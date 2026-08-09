Кой допуска до властта: защо правителствата се сменят, а елитите остават

/Поглед.инфо/ Политиците идват и си отиват, партиите печелят и губят избори, правителствата падат, но зад видимата политическа сцена остават институции, капитали, университети, административни структури и социални мрежи с много по-дълъг живот. Изказването на Андрей Фурсов за старите европейски фамилии поставя по-голям въпрос от този кой управлява днес: как се формира кръгът от хора, които получават реален достъп до върховете на властта, и доколко демократичните избори могат да променят този механизъм?

По интервю на Андрей Фурсов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен исторически и политически контекст: д-р Румен Петков.

Видимата власт и системата зад нея

Съвременният човек е свикнал да разпознава властта по нейните официални носители. Президентът, министър-председателят, министрите и депутатите са хората, които виждаме всеки ден, чиито изявления слушаме и чиито имена свързваме с решенията на държавата. Тази представа е естествена, но описва само една част от политическата система. Зад избираемите длъжности съществува значително по-устойчива инфраструктура от държавна администрация, финансови институции, корпоративен капитал, дипломатически апарат, служби за сигурност, университети, юридически и консултантски структури, медии и професионални мрежи. Те не образуват непременно единен център и нямаме основание предварително да им приписваме общо ръководство, но тяхното влияние върху средата, в която се вземат политическите решения, е трудно да бъде пренебрегнато.

Правителството може да загуби парламентарното си мнозинство и след няколко седмици да бъде заменено. Една централна банка, университет, дипломатическа служба или голяма финансова институция живее в друг времеви хоризонт. Там се натрупват професионална памет, контакти, информация и способност за влияние, които не изчезват с приключването на изборната кампания. Новият министър влиза във ведомство, съществувало десетилетия преди него, получава договори, международни ангажименти, бюджетни ограничения и административен апарат, които не е създавал. Той притежава формалното право да определя политиката, но упражнява това право върху терен, очертан много преди появата му.

Изказването на Андрей Фурсов поставя същия проблем през друга оптика. Той насочва вниманието към старите европейски фамилии, аристократичните родове и финансовите династии, които според неговата интерпретация са запазили значителна част от влиянието си независимо от огромните политически промени през последните столетия. В материала се споменават британски аристократични семейства, Ротшилд, Баринг, Опенхаймер, Камерън, Дория и други родове, като Фурсов изгражда връзка между родословието, богатството, социалния статус и достъпа до определени институции. Част от конкретните му твърдения са спорни или са представени без достатъчна документална аргументация, затова би било неправилно да ги пренасяме механично като установени исторически факти. По-съществена е самата посока на анализа му – възможно ли е политическите режими да се променят значително по-бързо от елитите, които са се научили да функционират в тях?

Дългият живот на елита

Историята дава достатъчно примери за богати и влиятелни фамилии, които губят позициите си, за да бъде приета безкритично представата за вечни династии. Войни, революции, национализации, технологични промени, лошо управление на наследството и чисто семейни кризи са унищожавали огромни състояния. Европейската аристокрация от началото на XX век не притежава политическата власт, която е имала два века по-рано, а много от старите индустриални капитали са изместени от компании, които дори не са съществували преди едно поколение. Ако гледаме само това, бихме могли да заключим, че модерността е разрушила старите елити.

Картината е по-сложна, защото загубата на формална привилегия не означава непременно загуба на всички натрупани преимущества. Собствеността може да бъде преобразувана, земята да се превърне във финансов актив, семейният капитал да бъде вложен в компании и фондове, а аристократичният социален престиж да бъде заменен от присъствие в корпоративни бордове, дипломацията, университетите, благотворителни фондации или финансовия сектор. Част от старите елити изчезват, други се адаптират, трети се смесват с новите богатства. Така наследствената аристокрация постепенно може да загуби характеристиките на съсловие, без всички нейни представители да загубят мястото си сред социалния връх.

Британският случай заслужава особено внимание, тъй като развитието на страната не минава през революционното разрушаване на стария обществен ред в мащабите, познати от Франция през 1789 г. или Русия след 1917 г. Великобритания преминава през индустриализация, разширяване на избирателните права, възход на работническото движение, трансформация на империята и огромни социални промени, но значителна част от старите институции се приспособяват към новата среда. Монархията остава. Камарата на лордовете се променя, но не изчезва. Лондонското Сити запазва специфична институционална традиция. Старите университети продължават да имат несъразмерно голямо значение за формирането на политическия и административния елит.

Това не доказва версията, че няколко фамилии управляват Великобритания зад парламентарната фасада. Подобно твърдение изисква доказателства, които предоставеният материал не дава. То обаче показва способността на британската система да преобразува старите структури, вместо непременно да ги унищожава. Една аристократична фамилия вече не разполага с юридическото право да управлява населението на определена територия, но нейният наследник може да получи образование в същите институции, в които учат бъдещите министри, дипломати, финансисти и журналисти. Разликата е съществена – наследственото право върху властта е премахнато, наследеното преимущество остава възможно.

Наследява се не длъжността, а стартовата позиция

Модерната демокрация не предава министерските кресла от баща на син и това е фундаментална разлика спрямо съсловното общество. Но политическият и социалният капитал могат да бъдат предавани по много по-непряк начин. Семейството осигурява образование, материална сигурност, контакти, познаване на институциите и онова трудно измеримо самочувствие на човек, който от ранна възраст приема присъствието си сред влиятелните хора като нещо естествено. Тези преимущества не гарантират успех и могат да бъдат пропилени, но променят началната позиция в състезанието.

Тук въпросът за елитите напуска територията на конспиративните версии и влиза в сферата на социалната структура. За да има затворена система, не е необходимо група хора да се събира всяка седмица и да определя кой ще стане министър след двадесет години. Достатъчно е различните социални групи да имат системно неравен достъп до образованието, контактите, стажовете, професионалните среди и институциите, от които впоследствие се подбират ръководните кадри. Всяко отделно решение може да бъде напълно законно и рационално, а натрупването на хиляди такива решения да произведе сравнително тесен социален кръг на върха.

Елитният университет е добър пример. Няма основание да се отрича, че Оксфорд и Кеймбридж подбират огромен брой студенти заради академичните им способности и предоставят образование на изключително високо равнище. Същевременно студентът там получава повече от учебна програма. Той попада в социална среда, в която се срещат хора, които след десетилетие или две могат да заемат високи позиции в администрацията, финансите, журналистиката, правото или политиката. Познанството, създадено на двадесетгодишна възраст, няма политическо значение в момента на възникването си, но след двадесет години двамата участници могат да се окажат от различните страни на масата при вземането на държавно решение.

Подобен механизъм съществува в различни форми и извън Великобритания. Франция дълго изгражда висшата си администрация чрез тесен кръг престижни образователни институции. В Съединените щати водещите университети, юридическите факултети, финансовият сектор и федералната администрация създават свои канали за професионално движение. В други държави партийният апарат има по-голямо значение. Няма универсална схема, но навсякъде съществува някакъв процес, чрез който милиони граждани постепенно се свеждат до няколко хиляди души, които реално могат да бъдат разглеждани като кандидати за най-високите позиции.

Въпросът не е кой управлява света, а кой контролира входа

Тук се намира и слабостта на прекомерното фиксиране върху фамилиите. Ако анализът се сведе до търсене на Ротшилд, Рокфелер, Баринг или друга известна династия зад всяко голямо политическо решение, много лесно могат да бъдат пропуснати съвременните механизми за влияние. Финансовата система на XXI век е несравнимо по-сложна от света на семейните банкерски къщи през XIX век. Огромни инвестиционни фондове, пенсионни фондове, застрахователни дружества, транснационални корпорации, технологични компании и държавни инвестиционни структури управляват капитал в мащаби, които променят самата природа на икономическата власт.

Семействата не са изчезнали, но вече са само един от елементите на картината. По-съществено е движението между институциите. Висш държавен служител може да премине в частния сектор, банкер да получи държавна длъжност, университетски професор да стане правителствен съветник, бивш министър да влезе в корпоративен борд, дипломат да започне работа в консултантска структура. Няма основание всяко подобно движение да бъде третирано като корупция. Държавата се нуждае от хора с професионален опит, а бизнесът търси хора, които познават регулаторната среда. Когато обаче едни и същи сравнително тесни професионални среди постоянно циркулират между местата, където се създават правилата, и местата, които печелят или губят от тези правила, възниква съвсем легитимен въпрос за границата между експертност, влияние и зависимост.

Андрей Фурсов вижда зад съвременните институции продължението на много стари родови и финансови структури. Част от историческите връзки, които той посочва, могат да бъдат интересен обект на проверка, но самото наличие на роднинство или дългогодишни отношения не доказва политически контрол. По-плодотворният подход е да се проследи как реално се движат хората, капиталът и решенията. Кой финансира политическите кампании, кои университети произвеждат най-много висши държавни кадри, откъде идват ръководителите на регулаторните органи, къде работят след края на мандата си, кои юридически кантори представляват едновременно държавни и корпоративни интереси, кои експертни центрове подготвят концепциите, които след няколко години се превръщат в държавна политика.

Това вече може да бъде проверявано чрез документи, биографии, регистри, финансови отчети и институционални решения. Анализът става по-малко ефектен от разказа за тайни династии, но много по-близък до реалната структура на властта.

Избирателят влиза в процес, започнал много преди него

Демократичните избори остават реален инструмент за политическа промяна, но те се провеждат в края на дълъг процес на предварителен подбор. Преди гражданинът да получи бюлетината, партиите вече са избрали кандидатите си, донорите са решили кого да подкрепят, медиите са определили на кого ще предоставят национална видимост, а професионалните и политическите среди са изградили репутацията на едни хора и са оставили други практически неизвестни. Избирателят може свободно да избира, но изборът му се извършва между хора, преминали през предходни институционални филтри.

Тук няма противоречие с демокрацията. Всяка политическа система трябва да подбира кандидати и не може десетки милиони граждани едновременно да претендират за министър-председателския пост. Проблемът възниква, ако входът към кадровия подбор стане толкова тесен, че различните партии започнат да произвеждат хора от почти еднаква социална и професионална среда. Тогава политическата конкуренция може да остане ожесточена, докато диапазонът на възможните решения постепенно се свива.

Затова по-същественият въпрос не е дали съществува тайна група, която назначава правителствата. Наличните факти не дават основание за подобно универсално заключение. Много по-трудно е да се изследва системата, която определя кои биографии се превръщат в политически възможни биографии и кои остават извън нея. Там участват семейният произход, образованието, капиталът, професионалните контакти, партийните структури, медиите и държавната администрация, като тежестта на всеки фактор се различава според страната и историческия период.

Така поставен, въпросът на Фурсов за старите фамилии придобива друго измерение. Родословието може да бъде част от обяснението, но не е достатъчно. Истинският предмет на изследване е механизмът, чрез който едно общество определя кой има реална възможност да достигне до неговия политически, икономически и административен връх. Ако този механизъм остане извън общественото внимание, изборите могат да сменят хората на върха, без непременно да променят средата, която ги е произвела.

А след това вече трябва да се погледне какво се случва с човека, който е преминал през всички тези филтри и е влязъл в правителството. Той получава власт, но наследява договори, администрация, финансови ограничения, международни ангажименти и експертна система, създадени преди неговото идване. Там започва следващият пласт на проблема – докъде стига свободата на избрания политик и откъде започва устойчивостта на самата система.

Когато избраният политик влезе в системата

Победата на избори създава усещането, че новото управление започва на чисто, но реалната държава не познава подобен момент. Министърът получава кабинет, в който преди него са работили други министри, поема администрация, формирана в продължение на години, наследява договори, международни ангажименти, бюджетни рамки, кадрови зависимости и професионални отношения, които не могат да бъдат отменени с едно политическо решение. При смяната на управлението се сменя политическото ръководство, но огромна част от институционалната конструкция остава на мястото си и продължава да функционира по логика, създадена много преди появата на новия екип.

Това не е дефект на държавата. Без подобна приемственост всяка смяна на правителство би означавала административен срив. Нито една сложна държава не може на всеки четири години да сменя едновременно дипломатите, данъчната администрация, регулаторите, военните структури, централната банка, техническите експерти и хилядите хора, които поддържат ежедневното функциониране на публичната система. Политическият контрол и административната устойчивост трябва да съществуват едновременно, а напрежението между тях е неизбежно.

Новият министър може да влезе във ведомството с намерение да промени дадена политика и още през първите седмици да разбере, че всяко решение е свързано с десетки други. Ако се прекрати договор, възникват финансови санкции. Ако се промени регулация, засегнати компании могат да започнат съдебни процедури. Ако се смени външнополитическа позиция, трябва да бъдат оценени последствията за съюзни отношения, търговски споразумения или сигурността. Администрацията представя тези ограничения на политическото ръководство и голяма част от тях са напълно реални.

Съществува обаче и другата страна. Институцията може да защитава собствените си навици, интереси и представи за това кое е допустимо. Дългогодишният служител има повече техническо знание от новия министър, но може да има и много по-силен интерес политиката да продължи по познатия начин. Експертното предупреждение понякога е професионален анализ, друг път е административна съпротива, а границата между двете рядко може да бъде установена от първия ден.

Тук се проявява една от формите на власт, които остават почти невидими за обществеността. Конституцията посочва кой подписва решението, но не показва кой е написал първата версия на документа, кои експерти са отхвърлили алтернативите, кой е изчислил финансовия риск и кои варианти изобщо не са стигнали до политическото ръководство.

Властта върху допустимите решения

Най-грубата форма на политическо влияние е пряката заповед. Съвременните институционални системи много по-често действат чрез определяне на рамката, вътре в която политикът избира. Ако едно правителство разполага с три варианта и избере единия от тях, формално решението е негово. Но анализът не е завършен, докато не се види как са се появили тези три варианта и защо четвърта възможност не е била разглеждана.

Това е особено видимо в области, където техническата сложност е огромна. Финансова политика, енергетика, отбранителни системи, телекомуникации, банково регулиране, ядрена енергетика или международно право изискват специализирано знание, което политическото ръководство не може да притежава в пълен обем. Затова министърът получава експертни оценки. В тях вече са заложени предположения за риска, допустимите разходи, международните реакции и икономическите последствия.

Самото формулиране на проблема започва да влияе върху решението. Ако даден разход бъде определен като инвестиция, той ще бъде оценяван по една логика. Ако бъде определен като бюджетна тежест, подходът ще бъде различен. Ако една държава бъде разглеждана като конкурент, наборът от възможни действия е един. Ако същата държава бъде описана като непосредствена заплаха, политическият диапазон рязко се променя. Терминологията изглежда като професионален език, но понякога още в нея се съдържа предпочитаният изход.

Затова въпросът кой произвежда експертното знание е част от анализа на властта. Университетите, държавните институти, частните консултантски компании, мозъчните тръстове, финансовите институции и корпоративните аналитични звена не просто предоставят информация. Те създават модели, категории и определения, които постепенно се превръщат в език на политиката.

Няма основание всички тези структури да бъдат разглеждани като единен блок. Те спорят помежду си, защитават различни методологии и често имат противоположни интереси. Проблемът възниква, когато определена професионална школа или определен набор от допускания получи толкова силно институционално присъствие, че алтернативните позиции започнат да изглеждат не просто спорни, а непрофесионални.

Защо различни правителства понякога правят сходни неща

Избирателят често вижда сериозни различия между партиите преди избори и много по-малки различия след тях. Това лесно поражда убеждението, че всички политически сили са еднакви или че зад тях съществува общ център, който диктува решенията. Подобно обяснение е удобно, но прекалено общо, за да бъде полезно.

Голяма част от приемствеността има обективни причини. Международен договор не изчезва след избори. Държавен дълг не може да бъде отменен без последствия. Военната система се изгражда за десетилетия, както и енергийната инфраструктура. Магистрала, ядрена централа, газопровод или модернизация на армията преминават през повече от един политически мандат. Когато новото правителство наследи подобни проекти, свободата му да започне от нулата е ограничена от вече вложени средства, договори, технологични зависимости и международни отношения.

Приемствеността може да бъде резултат и от по-малко видими фактори. Ако водещите партии на една държава подбират икономическите си екипи от сходни университети, финансови институции и професионални среди, различията в макроикономическата политика вероятно ще бъдат по-малки. Ако външнополитическите съветници са преминали през едни и същи дипломатически и аналитични центрове, те могат да имат сходно разбиране за националния интерес дори когато обслужват различни партии.

Това не изключва конфликтите. Различията могат да бъдат остри по данъчната политика, социалните разходи, миграцията, културните въпроси или степента на държавна намеса. В стратегическите области обаче диапазонът понякога е значително по-тесен, защото голяма част от предпоставките се споделят от хората, които участват във формулирането на политиката.

Така се появява ситуация, при която избирателят сменя правителството, но някои направления остават почти непокътнати. Това може да бъде резултат от рационална държавна приемственост, от международни ограничения, от икономическа зависимост или от сходен подбор на елитите. В конкретните случаи причините трябва да бъдат проверявани, а не заменяни с универсална схема.

Финансовата зависимост като ограничение на политическата свобода

Модерната държава разполага с много инструменти, но не е икономически самодостатъчна. Тя финансира дефицити, емитира дълг, привлича инвестиции, разчита на банки, валутни пазари и международни търговски отношения. Политическото решение може да бъде напълно законно и да има обществена подкрепа, но ако доведе до рязък отлив на капитали, увеличаване на разходите по държавното финансиране или криза на банковата система, правителството ще бъде принудено да отчете тази реакция.

Тук разговорът за властта става по-неудобен, защото няма нужда някой да заповядва на министър-председателя. Пазарите реагират чрез цени, лихви, движение на капитали и оценки на риска. Част от реакцията е спонтанна, част е резултат от решенията на големи институционални инвеститори. Ако едно правителство зависи постоянно от рефинансиране, финансовата среда се превръща във фактор, който влияе върху политическата свобода, независимо че не притежава конституционен мандат.

От това не следва, че финансовите пазари винаги са политически манипулатор. Инвеститорът има право да оцени, че дадена политика увеличава риска и да изтегли капитала си. Държавата също има право да приеме правила, които не са удобни за бизнеса. Напрежението между публичната власт и капитала е постоянна част от капиталистическата икономика и не може да бъде сведено до моралното деление на добри и лоши участници.

Въпросът е в мащаба. Когато определени финансови центрове, банки или фондове управляват ресурси, сравними с икономиките на цели държави, икономическото им решение придобива политическо значение независимо от намерението. Това вече не е власт в юридически смисъл, но може да създава ограничения, с които избраното правителство трябва да се съобразява.

Капиталът се движи между държавата и бизнеса

Съвременният механизъм на влияние много по-често минава през професионалната биография, отколкото през фамилния герб. Висши чиновници преминават в корпоративния сектор, банкови експерти влизат в държавното управление, бивши министри стават консултанти, а хора от големи компании получават позиции в регулаторни органи. Този процес често се нарича „въртяща се врата“ и съществува в различни форми в повечето развити държави.

Тук няма автоматична вина. Администрацията действително има нужда от хора, които разбират финансовите пазари, технологиите, фармацевтиката, отбраната или енергетиката. Ако всички специалисти с корпоративен опит бъдат изключени от държавното управление, институциите ще загубят ценна експертиза. Обратното движение също е логично – човек, напуснал държавната служба, има право да работи в частния сектор.

Опасността възниква, когато движението стане толкова системно, че публичният и частният интерес започнат да се преплитат. Регулаторът може да знае, че след няколко години ще търси работа в индустрията, която в момента регулира. Компанията може да назначи бивш министър заради неговото знание, но и заради контактите му. Консултантската фирма може да получи влияние не защото контролира държавата, а защото разбира в детайли начина, по който работят институциите.

Този тип зависимост трудно може да бъде уловен с традиционната представа за корупция. Няма задължително плик с пари, тайна среща или незаконна заповед. Може да има напълно легален договор, публично декларирано назначение и съвпадение на интереси между хора, които дълго са работили в една и съща професионална среда.

Затова биографиите са толкова важни. Те показват не само кой какъв пост е заемал, а между кои институции се движат едни и същи хора. Ако в даден сектор постоянно се повтаря маршрутът банка – министерство – регулатор – консултантска компания – банка, това не доказва общ център на управление, но показва концентрация на експертиза и достъп, която заслужава обществен контрол.

Старите фамилии и новият капитал

Фурсов отделя значително място на старите банкерски фамилии и на способността им според него да оцеляват след политически и икономически сътресения. Той разглежда отношенията между Ротшилд, Баринг, Рокфелер, Опенхаймер и други династии като част от продължителна история на финансово влияние. В материала има конкретни твърдения за исторически конфликти и взаимодействия, които не са подкрепени с достатъчно източници и трябва да останат ясно обозначени като негови интерпретации.

Самата идея, че големият капитал има способност да преживява институционални промени, не изисква подобни спорни конструкции. Богатството може да бъде диверсифицирано между недвижими имоти, финансови активи, компании, фондове и различни юрисдикции. Когато едно семейство управлява значителни ресурси в продължение на поколения, то натрупва не само пари, но и професионални структури, юридически знания, международни контакти и достъп до инвестиционни възможности, които не са равномерно разпределени в обществото.

Съвременният капитализъм обаче постоянно произвежда и нови елити. Технологичните компании създадоха огромни състояния в рамките на едно поколение. Новите милиардери не се нуждаят от вековно родословие, за да получат достъп до правителства, международни форуми, университети или медии. Те могат да изградят влияние чрез капитал, технологии, контрол върху инфраструктура и огромна потребителска база.

След едно или две поколения разликата между старо и ново богатство започва да се размива. Децата на новия милиардер вече растат с наследени активи, образование и контакти. Новият елит започва да придобива някои от характеристиките на стария, без да носи титли и аристократични имена.

Точно затова прекомерното внимание към историческите фамилии може да скрие по-голямата промяна. Властта на XXI век все по-често се основава върху контрол над финансови потоци, информация, технологични платформи, данни, инфраструктура и професионални мрежи. Родословието може да помогне, но не е задължително условие.

Медиите и производството на политическа легитимност

Достъпът до властта не зависи само от пари и административна кариера. Политикът трябва да бъде разпознаваем и да изглежда приемлив за достатъчно голяма част от обществото. Тук медиите участват в процеса на подбор, макар да не назначават министрите и депутатите.

Човек може да бъде компетентен, но ако никога не бъде поканен в национален ефир, никой не публикува анализите му и няма достъп до голяма аудитория, възможността му да се превърне в национална политическа фигура остава ограничена. Друг човек може постепенно да бъде представян като експерт, коментатор, обществен авторитет и след време появата му в политиката да изглежда естествена.

Този процес не е непременно организиран. Редакциите работят с познати лица, търсят рейтинг, разчитат на хора, които говорят добре и могат бързо да коментират сложни теми. Постепенно обаче се създава ограничен кръг от публично легитимни експерти и политици. Хората извън него трябва да преодолеят много по-голяма бариера, за да получат обществена разпознаваемост.

Интернет разшири входа към публичността, но не премахна проблема. Традиционните редакции загубиха част от монопола си, а на тяхно място се появиха големи технологични платформи с алгоритми, които решават какво достига до аудиторията. Старият филтър отслабна, но възникна нов, основан върху други правила и друга концентрация на собственост.

Така към капитала, администрацията и образованието се добавя още една форма на достъп – възможността да бъдеш видим.

Когато системата започне да възпроизвежда не само хора, а начин на мислене

Най-същественият риск не е едни и същи фамилии или личности да останат на върха завинаги. Подобна система трудно би оцеляла в динамична икономика. По-устойчивият механизъм е възпроизводството на сходни представи чрез различни хора.

Ако политиците, висшите чиновници, банковите експерти, журналистите и университетските преподаватели преминават през сходни институции, те могат да развият сходен език и сходна представа за нормалното. Това не означава, че се договарят тайно. Достатъчно е да споделят едни и същи професионални критерии и да гледат на света през сходни категории.

Тогава системата може да изглежда политически разнообразна и същевременно да бъде интелектуално тясна. Партиите спорят ожесточено за данъци, културни въпроси и социални политики, но приемат без сериозен спор няколко фундаментални предпоставки за икономиката, външната политика или международния ред. Човек, който поставя тези предпоставки под съмнение, може да бъде изключен от професионалния център не чрез забрана, а чрез определението, че позицията му е несериозна.

Понякога подобно изключване е напълно оправдано. Не всяка алтернатива е разумна, а професионалните стандарти съществуват по причина. Но ако границата между професионален стандарт и идеологическа конформност стане прекалено размита, елитът започва да губи способността да чува информация, която не съвпада със собствените му очаквания.

Това е моментът, в който институционалната устойчивост може да започне да се превръща в институционална слепота. Правителствата продължават да се сменят, механизмите работят, експертните оценки се произвеждат, медиите обсъждат политиката, но социалната среда на върха става все по-отдалечена от част от обществото.

След подобно разминаване конфликтът вече не е само между партии. Въпросът започва да бъде дали самият механизъм, който произвежда управляващите, все още има достатъчно връзка с хората, които тези управляващи представляват.

Когато елитът престане да вижда обществото, което управлява

Всеки елит се нуждае не само от ресурси, знания и институционален достъп, но и от способност да разбира обществото извън собствената си среда. Тази способност не се запазва автоматично. Колкото по-дълго една политическа и административна система възпроизвежда хора от сходни университети, професионални кръгове, големи градове и социални среди, толкова по-голям става рискът вътрешният й опит да бъде погрешно приет за общ обществен опит. Решенията продължават да се вземат по установени процедури, докладите се подготвят, данните се анализират, институциите функционират, а разминаването между езика на управляващите и ежедневието на част от населението постепенно се увеличава.

Това разминаване невинаги се вижда в макроикономическите показатели. Една държава може да отчита растеж, ниска безработица и увеличаване на националното богатство, докато отделни региони губят производство, население и инфраструктура. Статистически и двете картини могат да бъдат верни. Финансовият център расте, технологичният сектор привлича капитал, цените на активите се повишават, а на стотици километри от столицата малък индустриален град постепенно губи работни места и млади хора. Политическият проблем възниква, когато централната власт започне да представя средната стойност като достатъчно описание на живота на всички.

За хората, които вземат решения, деиндустриализацията може да бъде част от икономическо преструктуриране. За работника тя е закрит завод. Повишаването на производителността може да изглежда добре в националната статистика, но за семейство с две несигурни работни места въпросът е дали доходите му позволяват нормален живот. Ръстът на недвижимите активи увеличава богатството на собствениците, а за младите хора без наследено жилище същият процес може да означава, че покупката на дом се отдалечава с още едно десетилетие.

Когато тези различия се натрупват, политическата криза рядко започва с голяма идеологическа формула. Започва с усещането, че институциите говорят за държава, която част от гражданите не разпознават.

Съществуват две картини на една и съща страна

Елитът обикновено работи с обобщени данни, защото държавата не може да бъде управлявана по друг начин. Бюджетът се изчислява национално, инфлацията се измерва чрез индекси, безработицата се отчита чрез статистически категории, инвестициите се сравняват по години и сектори. Проблемът не е в използването на тези инструменти, а в превръщането им в заместител на социалната реалност.

Когато показателите изглеждат добри, политикът естествено ги използва като доказателство за успех. Гражданинът обаче не живее вътре в статистическата средна стойност. Той живее в конкретен град, работи в конкретна фирма, плаща конкретен наем и използва конкретна болница. Ако общественият разказ и личният опит системно се разминават, доверието започва да се разпада.

Тогава официалното обяснение често е, че хората не разбират сложността на икономиката или са подведени от политическа пропаганда. В част от случаите подобно обяснение има основание. Дезинформацията съществува, икономическите процеси действително са сложни, а политическите предприемачи използват недоволството. Но ако този отговор се превърне в универсален, елитът може да се окаже неспособен да различи манипулираното недоволство от реалния социален проблем.

Тук механизмът на самоподбора започва да показва своите слабости. Хората на върха могат да бъдат компетентни, образовани и добронамерени и пак да грешат системно, ако информацията, която получават, минава през твърде тесен набор от институции и професионални среди. Не е необходима цензура. Достатъчно е всички около масата да имат сходна биография и сходно разбиране кое заслужава внимание.

Политическата система започва да слуша собственото си ехо

Едно от последствията на затворената професионална среда е склонността към самопотвърждение. Министерството поръчва експертен анализ на организация, чиито специалисти са работили в същата администрация. Медиите канят коментатори, които са част от същия професионален кръг. Университетски центрове обучават хора, които след това влизат в държавната система и продължават да използват същите аналитични модели. Резултатът не е задължително заговор или умишлено ограничаване на мненията. Може да бъде далеч по-обикновен процес на институционално удобство.

Човек предпочита да работи с хора, на които има доверие и с които споделя професионален език. Организацията търси експерти с доказана репутация. Медията кани събеседник, който вече се е представил добре. Съветникът препоръчва колега, когото познава. Всяко решение изглежда нормално, но събрани заедно тези практики могат да създадат среда, в която различното мнение получава все по-малко достъп не защото е забранено, а защото няма подходящата институционална биография.

Това е опасно най-вече при стратегически грешки. Ако една политика работи лошо, но всички участници в нейното формулиране са обучени да оценяват проблема по сходен начин, корекцията може да закъснее. Неуспехът се обяснява с недостатъчно време, неправилно изпълнение, външни обстоятелства или липса на достатъчна обществена подкрепа. Възможността самата концепция да е погрешна остава в периферията.

Подобни механизми могат да се появят във всяка система, независимо от идеологията. Консервативна администрация може да стане толкова затворена в собствените си предпоставки, колкото либерална, социалдемократическа или технократска. Въпросът не е какви са убежденията на елита, а дали институционалната среда позволява те да бъдат оспорвани от хора, които не принадлежат към същия кръг.

Антисистемният вот не възниква от нищото

Когато големи групи от обществото започнат да вярват, че традиционните партии не представляват интересите им, политическата реакция постепенно променя характера си. Избирателят вече не търси само друга данъчна ставка, социална програма или министър. Започва да търси човек, който обещава да наруши самия ред, по който се произвеждат политическите решения.

Това обяснява част от привлекателността на политическите фигури, които се представят като външни за установения елит. Те могат да идват от бизнеса, регионалната политика, медиите, армията или от периферни движения. Някои действително нямат дълга кариера в традиционните партийни структури, други са били част от икономическия елит, но използват дистанцията си от професионалната политика като основен политически ресурс.

За избирателя разликата понякога вече не минава между ляво и дясно. Тя минава между „тези, които са вътре“, и „тези, които ще влязат отвън“. Това разделение е много по-размито от традиционните идеологически категории и лесно се използва за манипулация. Богат предприемач може да се представя като борец срещу елитите, а човек с дългогодишна политическа кариера да се обяви за противник на системата, която го е произвела.

Въпреки това обществената енергия зад подобни движения не може да бъде обяснена само с политически маркетинг. Когато значителен брой граждани са готови да рискуват с непредвидим кандидат само защото той не принадлежи към установения политически кръг, това вече е информация за състоянието на самата система.

Популизмът като предупреждение, а не като достатъчно обяснение

Терминът „популизъм“ често описва твърде различни движения, за да бъде сам по себе си добро обяснение. Под една и съща дума попадат леви социални движения, националисти, евроскептици, антиимиграционни партии, радикални консерватори и политически предприемачи без ясна идеологическа традиция. Общото между тях понякога е много по-малко от различията.

По-полезно е да се разглеждат условията, при които подобни движения растат. Загуба на индустриални работни места, несигурност на доходите, регионални дисбаланси, миграционен натиск, културни конфликти, жилищна криза и отслабване на доверието към традиционните партии могат да действат едновременно. В различните общества тежестта на всеки фактор е различна.

Особено важен е въпросът за политическото представителство. Ако гражданинът стигне до убеждението, че може да сменя правителствата, но не може да промени основните направления на политика, изборите постепенно губят част от способността си да разреждат социалното напрежение. Тогава протестният вот се насочва не толкова срещу конкретната партия, колкото срещу институциите, които се възприемат като обща система.

Тук елитът може да направи сериозна грешка, ако отговори единствено с морална оценка на протестиращите. Когато недоволният гражданин бъде описван предимно като необразован, провинциален, манипулиран или културно изостанал, социалната дистанция престава да бъде само икономическа и се превръща в психологическа. Политическият спор започва да се преживява като отношение между хора, които смятат себе си за компетентни да управляват, и хора, които усещат, че гласът им е допустим само когато потвърждава предварително зададения курс.

Интернет разруши част от стария контрол върху публичността

Преди цифровата епоха националната политическа видимост зависеше в много по-голяма степен от ограничен брой телевизии, радиостанции, вестници и издателства. Това не означава, че общественото пространство е било напълно контролирано, но входът към голямата аудитория е бил значително по-тесен. За да се превърне един човек в национално разпознаваема фигура, той обикновено е имал нужда от достъп до традиционните медии.

Социалните мрежи и цифровите платформи промениха тази зависимост. Политик или обществен коментатор може да изгради огромна аудитория без постоянна подкрепа от голяма телевизионна мрежа. Това създаде възможност за поява на хора, които старите медийни филтри вероятно не биха допуснали до националната сцена.

Промяната обаче не премахна концентрацията на власт върху информацията. Тя я премести. Алгоритмите на технологичните платформи определят какво съдържание се препоръчва, какво достига до големи аудитории и как се монетизира публичността. Решенията на частни технологични компании могат да имат огромни последствия за политическия разговор, без тези компании да са част от традиционната държавна система.

Старият медиен елит загуби част от монопола си, но се появи технологичен елит, който контролира инфраструктурата на новата публичност. Тук механизмът отново е по-сложен от простата теза за единен център. Компаниите конкурират помежду си, имат различни бизнес модели и са подложени на държавно регулиране. В същото време мащабът им позволява решения, които засягат публичния живот на стотици милиони хора.

Защо конспиративният разказ става толкова привлекателен

Когато гражданинът вижда, че едни и същи университети, банки, компании, медии и политически фамилии се появяват многократно около върховете на властта, естествено е да търси общо обяснение. Най-лесното е представата за скрит център, който координира всички процеси. Този модел има психологическо предимство – превръща сложната система в разбираем разказ с ясни действащи лица.

Точно тук материалът на Фурсов трябва да бъде четен с особено внимание. Той събира родословни, финансови, политически и разузнавателни връзки и на места предполага продължително съществуване на структури в трансформиран вид, включително след формалното им прекратяване. Част от тези оценки са представени от самия него като убеждения и не са придружени от доказателства, които позволяват да бъдат използвани като установени факти.

Това не прави въпроса за неформалните мрежи несъществен. Прави необходимо по-високо изискване към доказването. Роднинска връзка не означава автоматично общ политически интерес. Общ университет не доказва координация. Участието в една и съща фондация може да има значение, но то трябва да бъде свързано с конкретни решения, финансови потоци или институционално поведение.

Ако една теория обяснява липсата на доказателства с това, че системата е достатъчно тайна, тя престава да бъде проверима. Политическият анализ има нужда от обратното – собственост, договори, назначения, публични регистри, финансови отчети, биографии и конкретна хронология на решенията.

Истинската затвореност се вижда в биографиите

Най-добрият начин да се провери доколко една политическа система е отворена не е да се търси тайно събрание, а да се проследят хората, които стигат до върха. Ако в продължение на десетилетия висшите позиции се заемат непропорционално от възпитаници на тесен кръг училища и университети, от хора с кариера в определени компании или административни структури, това вече е емпиричен проблем.

Следващият въпрос е дали този модел отразява качество на подбора или възпроизвеждане на привилегия. Отговорът вероятно е различен според конкретната институция. Престижният университет може едновременно да събира много от най-способните хора и да предоставя преимущества, които увеличават неравенството спрямо останалите. Голямата банка може да бъде естествен източник на финансови експерти за държавата и същевременно да придобива непропорционален достъп до публичната политика чрез движението на кадри.

Точно тези противоречия правят темата за елитите трудна. Почти всеки механизъм, който създава концентрация на влияние, има и функционално обяснение. Държавата търси опитни хора. Медиите канят разпознаваеми експерти. Университетите селектират талант. Бизнесът наема хора с контакти. Поотделно всичко изглежда рационално, но общият резултат може да бъде система, в която достъпът до върха се движи в сравнително тесен кръг.

Грешката идва, когато елитът приеме собствената си среда за естествен ред

Най-опасната форма на затваряне не е тайното договаряне, а убеждението, че хората на върха са достигнали там единствено по силата на собствените си качества. Подобна вяра постепенно превръща социалното преимущество в морално доказателство. Успелият започва да вижда успеха си като свидетелство за компетентност, а затрудненията на останалите като резултат предимно от лош избор или недостатъчно усилие.

Тази логика може да съществува и при хора, които са работили упорито и действително са способни. Проблемът е, че личният успех не измерва всички условия, които са го направили възможен. Доброто училище, спокойното семейство, контактът с подходящ наставник, възможността за неплатен стаж или финансовата сигурност през първите години на кариерата често остават извън собствената биографична сметка.

Когато голяма част от управляващия слой има подобна биография, политическите решения започват несъзнателно да отразяват начина, по който този слой разбира обществото. Това може да обясни защо някои проблеми получават бърза институционална реакция, а други остават на периферията с години.

Тогава кризата на представителството вече не е въпрос само на изборни резултати. Тя се превръща в спор за това дали хората, които определят допустимите решения, продължават да имат достатъчно информация за живота на онези, върху които тези решения се прилагат.

Ако отговорът започне да бъде отрицателен, обществото търси начин да отвори системата отвън. Подобен опит рядко е подреден, рационален или безопасен. Той може да доведе до появата на по-лоши управляващи, до радикализация и до разрушаване на институции, които са имали реална стойност. Но фактът, че реакцията може да бъде лоша, не премахва причините, които са я породили.

Тук вече въпросът за елита става въпрос за устойчивостта на самата демокрация.

Демокрацията не може да премахне елитите, но може да променя начина, по който те се формират

Разговорът за елитите често се води погрешно, защото се поставя въпросът дали те изобщо трябва да съществуват. Във всяко сложно общество има хора, които разполагат с повече знания, повече ресурси, повече институционален опит и по-голямо влияние върху решенията. Политиката, армията, науката, финансите, администрацията и медиите неизбежно създават свои професионални върхове. Проблемът не започва от самото съществуване на елит, а от начина, по който този елит се възпроизвежда, от степента на неговата отвореност и от способността на обществото да го сменя, когато той престане да изпълнява функциите си.

Една демократична система може да има силни елити и въпреки това да остане отворена, ако достъпът до висшите позиции не е фактически запазен за тесни социални кръгове. Това изисква не само формално равенство пред закона, но и реална мобилност чрез образование, професионална конкуренция, прозрачни назначения и възможност хора с различен социален произход да влизат в центровете на вземане на решения. Когато тези канали работят, елитът се обновява и системата има шанс да коригира собствените си грешки. Когато каналите се затварят, формалната демокрация може да остане непокътната, но социалният състав на върха започва да се възпроизвежда все по-тясно.

Точно тук старите фамилии, за които говори Фурсов, придобиват аналитична стойност не като доказателство за вечна тайна власт, а като пример за дългосрочното натрупване на предимства. Една фамилия може да загуби пряка политическа власт и пак да запази собственост, връзки, културен капитал и достъп до институции. След няколко поколения произходът вече не изглежда като политическа привилегия, но неговите последствия продължават да влияят върху стартовата позиция.

Отвореният елит е по-устойчив от затворения

Историята показва, че елитите, които умеят да приемат хора отвън, обикновено са по-жизнеспособни от тези, които се затварят в наследствена каста. Новите пари влизат в старите среди, успешни предприемачи се превръщат в част от обществения връх, талантливи хора от средната класа получават достъп до университети, администрация и бизнес, а професионалният успех постепенно се превръща в нов социален капитал. Така системата запазва йерархията си, но не я превръща в неподвижна структура.

Този механизъм има и друга страна. Ако новият човек трябва да приеме всички неписани правила на установения елит, за да бъде допуснат, формалната отвореност може да съществува без голяма промяна в начина на мислене. Системата приема различен произход, но възпроизвежда сходно поведение. Подобна среда не изисква наследствена аристокрация, защото създава културна и професионална селекция, която работи по-меко и често по-ефективно.

Това може да се види в начина, по който се формират високите управленски кадри. Човекът, който влиза отвън, много бързо научава какви изказвания създават репутация на сериозен професионалист, кои позиции се приемат за допустими и кои могат да го извадят от основния кръг. В много случаи това е нормална професионална социализация. Никоя институция не може да работи без стандарти. Но когато стандартът се превърне в идеологическо подчинение, системата започва да възпроизвежда съгласие по въпроси, които би трябвало да остават отворени за спор.

Това разграничение е трудно за измерване. Не всеки човек, който повтаря господстващата позиция, е конформист. Тя може просто да е правилна. Не всеки, който я отхвърля, е независим мислител. Може да греши или да преследва политическа изгода. Анализът на елита не освобождава от необходимостта да се проверява съдържанието на конкретните позиции.

Сменяемостта има значение само ако носи реална промяна

Изборите дават възможност обществото да отстрани политическото ръководство, но ефектът на тази смяна зависи от това колко дълбоко тя достига. Ако новото управление влезе в системата с различна програма, но се опре на същите кадрови мрежи, експертни центрове и професионални среди, част от приемствеността е неизбежна. Това не е непременно лошо. Държавата се нуждае от памет и компетентност.

Проблемът започва, когато сменяемостта се превърне предимно в ротация на хора вътре в една и съща социална среда. Тогава различните партии могат да произвеждат реални различия по редица теми, но общото поле на допустимите решения да остава относително стабилно. Ако този модел се запази дълго, избирателят постепенно започва да възприема политическата конкуренция като спор между части на един и същи елит.

Това усещане понякога е преувеличено. Партиите действително могат да имат важни различия, които променят данъчната политика, социалните услуги, миграционния режим или външните отношения. Но политическото доверие не зависи само от обективната разлика между програмите. Зависи и от това дали хората виждат връзка между своя вот и конкретните резултати.

Ако тази връзка отслабне, системата започва да търси решение чрез по-рязка смяна. Появяват се партии, които обещават не просто друга политика, а разрушаване на кадровия и институционалния модел. Те атакуват съдилища, медии, администрация, централни банки, университети или международни организации като части от една враждебна структура.

Понякога критиката им разкрива реални зависимости. Понякога атакува институции, които ограничават произвола и пазят обществения интерес. Разликата може да бъде огромна.

Антисистемната политика лесно произвежда собствена система

Историята не дава много основания за романтичната представа, че борбата срещу елита автоматично води до общество без елити. Всяко движение, което стигне до властта, започва да създава собствен кадрови резерв. Появяват се съветници, министри, партийни апарати, донори, експертни центрове и медии. Хората, които вчера са били извън системата, постепенно изграждат нови отношения помежду си и започват да защитават собственото си институционално положение.

Това не е морална присъда. Управлението просто изисква организация. Правителството има нужда от хора, които да подготвят законите, да управляват бюджета, да водят преговори и да координират държавната администрация. Новата политическа сила не може да остане постоянно движение от външни хора, защото след влизането във властта трябва да се превърне в институция.

Тук възниква старият проблем в нова форма. Кой ще бъде назначен, по какъв критерий и кой ще има достъп до новото ръководство? Ако предишният елит е обвиняван в непотизъм, а новият започне да назначава единствено лоялни хора, механизмът не е разрушен, а само е сменил участниците. Ако предишната система е обвинявана в зависимост от капитал, а новата създаде свой кръг от икономически покровители, структурата отново се възпроизвежда.

Смяната на елита може да бъде полезна и понякога необходима, но тя не решава автоматично въпроса за контрола върху елита.

Прозрачността не е достатъчна, но без нея няма контрол

Много от механизмите, за които става дума, могат да бъдат ограничени не чрез унищожаване на елитите, а чрез публичност. Финансирането на партии, конфликтите на интереси, движението между регулатори и частни компании, собствеността върху медиите и участието в корпоративни бордове могат да бъдат предмет на ясни правила и публични регистри. Подобна прозрачност не премахва влиянието на богатството, но го прави по-трудно за прикриване.

Същото се отнася до назначенията. Когато висша публична длъжност се заема чрез процедура, която позволява да се видят квалификациите, конфликтите на интереси и професионалните връзки, обществото получава поне възможност да оцени избора. Когато кадровите решения се вземат в тесен кръг и мотивите им остават неизвестни, недоверието естествено расте.

Прозрачността обаче не решава проблема с неформалните връзки. Двама души могат никога да не са участвали в обща фирма и пак да се познават от университет или професионален кръг. Няма регистър, който напълно да опише социалния капитал. Затова институционалният контрол трябва да бъде допълнен от реална конкуренция между различни среди и от възможност нови хора да влизат в системата.

Това е една от причините образованието да има пряко политическо значение. Ако достъпът до най-добрите университети и професионални позиции зависи прекомерно от семейния доход, елитът започва да се възпроизвежда още преди политиката да е започнала. Ако социалната мобилност работи, системата получава нови хора и нова информация за обществото.

Фурсов и проблемът с фамилната оптика

Фурсов поставя голям акцент върху родословията и върху продължителността на старите финансови и аристократични мрежи. В материала той разглежда британската аристокрация като особено устойчив пример и прави редица връзки между семейства, институции и исторически събития. Някои от тези връзки могат да бъдат проверявани, други остават на равнището на негова интерпретация и не бива да бъдат представяни като доказан механизъм за съвременно управление.

Слабостта на фамилната оптика е, че тя лесно персонализира процеси, които вече са институционализирани. За да има концентрация на влияние, не е необходимо една фамилия да контролира всичко. Достатъчно е система от собственост, образование, професионални контакти, медийна видимост и кадрови маршрути да създава устойчиво преимущество за определени социални слоеве.

Това обяснение е по-малко драматично, но вероятно по-близко до начина, по който работи модерната власт. Когато институцията вече възпроизвежда необходимите модели, личната воля на конкретния наследник има по-малко значение. Той може дори да не участва в политиката, а натрупаният семеен капитал да продължава да осигурява достъп до среди, недостъпни за огромната част от обществото.

Същевременно не трябва да се подценява ролята на новите богатства. Технологичният сектор показа колко бързо може да възникне нов икономически елит, който за едно поколение получава ресурси и влияние, сравними или по-големи от тези на старите династии. Когато подобен капитал започне да финансира университети, медии, политически кампании и изследователски структури, той влиза в същата система на дългосрочно влияние, макар произходът му да е съвсем различен.

Проблемът не е наследството само по себе си, а наследяването на достъп

В либералното общество наследството е законно право и част от собствеността. Родителите естествено се стремят да дадат преимущества на децата си. Няма реалистична политическа система, която може напълно да премахне това поведение, без да посегне върху фундаментални права.

Политическият въпрос започва, когато наследените преимущества се превръщат в почти автоматичен достъп до институциите, които разпределят власт. Ако най-добрите училища, престижните университети, влиятелните професионални мрежи и високите начални позиции са практически недостъпни за голяма част от населението, формалната отвореност на системата не е достатъчна.

Обратната крайност също е проблем. Опитът да се премахнат всички разлики чрез административно изравняване може да унищожи стимулите и качеството на институциите. Въпросът е как да се намали зависимостта между семейния произход и политическия шанс, без да се подменя конкуренцията с бюрократично разпределение на позиции.

Това е много по-труден проблем от лозунга срещу олигархията. Изисква качествено публично образование, достъп до университети, прозрачни процедури, силна антикорупционна рамка, независими медии, правила за конфликта на интереси и култура, която не приема принадлежността към определен кръг като достатъчно основание за компетентност.

Когато обществото изгуби доверие, всяка връзка започва да изглежда като заговор

Недоверието променя начина, по който хората възприемат реалността. Ако гражданите вярват, че институциите работят сравнително честно, информацията за роднинска или професионална връзка се оценява конкретно. Ако доверието е разрушено, същата връзка започва да се възприема като доказателство за скрит контрол.

Това има сериозни последици. Реалните конфликти на интереси се смесват с измислени схеми, а легитимната критика на концентрацията на власт постепенно губи границата си с конспиративното мислене. За самия елит това е особено опасно, защото отхвърлянето на всяка критика като конспирация само задълбочава подозрението.

Изходът не е обществото да бъде убеждавано, че елитите не съществуват. Подобно твърдение противоречи на очевидното. По-смислено е институциите да покажат как се вземат решенията, кой участва в тях и как могат да бъдат проверени конфликтите на интереси. Колкото повече процедурите остават скрити зад експертен език и неформални отношения, толкова по-лесно е всяка празнина в информацията да бъде запълнена с най-крайната версия.

Това връща разговора към началния въпрос за достъпа до върховете на властта. Не е необходимо да приемем всички исторически конструкции на Фурсов, за да признаем, че политическата демокрация не изчерпва проблема с властта. Изборите определят кой получава официалния мандат, но обществото трябва да наблюдава и механизмите, чрез които се формират хората, идеите и мрежите около този мандат.

Ако тези механизми останат затворени, елитът постепенно се превръща в самостоятелна социална среда със собствен език, интереси и критерии за успех. Ако бъдат напълно разрушени, държавата може да изгуби професионалната памет и компетентността, без които не може да функционира.

Това напрежение не може да бъде премахнато с една реформа или с една политическа победа. То е постоянна част от отношенията между демокрацията и властта и ще определя в голяма степен дали обществата ще успяват да обновяват своите управляващи слоеве без разрушителни сътресения.

Кой контролира входа към властта

Политическият въпрос започва преди изборния ден

Разговорът за елитите обикновено се изкривява в две противоположни посоки. Едната представя демократичните институции като достатъчно доказателство, че властта е разпределена според волята на гражданите и че всяко говорене за устойчиви елитни мрежи е подозрително. Другата търси зад парламенти, правителства и банки малък кръг фамилии, които уж управляват обществата почти без промяна от векове. И двете обяснения са прекалено удобни. Реалната политическа система е по-трудна за описване, защото формалната демокрация, икономическата власт, социалното наследство и институционалната приемственост съществуват едновременно.

Гражданите действително могат да сменят правителства. Партиите губят власт, президенти приключват мандатите си, министри изчезват от политиката, а политически сили, които някога са изглеждали непобедими, могат да се свият до периферно присъствие. Няма основание този механизъм да бъде обявяван за декорация само защото извън него съществуват други форми на влияние. Същевременно изборите не започват политическия подбор от нулата. Когато гражданинът получи бюлетината, кандидатите вече са преминали през партийни, финансови, професионални, медийни и социални филтри, които в значителна степен са определили кръга на възможния избор.

Това променя въпроса. Вместо да търсим човек, който тайно назначава правителството, има повече смисъл да изследваме институциите, които определят кой има реалистична възможност да стигне до правителството. Семейният произход не решава всичко, но може да осигури по-добро образование и контакти. Университетът не назначава министри, но може да отвори професионални среди, от които по-късно се подбират министри. Банката не пише непременно държавната политика, но може да произведе експертите, които един ден ще я формулират. Медията не разполага с конституционно право да избира политически лидери, но участва в създаването на публичната им легитимност.

Тази система няма нужда да има единен команден център, за да произвежда концентрация на влияние.

Фурсов поставя правилен въпрос, но отговорът не е задължително във фамилните дървета

Силната страна на изказването на Андрей Фурсов е насочването на вниманието към историческата продължителност на властта. Политическата журналистика обикновено живее между две изборни кампании и рядко разглежда институциите в период от сто или двеста години. Фурсов прави обратното. Той търси връзки между съвременните елити и стари аристократични и финансови фамилии, обръща внимание на британската институционална приемственост и разглежда родословието като инструмент за разбиране на съвременната политика.

Този подход има граници. Родословието може да покаже произход и семейна връзка, но не доказва политическа координация. Дългото съществуване на една фамилия не доказва, че тя е запазила същата власт. Присъствието на нейни представители във финансови или политически структури заслужава внимание, но всяко заключение за контрол изисква конкретни доказателства. Част от историческите конструкции, представени от Фурсов, остават негови интерпретации и не могат да бъдат използвани като установена фактология само защото образуват убедителен разказ.

По-сериозният проблем се вижда и без подобни допускания. Властта може да се възпроизвежда институционално, без участниците в нея да са роднини. Съвременният министър, банкер, университетски професор, дипломат и медиен ръководител могат да нямат никаква семейна връзка и въпреки това да принадлежат към сходна социална среда, да са преминали през едни и същи образователни институции, да използват еднакъв професионален език и да споделят сходна представа за границите на допустимата политика.

Това е по-трудно за разследване от фамилното дърво, защото няма един документ, който да го доказва. Трябва да бъдат проследявани биографии, собственост, назначения, професионални маршрути, финансиране, конфликти на интереси и движението между публичния и частния сектор.

Наследяването на XXI век все по-рядко прилича на наследяването от XIX век

Старият аристократичен модел е лесен за разбиране. Има титла, земя, имущество и юридически привилегии, които се предават между поколенията. Модерното общество премахва огромна част от този ред, но не премахва възможността преимуществото да бъде наследено в друга форма.

Днес може да се наследят акции, инвестиционни портфейли, недвижими имоти, семейна компания, достъп до скъпо образование и международна социална среда. Може да се наследи и нещо, което не фигурира в данъчната декларация – фамилно име, репутация и мрежа от отношения. Нито едно от тези преимущества не гарантира политически успех, но съвкупността им променя вероятността човек да получи достъп до среди, в които се вземат решения.

Новите технологични богатства допълнително промениха картината. За създаването на огромно състояние вече не е необходима банкерска фамилия с двестагодишна история. Компания, възникнала преди няколко десетилетия, може да натрупа икономическа мощ, сравнима с ресурсите на малка или средна държава. Собствениците й получават достъп до правителства, международни организации, университети и публичен дебат. След едно поколение техните деца вече няма да бъдат представители на „новите пари“ в първоначалния смисъл. Те ще наследят среда.

Затова спорът дали старите фамилии все още управляват пропуска част от промяната. Съвременният капитализъм едновременно запазва части от старите елити и непрекъснато произвежда нови. След това старото и новото богатство започват да се смесват чрез бизнес, образование, инвестиции и социални контакти.

Системата се проверява по способността й да допуска чужди хора

По-надеждният критерий за оценка на една демокрация е не дали в нея има елит, а дали съществуват реални канали за движение между обществото и елита. Ако талантлив човек от семейство без богатство и политически контакти има реалистичен път към добро образование, професионална кариера и висша държавна позиция, системата запазва способността си да се обновява. Ако подобни случаи стават редки изключения, социалният произход постепенно започва да определя политическия хоризонт.

Отвореността не означава механично изравняване. Държавата има нужда от компетентни хора, а сложните институции не могат да бъдат управлявани чрез постоянна кадрова революция. Професионалният опит, образованието и институционалната памет са ценност. Проблемът се появява, когато компетентността започне да се разпознава почти изключително в хора, които приличат биографично на вече управляващите.

Тогава възниква затворен кръг. Елитните институции подбират бъдещите ръководители, а хората, произведени от тези институции, по-късно определят кои институции са елитни. Професионалната репутация се концентрира в тесен кръг, достъпът до него става все по-ценен и социалното преимущество постепенно придобива вид на естествена меритокрация.

Системата може да продължи да работи добре дълго време. Тя дори може да произвежда висококвалифицирани управляващи. Опасността се появява, когато еднообразието на социалния произход започне да произвежда еднообразие на възприятията и важни части от обществото престанат да присъстват в информацията, върху която се вземат решения.

Общественият контрол трябва да следи не само решенията, но и маршрутите към тях

Традиционният демократичен контрол се съсредоточава върху крайния резултат. Парламентът гласува закон, правителството приема решение, регулаторът издава акт и медиите анализират последствията. Много по-малко внимание се отделя на процеса, който предхожда решението.

Кой е подготвил проекта? Кои експертни организации са участвали? Кой ги финансира? Имат ли участниците корпоративни интереси? Къде са работили преди хората, които регулират даден сектор, и къде отиват след приключването на мандата им? Как се финансират партиите? Кой притежава медиите, които формират обществената среда около решението?

Тези въпроси не доказват предварително нарушение. Те позволяват да бъде проверено дали такова съществува.

Точно тук демокрацията разполага с инструменти, които теориите за всемогъщите тайни елити често подценяват – публични регистри, парламентарен контрол, разследваща журналистика, съдилища, правила за конфликт на интереси, прозрачност на финансирането и свободен достъп до информация. Нито един от тези механизми не работи съвършено. Когато няколко от тях отслабнат едновременно, концентрацията на власт става значително по-трудна за наблюдение.

Най-сериозната криза настъпва, когато обществото престане да вярва в отворената врата

Една система може да издържи голямо икономическо неравенство, ако значителна част от хората вярват, че социалното изкачване остава възможно. Може да приеме наличието на политически елит, ако гражданите вярват, че този елит е сменяем. Може да приеме силни институции, ако вярва, че те работят според правила, които важат и за хората на върха.

Когато тези убеждения отслабнат едновременно, отношението към елита се променя. Богатството започва да се възприема като доказателство за привилегия, професионалният успех като резултат от връзки, а всяко назначение като предварително договорено. Част от подозренията могат да бъдат основателни, друга част – напълно неверни, но институционалното доверие вече е толкова ниско, че разграничението трудно достига до обществото.

При такава среда политическият външен човек получава огромно преимущество само защото обещава да наруши правилата на установения кръг. Неговата компетентност може да бъде съмнителна, програмата противоречива, а решенията рискови. За недоволния избирател това понякога има по-малко значение от факта, че кандидатът изглежда способен да отвори затворената врата.

След победата обаче и този човек трябва да управлява. Трябват му министри, експерти, дипломати, финансисти и администратори. Започва нов подбор и постепенно около новата власт се оформят нови мрежи. Ако няма правила, които да ограничават концентрацията на влияние, бунтът срещу стария елит може просто да произведе следващия.

Въпросът на Фурсов остава, но трябва да бъде зададен по друг начин

След всичко това първоначалният въпрос „кой контролира достъпа до върховете на властта?“ не изчезва. Напротив, става по-конкретен. Отговорът трудно може да бъде сведен до една фамилия, банка, тайна организация или институция. Достъпът се определя от наслагването на семейно положение, образование, капитал, професионални мрежи, партийна селекция, медийна видимост и административен опит, а съотношението между тези фактори се променя според държавата и историческия момент.

Фурсов е прав да насочва вниманието към историята, защото властта няма нулева година и всяко общество наследява институции, собственост и социални йерархии. Неговите по-категорични конструкции за конкретни фамилии и скрити исторически мрежи обаче изискват доказване, което предоставеният материал не позволява да бъде прието автоматично.

По-интересното заключение се намира извън конспиративната рамка. Модерната власт може да бъде затворена, без да бъде тайна. Може да се възпроизвежда чрез напълно законни институции. Може да допуска нови хора и въпреки това да запазва тесни социални граници. Може да провежда свободни избори и едновременно да оставя голяма част от предварителния подбор извън вниманието на избирателя.

Затова качеството на демокрацията не се измерва само в деня на изборите. То зависи и от това колко отворени са пътищата, които водят към бюлетината, министерството, централната банка, регулатора, университетската катедра и националната медия.

Когато тези пътища са достатъчно широки, елитът може да се обновява, без държавата да губи професионалната си памет. Когато се стеснят, политическата система започва да натрупва социално напрежение, което рано или късно излиза извън обичайния спор между партии.

Тогава обществото вече не пита само кой управлява.

То започва да проверява кой допуска управляващите до върха и по какви правила става това.



