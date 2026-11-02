Европа излиза на улицата: социалният бунт, кризата на властта и разпадането на стария политически ред

/Поглед.инфо/ Европа се тресе от социално недоволство, а под привидната стабилност на институциите се разгръща дълбока криза на политическия ред. Франция протестира, Германия се сблъсква с болезнения упадък на индустриалния си модел, Полша е разкъсвана от битка за държавната власт. Зад всичко това стои голямото противоречие на нашата епоха – между интересите на капитала, социалните потребности и властта. Анализът се опитва да разбере дали Европа не навлиза в исторически преломен период.

Европа все повече заприличва на континент, в който политическите институции и обществата започват да живеят в различни исторически времена. Правителствата говорят за стратегическа автономия, геополитическа отговорност, военна сигурност, технологичен суверенитет и необходимост от болезнени икономически преобразувания. Значителна част от гражданите се тревожат за заплатите, жилищата, пенсиите, образованието на децата си и възможността да запазят жизнения стандарт, който доскоро са смятали за естествено достижение на европейското развитие. Разстоянието между тези два свята постепенно се превръща в един от най-сериозните политически проблеми на съвременна Европа.

Социалното недоволство във Франция, протестните движения и икономическите конфликти в Германия, синдикалните мобилизации в Италия и Белгия, жилищните проблеми в Испания и Португалия, както и продължителното институционално противопоставяне в Полша разкриват различни страни на една сложна обществена трансформация. Тези процеси нямат единен политически център, не следват обща програма и не могат да бъдат обяснени с една непосредствена причина. Тяхното едновременно разглеждане обаче позволява да се откроят противоречия, които постепенно променят отношенията между европейската държава, икономиката и обществото.

В продължение на десетилетия европейският политически модел черпеше своята устойчивост от съчетаването на представителната демокрация с относително висока социална сигурност. Гражданите приемаха съществуващите институции не само защото разполагаха с избирателни права, но и защото икономическото развитие създаваше условия за подобряване на живота. Разширяването на образованието, достъпът до здравеопазване, пенсионните системи, трудовите гаранции и възможностите за социално издигане постепенно се превърнаха в материална основа на политическата легитимност.

Днес тази историческа връзка е поставена под напрежение. Европейските икономики продължават да произвеждат значително богатство, но неговото разпределение, структурата на собствеността, разходите за живот и промените на трудовия пазар пораждат все по-сложни социални противоречия. Поколения, възпитавани с убеждението, че образованието и професионалните усилия ще им осигурят по-добро бъдеще, се сблъскват с несигурност, която трудно се съвместява с обещанията на предишния обществен модел.

Кризата има и друго измерение. Европейските държави трябва да приспособяват своите икономики към засилващата се международна конкуренция, технологичните промени и новата геополитическа среда. Това изисква огромни инвестиции, преразпределение на ресурси и промяна на установени производствени отношения. Общественото съгласие, необходимо за подобни преобразувания, става все по-трудно постижимо, когато значителна част от населението се опасява, че ще понесе основната тежест на промените.

Франция: когато улицата започне да оспорва властта

Френската република притежава особена политическа култура, в която социалният протест никога не е бил възприеман единствено като извънредно нарушение на обществения ред. Той е исторически утвърден начин за участие в политическия живот, чрез който различни обществени групи се стремят да влияят върху решенията на държавата. Френската революция, работническите движения, събитията от май 1968 година, протестите срещу пенсионните реформи и движението на „жълтите жилетки“ принадлежат към различни исторически епохи, но свидетелстват за устойчивото присъствие на непосредствената обществена мобилизация във френската политическа традиция.

Съвременните социални конфликти във Франция се развиват в условията на сериозно преобразуване на партийната система. Традиционното противопоставяне между социалисти и консерватори, което десетилетия определяше политическия живот, постепенно отстъпи място на по-фрагментирана структура. Президентският политически проект на Еманюел Макрон се опита да преодолее старото разделение между левица и десница чрез съчетаване на икономически либерализъм, европейска интеграция и институционална модернизация. Това преобразуване обаче не премахна социалните противоречия, върху които се основаваше предишната политическа конфигурация.

Пенсионната реформа от 2023 година показа колко дълбоко може да бъде противопоставянето между управленската представа за икономическа необходимост и общественото разбиране за социална справедливост. Повишаването на законовата пенсионна възраст беше защитавано с аргументи за финансовата устойчивост на системата, докато противниците му поставяха въпроса за неравенствата в трудовите условия, продължителността на професионалния живот и разпределението на тежестите между различните социални групи.

Подобни конфликти не могат да бъдат сведени до обикновено противопоставяне между реформатори и консервативно настроени граждани. За работника, започнал професионалния си живот в ранна възраст и извършващ тежък физически труд, пенсионната възраст има съвсем различно значение, отколкото за висококвалифицирания специалист, чиито професионални условия позволяват продължителна активност. Универсалното законодателно правило засяга социални групи, които се намират в различно материално положение.

Младежкото недоволство във Франция придобива особена значимост поради противоречието между разширените образователни възможности и ограничените перспективи за социална самостоятелност. Образованието продължава да се представя като основен път към професионален успех, но придобиването на диплома не гарантира достъп до стабилна заетост, приемливи жилищни условия и достатъчни доходи. В големите градове жилищните разходи могат да поглъщат значителна част от възнаграждението на младите работещи, а началото на самостоятелния живот се отлага.

Френската левица се стреми да намери политически отговор на тези противоречия. Жан-Люк Меланшон и „Непокорна Франция“ защитават програма, която поставя социалното неравенство, публичните услуги и преразпределението на богатството в центъра на политическия дебат. В същото време Националният сбор на Марин льо Пен и Жордан Бардела привлича част от общественото недоволство чрез различна интерпретация на причините за икономическата и социалната несигурност, съсредоточена върху миграцията, националния суверенитет и критиката към политическите елити.

Френското общество демонстрира как сходни социални затруднения могат да пораждат противоположни политически реакции. Недоволството от жизнения стандарт не води автоматично до подкрепа за леви икономически програми, както тревогата за националната идентичност не изключва искания за по-силна социална държава. Различните политически движения се стремят да обединят тези нагласи в собствени идеологически конструкции, но нито една от тях не притежава монопол върху представителството на общественото недоволство.

Особено значение придобива отслабването на традиционните посредници между държавата и гражданите. Синдикатите продължават да играят важна роля, но социалната структура на труда се променя. Разрастването на сектора на услугите, нестандартните форми на заетост и индивидуализираните трудови отношения затрудняват организационното обединяване на работещите. Политическите партии също срещат трудности да изграждат трайни връзки с поколения, чиито обществени контакти и форми на мобилизация все по-често се осъществяват чрез цифровите комуникационни мрежи.

Френската държава продължава да разполага със значителни административни и институционални ресурси. Въпросът е дали тези ресурси могат да осигурят устойчиво политическо управление, когато общественото съгласие около основните икономически и социални приоритети отслабва. Историята на Франция показва, че институционалната стабилност и интензивната протестна активност могат да съществуват едновременно в продължение на години. Същественото е дали политическата система успява да превръща обществените конфликти в приемливи компромиси.

Германия: индустриалният гигант пред социално и икономическо изпитание

Германският случай има различна историческа основа. Следвоенната Федерална република изгради своята политическа устойчивост върху социалната пазарна икономика, силната индустриална база и институционализираното сътрудничество между работодатели, синдикати и държава. Този модел позволи съчетаването на висока производителност с относително широка социална защита и се превърна в един от основните източници на икономическата мощ на Западна Европа.

Германската индустрия дълго време разполагаше с няколко съществени предимства. Високата квалификация на работната сила, развитото машиностроене, автомобилостроенето, химическата промишленост и сложната система от средни производствени предприятия осигуряваха устойчиво присъствие на международните пазари. Достъпът до сравнително благоприятни енергийни доставки, включително от Русия, беше важен фактор за конкурентоспособността на редица енергоемки производства.

Промените в международната среда нарушиха част от условията, върху които се основаваше този модел. Енергийната криза, прекъсванията на традиционните доставки, технологичната конкуренция и необходимостта от мащабни инвестиции в нови производства поставиха германската икономика пред задачи, чието решаване изисква значителни финансови ресурси и продължително преструктуриране.

Автомобилната промишленост се превърна в едно от основните полета на тези преобразувания. Германските производители трябва да се приспособяват към електрификацията, цифровизацията и засилващата се конкуренция от китайски и други международни компании. Промяната засяга не само големите автомобилни концерни, но и огромната мрежа от доставчици, специализирани предприятия, инженерни центрове и професионални училища, изградени около традиционните технологии.

За германските работници индустриалната трансформация има непосредствено социално значение. Закриването или преструктурирането на едно предприятие може да засегне икономическия живот на цял регион. Производствените специализации, създавани в продължение на поколения, невинаги могат да бъдат заменени бързо с нови дейности. Преквалификацията изисква време, средства и наличието на реални работни места, които да използват придобитите умения.

Германската социална държава беше изградена върху предпоставката за висока заетост и значителни приходи от производствена дейност. Когато индустриалната конкурентоспособност отслабва, възниква противоречие между необходимостта от нови инвестиции и задължението за поддържане на установените социални гаранции. Работодателите настояват за намаляване на разходите и регулаторните ограничения, синдикатите защитават работните места и доходите, а държавата трябва да съчетава тези интереси с бюджетните и европейските си ангажименти.

Промените в германската политика за сигурност добавят ново измерение към икономическите противоречия. След началото на руската военна инвазия в Украйна през 2022 година Германия предприе значително увеличаване на отбранителните си усилия. Привържениците на тази политика я обосновават с необходимостта от укрепване на националната и европейската сигурност, докато критиците поставят въпроса за икономическата цена, дипломатическите алтернативи и отражението върху други бюджетни приоритети.

Военните разходи могат да стимулират определени производства и технологични разработки, но тяхното увеличаване не отменя необходимостта от финансиране на инфраструктурата, образованието, здравеопазването и гражданските индустриални инвестиции. При ограничени ресурси държавата трябва да определя приоритети, които неизбежно отразяват различни обществени интереси и политически разбирания.

Германското общество реагира на тези процеси по различни начини. Част от недоволството се изразява чрез синдикални действия и социални движения. Друга част намира политическо представителство във формации, които критикуват миграционната, енергийната и европейската политика. Различията между източните и западните германски провинции продължават да влияят върху обществените нагласи, въпреки десетилетията на икономическо и институционално обединение.

Политическите противоречия в Германия не могат да бъдат обяснени единствено с текущото състояние на икономиката. Те са свързани и с исторически натрупани различия в собствеността, доходите, регионалното развитие и отношението към държавните институции. Част от гражданите възприемат политиката на федералното управление като недостатъчно чувствителна към специфичните проблеми на техните региони. Други се тревожат от нарастването на политическата радикализация и възможното отслабване на демократичните институции.

Германският модел се намира пред необходимостта да преобразува икономическата си основа, без да разруши социалните отношения, които десетилетия осигуряваха неговата устойчивост. Това е значително по-сложна задача от обикновеното възстановяване на икономическия растеж.

От Париж до Рим: защо социалното недоволство прекрачва националните граници

Италия, Испания, Португалия и Белгия представляват различни варианти на европейските социални противоречия. Техните икономики се различават по производствена структура, равнище на доходите, състояние на публичните финанси и политически традиции. Сходството между тях се проявява в напрежението между жизнените разходи, обществените услуги и възможностите на държавата да удовлетворява социалните очаквания.

Италия от десетилетия се сблъсква с проблеми на ниския производителен растеж, високия държавен дълг, регионалните различия и ограничените професионални перспективи за част от младото поколение. Разделението между индустриално развитите северни райони и икономически по-слабите южни области продължава да оказва влияние върху социалната структура и политическите нагласи.

Италианските синдикални движения поставят въпроси за заплатите, условията на труд, пенсионната защита и финансирането на обществените услуги. Политиката на правителството на Джорджа Мелони се развива в условията на необходимост от съчетаване на бюджетна дисциплина, икономически стимули и социални ангажименти. Подобно съчетание поражда противоречия, защото различните обществени групи имат различни представи за справедливото разпределение на финансовите ограничения.

Испания демонстрира особено отчетливо значението на жилищния въпрос. В големите градове и туристическите райони нарастването на цените на недвижимите имоти и наемите създава затруднения за домакинствата, чиито доходи не следват същата динамика. Проблемът засяга не само най-бедните групи, но и работещи хора със сравнително стабилна заетост, които срещат все по-големи препятствия при придобиването или наемането на жилище.

Жилищната криза има непосредствени демографски и обществени последствия. Тя влияе върху възрастта, на която младите хора започват самостоятелен живот, върху решенията за създаване на семейство и върху възможностите за професионална мобилност. Когато разходите за жилище поглъщат прекомерна част от доходите, увеличаването на заплатите невинаги води до съществено подобряване на жизнения стандарт.

Португалия се сблъсква със сходни противоречия, особено в Лисабон и други икономически привлекателни райони. Международните инвестиции, туризмът и търсенето на недвижими имоти могат да създават икономическа активност, но едновременно с това да увеличават жилищните разходи за местното население. Възниква напрежение между интересите на собствениците, инвеститорите, туристическия сектор и домакинствата, които зависят от местния трудов пазар.

Белгия представлява друг модел на социално противопоставяне. Нейната развита система на колективно трудово договаряне и силните синдикални организации позволяват организирана обществена реакция срещу определени бюджетни и социални политики. Конфликтите около пенсиите, трудовите условия и публичните разходи показват, че дори държави с относително високи доходи не са защитени от противоречията между икономическата ефективност и социалната справедливост.

Различните национални движения не образуват единна европейска протестна организация. Техните участници имат различни политически възгледи, а исканията им невинаги са съвместими. Общата социална основа може да бъде открита в постепенното усложняване на отношенията между труда, собствеността и държавата. Разходите за основни жизнени потребности придобиват все по-голямо значение за обществените нагласи, докато възможностите на националните правителства да влияят върху тях зависят от множество международни икономически фактори.

Европейската интеграция създаде общо икономическо пространство, но социалните политики продължават да се определят в значителна степен от националните институции. Това поражда специфично противоречие. Капиталът, стоките и услугите могат да се движат през границите при относително благоприятни условия, докато обществените системи за социална защита остават зависими от различни национални бюджети, трудови отношения и политически решения.

Полша: битката за държавата и границите на конституционната законност

Полската политическа криза се отличава от социалните конфликти в Западна Европа по своя непосредствен предмет. Тя засяга устройството на държавната власт, независимостта на съдебната система и отношенията между институциите, които претендират да представляват конституционната законност.

Продължителното противопоставяне между „Право и справедливост“ и политическите сили около Доналд Туск има дълбока институционална предистория. По време на управлението на „Право и справедливост“ бяха предприети преобразувания в съдебната система, които предизвикаха сериозни спорове в Полша и Европейския съюз. Критиците на реформите твърдяха, че те ограничават независимостта на съдебната власт и увеличават политическото влияние върху магистратурата. Техните защитници поддържаха позицията, че промените са необходими за преодоляване на институционални зависимости и за демократична отчетност на съдебната система.

След промяната на управляващото мнозинство възникна ново противоречие. Правителството на Доналд Туск постави сред своите приоритети възстановяването на върховенството на закона и промяната на спорните институционални решения. Политическите му противници започнаха да оспорват законността на част от предприеманите действия, като ги представяха като недопустима намеса в независими държавни органи.

Това противопоставяне поставя въпроса за границите на политическата власт в условията на институционален конфликт. Конституционната демокрация предполага, че политическите мнозинства могат да се сменят, без това да води до разрушаване на основните правила, по които функционира държавата. Същевременно тя трябва да разполага с механизми за поправяне на действителни нарушения на конституционния ред.

Когато противопоставящите се политически сили поддържат несъвместими представи за законността на съществуващите институции, решаването на конфликта става изключително сложно. Всяка страна може да разглежда собствените си действия като възстановяване на правовия ред, а действията на противника — като негово разрушаване. Политическите декларации придобиват конституционен език, докато юридическите процедури се превръщат в предмет на ожесточено партийно противопоставяне.

Обвинението в държавен преврат трябва да бъде разглеждано с особена юридическа прецизност. В политическата полемика този израз понякога се използва за обозначаване на действия, които определена страна смята за грубо нарушение на конституцията. Правната квалификация на държавен преврат обаче изисква установяване на конкретни действия, насочени към противозаконно завземане или задържане на държавната власт. Не всяка институционална криза, дори изключително остра, отговаря на подобно определение.

Полският конфликт придобива европейско значение поради връзката между националния конституционен ред и правните механизми на Европейския съюз. Европейските институции защитават определени принципи на съдебна независимост и върховенство на закона, но тяхното прилагане се осъществява в политическа среда, където различни национални сили оспорват границите на европейските правомощия.

Това създава напрежение между националния суверенитет и общите европейски правни задължения. Привържениците на по-силната европейска правна интеграция разглеждат общите стандарти като необходима гаранция срещу политическа намеса в съдебната власт. Техните критици поставят въпроса за демократичната легитимност на решенията, които ограничават свободата на националните парламенти и правителства.

Стабилността на полската държава зависи от способността на политическите сили да намерят институционално приемлив начин за разрешаване на противоречията. Продължителното взаимно оспорване на законността на държавните органи може да отслаби общественото доверие и да създаде правна несигурност. Политическата конкуренция предполага различия в програмите и управленските решения, но изисква съгласие относно основните правила, чрез които тези различия се разрешават.

Социалната държава: разклаща ли се големият европейски компромис?

Следвоенната европейска социална държава представляваше исторически компромис между различни обществени сили. Нейното изграждане беше резултат от продължителни социални борби, политически преобразувания и икономически условия, които позволиха съчетаването на капиталистическо производство с широки обществени гаранции.

Развитието на масовата индустрия, високата производителност и относително устойчивият икономически растеж създадоха материални предпоставки за повишаване на заплатите, разширяване на социалното осигуряване и финансиране на обществени услуги. Синдикалните организации и социалдемократическите партии играеха значителна роля в договарянето на условията, при които икономическият растеж се превръщаше в обществено благосъстояние.

Този компромис не премахна класовите противоречия, но създаде институционални механизми за тяхното регулиране. Работодателите запазваха собствеността и управлението на предприятията, работниците получаваха определени социални гаранции, а държавата изпълняваше ролята на посредник и организатор на публични услуги.

Глобализацията промени част от икономическите условия, върху които се основаваше този модел. Международната мобилност на капитала разшири възможностите за преместване на производства и инвестиции. Националните правителства започнаха да се конкурират за привличане на предприятия чрез данъчни, инфраструктурни и регулаторни предимства. Това постепенно ограничи част от възможностите за поддържане на предишните форми на социално преразпределение.

Промените в структурата на заетостта също оказаха влияние. Традиционните индустриални работнически колективи, които представляваха основна социална база на синдикалното движение, намалиха относителното си значение в редица европейски икономики. Разрастването на услугите, цифровите платформи и нестандартните трудови отношения създаде нови категории работещи, чиито интереси трудно се организират чрез класическите механизми на колективното договаряне.

Европейската социална държава продължава да изпълнява значителни обществени функции. Нейните системи за здравеопазване, образование, пенсионно осигуряване и социална защита остават сред най-развитите в света. Съществуването на тези институции обаче не премахва въпроса за тяхната бъдеща финансова устойчивост и способността им да отговарят на променящите се потребности.

Демографското застаряване увеличава натиска върху пенсионните и здравните системи. Технологичните промени изискват нови образователни инвестиции. Жилищните пазари създават неравенства, които традиционните механизми за социална защита невинаги успяват да компенсират. В същото време международната конкуренция поставя предприятията пред необходимостта от постоянно повишаване на производителността.

Общественият конфликт възниква около въпроса как трябва да бъдат разпределени разходите за приспособяване към тези промени. Различните политически сили предлагат различни съотношения между данъчно облагане, публични инвестиции, социални гаранции и пазарни стимули. Зад тези предложения стоят различни представи за справедливостта, икономическата ефективност и ролята на държавата.

Финансовият капитал, индустрията и загубената власт на националната политика

Противоречията между финансовия и индустриалния капитал предоставят важна перспектива за разбирането на съвременните европейски икономически процеси. Тези две форми на капитал не представляват напълно отделени и постоянно враждуващи обществени сили. Големите индустриални корпорации използват финансовите пазари, а финансовите институции зависят от доходността на реалната икономика. Между тях съществуват сложни отношения на взаимна зависимост, сътрудничество и конкуренция.

Различията се проявяват най-ясно във времевите хоризонти и механизмите за формиране на доходността. Индустриалните инвестиции често изискват продължителни периоди на изграждане на производствени мощности, подготовка на работна сила и технологично развитие. Финансовите пазари могат да упражняват натиск за по-бърза възвръщаемост, повишаване на стойността на активите и оптимизиране на разходите.

Когато финансовите критерии започнат да определят в прекомерна степен управлението на производствените предприятия, възниква риск дългосрочните инвестиции да бъдат подчинени на краткосрочни показатели за доходност. Подобен процес може да ограничи средствата за научни разработки, професионална квалификация и модернизация на производството. В същото време развитите финансови пазари могат да осигуряват необходимия капитал за мащабни технологични преобразувания, които отделните предприятия не биха могли да финансират самостоятелно.

Значението на това противоречие се определя от конкретната институционална организация на икономиката. Държавната инвестиционна политика, банковата система, корпоративното управление и трудовите отношения влияят върху начина, по който финансовите ресурси се насочват към производството. Различните европейски държави са изградили различни модели за взаимодействие между финансовия сектор и индустрията.

Германската икономика исторически се отличаваше със силни връзки между банковото финансиране и дългосрочните производствени инвестиции. Британският модел разви значително по-голяма концентрация на международни финансови услуги. Франция съчетаваше силна държавна административна традиция с големи индустриални и финансови групи. Тези различия продължават да оказват влияние върху способността на националните икономики да реагират на технологичните и геополитическите промени.

Финансовата глобализация промени и отношенията между икономическата власт и демократичното управление. Националните парламенти запазват правомощията си да определят данъци, бюджети и социални политики, но техните решения се осъществяват в среда, зависима от международните капиталови потоци, лихвените проценти и оценките на финансовите пазари.

Политическите партии могат да предлагат програми за увеличаване на обществените инвестиции, промяна на данъчното облагане или разширяване на социалните гаранции. Реализацията на тези програми обаче изисква съобразяване с бюджетните възможности, състоянието на държавния дълг и реакциите на инвеститорите. Подобни ограничения не отменят демократичния избор, но влияят върху неговия практически обхват.

Възниква разминаване между обществените очаквания към политическата власт и действителните инструменти, с които тя разполага. Гражданите избират правителства, защото очакват промяна на икономическите условия. Когато управляващите обясняват невъзможността за изпълнение на определени обещания с международни финансови ограничения, част от избирателите започват да се съмняват в способността на демократичните институции да влияят върху основните обществени процеси.

Това противоречие има особено значение за Европейския съюз. Общият пазар и паричната интеграция създадоха нови възможности за икономическо взаимодействие, но националните икономики продължават да се различават по производителност, конкурентоспособност и бюджетен капацитет. Общите правила действат върху общества с различни социални структури и икономически потребности.

Съвременната европейска индустриална политика трябва да решава задачи, които изискват значителни финансови ресурси и дългосрочна координация. Енергийният преход, цифровизацията, развитието на изкуствения интелект и необходимостта от технологична независимост поставят въпроса за ролята на държавата в насочването на инвестициите. Пазарните механизми остават съществени, но тяхната способност самостоятелно да осигуряват всички стратегически преобразувания е предмет на продължаващ икономически дебат.

Кризата на хегемонията: когато управляващите губят общественото съгласие

Антонио Грамши разглежда политическата хегемония като способност на определени обществени сили да осигуряват съгласие за съществуващия обществен ред. Държавната власт не се поддържа единствено чрез закони, административни институции и принуда. Нейната устойчивост зависи и от способността на управляващите да представят определени политически и икономически решения като приемливи за значителна част от обществото.

Тази постановка позволява по-дълбоко разбиране на съвременните европейски противоречия. Правителствата могат да разполагат с парламентарни мнозинства, да спазват установените конституционни процедури и да изпълняват своите административни функции, но едновременно с това да срещат устойчиво обществено недоволство. Формалната законност на управлението не осигурява автоматично съгласие с неговите икономически и социални приоритети.

Кризата на политическото представителство възниква, когато значителни обществени групи престанат да разпознават собствените си интереси в програмите и действията на традиционните партии. Избирателите могат да продължават да участват в изборите, но да променят политическите си предпочитания, да подкрепят нови формации или да търсят непосредствени форми на обществена мобилизация.

Развитието на цифровите комуникации промени условията, при които се формира общественото мнение. Традиционните партии, синдикати и медии вече не притежават предишната си роля на основни посредници между гражданите и политическата власт. Социалните мрежи позволяват бърза мобилизация, но също така улесняват разпространението на противоречива информация, емоционалната поляризация и формирането на затворени комуникационни общности.

Политическата легитимност придобива нови измерения. Гражданите оценяват управляващите не само според резултатите от изборите и икономическите показатели, но и според способността им да реагират на конкретни обществени проблеми, да обясняват решенията си и да поддържат доверие в институциите.

Юрген Хабермас разглежда кризата на легитимността като възможно следствие от противоречията между изискванията на икономическата система и обществените очаквания към държавата. Управлението трябва да създава условия за икономическо развитие и едновременно с това да удовлетворява определени потребности от социална сигурност, справедливост и политическо участие. Когато тези задачи започнат да си противоречат, възникват затруднения, които не могат да бъдат преодолени единствено чрез административни решения.

Съвременните европейски протести могат да бъдат изследвани през тази философска перспектива. Тяхното съществуване не доказва автоматично обща криза на демокрацията, но поставя въпроса за способността на институциите да поддържат обществено съгласие в условията на дълбоки икономически преобразувания.

Европа между геополитическото съперничество и социалното недоволство

Европейските общества се променят в международна среда, която съществено се различава от условията на първите десетилетия след края на Студената война. Икономическото развитие на Китай, технологичното съперничество между големите сили, промените в международната търговия и войната в Украйна поставят Европейския съюз пред сложни стратегически решения.

В продължение на години европейската икономика извличаше значителни ползи от международното разделение на труда. Германските предприятия използваха глобални производствени вериги и външни пазари. Френските и италианските компании развиваха международни инвестиции. Европейските потребители получаваха достъп до сравнително евтини промишлени стоки, а предприятията можеха да организират производството си в различни части на света.

Засилващото се геополитическо съперничество променя условията на тази взаимозависимост. Въпросите за енергийната сигурност, критичните суровини, полупроводниците, комуникационните технологии и отбранителното производство придобиват стратегическо значение. Икономическата ефективност вече не е единственият критерий при определянето на индустриалните и търговските политики.

Европейските държави трябва да съчетават стремежа към икономическа конкурентоспособност с необходимостта от ограничаване на определени стратегически зависимости. Това изисква инвестиции в нови производства, инфраструктура и технологии, които невинаги осигуряват непосредствена финансова възвръщаемост.

Общественото измерение на тези решения е съществено. Когато правителствата настояват за увеличаване на стратегическите разходи, гражданите имат основание да поставят въпроса за тяхното съотношение с непосредствените социални потребности. Политическото управление трябва да обяснява не само необходимостта от определени инвестиции, но и начина, по който техните разходи и ползи ще бъдат разпределени.

Различните европейски общества оценяват геополитическите рискове по различен начин. Историческият опит, географското положение, икономическите зависимости и националните политически традиции влияят върху отношението към Русия, Съединените щати, Китай и бъдещето на европейската интеграция. Това многообразие затруднява изграждането на обща стратегическа политика, която да бъде възприемана като еднакво приемлива във всички държави членки.

Европейският съюз трябва да решава тези задачи в условията на вътрешни социални противоречия. Международната конкурентоспособност изисква инвестиции и технологична модернизация, докато обществената легитимност предполага защита на жизнения стандарт и социалната сигурност. Способността да бъдат съчетани тези цели ще има определящо значение за бъдещото развитие на европейския политически модел.

Старият политически ред пред изпитанието на новите обществени противоречия

Европейските общества продължават да разполагат със значителни икономически, научни и институционални ресурси. Техните образователни системи, технологични центрове, индустриални предприятия и публични институции създават възможности за преодоляване на редица съществуващи затруднения. Наличието на тези ресурси обаче не гарантира, че те ще бъдат използвани по начин, който удовлетворява различните обществени интереси.

Историческият опит показва, че големите икономически преобразувания неизбежно променят отношенията между социалните групи. Развитието на нови технологии, преструктурирането на производството и промените в международното разделение на труда създават нови възможности, но могат да разрушават установени форми на заетост и социална сигурност.

Политическата устойчивост зависи от способността на държавата и обществото да изграждат приемливи механизми за разпределение на разходите и ползите от тези преобразувания. Когато значителни групи от населението възприемат промените като заплаха за своето положение, съпротивата срещу тях може да придобие продължителен политически характер.

Съвременните протестни движения изразяват различни представи за необходимата обществена промяна. Част от участниците настояват за укрепване на социалната държава, други за ограничаване на държавната намеса, трети за възстановяване на националния суверенитет или за по-дълбоко преобразуване на европейските институции. Тези различия показват, че общественото недоволство не представлява самостоятелна политическа програма.

Възможността за възникване на нови политически формации зависи от способността им да превръщат разнородните обществени искания в последователни идеи и организационни структури. Исторически подобни процеси са съпътствали значителни преобразувания на европейските партийни системи. Те могат да доведат до нови форми на представителство, но също така до продължителна политическа фрагментация.

Европейската демокрация е преминавала през сериозни исторически изпитания. Нейната устойчивост никога не е произтичала единствено от формалното съществуване на избори, парламенти и конституции. Тя се е изграждала чрез продължителни социални конфликти, политически компромиси и институционални преобразувания.

Съвременната ситуация поставя пред европейските общества необходимостта от ново съчетаване на икономическата ефективност, социалната справедливост и демократичната легитимност. Това съчетаване не може да бъде постигнато само чрез технически управленски решения, защото засяга различни представи за обществените цели и справедливото разпределение на богатството.

Протестите във Франция, икономическите противоречия в Германия, социалните конфликти в Южна Европа и институционалното противопоставяне в Полша показват колко различни форми могат да придобиват напреженията между държавата и обществото. Общото между тях трябва да бъде търсено не в предположението за единен политически сценарий, а в историческите промени, които засягат основите на европейския икономически и политически ред.

Европа ще трябва да намери отговор на въпрос, който стои в основата на всяка устойчива политическа система: как да организира общественото развитие така, че неговите икономически резултати, институционални правила и политически решения да бъдат възприемани като достатъчно справедливи и легитимни от гражданите.

Този въпрос не принадлежи единствено на правителствата, парламентите и европейските институции. Неговото решаване зависи от отношенията между труда и капитала, от развитието на производството, от възможностите за социално участие и от способността на различните обществени сили да постигат нови исторически компромиси.

Европейската история многократно е показвала, че политическите институции могат да запазват външната си форма, докато обществените отношения, които са ги породили, постепенно се преобразуват. Продължителността на подобно състояние зависи от способността на управляващите и обществото да намерят нови форми на съгласие.

Днешните европейски противоречия отново поставят този исторически проблем. Неговото разрешаване ще се определя от реалните икономически процеси, от политическите решения и от обществените сили, които ще участват във формирането на бъдещия европейски ред.



