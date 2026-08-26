Нито СССР, нито Китай: търси ли Путин собствен модел за Русия?

/Поглед.инфо/ Русия не национализира икономиката си и не възстановява съветския модел. Но решенията на Владимир Путин все по-ясно поставят друг въпрос: започва ли Москва да променя самото отношение между държавата, частната собственост и стратегическия интерес? Новите механизми за временно държавно управление на критична инфраструктура могат да се окажат повече от военна мярка. Зад тях се очертава търсенето на руски път, различен и от западния либерален капитализъм, и от китайския модел – система, в която пазарът и частният капитал остават, но вече не определят сами границите на допустимото. Дали Русия прави първите проби към икономическата основа на собствената си концепция за държава-цивилизация?

Указът, който поставя по-големия въпрос

На пръв поглед става дума за решение, продиктувано от войната и необходимостта да бъдат защитени обекти, от които зависи нормалното функциониране на руската икономика. Указът на Владимир Путин за сигурността на критичната инфраструктура позволява при определени обстоятелства стратегически обекти да бъдат поставяни под временно външно управление, когато техните собственици не изпълняват изискванията за защита или не осигуряват своевременно възстановяване след нанесени поражения.

Това не е национализация в класическия юридически смисъл. Правото на собственост не се отменя. Активът не преминава окончателно в ръцете на държавата. Собственикът формално остава собственик, но за определен период може да загуби едно от най-съществените практически измерения на това право – възможността сам да управлява своята собственост.

Тъкмо тази особеност прави решението по-интересно от поредната извънредна мярка, наложена от войната.

Въпросът вече не е само как Русия ще защити нефтопреработвателен завод, логистичен център, комуникационна инфраструктура или промишлено предприятие от украински безпилотни апарати. Зад него се появява друг, много по-съществен въпрос: какво всъщност означава частна собственост върху стратегически актив в държава, която определя себе си като цивилизационно самостоятелна и се намира в продължителен конфликт със значителна част от Запада?

Отговорът, който постепенно започва да се очертава в руската практика, изглежда различен както от съветския, така и от класическия западен модел.

Собствеността остава частна, но нейната стратегическа функция престава да бъде частен въпрос

В постсъветска Русия в продължение на три десетилетия действаше противоречива конструкция. Огромна част от създадената в съветския период производствена, ресурсна и инфраструктурна база премина в частни ръце, докато държавата запази отговорността за устойчивостта на страната като цяло.

Това противоречие беше по-малко видимо в мирно време. Едно предприятие можеше да бъде разглеждано преди всичко през неговата капитализация, печалба, производителност, задлъжнялост или способност да се конкурира. Собственикът определяше колко да инвестира, какви резерви да поддържа, каква инфраструктура да изгради и какви разходи може да съкрати. Държавата регулираше, събираше данъци и определяше общата законова рамка.

Войната разрушава тази относително ясна граница. Нефтопреработвателният завод например продължава да бъде стопански актив, но едновременно с това се превръща в елемент от националната устойчивост. Същото важи за енергийни съоръжения, комуникационни системи, транспортни възли, логистични центрове и предприятия, без които цели региони или отрасли могат да бъдат поставени под натиск.

Тогава възниква конфликт между две рационалности. За частния собственик инвестицията в защита може да бъде разход, който намалява печалбата. За държавата липсата на такава защита може да означава риск за икономиката, населението или отбранителната способност.

Указът фактически дава приоритет на втората логика.

Изходният материал, от който тръгва настоящият анализ, интерпретира това решение през условията на войната и нарастващите задължения на бизнеса към сигурността на стратегическите предприятия. Самият автор предупреждава, че едва бъдещата практика ще покаже докъде могат да стигнат механизмите на външното управление и как ще бъдат прилагани.

Тази предпазливост е необходима. От един указ не може да бъде изведена завършена икономическа доктрина. Но може да бъде забелязана посока.

Русия постепенно променя разбирането си за границата между държавата и капитала.

Не чрез всеобщо отричане на частната собственост. Не чрез връщане към съветската система. Не и чрез формално премахване на пазара. Промяната е по-прагматична: частният капитал запазва правото да притежава и печели, но държавата си запазва все по-голямо право да определя какви задължения произтичат от притежаването на актив, който има национално значение. Това е принцип, който може да се окаже много по-важен от самия указ.

Русия от 90-те години вече е исторически невъзможна

За да бъде разбрана сегашната промяна, трябва да се върнем към началото на постсъветския период. Руският капитализъм не възникна по класическия западноевропейски път – чрез продължително натрупване на частен капитал, развитие на буржоазни институции и постепенно отделяне на икономиката от държавата. Той възникна до голяма степен чрез преразпределяне на собственост, която преди това принадлежеше на държавата.

Това остави особен политически проблем, който никога не беше напълно решен. Кой има последната дума за стратегическите ресурси на Русия – собственикът или държавата?

При Борис Елцин отговорът в много отношения се премести към новите икономически групировки. Олигархичният капитал придоби не само икономическа, но и значителна политическа тежест.

Путин започна постепенно да обръща това съотношение още през първите години на своето управление. Той не премахна капитализма. Не възстанови съветската държавна собственост като универсален принцип. Не ликвидира големия частен бизнес. Но установи друга политическа йерархия: капиталът може да бъде огромен, собственикът може да бъде милиардер, предприятието може да бъде частно, но центърът на политическото решение остава държавата. Това беше първият голям разрив с Русия от 90-те години.

В продължение на следващите две десетилетия обаче системата запази значителна част от своята вътрешна двойственост. Русия укрепваше държавния контрол върху стратегически сфери и едновременно оставаше дълбоко включена в световната капиталистическа икономика. Руският капитал работеше със западни банки, държеше активи в Европа, използваше международни финансови центрове, търгуваше на глобалните пазари. Значителна част от икономическия елит беше културно и финансово интегрирана със Запада много по-дълбоко, отколкото политическата реторика на Москва понякога предполагаше.

След 2014 г. тази конструкция започна да се разпада. След 2022 г. нейното възстановяване в предишния вид стана все по-малко вероятно. А войната не просто ускори дистанцирането от Запада. Тя постави пред Русия проблем, за който няма готов отговор в стария постсъветски модел: как се управлява голяма държава при продължителна геополитическа конфронтация, когато значителна част от икономиката остава пазарна и частна?

Съветският отговор е известен – държавна собственост, централизирано планиране и административно разпределение на ресурсите. Русия очевидно не се връща механично към него. Западният отговор предполага значително по-голяма автономия на частния капитал, макар историята на самите западни държави да показва, че по време на войни и тежки кризи тази автономия също е била ограничавана.

Москва изглежда започва да търси междинна конструкция.

Не национализация, а промяна на смисъла на собствеността

Това разграничение е принципно. Ако Русия вървеше към класическа национализация, картината щеше да бъде сравнително ясна. Държавата постепенно би придобивала предприятията, би разширявала публичния сектор и би поемала непосредственото управление на все по-голяма част от икономиката. Засега не наблюдаваме достатъчно основания да твърдим, че Кремъл е избрал такава универсална стратегия.

По-интересното е друго. Възможно е да се оформя разбиране, според което правото върху собствеността и правото върху стратегическото решение вече не съвпадат напълно. Можеш да притежаваш предприятие, но ако от неговата работа зависи устойчивостта на държавата, притежанието поражда задължения, които не се определят единствено от интересите на акционера.

Можеш да получаваш печалба, но не можеш безкрайно да прехвърляш върху държавата разходите, необходими за запазване на стратегическия актив. Можеш да управляваш капитала си, но ако начинът, по който го управляваш, започне да създава риск за жизненоважна инфраструктура, държавата си запазва възможността да се намеси.

Това вече не е чисто либерална концепция за собствеността. Но не е и социалистическата концепция за обществена собственост върху средствата за производство. Появява се трета възможност: частна собственост с публична стратегическа функция.

Тя засега не е цялостна система. Няма основание да ѝ приписваме завършена теория. Много от решенията могат да бъдат обяснени непосредствено с войната, санкциите и необходимостта от защита на критичната инфраструктура.

Исторически обаче новите модели невинаги възникват първо като доктрини. Понякога практиката започва да решава конкретни проблеми, а едва по-късно отделните решения придобиват обща логика.

Русия вече е поставена пред такъв избор. Старият постсъветски модел се оказва недостатъчен за условията, в които страната се намира. Съветският модел принадлежи на друга историческа система. Западният либерален капитализъм все по-трудно може да бъде нормативен ориентир за държава, чието политическо ръководство определя конфликта със Запада не като временно недоразумение, а като дългосрочно противопоставяне.

Следователно – и тук започва същинският проблем на този анализ – Русия трябва или да остане в противоречието между новата си геополитическа стратегия и наследената икономическа конструкция, или постепенно да създаде различна конструкция. Тя няма как да бъде просто повторение на СССР.

Но има и друга голяма държава, която успя да съчетае пазар, частен капитал, стратегическо планиране, държавни корпорации и безусловно политическо върховенство на държавата. Това е Китай. И тъкмо тук сравнението става едновременно неизбежно и опасно. Защото Русия може да научи много от китайския опит, но не може да стане Китай.

Ако действително започва търсене на нов руски модел, неговите основания трябва да бъдат търсени в друга история, друга политическа традиция и в едно понятие, което през последните години все по-често присъства в официалния руски език – Русия като държава-цивилизация.

Китайският опит и границите на руското подражание

Сравнението с Китай възниква почти неизбежно, когато се търси обяснение за променящите се отношения между руската държава и големия капитал. То обаче може лесно да подведе. Китай не е пример за икономика, в която държавата просто притежава повече предприятия. Китайската система е изградена върху политическо върховенство, което никога не е било отстъпвано на капитала. Пазарът беше допуснат и постепенно разширен, частното предприемачество създаде огромно богатство, страната се отвори към чуждестранните инвестиции, но политическият център запази способността да определя посоката.

Русия тръгна по обратния исторически път. Тя първо разруши съветската система, приватизира огромна част от икономиката и прие западната пазарна конструкция, а едва след това започна постепенно да възстановява политическата власт на държавата над стратегическите процеси. Затова днешната руска задача не може да бъде решена чрез механично пренасяне на китайските институции.

Китай не премахна капитала. Той не му позволи да стане върховна власт

Това е една от особеностите на китайския модел, която често остава зад впечатляващите темпове на растеж, индустриализацията и технологичния пробив. Китайското ръководство не противопостави държавата на пазара по начина, характерен за класическата съветска икономика. То използва пазара като средство за развитие, но не прие либералната идея, че развитието на пазарните отношения неизбежно трябва да доведе до оттегляне на държавата.

Така възникна система, в която частният предприемач може да натрупа огромно състояние, но от това не следва, че получава съответстваща политическа власт. Стратегическите отрасли, финансовата система, инфраструктурата и дългосрочните национални приоритети остават в рамка, определяна от политическия център.

Точно тук може да бъде открито сходството, което вероятно привлича вниманието на Москва. Не става дума за копиране на китайската собственост или на китайското планиране. По-важен е принципът, че държавата не е един от участниците в икономическия процес наред с останалите. Тя претендира да бъде инстанцията, която определя стратегическите граници, вътре в които икономическите интереси могат да действат.

За Русия това е особено чувствителен въпрос. Нейният опит от 90-те години показа как икономическата власт може да се превърне в политическа. Путин до голяма степен изгради своята ранна система чрез прекъсване на тази зависимост. Днешният процес изглежда като следващ етап: вече не само да бъде ограничено непосредственото политическо влияние на олигархията, а да бъде определено какво държавата очаква от капитала, когато става дума за стратегическото развитие на страната.

Указът за критичната инфраструктура е твърде конкретен документ, за да му приписваме такава мащабна програма. В него няма теория за бъдещето на руския капитализъм. Но самата възможност държавата временно да отстрани собственика от управлението на стратегически актив при неизпълнение на определени изисквания показва колко далеч се е преместила границата спрямо философията на първите постсъветски десетилетия.

Русия няма китайските условия

Разликите обаче са по-важни от приликите.

Китай извърши своя преход към пазарни отношения, без да разрушава държавата, която трябваше да управлява този преход. Комунистическата партия запази институционалната си приемственост, кадровата система, контрола върху стратегическите решения и способността да формулира дългосрочни национални цели.

Русия преживя разпад на държавната и икономическата система едновременно. Приватизацията създаде нови центрове на богатство, значителна част от които още от самото начало свързаха собственото си бъдеще с глобалния финансов свят. Руската държава трябваше впоследствие да възстановява позиции, които вече беше загубила.

Има и друга фундаментална разлика. Китайският модел се изграждаше в продължение на десетилетия при възходяща икономическа динамика. Китай използва глобализацията, вместо да се изолира от нея. Западният капитал, технологиите и пазарите бяха превърнати в ресурс за китайското развитие, докато политическият контрол остана в Пекин.

Русия е принудена да променя своя модел при много по-неблагоприятни обстоятелства – санкции, война, ограничен достъп до редица технологии и загуба на значителна част от традиционните европейски икономически връзки. Това увеличава опасността временните мобилизационни решения да бъдат объркани със