този инстинкт. Започнахме да приемаме географията като фон, а не като инструмент.

Може би защото след края на Студената война изглеждаше, че географията губи значение. Светът говореше за глобализация. За отворени пазари. За свят без граници. За универсални правила. Изглеждаше, че картите вече не са толкова важни.

После дойдоха санкциите.

После дойдоха енергийните кризи.

После дойдоха прекъснатите вериги за доставки.

После дойдоха войните.

И внезапно географията се завърна. Без да пита никого.

България между коридорите и пропуснатите възможности

Когато човек започне да разглежда внимателно картата на Балканите, постепенно разбира колко странна е българската съдба. Не защото сме малка държава. Балканите са пълни с малки държави. Не защото сме бедни. И по-бедни държави са успявали да превърнат местоположението си в политическа и икономическа сила. Странното е друго. България се намира в пространство, през което от векове преминават армии, търговски маршрути, енергийни линии, финансови потоци и цивилизационни влияния, а в същото време все по-често остава наблюдател на процеси, които буквално се случват върху собствената ѝ територия.

Преди години, когато Брюксел започна да чертае Трансевропейските транспортни мрежи, известни като TEN-T, България попадна в няколко от най-важните европейски коридори. На хартия това изглеждаше като стратегически подарък. Черно море, Дунав, връзката между Близкия изток и Централна Европа, направлението от Турция към Румъния и Полша. Ако някой беше решил съзнателно да проектира подобно положение, трудно би го направил по-добре. Само че географията работи по особен начин. Тя не награждава автоматично. Тя предлага възможност, която трябва да бъде уловена.

Погледнете какво се случва през последните десетина години около нас. Турция инвестира десетки милиарди долари в пристанища, летища, логистични центрове и железопътни връзки. Румъния развива Констанца като стратегическо черноморско пристанище. Гърция превърна Пирея в един от най-важните средиземноморски терминали след влизането на китайската компания COSCO. Сърбия изгражда транспортни връзки към Будапеща и постепенно се позиционира като важен сухопътен възел между Централна Европа и Балканите.

На този фон България непрекъснато говори за своето местоположение, но далеч по-рядко говори за конкретната инфраструктура, която превръща местоположението в сила.

Тук се появява един неприятен детайл.

Когато се обсъждат новите транспортни маршрути между Азия и Европа, разговорът все по-често се води около т.нар. Среден коридор. Той започва от Китай, преминава през Централна Азия, Каспийско море, Кавказ и Турция, след което навлиза в Европа. В този маршрут България би могла да играе значителна роля. Би могла. Това е важната дума.

Защото коридорите не се интересуват от национално самочувствие. Те се интересуват от време за доставка, цена на транспорта, състояние на релсите, пропускателна способност на пристанищата и скорост на митническите процедури.

Понякога няколко часа забавяне струват повече от десетки дипломатически декларации.

Затова и сравнението с Ормуз започва да придобива по-различен смисъл. Не става дума за контрол върху петролни танкери. Става дума за контрол върху движението. За способността една държава да стане толкова необходима за околните икономически пространства, че заобикалянето ѝ да стане неизгодно.

Тук обаче се натъкваме на нещо, за което рядко се говори открито. България често се държи като държава от периферията, въпреки че географията ѝ не е периферна. Това противоречие се вижда навсякъде. Вижда се в начина, по който се планират железопътните проекти. Вижда се в бавното развитие на пристанищната инфраструктура. Вижда се в отношението към Дунав, който в много отношения остава най-недооцененият стратегически ресурс на страната.

Достатъчно е човек да погледне картата на Европа. Дунав свързва Черно море с индустриалното сърце на континента. Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Сърбия, Румъния и България се намират по неговото течение. Това е естествен транспортен коридор, който съществува от векове. Въпреки това България рядко присъства в големите европейски разговори за дунавската логистика. Няма скандал. Няма драматичен провал. Има нещо по-лошо. Има постепенно изпадане от стратегическия фокус.

Сходна картина се наблюдава и по въпроса за Черно море.

След началото на войната в Украйна черноморският регион рязко повиши своето значение. Промениха се корабните маршрути. Промениха се енергийните схеми. Промениха се военните оценки. Изведнъж Варна и Бургас започнаха да се оказват по-близо до големите европейски процеси, отколкото мнозина предполагаха само преди няколко години.

Но тук се появява още един въпрос. Има ли в България политически елит, който разглежда тези промени като исторически шанс?

Не е сигурно.

Защото големите геополитически възможности почти никога не идват с етикет върху тях. Те не се обявяват по телевизията. Не се разпознават веднага. Те често изглеждат като обикновени инфраструктурни решения, като поредния железопътен проект или като поредното пристанищно разширение. След десет години обаче именно тези решения започват да определят кои държави ще бъдат центрове и кои ще останат транзитни пространства без собствена тежест.

Може би точно тук се крие голямата разлика между държавите, които успяват, и държавите, които непрекъснато догонват. Едните гледат инфраструктурата като икономика. Другите я разглеждат като инструмент на властта. Едните строят пътища. Другите строят влияние.

България все още стои някъде между тези две разбирания. И точно затова въпросът за българския „Ормуз“ започва да изглежда по-малко екзотичен, отколкото изглеждаше в началото. Защото разговорът постепенно престава да бъде за география и започва да бъде за държавно мислене. А там вече се намира същинската трудност.

Защо България престана да мисли като държава на кръстопът

Някъде през последните три десетилетия в България се случи нещо, което не беше записано в нито една програма, не беше обявено от нито едно правителство и не беше гласувано от нито един парламент. Страната постепенно престана да разглежда собствената си география като инструмент за влияние и започна да я възприема като даденост. Като нещо, което съществува независимо от държавната воля. А това е едно от най-опасните състояния, в които може да изпадне политическият елит на държава, разположена между няколко стратегически пространства.

Понякога ми се струва, че след влизането в НАТО и Европейския съюз голяма част от българския политически слой започна да вярва, че големите геополитически въпроси са окончателно решени. Че историята е приключила и оттук нататък остават само технически задачи. Усвояване на фондове. Администриране на регулации. Поддръжка на вече избрания курс. В подобна среда постепенно изчезва способността да се мисли стратегически. Не защото хората са непременно некомпетентни. А защото самата среда престава да изисква подобно мислене.

Само че светът не остана на място.

Китай започна да изгражда нови търговски маршрути към Европа. Турция започна да играе все по-самостоятелна роля между Запада, Русия, Кавказ и Близкия изток. Индия се превърна в една от големите икономически сили на XXI век. След това дойде войната в Украйна и почти за една нощ Черно море отново се превърна в стратегическа зона. Всички започнаха да чертаят нови маршрути. Нови логистични схеми. Нови енергийни връзки.

България се оказа в центъра на тези карти. Но не и в центъра на разговорите. Това не е съвсем едно и също.

През последните години често се говори за инициативата IMEC – икономическия коридор между Индия, Близкия изток и Европа. Говори се за алтернативни маршрути през Кавказ. Говори се за развитието на Черно море. Говори се за енергийни връзки между Източното Средиземноморие и европейските пазари. При внимателен поглед почти всички тези направления по един или друг начин се доближават до българската география.

Но има един детайл, който рядко присъства в публичния разговор.

Географията сама не създава значение. Значението възниква тогава, когато върху географията бъде построена система.

Пристанищата сами по себе си не струват много. Те трябва да бъдат свързани с железници. Железниците трябва да бъдат свързани с индустриални зони. Индустриалните зони трябва да бъдат свързани с капитали, университети, технологии и работна сила. Само тогава възниква възелът. Само тогава се появява онова състояние, при което останалите започват да се съобразяват с теб не от любезност, а поради необходимост.

Преди време разглеждах статистика за товарните потоци в Европа и ми направи впечатление нещо любопитно. Държавите, които печелят най-много от своето положение, не са непременно тези с най-големите ресурси. Те са тези, които са изградили най-гъстата мрежа от връзки. Те не разчитат на един коридор. Не разчитат на една индустрия. Не разчитат на един външен партньор.

Точно това прави една държава устойчива.

Тук започва и българският проблем.

Прекалено често сме мислили през отделни проекти. Един газопровод. Една магистрала. Един терминал. Един инвеститор. После идва следващото правителство и започва да мисли по друга схема. След него идва трето и сменя посоката отново. Така се натрупват отделни обекти, но не се изгражда система.

А Ормуз не е просто пролив.

Ормуз е система от военна инфраструктура, политическо влияние, дипломатически инструменти, енергийни зависимости и международни интереси, наслагвани десетилетия наред. Именно затова той има значение.

Това е и причината сравнението да изглежда странно на пръв поглед, но да става все по-интересно, когато човек започне да мисли по-дълбоко.

Защото въпросът не е дали България може да контролира световните потоци. Нито дали може да се сравнява с Иран. Въпросът е дали може да изгради такава мрежа от зависимости, връзки и функции, че да стане трудно заобиколима в собственото си пространство.

Историята показва, че това не е невъзможно.

Всъщност България вече е правила подобни неща. Не в съвременния смисъл, разбира се. Но по време на Първото и Второто българско царство държавата съществува именно благодарение на способността си да контролира важни комуникационни линии между Европа и Константинопол. По-късно Османската империя инвестира огромни ресурси в пътищата през българските земи точно защото разбира тяхното значение. След Освобождението железопътното строителство се превръща в държавен приоритет не по сантиментални причини, а защото тогавашните политици ясно осъзнават, че без транспортна свързаност няма модерна държава.

Днес подобно разбиране сякаш е избледняло.

Може би защото сме свикнали да разглеждаме инфраструктурата като строителство, а не като геополитика.

Може би защото прекалено дълго живяхме в свят, в който изглеждаше, че глобализацията е необратима.

Може би защото повярвахме, че мястото ни в международната система е окончателно определено.

Последните години показаха колко опасни могат да бъдат подобни илюзии.

Веригите за доставки се променят. Енергийните маршрути се променят. Технологичните центрове се преместват. Финансовите потоци търсят нови посоки. Светът навлиза в период, в който географията отново започва да определя политиката в много по-голяма степен, отколкото преди десетилетие.

Именно затова въпросът за България вече не е дали се намира на кръстопът. Това е очевидно.

Въпросът е дали има волята и способността да превърне този кръстопът в източник на влияние, или ще продължи да наблюдава как други използват предимствата на пространството, в което самата тя се намира.

Изгубените трийсет години

Ако днес някой отвори картата и започне да търси причините България да не е превърнала географията си в политическо и икономическо влияние, вероятно ще намери десетки обяснения. Корупция. Лошо управление. Демографска криза. Външна зависимост. Всичко това присъства в различна степен. Но колкото повече се вглеждам в последните трийсет и пет години, толкова повече ми се струва, че основният проблем е друг. България постепенно престана да мисли пространствено.

След 1989 година страната навлезе в период на драматични промени. Част от тях бяха неизбежни. Разпадането на СИВ и Варшавския договор прекъсна икономически връзки, които десетилетия наред изглеждаха постоянни. Огромна част от промишлеността загуби пазарите си. Транспортните схеми, около които беше организирана икономиката, започнаха да се разпадат. В началото на деветдесетте години държавата беше заета преди всичко със собственото си оцеляване. Тогава едва ли някой мислеше за геополитически коридори.

Проблемът е, че това мислене не се появи и по-късно.

През втората половина на деветдесетте години Европа започна да обсъжда новите транспортни направления към Югоизточна Европа. След това дойдоха големите инфраструктурни програми на Европейския съюз. Появиха се коридорите, свързващи Черно море с Централна Европа. Започнаха разговорите за модернизация на Дунавския транспорт. В същото време Турция инвестираше сериозно в пристанища и логистика, а Румъния постепенно насочваше вниманието си към Констанца.

България също участваше в тези процеси, но по особен начин. Най-често като получател на проекти, а не като автор на идеи.

Това изглежда маловажна разлика, но всъщност не е.

Когато една държава започне сама да предлага маршрути, връзки и инициативи, тя постепенно се превръща в център на разговорите. Когато чака други да определят посоката, тя започва да се движи след събитията.

Някъде тогава Варна започна да губи сравнителното си предимство спрямо Констанца. Не изведнъж. Не драматично. Просто година след година румънското пристанище привличаше повече инвестиции, повече товари и повече внимание. В началото разликата беше малка. После започна да нараства. Днес вече е трудно да се намери сериозен европейски логистичен анализ на Черно море, в който Констанца да не присъства като основен фактор.

Сходна беше съдбата и на Дунав.

Преди десетилетия българските пристанища по реката бяха естествена част от една по-голяма икономическа система. След промените този потенциал постепенно започна да избледнява. Докато други държави гледаха на реката като на артерия, свързваща Черно море с индустриалното сърце на Европа, в България Дунав все по-често се възприемаше като регионална тема. Като въпрос на местно развитие. Като нещо, което касае предимно Русе, Видин или Лом.

А това никога не е било вярно.

Дунав винаги е бил европейски въпрос.

Същото се случи и с железниците. В началото на века всички говореха за магистрали. Политиците обичаха магистралите. Те се виждат. Лентите се режат лесно. Камерите ги харесват. Железопътните линии не носят същия политически ефект. Те работят бавно, струват скъпо и резултатите се виждат след години. Днес почти всички големи транспортни стратегии на Европа отново поставят железниците в центъра на вниманието, а България все още наваксва пропуснато време.

През това време светът започна да се променя.

Китай излезе със своята инициатива за сухопътни и морски коридори към Европа. Турция започна да говори за себе си като за логистичен мост между континентите. Държавите от Персийския залив започнаха да инвестират в пристанища далеч извън собствените си граници. Индия постепенно се превърна в икономическа сила от съвсем различен мащаб.

Всички тези процеси изглеждаха далечни. После дойде войната в Украйна. И тогава картата се върна.

Черно море отново придоби значение. Дунав отново придоби значение. Балканските маршрути отново придобиха значение. Внезапно се оказа, че пространствата, които години наред изглеждаха периферни, започват да се появяват в доклади, стратегии и правителствени анализи.

Тук се появява едно особено усещане за пропуснато време. Не защото България е пропуснала някакъв единствен исторически шанс. Историята рядко работи по този начин. По-скоро защото в продължение на десетилетия страната се движеше в свят, който постепенно се връща към значението на географията, без самата тя да осъзнае напълно какво се случва.

И може би точно това е най-интересното в цялата история. Докато в София години наред се водеха ожесточени спорове за избори, коалиции, служебни кабинети и поредните вътрешнополитически кризи, около България бавно се пренареждаше едно огромно пространство – от Индийския океан до Черно море, от Персийския залив до Дунав. Променяха се маршрути, потоци, инвестиции и приоритети.

Картата не стоеше неподвижна.Само ние дълго време гледахме на нея така, сякаш е неподвижна.

Между Истанбул, Констанца и Солун

Когато говорим за българската география, обикновено гледаме картата отвътре навън. Гледаме София, Варна, Бургас, Русе и започваме да разсъждаваме какво можем да направим със собственото си пространство. Само че големите процеси рядко се развиват по този начин. Те обикновено започват извън нас и едва след това достигат до нашите граници.

Достатъчно е човек да разгледа внимателно района около България. На юг стои Истанбул – град с над петнадесет милиона жители, през който преминават едни от най-важните транспортни, финансови и енергийни връзки между Европа и Азия. На север е Констанца, която през последните години постепенно се превърна в най-значимото пристанище на западното Черноморие. На югозапад е Солун, който от десетилетия се стреми да бъде вход към Балканите и Централна Европа. На запад Белград все по-настойчиво се опитва да се превърне в логистичен и финансов център на Западните Балкани.

Когато тези градове се разглеждат заедно, започва да се вижда една различна картина. България вече не е самотен кръстопът. Тя се намира в зона на конкуренция между няколко регионални центъра, които се развиват с различна скорост и преследват различни цели.

Точно тук възниква въпросът, който българската политика почти никога не задава. Каква е ролята на България в тази среда?

Не какво бихме искали да бъде. Не какво пише в правителствените стратегии.

Каква е реалната роля.

Понякога най-полезният анализ започва с неприятен отговор. Ако погледнем честно последните две десетилетия, България по-често реагира на регионалните промени, отколкото ги създава. Докато Констанца привлича все по-голям обем товари, ние обсъждаме модернизацията на собствените си пристанища. Докато Турция изгражда нови логистични връзки към Кавказ и Централна Азия, ние говорим за потенциала на географското си положение. Докато Гърция използва китайските инвестиции в Пирея, за да разшири влиянието си върху балканските транспортни маршрути, България продължава да се колебае между различни инфраструктурни приоритети.

Някой би казал, че това е песимистичен поглед.

Не мисля. По-скоро е необходим.

Защото прекалено дълго живяхме с убеждението, че добрата география сама по себе си е предимство. Историята показва друго. Добрата география е възможност. Предимство става едва когато бъде подкрепена с политика, инвестиции и последователност.

Впрочем, когато човек разглежда развитието на Балканите през последните години, започва да забелязва нещо любопитно. Големите играчи постепенно се приближават един към друг. Индийски капитали започват да търсят европейски маршрути. Държавите от Персийския залив инвестират в пристанища и логистични компании. Турция разширява икономическото си присъствие на Балканите. Китай не се отказва от дългосрочните си транспортни проекти, независимо от политическите спорове със Запада. Европейският съюз търси нови връзки към Кавказ и Централна Азия.

Всички тези линии се движат в една и съща посока. Към пространството между Черно море, Балканите и Източното Средиземноморие.

Преди двайсет години подобна картина трудно можеше да бъде видяна. Днес тя постепенно започва да се очертава.

Тук вече сравнението с Ормуз започва да придобива по-интересен смисъл. Не защото България ще контролира световната търговия. Това е несериозно. Но защото за първи път от много време насам около страната се натрупват няколко големи процеса едновременно. Енергийни. Транспортни. Логистични. Финансови.

Подобни моменти не се случват често. Те обикновено идват веднъж на поколение. Понякога държавите ги използват. Понякога ги пропускат. А понякога дори не разбират, че са се появили.

Може би именно тук се намира същинската тема на този разговор. Не дали България прилича на Иран. Не дали може да копира чужд модел. А дали е способна да разпознае собствената си възможност, когато тя се появи пред очите ѝ.

Защото през последните сто и петдесет години географията на България почти не се е променила. Променя се светът около нея. И точно това прави настоящия момент толкова необичаен.

Картата е същата

Когато човек чете българската история, понякога остава с впечатлението, че живеем в държава, която непрекъснато очаква нещо да се случи отвън. Да дойде голяма сила. Да се отвори нов пазар. Да се появи благоприятна международна обстановка. Да възникне някаква комбинация от обстоятелства, която най-сетне да реши проблемите вместо нас.

В това има известна историческа логика. България действително се намира в пространство, където винаги са се пресичали чужди интереси. През последните два века тук са минавали руските стратегии, британските стратегии, германските стратегии, съветските стратегии, американските стратегии, европейските стратегии. Понякога сме печелили от това. Понякога сме плащали висока цена.

Докато работех върху този текст, непрекъснато се връщах към една проста мисъл. Колко странно е, че държава с толкова обсъждано географско положение толкова рядко разговаря сериозно за самата география. Говорим за избори, партии, коалиции, президенти, министри и скандали. Говорим за всичко възможно. Но много по-рядко говорим за мястото, върху което е построена държавата.

Преди няколко години подобен разговор вероятно щеше да изглежда абстрактен. Днес вече не е. Достатъчно е човек да отвори картата на Черно море. Да види какво се случва около Констанца. Какво се случва около Истанбул. Какво се случва около гръцките пристанища. Какво се случва по дунавското направление. Какво се случва по новите маршрути между Азия и Европа.

Тогава постепенно започва да се появява едно особено усещане. Не за пропусната възможност. За нещо по-различно. За неизползвано пространство.

България не страда от липса на идеи. Страда от липса на продължителност. Това е стара българска болест. Едно правителство започва нещо. Следващото го променя. Третото го забравя. После след години започваме същия разговор отначало, само че под друго име и с нови участници.

През това време пристанищата работят. Железниците се строят или не се строят. Инвестициите идват или отиват другаде. Корабите избират едни маршрути и изоставят други. Светът не чака ничии избори.

Може би затова сравнението с Ормуз ме върна към нещо съвсем различно от Иран. Върна ме към въпроса дали българската държава изобщо има навика да мисли за себе си в мащаба на десетилетията. Не в мащаба на бюджетната година. Не до следващия вот. Не до следващата политическа криза.

Погледнато от тази гледна точка, спорът дали България може да стане балкански Ормуз започва да губи значение. Много по-интересно е друго.

След двадесет години Варна ще бъде ли по-важна, отколкото е днес? Дунав ще бъде ли по-важен, отколкото е днес? България ще участва ли по-сериозно в движението на стоки, капитали и енергия между различните части на континента или ще остане настрани от тези процеси?

На тези въпроси никой анализатор не може да отговори.

Но едно е сигурно. Светът около нас отново е в движение. Това се вижда и без големи теории. Вижда се по пристанищата, по транспортните карти, по инвестициите, по начина, по който различни държави започват да се оглеждат за нови маршрути и нови възможности.

А България е там, където винаги е била.

Картата е същата.

Това е едновременно добрата и лошата новина.







