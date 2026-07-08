Не Украйна, а Китай: голямата стратегия зад привидния хаос на Доналд Тръмп

/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп често е представян като непредсказуем политик, който сменя позициите си според обстоятелствата. Но ако привидният хаос не е хаос? Ако митата, натискът върху Европа, политиката към Русия, действията в Близкия изток и технологичната война срещу Китай са части от една по-голяма стратегия? Настоящият анализ не защитава предварително избрана теза, а проверява доколко известните факти, официалните американски документи и реалните геополитически интереси позволяват подобен прочит. Възможно ли е Украйна да е само едно от полетата на много по-мащабно съперничество, чийто истински център се намира в отношенията между Вашингтон и Пекин?

Китай променя американската стратегия

В продължение на повече от три десетилетия Вашингтон приемаше, че икономическото отваряне на Китай ще доведе и до неговото политическо сближаване със Запада. Американските компании инвестираха огромни средства, производството се премести в китайските индустриални зони, а Пекин получи достъп до технологии, капитали и пазари. Дълго време тази политика изглеждаше печеливша и за двете страни.

Резултатът обаче се оказа различен от очакванията. Вместо да се превърне в предвидим партньор, Китай изгради най-голямата производствена база в света, започна да доминира в редица високотехнологични отрасли и все по-уверено да защитава собствените си геополитически интереси. От гледна точка на Вашингтон това вече не беше просто успешна икономика, а държава с потенциал да оспори американското лидерство през XXI век.

Именно тогава започна промяната. Не внезапно и не с една президентска заповед, а постепенно. Най-напред дойдоха митата върху китайските стоки. След това ограниченията за високите технологии, санкциите срещу отделни компании, ограниченията върху износа на най-съвременни полупроводници и усилията стратегически производства да бъдат върнати в Съединените щати или преместени в държави, смятани за по-надеждни партньори.

Приемственост, а не случайност

Най-интересното е, че тази политика не приключи с края на първия мандат на Доналд Тръмп. Следващата администрация не само не я отмени, но я разшири. Това е детайл, който често остава извън вниманието на ежедневните политически коментари.

В демократичните държави президентите могат да променят стила на управление, но когато различни администрации запазват една и съща стратегическа линия, това вече говори за траен държавен интерес. Именно тук трябва да се търси истинската промяна в американската политика.

Китай постепенно престана да бъде просто важен търговски партньор. Той започна да бъде разглеждан като основният дългосрочен конкурент в икономиката, технологиите, индустрията и глобалното влияние.

Къде остава Русия?

Това променя и мястото на Русия в американската стратегия. Москва остава водещ военен фактор, ядрена сила и ключов участник в европейската система за сигурност. Но икономическият мащаб на Китай, индустриалният му потенциал и темповете на технологично развитие поставят Пекин в съвсем различна категория.

Тъкмо затова си струва да се погледне още веднъж към последните години. Докато общественото внимание беше съсредоточено почти изцяло върху Украйна, Вашингтон последователно изграждаше политика, насочена към ограничаване на китайското влияние – от технологиите и търговията до инвестициите, производствените вериги и стратегическите суровини.

Това не означава, че Украйна няма значение. Означава само, че тя може да не е центърът на американската стратегия, а една от нейните най-видими прояви. Когато отделните решения започнат да се разглеждат заедно, става все по-трудно да се приеме, че всичко се върти единствено около войната в Европа.

Следващият въпрос вече възниква естествено. Ако Китай е основният стратегически приоритет на Вашингтон, тогава каква роля изпълняват Русия, Европа, Близкият изток и енергийните маршрути в тази много по-широка картина?

Русия – препятствие или необходим баланс?

Именно тук започва най-интересната част от картината. Ако Китай е основният дългосрочен съперник на Съединените щати, тогава отношението към Русия неизбежно придобива по-сложен характер. Вашингтон не може да си позволи да пренебрегне Москва, но също толкова трудно би приел окончателното превръщане на Русия в най-близкия стратегически партньор на Китай.

Тази дилема не се появи вчера. Още след 2014 г. американската политика беше изградена върху едновременно сдържане на Русия и ограничаване на нейното влияние в Европа. След началото на войната в Украйна този процес се ускори. Санкциите се разшириха, икономическите връзки между Русия и Европейския съюз бяха сериозно нарушени, а европейските държави започнаха бързо да намаляват зависимостта си от руските енергоносители.

Това развитие донесе сериозни загуби и на двете страни. Русия загуби част от европейските си пазари, а Европа беше принудена да плаща значително по-висока цена за енергията и да преструктурира индустрията си. В същото време американската икономика се оказа в по-благоприятна позиция. Износът на втечнен природен газ към Европа нарасна, американската отбранителна индустрия получи нови поръчки, а политическата зависимост на европейските съюзници от Вашингтон се засили.

Тук обаче картината не свършва. Колкото повече Русия губеше позиции на европейските пазари, толкова по-естествено започна да се ориентира към Азия. Търговията с Китай се увеличи, енергийните доставки нараснаха, а финансовото и технологичното сътрудничество между двете държави започна да се задълбочава. Именно този процес поставя Вашингтон пред стратегически проблем.

От американска гледна точка най-неблагоприятният сценарий не е просто силна Русия или просто силен Китай. Истинското предизвикателство би било трайното обединяване на руските природни ресурси, енергиен потенциал и военно влияние с китайската индустрия, технологии и финансови възможности. Подобна комбинация би променила значително глобалния баланс на силите.

Разбира се, подобно развитие не зависи само от политиката на Съединените щати. Между Москва и Пекин съществуват и различия в интересите, и исторически натрупвания, които не бива да се подценяват. Но натискът отвън често ускорява процеси, които иначе биха се развивали много по-бавно.

Именно затова някои на пръв поглед противоречиви действия на Доналд Тръмп започват да изглеждат по-разбираеми. Острите изявления често са последвани от готовност за разговор. Натискът върху Русия не изключва периодични сигнали за възстановяване на диалога. Това не означава промяна в стратегическата цел. По-скоро показва търсене на баланс, при който Москва да остане ограничена, но без окончателно да бъде тласната към пълна зависимост от Пекин.

Тази интерпретация, разбира се, не е единствената възможна. Част от анализаторите виждат в подобни действия единствено импровизация и вътрешнополитически съображения. Други смятат, че американската администрация просто реагира на събитията, без дългосрочен план. И двете възражения заслужават внимание.

Но има един факт, който трудно може да бъде пренебрегнат. Независимо от шумните политически сблъсъци и ежедневните промени в тона, основната линия на американската политика спрямо Китай остава почти непроменена. Именно тя все по-често определя и начина, по който Вашингтон подрежда отношенията си с останалите големи играчи.

Европа плаща цената

Ако погледнем развитието на събитията само през призмата на войната в Украйна, ще пропуснем една промяна, която вече оказва далеч по-дългосрочно влияние върху международните отношения. За първи път след края на Студената война Европа беше принудена не просто да подкрепя американската политика, а да поеме основната финансова тежест за сигурността на собствения си континент.

Дълго време европейските държави свикнаха със сравнително удобен модел. Съединените щати осигуряваха стратегическото военно присъствие, а голяма част от европейските правителства можеха да насочват значителни средства към социални политики, инфраструктура и зеления преход. Този баланс започна да се променя още през първия мандат на Доналд Тръмп, когато той настоя съюзниците в НАТО да увеличат военните си разходи. Тогава това беше възприето като поредния му натиск върху Европа. Днес изглежда като началото на процес, който постепенно се превърна в официална политика.

Войната в Украйна ускори този процес до степен, която малцина очакваха. Почти всички европейски държави започнаха да увеличават бюджетите си за отбрана, да подписват многомилиардни договори за превъоръжаване и да изграждат нови производствени мощности за военната индустрия. Германия изостави десетилетия на бюджетна предпазливост. Полша предприе мащабна програма за модернизация на армията. Северните държави също значително увеличиха военните си инвестиции.

Този процес има и икономическа страна. Значителна част от новите оръжейни поръчки се насочват към американски производители. Европейските държави инвестират огромни средства, но немалка част от тях се връщат обратно в американската икономика чрез отбранителната индустрия, енергийните доставки и високите технологии.

Тук възниква един въпрос, който рядко присъства в публичните дебати. Не се ли оказва, че Вашингтон постепенно променя модела, по който поддържа лидерството си? Вместо Америка да финансира сигурността на Европа, Европа започва сама да плаща много по-голяма част от тази сметка, като същевременно запазва зависимостта си от американските технологии, разузнавателни способности и военно командване.

От американска гледна точка подобно развитие има очевидни предимства. Освобождават се финансови ресурси. Намалява вътрешнополитическият натиск срещу огромните външни разходи. Появява се възможност все повече внимание да бъде насочено към Индо-Тихоокеанския регион, където Вашингтон очаква основното стратегическо съперничество през следващите десетилетия.

Разбира се, би било пресилено да се твърди, че всичко това е било предварително планирано още в началото на войната. Международната политика рядко се развива по предварително написан сценарий. Но добрите стратези винаги се стремят да използват възникналите обстоятелства така, че да укрепят собствените си позиции.

Именно тук Доналд Тръмп започва да изглежда по различен начин. Неговите постоянни искания Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност дълго време бяха определяни като политическа ексцентричност. Днес все повече приличат на част от процес, който вече се развива независимо от това кой е в Белия дом.

Остава най-важният въпрос. Ако Европа постепенно поема тежестта на сигурността в собствения си регион, ако Русия остава ангажирана основно на западното направление, а американските ресурси все по-осезаемо се насочват към Азия, не се ли оформя именно онази стратегическа конструкция, която Вашингтон преследва още от началото на промените в отношението си към Китай?

Къде тази логика започва да се пропуква?

Дотук картината изглежда сравнително стройна. Именно тук обаче е мястото, където всеки сериозен анализ е длъжен да спре и да си зададе неудобните въпроси. Ако всички решения на Вашингтон се подчиняват на една последователна стратегия, защо американската политика толкова често изглежда противоречива?

Самият Доналд Тръмп е първият аргумент срещу подобна теория. Той многократно е променял публичните си позиции, отменял е собствени решения, влизал е в остри конфликти със свои съветници и неведнъж е поставял администрацията си в положение да обяснява негови изявления, направени буквално часове по-рано. Подобен стил трудно се вписва в образа на човек, който следва предварително изготвен геополитически сценарий.

Не по-малко сериозен е и вътрешнополитическият фактор. Американската външна политика никога не се определя само от президента. Конгресът, Пентагонът, Държавният департамент, разузнавателната общност, финансовите институции и големите корпорации често преследват различни интереси. Нерядко те се конкурират помежду си, а крайното решение е резултат от сложен политически компромис, а не от единен план.

Има и още нещо. През последните години отношенията между Русия и Китай не отслабнаха, а напротив – в редица области се задълбочиха. Разшириха се енергийните доставки, увеличи се двустранната търговия, развиха се финансовите разплащания в национални валути, а политическата координация между Москва и Пекин стана значително по-активна. Ако американската цел действително е била да предотврати подобно сближаване, засега резултатите изглеждат противоречиви.

Именно този факт заслужава особено внимание. Възможно е Вашингтон да е подценил способността на Русия и Китай да адаптират икономиките си към санкционния натиск. Възможно е също така американската администрация да е преценила, че дори по-тясното сътрудничество между двете държави е по-приемливо от сценарий, при който Китай разширява влиянието си без никакви ограничения. Нито една от тези версии не може да бъде доказана категорично с публично достъпните факти.

Но именно тук свършват предположенията и започват резултатите. Днес светът вече живее в условията на ускорено геополитическо пренареждане. Икономическите връзки се променят, технологичната конкуренция се изостря, а сигурността отново се превръща в определящ фактор за държавната политика. В подобна среда е рисковано всяко решение да бъде обяснявано с личността на един политик, независимо дали се казва Доналд Тръмп, Джо Байдън или по друг начин.

Личностите влияят върху историята. Но историята почти винаги се движи от интересите. И ако през следващите години американската политика продължи да концентрира все повече дипломатически, военни и икономически ресурси към Индо-тихоокеанския регион, това ще бъде най-силният аргумент, че основната стратегическа битка на XXI век няма да се решава край Днепър, а в съперничеството между Вашингтон и Пекин.

Тогава войната в Украйна ще остане едно от най-тежките събития на нашето време. Но тя ще бъде запомнена и като конфликтът, който ускори прехода към новата световна геополитическа архитектура – независимо дали това е било първоначалното намерение на всички участници в него.

Следващият ход

Ако тази картина е поне частично вярна, тогава през следващите години няма да наблюдаваме отслабване на американския натиск върху Китай. Напротив. Все повече решения ще бъдат подчинени на една проста цел – да се забави развитието на най-опасния икономически и технологичен конкурент на Съединените щати.

Това означава, че търговските ограничения едва ли ще останат временна мярка. Борбата за полупроводниците, изкуствения интелект, редкоземните елементи, енергийните ресурси и контрола върху морските комуникации ще става още по-ожесточена. Вече не става дума за отделни икономически спорове, а за надпревара кой ще определя правилата на световната икономика през следващите десетилетия.

Русия също ще остане важен фактор в тази стратегия. Не защото представлява най-голямата икономическа заплаха за Америка, а защото разполага с ресурси, географско положение и военен потенциал, които могат съществено да променят баланса в полза на Китай. Именно затова Вашингтон вероятно ще продължи да съчетава натиск с периодични опити за диалог. Отстрани това ще изглежда като колебание. Възможно е обаче да става дума за опит да не бъде премината границата, след която руско-китайското партньорство ще стане практически необратимо.

Европа ще се изправя пред все по-труден избор. От една страна, сигурността ѝ остава тясно свързана със Съединените щати. От друга, икономиката ѝ продължава да усеща последиците от прекъснатите връзки с Русия и от задълбочаващото се противопоставяне с Китай. Колкото повече се изостря глобалното съперничество, толкова по-трудно ще бъде за европейските държави да водят самостоятелна политика.

Това поставя и един по-общ въпрос. Дали светът действително навлиза в нова студена война, или става свидетел на нещо по-различно – продължително стратегическо съперничество, в което военната сила, икономиката, технологиите, енергетиката и финансовите механизми се използват едновременно.

Окончателният отговор още не е известен. Известно е само едно. Който продължава да разглежда Украйна, Близкия изток, търговските войни, санкциите и технологичната конкуренция като отделни кризи, рискува да изпусне най-важното. Голямата политика рядко се води на един фронт. Великите сили почти никога не преследват само една цел.

Възможно е именно това да е най-важният урок от първите месеци на новата администрация на Доналд Тръмп. Докато светът спори за отделните му изказвания и ежедневните политически скандали, истинската стратегическа битка се води на друго равнище – там, където се определя кой ще контролира индустриите, технологиите, ресурсите и финансовите потоци през средата на XXI век.

И ако тази оценка е близо до истината, тогава най-голямата грешка би била да приемем, че всичко започва и свършва с Украйна. Историята на великите сили показва друго. Най-шумните конфликти невинаги са най-важните. Понякога те са само видимата част от процеси, чиито истински измерения стават ясни едва години по-късно.

Енергията – голямото уравнение

Има още една тема, която почти винаги остава в периферията на политическите коментари, въпреки че именно тя често определя поведението на великите сили. Това е енергията. Историята на последните сто години показва, че нито една голяма икономика не е успяла да се превърне в световен лидер без сигурен достъп до евтини и достатъчни енергийни ресурси.

Китай отлично разбира тази зависимост. През последните две десетилетия страната се превърна в най-големия потребител на енергия в света. Огромната индустриална база, ускорената урбанизация и непрекъснатото развитие на високите технологии изискват все по-големи количества нефт, природен газ, въглища и електроенергия. Вътрешните ресурси не са достатъчни и затова Пекин е принуден постоянно да разширява мрежата си от външни доставчици.

Именно тук Русия заема особено място. Малко държави разполагат с подобно съчетание от нефт, природен газ, въглища, уран и други стратегически суровини. За Китай това е естествен партньор, защото сухопътните енергийни маршрути са значително по-трудни за блокиране от морските комуникации. В случай на сериозна международна криза това се превръща в стратегическо предимство.

От тази гледна точка все по-ясно се вижда защо Вашингтон отделя толкова голямо внимание на световните енергийни потоци. Политиката спрямо Иран трудно може да бъде обяснена единствено с ядрената програма. Венецуела също не представлява интерес само заради вътрешнополитическата си ситуация. И двете държави са важни участници на световния енергиен пазар и потенциални партньори на Китай. Всяка промяна в техния износ влияе върху световните цени, върху маршрутите на доставките и върху възможностите на Пекин да гарантира дългосрочната си енергийна сигурност.

Това, разбира се, не означава, че всяка американска стъпка е насочена единствено срещу Китай. Близкият изток има собствена сложна динамика, Израел разполага със свои интереси, арабските държави също преследват различни цели. Но когато всички тези процеси бъдат разгледани едновременно, се откроява една закономерност. Енергията продължава да бъде един от основните инструменти на голямата геополитика.

По същата причина не бива да се подценява и значението на транспортните коридори. Контролът върху пристанища, тръбопроводи, железопътни връзки и морски маршрути никога не е само инфраструктурен въпрос. Той определя скоростта, цената и сигурността на световната търговия. Затова около всеки нов международен транспортен проект неизбежно се преплитат икономически интереси, дипломатически натиск и геополитическо съперничество.

Именно в този по-широк контекст трябва да се разглеждат и последните инициативи на Доналд Тръмп. Ако приемем, че основният стратегически приоритет на Вашингтон остава ограничаването на китайското влияние, тогава борбата за енергията, транспортните коридори и критичните суровини престава да изглежда като поредица от случайни конфликти. Тя се превръща в част от едно по-мащабно съперничество, което вероятно ще определя международните отношения през следващите десетилетия.

Тук обаче има една особеност, която заслужава внимание. Историята показва, че икономическият натиск невинаги води до политически резултатите, които очакват неговите инициатори. Санкциите често ускоряват търсенето на алтернативни пазари, нови финансови механизми и различни транспортни маршрути. Именно това се наблюдава и през последните години. Русия, Китай, Индия, държавите от БРИКС и редица други развиващи се икономики постепенно разширяват използването на национални валути, изграждат нови логистични връзки и търсят начини да намалят зависимостта си от традиционните финансови центрове.

Дали този процес ще бъде успешен, е отделен въпрос. Но вече е очевидно, че светът навлиза в период, в който икономиката, енергетиката и сигурността все по-трудно могат да бъдат разглеждани като отделни сфери. Именно там вероятно ще се решава и следващият голям етап от глобалното съперничество.

Какво всъщност цели Тръмп?

След всичко казано дотук остава един въпрос, който няма еднозначен отговор, но заслужава внимателен анализ. Каква е крайната цел на политиката, която Доналд Тръмп провежда? Да прекрати войната в Украйна? Да възстанови отношенията с Русия? Да отслаби Европа? Или да върне американската икономика към индустриалното ѝ превъзходство?

Възможно е нито един от тези отговори сам по себе си да не е достатъчен.

По-вероятно изглежда всички тези направления да са подчинени на една по-широка задача – Съединените щати да запазят глобалното си лидерство в момент, когато за първи път след края на Студената война се появява конкурент със съпоставим икономически и технологичен потенциал.

Ако това е действителната цел, тогава поведението на Тръмп започва да изглежда по-последователно.

Натискът върху Европа има за цел не разрушаването на трансатлантическите отношения, а преразпределянето на финансовата тежест. Колкото повече средства европейските държави отделят за собствената си сигурност, толкова повече ресурси Вашингтон може да насочи към други направления.

Опитите за ограничаване на китайските технологии не са обикновен търговски спор. Те са част от надпреварата за бъдещото технологично лидерство. Същото важи и за битката за полупроводниците, критичните минерали, изкуствения интелект и производството с висока добавена стойност.

Дори политиката спрямо Русия изглежда по-разбираема, ако бъде разгледана през тази призма. Москва трябва да остане ограничена като военен и геополитически фактор, но без да бъде окончателно изтласкана към пълна стратегическа зависимост от Китай. Доколко подобен баланс е възможен, е отделен въпрос. Но именно той обяснява защо във Вашингтон периодично се редуват сигнали за натиск и сигнали за диалог.

Тук обаче трябва да се направи едно важно уточнение.

Не всички събития могат да бъдат обяснени с една единствена стратегия. Международната политика е прекалено сложна, за да бъде сведена до един център на управление или до волята на един човек. Вътрешнополитическите конфликти в Съединените щати, интересите на големите корпорации, действията на съюзниците и противниците, както и непредвидените международни кризи непрекъснато променят средата, в която се вземат решенията.

Именно затова този анализ не твърди, че Доналд Тръмп предварително е планирал всяка стъпка. По-скоро фактите показват, че независимо от неговия необичаен политически стил, голяма част от решенията му се вписват в една по-дългосрочна американска стратегия, която не започва с него и вероятно няма да приключи с неговия мандат.

Историята многократно е доказвала, че великите сили рядко се ръководят само от текущите кризи. Те използват кризите, за да ускорят процеси, които така или иначе смятат за неизбежни.

Ако тази оценка е правилна, тогава Украйна не е крайната цел на американската политика. Тя е едно от полетата, на които се решава много по-голям спор – кой ще определя икономическите, технологичните и геополитическите правила през следващите десетилетия.

Именно затова вниманието към ежедневните политически скандали често подвежда. Те запълват новинарските емисии, но рядко обясняват посоката на стратегическите процеси. Истинските промени обикновено се случват по-бавно – в индустрията, технологиите, енергетиката, финансовите системи и инфраструктурата. Там се изгражда бъдещият баланс на силите.

Дали стратегията на Вашингтон ще успее, предстои да разберем. Също толкова неизвестно е дали Китай ще приеме ролята на догонваща сила, или ще намери собствен път към глобално лидерство. Едно обаче вече изглежда очевидно – светът навлиза в период, в който отделните конфликти все по-трудно могат да бъдат разбрани извън голямото съперничество между Съединените щати и Китай. Именно то вероятно ще определя логиката на международната политика далеч след края на днешните войни.



