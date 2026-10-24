Финансовите империи срещу индустриалните държави: кой ще управлява новия свят?

/Поглед.инфо/ Зад политическите конфликти, търговските войни и съперничеството между великите сили се разгръща борба за контрол върху самите механизми на световната икономика. Финансовите центрове управляват огромни капиталови потоци, докато държавите все по-настойчиво се стремят да възстановят контрола върху индустрията, технологиите и стратегическите ресурси. САЩ се опитват да съчетаят могъществото на долара с нова индустриализация. Китай подчинява значителна част от финансовите ресурси на производствените си приоритети. Русия търси икономическа самостоятелност под натиска на санкциите, а Европа изпитва последствията от собствените си противоречия. Анализът разглежда големия въпрос, поставен и от проф. Валентин Вацев: дали финансовият и индустриалният капитал водят борба за бъдещето на света, или просто преразпределят властта и печалбите вътре в една и съща система?

Финансовият капитал и промяната в структурата на икономическата власт

В продължение на десетилетия политическите противоречия в западните общества се обясняваха предимно чрез противопоставянето между левицата и десницата. Това разделение имаше своята реална социална основа, защото отразяваше различните интереси на собствениците, наемните работници и обществените групи, зависими от държавното преразпределение. Постепенно обаче икономическите отношения придобиха такава структура, че политическите партии започнаха да провеждат сходни политики независимо от традиционната си идеологическа принадлежност. Леви правителства участваха в приватизацията на държавни предприятия, либерализацията на финансовите пазари и ограничаването на публичните разходи. Десни правителства разширяваха държавните субсидии, защитаваха национални производства и използваха бюджетни средства за подпомагане на частни корпорации. Различията между политическите програми не изчезнаха, но зад тях започнаха да се открояват икономически интереси, които не съвпадаха с традиционните партийни разделения.

Проф. Валентин Вацев поставя в центъра на своето разбиране за съвременното общество противоречието между финансовия и индустриалния капитал. В неговата интерпретация противопоставянето между лявото и дясното продължава да съществува, но водещо значение придобива конфликтът между различните начини за организация и натрупване на капитала. Тази постановка има сериозни основания в развитието на съвременната икономика, макар че определянето ѝ като универсално главно противоречие изисква допълнителни уточнения. Финансовият капитал не представлява самостоятелна обществена система, отделена от производството. Индустриалният капитал също не съществува независимо от кредитите, инвестиционните фондове и международните финансови пазари. Двете форми са дълбоко преплетени, но това не премахва различията между техните интереси, инвестиционни хоризонти и отношения с държавната власт.

Развитието на индустриалния капитализъм през XIX и началото на XX век постепенно превърна банковата система в необходим участник при организацията на производството. Увеличаването на мащабите на предприятията изискваше концентрация на средства, които отделните собственици невинаги можеха да осигурят. Банковото кредитиране, акционерната собственост и финансовите пазари създадоха условия за изграждането на големи промишлени комплекси, железопътни мрежи и енергийни системи. Рудолф Хилфердинг разгледа това преплитане в труда си „Финансовият капитал“ от 1910 година, като обърна внимание върху нарастващото влияние на банките върху индустриалните предприятия. По-късно Ленин свърза концентрацията на банковия и промишления капитал с развитието на монополите и международното икономическо съперничество. Историческите условия, при които са създадени тези теоретични постановки, се различават съществено от днешните, но въпросът за зависимостта на производството от финансовата власт запазва значението си.

През последните десетилетия тази зависимост придоби ново съдържание. Либерализацията на капиталовите потоци, развитието на международните борси и разширяването на дейността на институционалните инвеститори промениха начина, по който големите корпорации определят своите приоритети. Производственото предприятие продължава да зависи от качеството на продукцията, технологичните възможности, квалификацията на работниците и състоянието на пазарите. Но неговото ръководство трябва да се съобразява и с очакванията на акционерите, пазарната оценка на компанията, цената на кредита и възможностите за привличане на нов капитал. При определени условия тези финансови показатели придобиват по-голяма тежест от дългосрочните производствени резултати. Компанията може да увеличава възнагражденията за акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции, докато инвестициите в нови мощности остават ограничени. Подобни решения не са непременно икономически нерационални, но тяхната изгода за собствениците не съвпада автоматично с интересите на националната индустрия.

Финансиализацията на икономиката разкрива тази промяна в корпоративното поведение. Финансовите мотиви започват да оказват все по-силно влияние върху решенията за производство, инвестиции и заетост. Големите промишлени компании развиват собствени финансови подразделения, а инвестиционните фондове придобиват значителни дялове в предприятия от различни отрасли. Разделението между финансовия и индустриалния капитал става все по-трудно за установяване чрез формалната собственост. Един автомобилен концерн може едновременно да произвежда автомобили, да предоставя кредити за тяхното закупуване, да управлява финансови активи и да разпределя значителна част от печалбата си между акционерите. Конфликтът между производствените и финансовите приоритети преминава през решенията на самата корпорация.

Различието между двата начина на натрупване се проявява особено ясно при големите инвестиционни проекти. Изграждането на полупроводников завод, електроцентрала или предприятие за производство на сложни машини изисква години, значителни предварителни разходи и сравнително предвидима икономическа среда. Финансовите пазари предоставят възможности за пренасочване на средства към други активи, когато очакваната доходност се промени. Част от инвеститорите предпочитат краткосрочни резултати, докато други, включително пенсионни и инфраструктурни фондове, са заинтересовани от дългосрочна възвръщаемост. Реалното противоречие не произтича от съществуването на финансите, а от случаите, в които изискванията за финансова доходност ограничават производственото развитие или прехвърлят неговите рискове върху други обществени групи.

Държавата неизбежно участва в тези отношения. Тя определя данъчните условия, регулира финансовите институции, изгражда инфраструктура, финансира образование и научни изследвания и осигурява правната среда за функционирането на предприятията. При икономически кризи държавната намеса може да придобие решаващо значение за оцеляването на банки и големи корпорации. Финансовата криза от 2008 година показа колко значителни публични ресурси могат да бъдат мобилизирани за стабилизиране на финансовата система. Впоследствие пандемията и нарушенията в международните доставки разкриха зависимостта на държавите от наличието на собствени или надеждно достъпни производствени мощности. Националната сигурност отново започна да се разглежда като проблем, който не може да бъде решен единствено чрез свободното движение на стоки и капитали.

В тези условия противоречието между финансовата глобализация и индустриалните потребности на държавата придоби непосредствено политическо значение. Международното движение на капитала позволява на корпорациите да търсят най-благоприятните условия за печалба, но не гарантира, че стратегически необходимите производства ще останат на територията на държавата, от която произхожда капиталът. Правителствата започнаха да използват субсидии, митнически ограничения, обществени поръчки и технологични регулации, за да влияят върху инвестиционните решения. Тези политики не премахват частната собственост и стремежа към печалба. Те променят условията, при които капиталът се натрупва, и разпределението на разходите между предприятията, държавата и обществото.

Американският капитализъм между глобалните финанси и националната индустрия

След Втората световна война икономическото превъзходство на Съединените щати се основаваше върху съчетанието между огромен индустриален потенциал, технологично развитие и международна финансова мощ. Американските предприятия заемаха водещи позиции в автомобилостроенето, машиностроенето, химическата промишленост, авиацията и електрониката. Международната роля на долара предоставяше на Вашингтон допълнителни възможности за икономическо влияние. Системата, създадена след конференцията в Бретън Уудс през 1944 година, утвърди централното положение на американската валута в международните разплащания. След прекратяването на обмяната на долари срещу злато през 1971 година международната парична система постепенно придоби нова структура, но доларът запази водещото си значение.

Разширяването на финансовите пазари и либерализацията на международното движение на капитали през последните десетилетия на XX век създадоха условия за значителна промяна в организацията на американското производство. Големите корпорации започнаха да разполагат отделни производствени дейности в държави с по-ниски разходи, благоприятна инфраструктура и развиващи се индустриални възможности. Китай, Мексико и редица азиатски икономики се превърнаха във важни участници в производствените вериги на американските компании. Международното разделение на труда позволи намаляване на разходите и разширяване на корпоративните печалби, но постепенно увеличи зависимостта на американската икономика от доставки, които се осъществяват извън националната територия.

Тези процеси не доведоха до изчезване на американската индустрия. Съединените щати запазиха огромен производствен потенциал и водещи позиции в редица високотехнологични отрасли. Промениха се структурата на заетостта, географското разположение на производствата и значението на международните доставчици. Определени индустриални региони понесоха тежки последствия от закриването на предприятия и преместването на производства. Други райони се развиха благодарение на технологичните отрасли, научните изследвания и висококвалифицираните услуги. Социалните различия между тези региони придобиха политическо значение, защото икономическите резултати от глобализацията се разпределяха неравномерно между различните обществени групи.

Американските корпорации можеха да увеличават печалбите си чрез международно производство, без това непременно да води до съответстващо разширяване на индустриалната заетост в Съединените щати. Финансовите пазари оценяваха предприятията според очакваната доходност, независимо къде се намират техните заводи. Националната държава обаче продължаваше да носи отговорност за отбранителните възможности, стратегическата инфраструктура и икономическата устойчивост на страната. Различието между корпоративните интереси и държавните потребности стана особено видимо при нарастването на технологичното и икономическото съперничество с Китай.

Полупроводниковата индустрия предоставя конкретен пример за тази зависимост. Разработването на съвременни чипове изисква изключително сложни технологии, специализирано оборудване, научни знания и международни производствени вериги. Американски компании притежават водещи позиции в проектирането на полупроводници и в определени технологични сегменти, но значителна част от най-модерното производство е концентрирана в Източна Азия. От гледна точка на корпоративната ефективност подобна специализация има икономическа логика. От гледна точка на националната сигурност тя създава уязвимости, които американските власти се стремят да ограничат.

Законът CHIPS and Science Act от 2022 година предвиди значителна федерална подкрепа за полупроводниковото производство и научните изследвания. Американската държава използва бюджетни средства, за да стимулира изграждането на производствени мощности, които частният капитал невинаги би разположил на американска територия при обичайните пазарни условия. Подобни механизми се прилагат и в други стратегически отрасли. Държавната намеса намалява част от инвестиционния риск, създава допълнителни стимули и променя очакваната възвръщаемост на проектите. Частните предприятия запазват собствеността върху производствените мощности и получават възможност да реализират печалба от тяхното функциониране.

Политиката на Доналд Тръмп поставя още по-силен акцент върху митническата защита, преместването на производства в Съединените щати и използването на търговските отношения за постигане на национални икономически цели. Протекционистичните мерки могат да подобрят положението на определени американски производители, но увеличават разходите за други предприятия, които използват вносни материали и компоненти. Международните корпорации също имат различни интереси в зависимост от разположението на техните производствени мощности и пазари. Част от американския индустриален капитал подкрепя ограничаването на чуждестранната конкуренция, докато други негови представители са заинтересовани от запазването на отворени международни търговски отношения.

Разделението между финансовия и индустриалния капитал не съвпада с противопоставянето между привържениците и противниците на свободната търговия. Големите производствени корпорации често притежават значителни финансови активи и използват международните капиталови пазари. Финансовите институции от своя страна участват в собствеността и финансирането на промишлени предприятия. Един инвестиционен фонд може едновременно да притежава акции в американска технологична компания, китайски производител и европейски индустриален концерн. Неговите интереси се определят от възвръщаемостта на целия инвестиционен портфейл, а не непременно от индустриалните потребности на отделна държава.

Американската реиндустриализация не представлява борба за премахване на финансовия капитал. Тя е опит за пренасочване на част от инвестиционните ресурси към производства, които държавата определя като стратегически необходими. Финансовите институции могат да участват активно в този процес, когато публичната подкрепа подобрява условията за инвестиции. Индустриалните корпорации също могат да използват държавната политика за увеличаване на собствената си рентабилност. При това разпределението на рисковете и печалбите невинаги е симетрично. Обществото участва чрез бюджетните средства, инфраструктурата и данъчните облекчения, докато значителна част от бъдещите доходи остава в частните предприятия.

Съединените щати се стремят да съхранят международните преимущества на долара, финансовите пазари и технологичната си система, като едновременно укрепват националната индустриална база. Финансовата глобализация продължава да бъде източник на американско влияние, но нейното функциониране невинаги съответства на стратегическите потребности на държавата. Това противоречие определя значителна част от съвременната американска икономическа политика. То се проявява както в отношенията с Китай, така и в търговските конфликти с традиционните съюзници на Вашингтон.

Китай и Русия: различните форми на държавен контрол върху натрупването

Китайският икономически модел се отличава от американския по степента, в която държавната власт участва в определянето на инвестиционните приоритети. Китайската икономика включва голям частен сектор, развити финансови пазари и предприятия, които функционират в условията на конкуренция. Същевременно държавата запазва значителен контрол върху банковата система, инфраструктурата, енергетиката и стратегическите производства. Дългосрочното планиране, държавното кредитиране и индустриалните програми позволяват концентрация на ресурси в отрасли, които политическото ръководство определя като особено важни за националното развитие.

Китайската индустриализация не може да бъде обяснена единствено с ниските производствени разходи и голямото количество работна сила. През последните десетилетия страната изгради сложна система от взаимно свързани производства, транспортна инфраструктура, технологични центрове и специализирани доставчици. Инвестициите в образование, научни изследвания и промишлено оборудване създадоха условия за постепенно разширяване на националните технологични възможности. Държавната политика подпомогна развитието на отрасли, чиито инвестиционни цикли изискват значителни средства и продължително време за възвръщаемост. Производството на електрически автомобили, батерии, соларни панели и високоскоростна железопътна техника показва резултатите от подобна концентрация на ресурси.

В китайската система финансовите институции изпълняват важна роля при осъществяването на държавните икономически приоритети. Големите държавни банки могат да предоставят кредитиране за инфраструктурни и индустриални проекти, които имат стратегическо значение. Частните предприятия също използват тези механизми, когато дейността им съответства на определени направления на икономическата политика. Държавата разполага с възможности да влияе върху разпределението на капитала, които надхвърлят обичайните инструменти на западните пазарни икономики. Това не означава, че финансовата доходност е загубила значение. Предприятията продължават да се сблъскват с разходи, конкуренция, дългове и необходимост от реализиране на продукцията.

Силната държавна намеса създава и специфични икономически рискове. Продължителното насочване на кредити към определени отрасли може да доведе до свръхинвестиции и натрупване на производствени мощности, които надхвърлят платежоспособното търсене. Китайският сектор на недвижимите имоти показа последствията от прекомерната зависимост от кредитното разширяване и очакванията за непрекъснато повишаване на цените. Проблемите на големи строителни компании и задлъжнялостта на определени местни структури разкриха ограниченията на модела, при който икономическият растеж се поддържа чрез продължително увеличаване на инвестициите. Държавният контрол върху финансовата система предоставя инструменти за управление на подобни затруднения, но не премахва икономическите загуби от неефективното използване на капитала.

Съперничеството между Китай и Съединените щати придоби особена острота в областта на високите технологии. Американските ограничения върху достъпа на китайски компании до определени полупроводникови технологии и производствено оборудване имат за цел да ограничат развитието на стратегически технологични възможности. Китайската държава отговаря чрез разширяване на собствените програми за технологична независимост и подкрепа за националните производители. Конфликтът обхваща контрола върху научните знания, патентите, производственото оборудване и международните вериги за доставка. Финансовите ограничения и инвестиционният контрол се използват заедно с търговските и технологичните мерки.

Китайската икономика остава дълбоко интегрирана в международната търговия. Нейните предприятия се нуждаят от външни пазари, суровини, технологии и международни разплащания. Пекин не може да замени глобалните икономически отношения с напълно затворена национална система, без това да предизвика значителни последствия за производството и растежа. Стремежът към по-голяма технологична и финансова самостоятелност се осъществява паралелно със запазването на международните търговски връзки. Китайската държава се стреми да ограничи зависимостите, които могат да бъдат използвани като инструмент за външен натиск, без да се отказва от преимуществата на международното разделение на труда.

Руският икономически модел се формира при съществено различни исторически и структурни условия. След разпадането на Съветския съюз приватизацията и преобразуването на собствеността създадоха нови групи икономическо влияние, концентрирани в значителна степен около енергетиката, суровинните производства и финансовите институции. През следващите десетилетия руската държава постепенно възстанови контрола си върху определени стратегически предприятия. Енергийният сектор, военно-промишленият комплекс и големите инфраструктурни системи придобиха особено значение за икономическата и политическата организация на страната.

След началото на руското навлизане в Украйна през февруари 2022 година международните санкции съществено промениха условията за функциониране на руската икономика. Ограниченията върху финансовите операции, достъпа до технологии и международните пазари наложиха преструктуриране на определени производствени и търговски отношения. Държавните поръчки и увеличените разходи за отбрана стимулираха военно-промишлените предприятия и свързаните с тях производства. Разширяването на тези дейности увеличи търсенето на работна сила, суровини и оборудване, но едновременно създаде допълнителен натиск върху гражданските отрасли.

Руската държава използва бюджетни средства, банково кредитиране и административни механизми за поддържане на стратегическите производства. Подобна мобилизация позволява концентриране на ресурси в определени направления, но ограничава възможностите за тяхното използване в други части на икономиката. Недостигът на квалифицирана работна сила, високите лихвени проценти и технологичните ограничения създават затруднения за предприятията, които не получават пряка подкрепа от държавните поръчки. Военното производство може да увеличава отчетената икономическа активност, без да води до съответстващо разширяване на потребителските възможности и гражданската производствена инфраструктура.

Русия и Китай имат общ интерес от ограничаване на определени зависимости от западните финансови институции и международната роля на долара. Развитието на разплащания в национални валути и търсенето на алтернативни финансови механизми са част от тези усилия. Икономическите структури на двете държави обаче остават различни. Китай притежава значително по-разнообразна индустриална база и много по-голямо участие в международните производствени вериги. Русия разполага със значителни природни ресурси и определени високотехнологични отрасли, но нейните възможности за индустриална диверсификация са ограничени от редица вътрешни и външни фактори.

Сътрудничеството между Москва и Пекин не представлява създаване на единна икономическа система, противопоставена на западния капитализъм. То се развива между държави с различни производствени възможности, различна структура на собствеността и различни позиции в международната търговия. Общото между тях е значението, което държавната власт придава на стратегическия контрол върху определени финансови, технологични и производствени ресурси. Този контрол не премахва противоречията между отделните икономически групи, но предоставя на политическото ръководство по-широки възможности да влияе върху тяхното развитие.

Европа и границите на икономическия суверенитет

Европейският съюз разполага с огромен индустриален потенциал, развита финансова система и значителни технологични възможности, но неговата институционална структура затруднява провеждането на единна икономическа стратегия. Общият пазар обединява държави с различна производствена специализация, енергийни потребности и финансови интереси. Германия разчита в значителна степен на машиностроенето, автомобилостроенето и индустриалния износ. Франция притежава силни позиции в авиацията, енергетиката и отбранителната промишленост. Италия има широка мрежа от средни и малки производствени предприятия. Икономиките на останалите държави членки също се различават по степента на индустриализация, достъпа до капитал и участието в международните производствени вериги.

Европейската интеграция създаде условия за свободно движение на капитали и развитие на общи пазари, но не премахна различията между националните икономически интереси. Финансовите ресурси могат да се насочват към инвестиции извън Европейския съюз, когато очакваната доходност е по-висока. Производствените предприятия обаче остават свързани с конкретни територии, инфраструктура, работна сила и енергийни условия. Това различие придобива особено значение при необходимостта от мащабно индустриално обновление. Наличието на значителни европейски спестявания не гарантира автоматично тяхното превръщане в инвестиции в европейски производства.

Докладът на Марио Драги за европейската конкурентоспособност от 2024 година разглежда необходимостта от значително увеличаване на инвестициите, развитие на технологичните отрасли и преодоляване на фрагментацията на капиталовите пазари. Проблемът е свързан както с финансирането, така и с институционалната способност на Европейския съюз да определя общи икономически приоритети. Националните правителства запазват важни правомощия в бюджетната, данъчната и индустриалната политика, докато общите европейски правила определят условията за конкуренция и държавна помощ. При необходимост от бърза концентрация на значителни ресурси тези механизми могат да създават затруднения.

Германската индустрия показва последствията от натрупването на подобни противоречия. В продължение на десетилетия нейният производствен модел се основаваше на високотехнологичен износ, квалифицирана работна сила и сравнително благоприятни условия за енергийно снабдяване. Прекъсването на значителна част от предишните енергийни отношения с Русия, увеличените разходи за енергия, конкуренцията от Китай и технологичните промени в автомобилостроенето създадоха сериозни затруднения. Германските предприятия трябва да осъществяват скъпо технологично обновление в условията на засилена международна конкуренция и несигурност относно бъдещите производствени разходи.

Европейската индустрия е изправена пред необходимостта да се конкурира с американски предприятия, които могат да получават значителна федерална подкрепа, и с китайски компании, функциониращи в условията на дългосрочна държавна индустриална политика. Европейските институции също разработват механизми за подпомагане на стратегически производства, но тяхното прилагане зависи от сложни отношения между общите правила и националните интереси. По-богатите държави разполагат с по-големи бюджетни възможности за подкрепа на собствените предприятия, което може да задълбочава различията вътре в единния пазар.

Финансовата стабилност и индустриалната конкурентоспособност не са тъждествени икономически резултати. Една държава може да поддържа относително стабилна банкова система и едновременно да губи определени производствени възможности. Наличието на капитал не означава, че съществуват достатъчно благоприятни условия за неговото инвестиране в нови заводи, технологии и инфраструктура. Решенията зависят от очакваното търсене, цените на енергията, квалификацията на работната сила, данъчната среда и международната конкуренция. Европейската индустриална политика трябва да отчита тези условия, вместо да разглежда финансовите ресурси като самостоятелно решение на производствените проблеми.

България участва в европейската икономика като малка и силно отворена държава, чиито производствени и финансови отношения са тясно свързани с външни пазари и инвеститори. Значителна част от предприятията функционират като доставчици в международни производствени вериги. Инвестиционните решения на големите корпорации се определят от условия, които надхвърлят националната икономическа среда. Това създава възможности за технологично развитие, заетост и достъп до международни пазари, но едновременно ограничава способността на страната самостоятелно да определя структурата на своето производство.

Българската икономика се нуждае от последователна политика за развитие на технологичните компетенции, квалификацията на работната сила и производствата с по-висока добавена стойност. Подобна политика не може да се основава единствено на привличането на външни инвестиции или на наличието на стабилна финансова система. Необходимо е съчетание между образование, инфраструктура, научни изследвания и условия за дългосрочни производствени вложения. Националните възможности зависят и от европейската икономическа политика, която определя значителна част от регулаторната и инвестиционната среда.

Европейският проблем разкрива едно от ограниченията на финансовата интеграция. Свободното движение на капитали може да повишава ефективността на инвестициите, но не осигурява автоматично съхраняване на стратегическите производства във всяка държава. Индустриалната политика изисква решения за разпределението на ресурси, които невинаги съвпадат с непосредствените интереси на финансовите пазари. Европейският съюз трябва да съчетава тези различни икономически потребности в условията на институционална система, изградена върху споделени правомощия и различни национални интереси.

Преразпределение на властта или промяна на обществения модел

Противоречието между финансовия и индустриалния капитал е съществена част от съвременните икономически и политически процеси. Неговото значение се проявява в отношенията между корпорациите и държавата, в международната конкуренция за технологии и производства и в усилията на правителствата да ограничават определени зависимости от глобалните финансови пазари. Различните модели на организация на капитала оказват влияние върху геополитическите отношения, но не могат самостоятелно да обяснят всички конфликти между държавите. Военната сигурност, историческите противоречия, териториалните интереси и международните институции продължават да имат собствено значение.

Индустриалният капитал не представлява обществена сила, която по своята природа се противопоставя на частното натрупване. Производствените предприятия се стремят към печалба, разширяване на пазарите и увеличаване на възвръщаемостта на вложените средства. Когато настояват за държавни субсидии, митническа защита или данъчни облекчения, те често преследват цели, които съответстват на собствените им корпоративни интереси. Подобни мерки могат да имат положителни последствия за националната икономика, но това зависи от конкретните условия, начина на прилагане и разпределението на икономическите резултати.

Финансовият капитал също не може да бъде разглеждан единствено като пречка пред производството. Банковото кредитиране, капиталовите пазари и инвестиционните институции осигуряват ресурси, без които съвременната индустрия не би могла да функционира. Проблемът възниква, когато финансовите стимули насочват предприятията към решения, които ограничават дългосрочните производствени инвестиции или прехвърлят значителни икономически рискове върху обществото. Държавната намеса може да коригира подобни процеси, но може и да създава нови форми на зависимост между политическата власт и големите корпоративни интереси.

Съединените щати, Китай, Русия и Европейският съюз използват различни механизми за съчетаване на финансовите ресурси, индустриалното развитие и държавните приоритети. Американската икономика се стреми да запази преимуществата на глобалната финансова система и едновременно да укрепи стратегическите си производства. Китай разчита на по-силно държавно направляване на инвестициите. Русия използва значителна държавна мобилизация на ресурси в условията на санкции и военно противопоставяне. Европа търси институционални решения за финансиране на индустриалното обновление и съхраняване на конкурентоспособността. Тези различия отразяват историческото развитие и структурата на всяка икономика.

Тезата на проф. Валентин Вацев насочва вниманието към реален конфликт, който традиционните политически разделения често оставят на заден план. Нейното аналитично значение се състои във възможността да бъдат изследвани икономическите интереси зад решенията на правителствата и корпорациите. Но противопоставянето между финансовия и индустриалния капитал не отменя отношенията между труда и капитала, различията в собствеността и въпроса за общественото разпределение на произведеното богатство. Двете форми на капитала могат да се конкурират за ресурси и политическо влияние, като едновременно запазват общ интерес от съществуващите отношения на собственост.

Промяната в съотношението между финансовата и индустриалната власт може да доведе до значителни преобразувания в икономическата политика и международното разпределение на влиянието. Тя обаче не означава автоматично възникване на различен обществено-икономически строй. Подобна промяна би изисквала преобразуване на механизмите, чрез които се определят собствеността, контролът върху инвестициите и разпределението на икономическите резултати. Без подобни изменения държавната подкрепа за индустрията може да представлява нов начин за организиране на капиталовото натрупване, а не преодоляване на неговите основни противоречия.

Съвременната геополитическа конкуренция показва, че финансовата мощ и индустриалният потенциал остават взаимно зависими източници на държавно влияние. Контролът върху международните разплащания и капиталовите потоци предоставя значителни преимущества, но не може да замени производствените мощности, технологичните знания и стратегическата инфраструктура. Индустриалната самостоятелност от своя страна не премахва необходимостта от финансови ресурси и международни икономически отношения. Държавите се стремят да променят съотношението между тези зависимости според собствените си интереси и възможности.

Възможно е през следващите десетилетия да настъпи съществено преразпределение на икономическата мощ между отделните държави и региони. Това преразпределение ще бъде свързано с технологичното развитие, индустриалните инвестиции, международните финансови отношения и способността на държавите да провеждат последователна икономическа политика. Неговото обществено съдържание ще зависи от начина, по който се разпределят ползите и разходите от тези процеси. Противоречието между финансовия и индустриалния капитал ще продължи да оказва влияние върху политическите решения, но само по себе си няма да определи характера на бъдещия обществен ред.



