„Против слънцето“: Дарина Григорова и големият руски спор за Русия

/Поглед.инфо/ Преди осемнадесет години проф. Дарина Григорова изследва евразийството като един от големите руски опити да бъде намерен отговор на въпроса какво представлява Русия. През 2026 г. този въпрос звучи по съвсем различен начин. Разривът със Запада, обръщането към Азия и концепцията за Голяма Евразия превърнаха част от някогашния интелектуален спор в реална геополитика. В Москва вече излезе руският превод на нейния фундаментален труд – „Против солнца“. Евразийство в России“, преведен от В. Полянова и публикуван от издателство „Sapienti Sat“. Как се чете тази книга днес – и какво ни казва тя за Русия, която продължава да търси отговор за самата себе си?

Евразийството като руски спор за идентичността

Книгата на проф. Дарина Григорова „Евразийството в Русия“ е публикувана в София през 2008 година. Осемнадесет години по-късно тя излиза в Москва под заглавието „Против солнца“. Евразийство в России“ , в превод на В. Полянова, издание на „Sapienti Sat“. Между двете издания Русия премина през период, който промени отношенията ѝ с Европа, представата за мястото ѝ в международната система и политическия език, с който самата тя описва своето бъдеще.

Тази дистанция от осемнадесет години е съществена за днешния прочит на изследването. През 2008 година евразийството можеше да бъде разглеждано преди всичко в историята на руската политическа и философска мисъл и като една от концепциите, чрез които постсъветска Русия търсеше обяснение за себе си след разпадането на СССР. През 2026 година понятия, които тогава се обсъждаха главно в интелектуална и академична среда, присъстват в руската външнополитическа аргументация, в дебата за многополярния свят, в отношенията с Китай и Индия, в Евразийския икономически съюз и в руската концепция за Голяма Евразия.

Това придава на руския превод особен контекст, но не променя характера на самата книга. Тя не е написана като обосновка на днешната руска политика. Не би било коректно и да бъде четена по този начин. Изследването на Григорова започва от много по-стар проблем – от продължителното руско усилие да бъде определено собственото място между Европа и Азия, между националното и имперското, между културното европейско наследство и особеностите на руската държавност. Тъкмо в тази по-широка рамка евразийството придобива своето значение.

От географията към идентичността

Самото понятие „Евразия“ лесно може да създаде впечатление, че основният въпрос е географски. При евразийците географията действително има голямо значение, но тя е само началото. Зад пространството стои представата за отделен исторически свят, който не може да бъде обяснен нито като периферна част на Европа, нито като механично съчетание между европейски и азиатски територии.

Дарина Григорова проследява как този въпрос се подготвя в руската мисъл далеч преди оформянето на класическото евразийство след 1917 година. Това позволява движението да бъде видяно не като внезапно възникнала доктрина на емиграцията, а като един от отговорите на спор, започнал много по-рано.

Русия действително създава особена трудност пред всеки опит за еднозначно цивилизационно определение. Нейната висока култура от XVIII и XIX век е дълбоко свързана с Европа. Руската аристокрация и интелигенция участват непосредствено в европейския културен живот. Руската литература, философия и музика са част от европейското културно пространство. Същевременно държавата се разгръща върху огромна територия на изток, включва различни народи и религии и формира политическа традиция, която не може да бъде сведена до западноевропейския исторически модел.

Оттук произлиза напрежение, което преминава през различни поколения руски мислители. Доколко Русия е Европа? Трябва ли европейското развитие да бъде неин образец? Има ли собствен исторически път? Какво в този път е руско и какво е резултат от имперското разширяване? Може ли православието да бъде основа на цивилизационна идентичност в държава, която от векове е многоконфесионална?

Григорова не свежда тези въпроси до известното противопоставяне между западници и славянофили. Един от интересните моменти в нейния прочит е мястото на Пьотр Чаадаев. Неговото присъствие в предисторията на евразийския проблем усложнява обичайната схема. Чаадаев не предлага евразийски отговор. Значението му е другаде – в остротата, с която поставя въпроса за историческото положение на Русия и за нейното отношение към европейската цивилизация. Така проблемът за идентичността се оказва по-стар от конкретните идеологии, които се опитват да го разрешат.

Европа присъства и когато Русия я отрича

Тук се открива едно от съществените противоречия в историята на евразийството. Неговите представители оспорват европоцентричната представа, че историческият път на Западна Европа е универсален модел, по който останалите общества могат да бъдат измервани като напреднали или изостанали. Но самите евразийци принадлежат към руска интелектуална среда, която е немислима извън продължителното общуване с европейската култура.

След революцията това противоречие става още по-видимо. Евразийската концепция се оформя извън пределите на съветска Русия, сред емигранти, които живеят в европейски градове, участват в европейския академичен живот и оттам преосмислят Русия.

Получава се сложна зависимост. Европа е едновременно културна среда, предмет на критика и ориентир, спрямо който се формулира различието.

В книгата този проблем е свързан и с понятието за негативна идентичност. Русия многократно се определя чрез противопоставяния – спрямо Европа, католическия и протестантския Запад, европеизацията, либералния универсализъм. Различните исторически периоди дават различно съдържание на тези конфликти, но въпросът остава: достатъчно ли е да знаеш какво отхвърляш, за да знаеш какво представляваш? Това е далеч по-сериозен проблем от политическото противопоставяне между Русия и Запада през последните години.

Ако руската идентичност бъде изградена единствено като отрицание на Европа, Европа продължава да определя Русия – само че с обратен знак. Тя остава отправната точка, спрямо която се измерва собственото различие. Самостоятелната цивилизационна идентичност предполага положително съдържание: собствено разбиране за държавата, обществото, културата, историческата памет и отношенията между народите в общото политическо пространство.

Точно тук евразийците правят своята голяма крачка. Те се опитват да преместят разговора от въпроса дали Русия е достатъчно европейска към въпроса какво представлява Русия сама по себе си. Отговорът им може да бъде приеман или оспорван. По-важно за историка е защо такъв отговор става възможен и необходим.

1917 година променя самия въпрос

Революцията и Гражданската война разрушават държавния и обществения свят, в който предишните руски спорове са се водили. След 1917 година въпросът за Русия вече не е само философски. Част от руската интелигенция се оказва физически отделена от страната.

Емиграцията трябва да обясни не само какво се е случило, но и какво от старата Русия е оцеляло след революцията. Болшевишката власт унищожила ли е историческата Русия или, независимо от идеологическия разрив, съветската държава е запазила някои фундаментални особености на руското пространство и държавност? Революцията отклонение ли е от руската история, или е породена от противоречия вътре в нея?

За евразийците тези въпроси имат особено значение. Част от тях отказват простата емигрантска надежда, че болшевизмът ще бъде кратко прекъсване, след което предреволюционният ред може да бъде възстановен. Те се опитват да разберат революцията исторически и да открият зад идеологическата форма на СССР продължаващи елементи на руската държавност.

Това е съществен момент, защото променя отношението към самата империя. Русия вече не се мисли само като държава на руснаците, разширила властта си върху други народи. Евразийската интерпретация търси историческа общност, създадена върху огромното пространство чрез продължително взаимодействие между славянски, тюркски, угро-фински и други народи.

Оттук възниква и напрежението между „руското“ в етнокултурен смисъл и по-широката държавна идентичност. В руския език разграничението между „русский“ и „российский“ позволява този проблем да бъде изразен особено ясно. За една държава, която векове наред съществува като многонационално пространство, въпросът не е терминологичен. Той засяга самата конструкция на политическата общност.

Дарина Григорова проследява това напрежение през различните етапи на евразийската мисъл и по-късните ѝ постсъветски трансформации. То ще се окаже важно и след 1991 година, когато Руската федерация трябва да съчетае руския национален елемент, наследството на империята, съветската държавна традиция и многонационалния характер на новата държава.

През 20-те години на ХХ век обаче този бъдещ проблем все още изглежда съвсем различно. Русия е разделена между победилата революция и огромната емиграция. И точно извън нейните граници започва да се създава една от най-необичайните концепции за това какво представлява Русия. Не Русия като част от Европа. Не Русия като продължение на Азия. А Русия–Евразия като самостоятелен исторически свят.

Оттук започва същинският разговор за класическото евразийство и за онази „Русия извън Русия“, на която Дарина Григорова отделя толкова важно място в своето изследване.

Русия извън Русия: когато изгнанието се превръща в лаборатория на идеи

Руската емиграция след революцията от 1917 година не представлява единна политическа или интелектуална общност. В нея попадат монархисти и републиканци, либерали, консерватори, православни мислители, университетски преподаватели, писатели, офицери, хора, за които болшевишката власт е историческо престъпление, и други, които, без да приемат комунизма, постепенно започват да виждат революцията като събитие, което не може да бъде заличено чрез връщане към 1913 година. Загубата на Русия не поражда еднакъв отговор. Тя поражда спор какво всъщност е било изгубено.

Дарина Григорова отделя значително внимание на тази „Русия извън Русия“, защото без нея възникването на евразийството трудно може да бъде разбрано. Емиграцията съхранява руския език, културната памет и политическите конфликти на предреволюционното общество, но ги пренася в друга среда. София, Прага, Белград, Берлин и Париж стават места, където Русия продължава да бъде обсъждана от хора, които вече не живеят в нея.

Тази дистанция променя начина, по който част от тях гледат към страната. Отвън териториалният мащаб, многонационалността и различието между Русия и западноевропейските общества могат да бъдат видени по друг начин. Емигрантът сравнява постоянно. Европа вече не е идея, позната от книги, пътувания и културни влияния. Тя е всекидневната действителност, в която той трябва да живее. В тази среда през 20-те години се оформя класическото евразийство.

Сред имената, около които се изгражда движението, са княз Николай Трубецкой, Пьотр Савицки, Георгий Флоровски, Георгий Вернадски и други представители на руската емигрантска мисъл. Различията между тях са съществени и самото движение преминава през вътрешни конфликти. Григорова не го представя като монолитна доктрина. Общото е опитът да бъде преосмислена Русия след катастрофата на империята и победата на болшевиките.

Първият сборник „Исход к Востоку“, излязъл в София през 1921 година, носи в заглавието си посоката на този интелектуален разрив. „Изходът“ не трябва да се разбира просто като географско движение към Азия. Евразийците оспорват самата йерархия, според която Западна Европа е центърът на историческото развитие, а останалите общества се разполагат на различни разстояния от този център.

В началото на ХХ век подобна позиция е значително по-радикална, отколкото изглежда от перспективата на днешния разговор за многополярността. Европейските сили все още притежават огромни колониални империи. Представата за европейската цивилизация като висша фаза на историческото развитие има не само политическо, но и сериозно академично влияние. Да бъде оспорена универсалността на европейския модел означава да бъде поставен под съмнение един от фундаментите на тогавашния световен ред. Евразийците правят това от позицията на руския исторически опит.

Империята, която не се побира в европейския модел

Русия според тях не може да бъде обяснена чрез националната държава от западноевропейски тип. Историческото ѝ пространство е формирано в продължение на столетия чрез взаимодействие между различни народи, религии и културни традиции. Географията има значение, защото степта, горската зона, речните системи, Сибир и огромните комуникационни разстояния създават различни условия за държавност и обществено развитие.

При Пьотр Савицки тази връзка между пространство, икономика, история и култура получава особено значение чрез понятието „месторазвитие“. Човешката общност не съществува отделно от територията, върху която се е формирала. Природната среда не обяснява сама историята, но участва в създаването на историческите връзки и особеностите на цивилизационното пространство. Така Русия престава да изглежда като европейска държава с прекомерно голяма азиатска територия.

За Трубецкой и Савицки татаро-монголският период също трябва да бъде прочетен различно от традиционната руска представа за чуждо и разрушително иго. Това е една от най-спорните страни на класическото евразийство. Те търсят в степната и ординската политическа традиция елементи, участвали във формирането на по-късната руска държавност. Москва наследява не само византийско-православни и древноруски традиции, но и политически опит, възникнал от продължителното съществуване в общо пространство с народите на степта.

Тази интерпретация променя и отношението към азиатската част на Русия. Сибир вече не е далечна периферия, добавена към европейско ядро, а съществена част от пространството, без което руската държава не би била същата.

Григорова отделя внимание на тази особеност и в собствената си интерпретация на руската имперска идентичност. При нея Сибир заема централно място в разбирането на териториалната и държавната цялост на Русия. Това е важна постановка, защото измества погледа от западните граници на империята към огромното вътрешно евразийско пространство.

В подобен прочит империята не се определя само от разширяването на властта от центъра към периферията. Появява се въпросът дали столетното съвместно съществуване не създава общности и връзки, които надживяват конкретната политическа форма.

Съветският съюз ще даде съвършено различен идеологически отговор на този въпрос, но ще запази голяма част от пространството на Руската империя. За евразийците този факт не е лишен от значение.

Революцията без реставрация

Отношението към болшевишката революция показва колко далеч част от евразийците се отдалечават от класическата бяла емиграция. Те не приемат комунистическата идеология, но не смятат, че историческият проблем може да бъде решен чрез реставрация на предреволюционната Русия.

Това разграничение е важно. Ако революцията бъде разглеждана единствено като преврат, извършен от политическа сила, чужда на руското общество, логичната перспектива е възстановяването на прекъснатия ред. Ако обаче тя е резултат и от натрупани противоречия в самата империя, тогава връщането назад вече не предлага решение.

Евразийците търсят зад съветската идеология продължението на по-стари държавни и пространствени структури. Болшевиките отричат империята, православието и монархията, но възстановяват централизирана власт върху значителна част от предишното имперско пространство. От гледна точка на евразийците това противоречие заслужава повече внимание от официалната комунистическа реторика.

Тук възниква и един риск, който историята на движението ясно показва. Когато цивилизационната приемственост бъде поставена над политическия режим, границата между обяснението на болшевишката държава и нейното политическо приемане може да стане неясна. Отношенията между част от евразийските среди и съветската действителност постепенно пораждат сериозни вътрешни конфликти. Движението не остава непроменено през 20-те и 30-те години, а някои от първоначалните му участници се отдалечават от него. Това също е част от неговата история и Григорова не я заобикаля.

По-съществено за нейното изследване е друго: евразийството създава език, чрез който Русия може да бъде мислена извън едновременното възстановяване на империята и приемането на комунизма. За емигрантите това е опит да бъде намерена трета перспектива след разпадането на стария свят.

От руския народ към многонационалното пространство

В тази перспектива особено сложен става националният въпрос. Руската империя никога не е била етнически еднородна държава. През вековете в нейните граници попадат народи с различен език, религия и историческа традиция. Ако Русия бъде определена единствено като национална държава на етническите руснаци, голяма част от собствената ѝ история остава трудно обяснима. Ако бъде определена само като империя, възниква обратният проблем – какво е мястото на руския народ, неговата култура и неговата държавообразуваща роля?

Дарина Григорова се връща многократно към напрежението между руската национална и по-широката държавна идентичност. Евразийската традиция търси решение чрез идеята за наднационална общност на народите в общото пространство. В различните автори това решение има различни формулировки, но зад тях стои разбирането, че държавата не може да се крепи само върху етническата еднородност.

Въпросът не приключва с класическото евразийство. След разпадането на СССР той ще се появи с нова сила. Руската федерация наследява многонационална структура, огромна територия и част от политическите и културните противоречия на две предходни държавни форми – Руската империя и Съветския съюз. Вече няма комунистическа идеология, която да предлага официален модел на общността. Няма и възможност просто да бъде възстановена имперската формула от XIX век.

Тогава старият евразийски архив отново ще бъде отворен. Но хората, които го отварят през 90-те години, живеят в друга Русия. За тях основният исторически факт вече не е революцията от 1917 година, а разпадането на СССР през 1991-ва.

Точно там започва вторият живот на евразийството – и много по-противоречивият разговор за това как една интелектуална традиция на руската емиграция се превръща в част от търсенето на постсъветска руска идентичност.

След СССР: завръщането на един незавършен спор

Разпадането на Съветския съюз през декември 1991 година оставя Руската федерация с международноправната приемственост на една свръхсила, но без идеологическата система, която десетилетия е обяснявала смисъла на общата държава. Територията е по-малка, границите са други, милиони руснаци остават извън тях, а съветската идентичност губи институционалната си основа. Новата държава трябва едновременно да се разграничи от СССР и да наследи неговото място в света.

Кризата не е само политическа. Либералната трансформация през 90-те години предлага сравнително ясен отговор за икономиката и политическите институции: пазар, приватизация, многопартийност, сближаване със Запада. Значително по-трудно се оказва формулирането на отговор какво представлява самата Русия след края на съветската епоха. Руска национална държава ли е тя? Федерация на много народи? Наследник на СССР? Продължение на историческата Русия отпреди 1917 година? Европейска страна, която трябва да преодолее съветското отклонение, или самостоятелна цивилизационна общност?

Тези въпроси присъстват в книгата на Дарина Григорова като част от реалната интелектуална атмосфера на постсъветска Русия. Затова възстановеният интерес към евразийството през 90-те години не изглежда като академическо завръщане към забравена емигрантска школа. Старите текстове попадат в общество, което отново преживява разпад на държавна форма и отново трябва да обясни отношението между територия, народ, държава и цивилизационна принадлежност.

Сходството между 1917 и 1991 година обаче има граници. След революцията класическите евразийци пишат от емиграция за страна, в която се изгражда нова и все по-централизирана държава. След 1991 година евразийската идея се завръща вътре в самата Русия, в условията на отслабена централна власт, тежка социална трансформация и рязко намалено международно влияние. Това различие обяснява защо постсъветското евразийство не е повторение на Трубецкой и Савицки.

Александър Панарин и цената на постсъветския избор

На Александър Панарин Григорова отделя сериозно внимание. При него спорът за Русия вече се води след практическия опит на 90-те години. Западът не присъства само като философска категория или исторически образец. Става дума за конкретен модел на развитие, възприет от значителна част от руския политически и икономически елит след разпадането на СССР.

Панарин подлага този модел на остра критика. В неговата интерпретация универсализмът на западния либерален проект прикрива отношения на неравнопоставеност между центъра и периферията на световната система. Русия рискува да загуби не само статута си на велика сила, но и способността сама да определя посоката на собственото си развитие.

Григорова разглежда тази позиция в контекста на по-широката промяна в руската мисъл. Разочарованието от 90-те години постепенно превръща понятията „суверенитет“, „държавност“ и „цивилизационна самостоятелност“ в част от търсенето на алтернатива на ранния постсъветски модел.

При Панарин Евразия има и геополитическо съдържание. Той допуска изостряне на отношенията със Запада и очертава възможност Русия да търси опора в отношенията си с Индия, арабския свят и Китай. Когато тези разсъждения се четат през 2026 година, лесно могат да бъдат превърнати в пророчество. Подобен прочит би бил прекалено удобен. Политическата прогноза не е сценарий, който историята изпълнява буквално. По-същественото е, че Панарин разпознава противоречия, които по негово време все още не са достигнали днешната си острота.

Той вижда възможността руското разочарование от западния модел да произведе силна ответна реакция. Днешното руско обръщане към Азия има други непосредствени причини и се развива при международни условия, различни от тези през 90-те години. Сходството показва устойчивостта на самия проблем, а не предварително написана история.

Дугин и радикализацията на евразийския речник

Присъствието на Александър Дугин в разговора за съвременното евразийство е неизбежно, но книгата на Григорова дава възможност той да бъде поставен на точното му място. Неоевразийството, свързвано с неговото име, използва част от наследството на класическата школа, без да бъде нейно просто продължение.

Историческата среда е друга, политическият език е друг, различни са и целите. При класическите евразийци основният интелектуален импулс идва от опита да бъде обяснена руската история след революционната катастрофа и да се оспори универсалността на европейския модел. При Дугин геополитическото противопоставяне придобива много по-централно място. Континенталното пространство се мисли в конфликт с атлантическия свят, а цивилизационното различие получава непосредствен политически заряд.

Ако тези две традиции бъдат слети, изчезва историческата сложност на евразийството. Трубецкой не е Дугин, както и интелектуалната атмосфера на София и Прага през 20-те години не може да бъде пренесена механично в Москва от края на ХХ век.

Григорова проследява приемствеността, но оставя видими и разликите. Това е съществено за стойността на нейното изследване. Терминът „евразийство“ обхваща различни поколения, политически ситуации и авторски концепции. Общият речник не премахва различията между тях.

При Дугин вече се вижда и колко лесно цивилизационният анализ може да премине в геополитическа нормативност. От твърдението, че Русия исторически се е развивала различно от Западна Европа, не следва автоматично, че отношенията между тях трябва да бъдат конфликтни. От особеностите на евразийското пространство също не произтича неизбежна външнополитическа програма.

Това разграничение е необходимо и при четенето на самата книга. Григорова изследва евразийството като историк. Тя реконструира неговия език, произход, разновидности и връзката му с проблема за руската идентичност. Читателят не е задължен да приема политическите изводи на всеки от разглежданите автори, за да разбере значението на интелектуалната традиция.

Националното и имперското след 1991 година

Постсъветска Русия наследява противоречие, което не може да бъде решено с промяна на държавното име. Руската федерация е национална държава в един смисъл и многонационална федерация в друг. Руснаците са огромното мнозинство от населението и основният носител на езиковата и културната традиция, но държавата включва народи със собствени исторически територии, религии и национални републики.

Към това се добавя наследството на две имперски форми. Руската империя и СССР са принципно различни по идеология и устройство, но и двете съществуват върху пространства, значително надхвърлящи етническите граници на руския народ. След 1991 година голяма част от тези територии се превръщат в независими държави.

Григорова разглежда съотношението между „русский“ и „российский“ като част от този нерешен въпрос. Разликата трудно се предава напълно на български, защото зад двете руски понятия стоят различни равнища на принадлежност. Едното води към руския народ, език и култура, другото позволява политическа идентичност, която включва гражданите на многонационалната държава.

Евразийската идея предлага исторически аргумент в полза на втората перспектива. Ако Русия е формирана като общо пространство на различни народи, нейното политическо единство не може да бъде основано само върху етническия принцип. Но подобна формула веднага поражда друг въпрос: как се съчетава наднационалната държавност с водещата историческа и културна роля на руския народ?

Тук няма лесно равновесие. Прекомерното подчертаване на имперската приемственост може да обезличи националното съдържание. Превръщането на етническия национализъм в основа на държавата може да постави под напрежение многонационалната ѝ структура. Съветският модел решава проблема чрез собствена идеология и чрез понятието „съветски народ“. След неговото изчезване старата дилема отново остава открита.

В анализа на Григорова Сибир има особена тежест за разбирането на руската държавност. Нейната теза насочва вниманието към вътрешната география на Русия. Имперският мащаб не се определя единствено от отношенията със западните земи на бившата империя. Огромното пространство отвъд Урал е част от самата конструкция на руската държава, от нейната икономика, стратегическа дълбочина и историческо разширяване.

Тази гледна точка придобива допълнителен смисъл след 1991 година. Загубата на западни и южни съветски републики не премахва евразийския характер на Руската федерация. Географията остава.

Когато старата идея влиза в новата държавна лексика

Между руското евразийство от 90-те години и официалната политика на Русия през следващите десетилетия не може да се постави знак за равенство. Част от понятията обаче постепенно се преместват от интелектуалните спорове към политическия речник.

Суверенитетът започва да означава повече от юридическа независимост. Цивилизационната самостоятелност се използва за обяснение на различията със западните политически модели. Интеграцията в постсъветското пространство получава евразийско наименование. Отношенията с Азия заемат все по-голямо място във външната политика.

Създаването на Евразийския икономически съюз не реализира политическата философия на класическите евразийци. Организацията има конкретна икономическа и институционална логика. Самото избиране на понятието „евразийски“ обаче показва, че дума, родена в емигрантските спорове на 20-те години, вече притежава политическа разпознаваемост.

През следващите години руско-западните отношения се влошават последователно. Украинската криза от 2014 година, санкциите, войната след 2022 година и последвалото дълбоко прекъсване на отношенията с Европейския съюз ускоряват процес, при който азиатското направление получава много по-голяма икономическа и стратегическа тежест.

Русия през 2026 година не е Русия от 2008-а, когато Дарина Григорова публикува първото българско издание. Китай също не е Китай от онова време. Международната тежест на Индия е различна. БРИКС е разширен. Търговските потоци се пренасочват. Понятието „Голяма Евразия“ присъства в официалния руски външнополитически речник.

Затова руското издание на „Против солнца“ се чете в среда, която първото издание не е можело да познава.

В допълненията към изданието от 2026 година Григорова вече има възможност да погледне към евразийската идея през натрупания междувременно исторически опит. В нейната интерпретация евразийският вектор се оказва актуален като форма на геополитическа идентичност, а съвременното руско евразийство се свързва с отказа от европоцентризма и с отдалечаването от проекта за „Голяма Европа“ към концепцията за „Голяма Евразия“.

Тази промяна е най-трудната част от днешния прочит на книгата. През 20-те години на миналия век евразийците се опитват да обяснят защо Русия не трябва да измерва себе си единствено с Европа. Един век по-късно отношенията между Русия и голяма част от Европа са достигнали до политическо, икономическо и военно противопоставяне.

Двете неща не са едно и също. Евразийската идентичност може да бъде мислена като самостоятелна концепция за Русия. Тя може да бъде използвана и като идеологически език на конфликта със Запада. Разликата между тези две употреби определя голяма част от спора около евразийството днес.

В тази разлика се намира и най-сериозният въпрос, който руското издание на книгата поставя през 2026 година: какво остава от евразийската идея, когато тя напусне историята на идеите и се срещне с реалната геополитика?

Българският прочит на един руски спор

При книга за евразийството позицията на изследователя има значение. Дарина Григорова пише за руска интелектуална традиция като български историк, който познава руския политически и културен контекст, но не принадлежи към вътрешните руски разделения около самата идея. Тази дистанция се усеща в начина, по който са разгледани както класическите евразийци, така и техните постсъветски наследници.

В предговора към руското издание Рустем Вахитов обръща специално внимание на този външен поглед. Причината е разбираема. Евразийството в Русия трудно остава само предмет на академична история. Около него са натрупани политически пристрастия, идеологически употреби и взаимно изключващи се оценки. За едни то е оригинален руски принос към разбирането на цивилизациите, за други – консервативна утопия или идеологическо оправдание на имперската държавност.

Григорова не е длъжна да избира между тези крайности, за да изследва предмета си. Тя се интересува от произхода на идеите, от историческата среда, в която се появяват, от промените в тяхното съдържание и от способността им да се възпроизвеждат при различни политически обстоятелства.

Това обяснява защо книгата не приключва с класическото евразийство. Ако то беше останало затворено в руската емиграция от 20-те и 30-те години, днес щяхме да говорим предимно за интересна страница от историята на руската мисъл. Неговото завръщане след разпадането на СССР показва, че част от въпросите, на които първите евразийци са търсили отговор, са надживели самото движение.

Евразийството не дава един отговор за Русия

Тъкмо историческата продължителност прави книгата по-сложна от защита или критика на една доктрина. Между Трубецкой, Савицки, Панарин и Дугин няма права линия. Има заемки, прекъсвания, различни политически контексти и понякога радикално различни изводи.

Общ остава проблемът за Русия. Той включва територията, многонационалността, православието, държавната централизация, имперското наследство, отношението към Европа и способността на руската култура да съчетава европейски и източни влияния, без да се разтвори напълно в нито едното пространство. Григорова разглежда тези елементи като части от исторически формирана идентичност, в която руският национален и по-широкият държавен принцип съществуват едновременно.

Този прочит позволява да бъде разбрана и устойчивостта на евразийската тема. Тя се връща не защото една школа от 20-те години е намерила окончателната формула за Русия, а защото въпросите, породили тази школа, не са получили окончателен исторически отговор.

Русия продължава да бъде държава, разположена върху Европа и Азия. Продължава да бъде многонационална. Продължава да носи наследството на империята и СССР. Европейският пласт в културата ѝ не изчезва с политическия конфликт със Запада, както и азиатското ѝ пространство не е възникнало с днешното сближаване с Китай. От тази гледна точка понятието „Евразия“ има по-голяма аналитична стойност, когато не се използва като политически лозунг.

Книга от 2008 година пред читателя от 2026-а

Руският превод поставя изследването в историческа ситуация, която неизбежно променя начина на четене. Някои от проблемите, разглеждани първоначално като част от постсъветското търсене на идентичност, днес са получили политически измерения, които през 2008 година не са могли да бъдат предвидени в сегашния им вид.

Това не превръща книгата в пророческа. Подобна оценка би била несправедлива към научния ѝ характер. По-значимо е друго – изследваният от Григорова спор се оказва незавършен.

През 2026 година Русия действително е много по-далеч от проекта за интеграция в общо европейско пространство. Политическите и икономическите ѝ отношения с Китай и останалата част от Азия са получили несравнимо по-голяма тежест. Концепцията за Голяма Евразия вече принадлежи на съвременния руски политически речник. Всичко това придава ново съдържание на стария въпрос за цивилизационната принадлежност.

Но геополитическото обръщане на изток само по себе си не решава проблема за идентичността. Търговските маршрути могат да бъдат пренасочени, външнополитическите партньорства могат да се променят, международните съюзи могат да бъдат преструктурирани. Историческата идентичност се формира по-бавно и съдържа пластове, които политическата конюнктура не може да отмени с едно решение.

Затова „Против солнца“ заслужава внимание в Русия днес не като обяснение защо Москва се е обърнала към Азия, а като изследване на много по-продължителния руски разговор за собственото място в историята.

Дарина Григорова е проследила този разговор от неговите по-дълбоки идейни предпоставки през класическото евразийство и руската емиграция до постсъветските му превъплъщения. Осемнадесет години след първото българско издание руският превод дава възможност книгата да бъде прочетена от обществото, чиято историческа и интелектуална съдба е нейният предмет.

Между написването и този нов прочит Русия отново се е променила. Въпросът, около който е построено изследването, е останал: как Русия може да определи себе си, без да търси готовия отговор нито на Запад, нито на Изток?

Русия като незавършен въпрос

След повече от триста и седемдесет страници история на идеи, политически спорове, цивилизационни търсения и опити Русия да бъде определена чрез Европа, Евразия, православието, държавата, народа и имперското наследство, книгата на Дарина Григорова оставя читателя пред въпрос, който няма кратък отговор. Евразийството е само един от руските отговори. Неговата устойчивост през толкова различни исторически периоди показва колко дълбок е проблемът, който го е породил.

Русия преживява революцията от 1917 година, разпадането на империята, създаването на СССР, неговото превръщане в световна сила и разпада му през 1991 година. Променят се граници, политически режими, официални идеологии и отношенията със света. Спорът за същността на Русия преминава през всички тези прекъсвания. Европа остава част от него дори когато е отхвърляна като политически и цивилизационен образец. Азия присъства не само като географско пространство, а като съставна част от историческото развитие на държавата. Между тях стои Русия със собствената си многовековна трудност да съчетае националното и наднационалното, православната традиция и многоконфесионалността, руския културен център и огромната етническа периферия, приемствеността и периодичните радикални разриви със собственото минало.

Дарина Григорова не опростява това противоречие. В това виждам едно от най-съществените качества на нейното изследване. Тя не превръща евразийството нито в универсален ключ към руската история, нито в интелектуално отклонение, което може да бъде обяснено с политическата конюнктура на една епоха. Проследява го в неговото развитие, вътрешни различия и последващи преобразувания. Затова в една книга се срещат Чаадаев и руската мисъл на XIX век, емигрантите след революцията, класическите евразийци, постсъветската криза, Панарин, Дугин и съвременният опит Русия отново да формулира своето място в света.

Руският превод през 2026 година добавя към този труд неочакван исторически контекст. Когато книгата излиза на български през 2008-а, все още може сериозно да се обсъжда перспектива за Русия в общо европейско икономическо и политическо пространство. Осемнадесет години по-късно подобна перспектива изглежда отдалечена, а руската външнополитическа и икономическа ориентация е значително по-силно свързана с Евразия, Китай, Индия и незападния свят.

Би било прекалено лесно от това да се заключи, че евразийците са получили историческо потвърждение. Книгата на Григорова позволява по-сериозен прочит. Геополитическото движение към Изтока не разрешава автоматично въпроса за руската идентичност. То може да промени партньорствата и икономическите маршрути, но не заличава европейския пласт на руската култура, както вековното присъствие в Азия никога не е превръщало Русия просто в азиатска държава.

Затова „Против солнца“ се появява на руски език в подходящ момент, защото показва откъде идват част от въпросите, които тя отново си задава. И тук българският произход на изследването има собствено значение. Дарина Григорова влиза в този сложен руски интелектуален свят с познанието на историка, но без необходимостта да доказва принадлежност към една от руските идейни традиции. Тази позиция ѝ позволява да следва различията между поколенията евразийци, да вижда връзките между тях и да запазва дистанцията между научното изследване и политическото убеждение. Фактът, че трудът вече достига до руския читател, е признание и за българската русистика, когато тя има амбицията не просто да разказва руската история, а да участва професионално в разговора за нея.

След последната страница остава Русия – европейска по огромна част от културното си наследство, евразийска по пространство и исторически опит, многонационална по устройство и руска по ядрото, около което тази държавност се е изграждала.

Евразийството не прекратява спора между тези определения. Книгата на проф. Дарина Григорова обяснява защо този спор продължава. И защо Русия все още търси отговора за себе си.

* Книгата на проф. Дарина Григорова „Против солнца“. Евразийство в России“, преведена от В. Полянова и публикуван от издателство „Sapienti Sat“: https://www.directmedia.ru/book-730721-protiv-solntsa-evraziystvo-v-rossii/



