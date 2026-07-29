Лари Джонсън: Русия превръща Одеса в стратегическа цел, а войната излиза далеч извън Украйна

/Поглед.инфо/ Проф. Глен Дизен разговаря с Лари Джонсън за една от най-опасните промени във войната в Украйна – превръща ли се Одеса в следващата голяма стратегическа цел на Русия? Какво означават засилените удари по пристанищната инфраструктура, възможна ли е фактическа морска блокада на Украйна и защо Черно море се превръща в ключов икономически фронт? В този задълбочен разговор проф. Глен Дизен и Лари Джонсън анализират променящата се руска стратегия, ролята на НАТО, отражението на конфликта върху Близкия изток и защо всяка изминала седмица прави политическия компромис все по-скъп и по-трудно постижим.

По интервю на проф. Глен Дизен с Лари Джонсън. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: д-р Румен Петков. Настоящият материал съчетава основните тези от разговора с авторски аналитичен прочит, исторически паралели и геополитически контекст, като ясно разграничава фактите, публично заявените позиции и експертните оценки.

Одеса вече не е логистичен възел, а основна стратегическа цел

Почти през цялото времетраене на войната Одеса заемаше особено място в руската стратегия. Градът беше подложен на многократни ракетни и дронови удари, но въпреки това не се стигна до системно прекъсване на морския трафик. Кораби продължаваха да влизат и да напускат украинските пристанища, а износът на зърно, макар и с прекъсвания, функционираше благодарение на различни международни договорености. Москва многократно заявяваше, че тези механизми обслужват предимно украинските интереси, докато ограниченията върху руския износ практически остават. Тази позиция беше изразявана официално още след прекратяването на т.нар. Черноморска зърнена инициатива.

Лари Джонсън смята, че този период вече е приключил. Според него руското военно и политическо ръководство е стигнало до извода, че повече няма основания да щади инфраструктура, която, по оценката на Москва, осигурява доставките на оръжие, боеприпаси и военна техника за Украйна. По неговите думи именно затова през последните седмици ударите срещу Одеса и района на пристанищата значително са се засилили.

Това е сериозно твърдение. И тук трябва ясно да се направи разграничение. Факт е, че през последните седмици интензивността на руските удари по пристанищната инфраструктура е по-висока. Това се вижда както от официалните руски съобщения, така и от украинските информации за пораженията. Но дали крайната цел действително е пълна морска блокада, както предполага Джонсън, не е официално потвърдено от руската страна. Това остава аналитична оценка, макар че тя стъпва върху реално наблюдавани действия.

Промяната, ако действително съществува, не е военна, а политическа.

Войните рядко се печелят единствено чрез настъпление по фронтовата линия. Историята показва, че често решаващо значение има разрушаването на икономическите възможности на противника. Това направиха съюзническите сили срещу Германия през Втората световна война чрез системни удари по индустрията и транспортната инфраструктура. Подобна логика се наблюдаваше и по време на войната срещу Югославия през 1999 г., когато мостове, електроцентрали, рафинерии и комуникационни възли се превърнаха в основни цели на НАТО.

Днес подобен модел постепенно се очертава и в Украйна. Не става дума само за складове с боеприпаси. В центъра на вниманието попадат железопътните възли, ремонтните предприятия, пристанищните терминали, електропреносната инфраструктура и логистичните центрове. Това са обекти, без които една продължителна война трудно може да бъде водена.

Одеса концентрира почти всички тези функции. Пристанището не е просто изход към Черно море. То е крайна точка на железопътни коридори, през които преминават доставки от Централна Европа и Балканите. Там се осъществява износът на селскостопанска продукция, вносът на различни стоки, както и логистичното обслужване на украинската икономика. Дори когато конкретни товари са граждански, самото функциониране на пристанището освобождава други транспортни ресурси за нуждите на армията.

Оттук идва и стратегическата дилема. В международното хуманитарно право съществува принципът на разграничаване между граждански и военни цели. В реална война обаче това разграничение постепенно започва да се размива, когато една и съща инфраструктура обслужва едновременно икономиката и военната логистика. Върху тази логика стъпва анализът на Джонсън.

Тук има още един въпрос, който рядко се обсъжда. Ако Русия действително е решила да превърне корабоплаването към украинските пристанища във високорискова дейност, последствията няма да бъдат само за Украйна. Международните застрахователи вече калкулират военния риск в цената на всяко плаване. Морските превозвачи започват да преценяват не само стойността на товара, а вероятността корабът изобщо да достигне пристанището. Така постепенно възниква фактическа блокада, без тя непременно да бъде обявена с официален акт.

Лари Джонсън обръща внимание на този процес. Той твърди, че големи международни корабни оператори започват да избягват украинските пристанища заради нарасналия риск. Част от тези твърдения не могат независимо да бъдат проверени към момента, но самият механизъм е напълно логичен. Морската търговия винаги реагира много по-бързо на застрахователните оценки, отколкото на политическите декларации.

Ако тази тенденция продължи, икономическите последици могат да се окажат по-тежки от чисто военните. Украйна не само би загубила част от износа си. Би се увеличила цената на всеки внос, би се затруднило снабдяването на промишлеността, а държавният бюджет би останал без значителна част от приходите, които идват от външната търговия.

Москва очевидно разчита, че икономическият натиск ще даде резултат по-бързо от фронтовото настъпление. Дали тази сметка е правилна, още никой не може да каже. Войната многократно показа, че прогнозите, които изглеждат убедително на картата, често се оказват далеч по-сложни в реалността.

От ограничена операция към война с Европа – какво всъщност твърди Лари Джонсън

Една от най-важните тези в интервюто на Лари Джонсън остава донякъде встрани от разговора за Одеса. Тя е свързана не с конкретните бойни действия, а с промяната в начина, по който Москва определя самия конфликт.

Според Джонсън през последните седмици руското ръководство вече не разглежда случващото се като локален сблъсък между Русия и Украйна. Той обръща внимание на публични изявления на представители на Кремъл, според които войната фактически се води срещу целия европейски военен потенциал, който стои зад Киев. Това е негова интерпретация на руските политически сигнали, а не официално обявена нова военна доктрина. Трябва да се прави ясно разграничение между анализа и официалната позиция.

Тази разлика обаче има значение. Ако едно военно ръководство започне да възприема противника по различен начин, неизбежно се променят и целите на операцията. През първите месеци на конфликта Москва нееднократно заявяваше, че не воюва с украинския народ, а с украинското политическо ръководство и с военната инфраструктура. Днес подобни формулировки все по-често се заменят с твърдения, че западните държави са пряка страна в конфликта чрез доставките на оръжие, разузнавателната информация, подготовката на военнослужещи и финансовата подкрепа.

Това не е нова теза. Още през 2022 г. руските представители многократно обвиняваха НАТО, че участва косвено във войната. Разликата е, че тогава подобни изявления съществуваха паралелно с редица ограничения, които Москва си налагаше сама. Днес, поне според анализа на Джонсън, тези ограничения постепенно отпадат.

В този момент възниква един неудобен въпрос.

Ако Кремъл действително смята, че води война срещу цялата западна военна система, защо ударите продължават да бъдат насочени почти изцяло върху украинска територия?

Отговорът далеч не е еднозначен. Едната възможност е Русия съзнателно да избягва пряка конфронтация с държавите от НАТО, независимо от острите политически декларации. Другата е, че Москва счита унищожаването на логистичната инфраструктура в Украйна за достатъчно средство, за да отслаби възможностите на целия западен проект, без да преминава към удари извън украинската територия.

Второто изглежда стои зад разсъжденията на Джонсън. Според него няма особен смисъл Русия да атакува директно европейски държави, след като огромната част от военната логистика преминава през украинската инфраструктура. Унищожаването на транспортните коридори, складовете, ремонтните бази и пристанищата може да постигне същия резултат при далеч по-малък риск от пряка война между ядрени сили. Това е логика, която заслужава внимание, независимо дали човек я приема изцяло.

Военната статистика също показва определена промяна.

През последните месеци значително се увеличиха съобщенията за комбинирани удари с балистични ракети, крилати ракети и безпилотни апарати срещу дълбоки тилови райони. Украинските власти регулярно съобщават за атаки срещу промишлени предприятия, железопътни възли, енергийни обекти и ремонтни мощности. Руското Министерство на отбраната от своя страна твърди, че тези удари са насочени срещу предприятия от военнопромишления комплекс и логистични центрове.

Независимо от взаимно изключващите се оценки на двете страни, тенденцията е видима. Войната постепенно се измества от окопите към икономиката.

Това изглежда логично, но има един проблем. Историята показва, че разрушаването на инфраструктурата невинаги води до бърз политически резултат. Германия през Втората световна война продължава да увеличава производството на оръжие дори след масирани съюзнически бомбардировки. Сърбия през 1999 г. също не капитулира непосредствено след ударите по мостове, електроцентрали и рафинерии. Ирак преживява години на тежки санкции, без това автоматично да доведе до политическа промяна.

С други думи – икономическият натиск сам по себе си рядко решава една война. Вероятно затова Русия съчетава засилените удари с постепенно настъпление по фронтовата линия. Джонсън обръща специално внимание на това, че според неговата оценка руските части вече напредват по-бързо, отколкото повечето западни анализатори очакваха. Доколко това ще се потвърди в дългосрочен план, предстои да се види. Фронтовата обстановка остава динамична и всяка категорична прогноза би била прибързана.

Има още един детайл, който рядко се обсъжда в Европа. Колкото повече западните държави увеличават военното си участие чрез доставки, обучение и финансиране, толкова по-трудно става за Москва да прави разграничение между украинските въоръжени сили и външната подкрепа, която ги поддържа. Това не означава автоматично промяна на международноправния статут на конфликта. Означава, че политическите решения започват да се вземат при съвсем различно равнище на риск.

А когато политиците започнат да говорят за „екзистенциална заплаха“, военните обикновено получават значително по-широка свобода на действие. Това, струва ми се, е една от най-сериозните тези в анализа на Лари Джонсън. Тя не описва задължително бъдещето, но обяснява защо Русия постепенно се отказва от част от ограниченията, които сама си беше наложила в началото на войната.

Черно море вече не е отделен театър на войната – то се превръща в икономически фронт

В интервюто си Лари Джонсън озвучава още една теза, която заслужава по-задълбочен анализ. Според него затварянето на Одеса няма да остане изолиран украински проблем. То променя цялата икономическа география на Черно море. Това вече не е въпрос само на военни операции, а на контрол върху транспортните маршрути, върху застрахователния риск и върху движението на световната търговия.

Струва си да се върнем няколко години назад. Още през 2022 г., когато беше подписана Черноморската зърнена инициатива, основната идея беше проста – независимо от войната, да се запази функционирането на морските търговски маршрути. Посредници станаха Турция и ООН. Русия прие споразумението с аргумента, че ще бъде гарантиран и достъпът на руски селскостопански продукти и торове до международните пазари.

По-късно Москва обяви, че тази част от договореностите практически не е изпълнена и се оттегли от инициативата. От този момент нататък започнаха постепенните промени. Първоначално те изглеждаха ограничени – отделни проверки, предупреждения, удари по пристанищна инфраструктура. После започнаха атаките срещу военноморски обекти. След това се появиха удари срещу търговската инфраструктура. Днес вече се говори за реален риск пред всеки кораб, който влиза в украинските пристанища.

Върху тази последователност стъпва анализът на Джонсън. Според него Русия вече не се стреми просто да унищожава отделни цели, а да промени поведението на международните превозвачи. Ако корабните компании сами започнат да избягват Одеса заради прекалено високия риск, тогава формална блокада дори няма да бъде необходима. Икономическият резултат ще бъде почти същият. Това е негова оценка, а не официално обявена руска стратегия, но механизмът действително е добре познат в морската практика.

В подобни ситуации най-важният играч често не е армията, а застрахователят.

Всеки морски превоз започва с оценка на риска. Ако районът бъде определен като прекалено опасен, цената на застраховката рязко нараства. След това се увеличава стойността на превоза. Част от корабособствениците просто се отказват. Други търсят алтернативни маршрути. Пазарът реагира далеч по-бързо от политиката.

Историята познава подобни примери. По време на т.нар. Танкерна война в Персийския залив през 80-те години Иран и Ирак атакуваха не само военни, но и търговски кораби. Самият факт, че плаването ставаше по-опасно, доведе до драматично увеличение на транспортните разходи. По-късно подобна логика се наблюдаваше и при пиратските нападения край Сомалия. Не беше необходимо всички кораби да бъдат нападнати. Достатъчно беше рискът да стане икономически неприемлив.

Черно море започва да се движи към подобен модел.

Но тук се появява едно противоречие.

Русия също има интерес Черно море да остане търговски коридор. През него преминава значителна част от собствения ѝ износ – петрол, нефтопродукти, зърно, химически продукти и други суровини. Освен това през този регион се осъществяват връзките с Турция, Близкия изток и Средиземноморието.

Москва едва ли има интерес да парализира изцяло морската търговия. Точно затова вероятно целта не е затваряне на цялото Черно море, а създаване на ситуация, при която достъпът единствено до украинските пристанища стане икономически неизгоден. Това изглежда много по-реалистична хипотеза.

Джонсън поставя още един акцент – отражението върху украинската икономика

По негова оценка затрудненият морски износ означава не само загуба на приходи от зърно. Засегнати могат да бъдат металургията, химическата индустрия, аграрният сектор и всички предприятия, които зависят от морските доставки. Освен това се увеличават разходите за внос на горива, машини и суровини. Така натискът вече не е само върху армията, а върху цялата икономическа система на страната.

Тази логика изглежда последователна. Но и тук има един въпрос. Достатъчно ли е икономическото изтощаване, за да промени политическите решения?

Последните три години показаха, че западните държави са готови да компенсират значителна част от украинските финансови загуби чрез бюджетна помощ, кредити и военни програми. Това означава, че чисто икономическият натиск трудно може самостоятелно да доведе до желания резултат. Вероятно затова Москва съчетава ударите по инфраструктурата с постепенно настъпление по фронта.

Тук се крие и по-широкият смисъл на анализа на Лари Джонсън. Той не твърди просто, че Русия нанася повече удари. Според него Кремъл постепенно променя самата философия на войната. Вместо да се концентрира върху отделни военни обекти, все повече внимание се отделя на онези елементи, които поддържат функционирането на държавата – транспорт, енергетика, пристанища, индустрия и логистика.

Дали тази стратегия ще се окаже успешна, никой не може да прогнозира с увереност. Историята показва примери и в двете посоки. Но ако действително наблюдаваме подобна трансформация, тогава битката за Одеса далеч не се свежда до един град. Тя се превръща в спор за това кой ще контролира икономическото бъдеще на цялото северно Черноморие.

Украйна, Иран и Близкият изток – защо Лари Джонсън вижда една обща война

Една от най-дискусионните части в интервюто е опитът на Лари Джонсън да свърже войната в Украйна със случващото се в Близкия изток. За мнозина това изглежда като прекалено смела конструкция. В действителност подобен подход все по-често се среща и в западните стратегически анализи, защото все по-осезаемо започват да използват едни и същи ресурси, едни и същи логистични вериги и едни и същи политически инструменти.

Според Джонсън Украйна вече не трябва да бъде разглеждана като отделен регионален конфликт. По негова оценка тя представлява едно от направленията на много по-широко противопоставяне между Съединените щати и държавите, които Вашингтон определя като свои основни геополитически конкуренти – Русия, Иран и в по-широк план Китай. Това е аналитичната рамка, през която той тълкува последните събития.

В този контекст Джонсън коментира информацията за украинската атака срещу ирански кораб в Каспийско море. Част от подробностите около този случай остават неясни и не могат независимо да бъдат потвърдени. Самият той обаче разглежда подобно действие като потенциално разширяване на конфликта извън традиционния украински театър на бойните действия. По негово мнение подобен удар неизбежно поставя въпроса дали Техеран ще приеме случилото се като отделен инцидент или като основание за ответна реакция.

Дипломатическата практика показва, че далеч не всяко военно действие автоматично води до откриване на нов фронт. Държавите обикновено внимателно преценяват както политическата цена, така и военните си възможности. Затова в подобни ситуации по-често се наблюдават ограничени ответни действия, демонстративни операции или дипломатически предупреждения, отколкото незабавно разширяване на войната.

Самият Джонсън също не твърди категорично, че Иран неизбежно ще предприеме мащабен военен отговор. Напротив. Той допуска различни варианти и дори изразява мнение, че Техеран би могъл да предпочете да запази основните си военни ресурси за евентуално бъдещо противопоставяне със Съединените щати или Израел. Това е важен нюанс, който често се губи при преразказите на интервюто.

Много по-интересна е другата му теза – тази за американските военни ресурси.

Джонсън неколкократно повтаря, че според неговата оценка Съединените щати започват да изпитват сериозно напрежение при снабдяването със съвременни високоточни оръжия и средства за противовъздушна отбрана. Той посочва като пример системите Patriot и ракетите PAC-3, за които твърди, че наличните запаси вече не позволяват безкрайно увеличаване на доставките за Украйна. Това е негова оценка. Официалните американски институции не използват подобни формулировки, макар че публично признават необходимостта от разширяване на производствените мощности на отбранителната индустрия.

Проблемът далеч не е само американски. След края на Студената война почти всички големи държави постепенно преминаха към модел на относително ограничени военни запаси. Индустрията беше организирана така, че да обслужва локални конфликти, а не продължителни войни с огромен разход на боеприпаси. Конфликтът в Украйна показа колко бързо могат да бъдат изчерпани запасите от артилерийски снаряди, ракети, системи за противовъздушна отбрана и резервни части.

Това се оказа неприятна изненада както за Европа, така и за Съединените щати. В продължение на десетилетия западните армии участваха предимно в операции срещу значително по-слаби противници – Югославия, Афганистан, Ирак, Либия. Там никога не се стигаше до подобно ежедневно потребление на боеприпаси. Украйна промени тази представа. Високоинтензивната война изисква промишлен капацитет, който трудно може да бъде възстановен за няколко месеца.

И тук анализът на Джонсън започва да излиза извън рамките на самата Украйна.

Според него Вашингтон вече е принуден да разпределя ограничени военни ресурси между няколко едновременно развиващи се кризи – Украйна, Близкия изток и Индо-Тихоокеанския регион. Доколко това съответства напълно на реалното състояние на американските въоръжени сили е предмет на отделен спор. Но самият факт, че подобен въпрос все по-често се поставя в американските експертни среди, показва промяната в стратегическото мислене.

Още преди няколко години основният дебат беше как да бъде подпомогната Украйна. Днес все по-често въпросът е друг – достатъчни ли са индустриалните възможности на Запада, ако няколко големи кризи се развиват едновременно?

Това изглежда абстрактен стратегически спор. Само че той започва да определя политическите решения. Защото всяка изпратена система за противовъздушна отбрана в една посока означава, че тя няма да бъде налична някъде другаде.

И точно тук се намира една от най-съществените идеи в анализа на Лари Джонсън. Не става дума само за военните действия около Одеса или за поредния дипломатически спор между Москва и Вашингтон, а за това че светът постепенно навлиза в период, в който отделните регионални конфликти престават да бъдат отделни. Всеки започва да влияе върху останалите чрез оръжейните доставки, енергийните пазари, транспортните коридори и индустриалните възможности на големите държави.

А това вече е качествено различна геополитическа ситуация от тази, с която светът беше свикнал през последните три десетилетия.

Войната навлиза в етап, в който компромисът става все по-скъп

В интервюто си Лари Джонсън предлага една последователна интерпретация на последните събития около Одеса, Черно море и отношенията между Русия, Украйна и Запада. Независимо дали човек приема всичките му изводи или само част от тях, трудно може да се отрече, че войната постепенно навлиза в нов етап. Това вече не е конфликт, в който основният въпрос е кой ще овладее поредното населено място или кой ще спечели следващата битка. Все по-видимо става, че двете страни се стремят да изтощят дългосрочно способността на противника да продължи войната – икономически, индустриално и политически.

Това прави компромиса все по-труден. През първите месеци на конфликта все още съществуваше надеждата, че военният натиск може сравнително бързо да принуди едната страна към политически отстъпки. Днес подобна перспектива изглежда значително по-далечна. След три години и половина война и Москва, и Киев са платили твърде висока цена – човешка, икономическа и политическа. Колкото повече се увеличават тези разходи, толкова по-трудно става всяко ръководство да обясни на собственото си общество защо трябва да направи болезнен компромис.

Това е един от най-опасните механизми във всяка продължителна война. Историята показва, че конфликтите невинаги приключват тогава, когато военният баланс започне да се променя. Понякога те продължават, защото цената на мира започва да изглежда политически по-висока от цената на самата война. В подобна ситуация всяка нова офанзива поражда желание за ответен удар, всяка успешна операция засилва очакванията за още по-големи успехи, а всяка външна подкрепа удължава убеждението, че решаващият момент предстои.

Одеса е един от символите на тази нова логика. Ако градът действително се превръща в основна стратегическа цел, както предполага Лари Джонсън, това означава, че войната постепенно се измества от фронтовата линия към икономическата основа на украинската държава. Ако тази тенденция се запази, все по-голямо значение ще придобиват пристанищата, транспортните коридори, енергийната инфраструктура и производственият капацитет. Това не изключва тежки сражения по фронта, но показва, че паралелно се води друга, не по-малко важна война – войната за ресурсите.

Западът също е изправен пред все по-сложен избор. Подкрепата за Украйна продължава да бъде ключов елемент от политиката на Съединените щати и на европейските съюзници. Но всяка следваща година увеличава финансовите разходи, натоварва отбранителната индустрия и поставя въпроси за устойчивостта на този модел. Не става дума за отказ от подкрепа, а за необходимостта тя да бъде съобразена с ограничените производствени възможности и с появата на нови международни кризи.

Затова все по-често се говори не само за бойното поле, а и за индустриалния капацитет, за веригите на доставки и за способността на държавите да поддържат продължителен конфликт. Войната вече не се измерва единствено с броя на танковете или ракетите. Тя се измерва с икономическата устойчивост, с технологичните възможности и с политическата воля обществата да продължат да плащат цената.

От тази гледна точка интервюто на Лари Джонсън е ценно не толкова с конкретните си прогнози, а с опита да покаже по-широката картина. Част от неговите оценки безспорно могат да бъдат оспорени. Други предстои да бъдат проверени от развитието на събитията. Но основният въпрос, който той поставя, вече стои пред всички големи международни играчи: ако нито една от страните не е готова да отстъпи, колко дълго светът може да поддържа конфликт с подобен мащаб и подобни последици?

Вероятно тук се намира и най-тревожният извод. Колкото повече войната се превръща в съревнование на икономики, технологии и политическа издръжливост, толкова по-малко пространство остава за бързи дипломатически решения. Преговорите няма да станат невъзможни. Но всяка следваща седмица на бойните действия ще ги прави по-сложни, защото ще добавя нови разрушения, нови жертви и нови взаимни обвинения.

Затова истинското предизвикателство пред международната дипломация вече не е просто да спре стрелбата. Истинското предизвикателство е да намери политическа формула, която да бъде приемлива за всички основни участници, без никой от тях да изглежда като безусловно победен или унизен. Историята показва, че траен мир рядко се постига чрез капитулация на една от страните. По-често той идва тогава, когато цената на продължаването на войната започне да надхвърля цената на компромиса.

Днес изглежда сме още далеч от този момент.



