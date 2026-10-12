Тръмп поиска друг президент, Зеленски поиска 60 дни: цената на сделката за Москва

/Поглед.инфо/ Украинските удари по руските рафинерии се сблъскаха с американския интерес към по-евтино гориво. Тръмп договори дизел с Путин и поиска нов президент в Киев. Зеленски отговори с предложение за избори след 60 дни пълно прекратяване на огъня. Какво би получила Русия срещу спирането на военните действия? Кой би използвал паузата за възстановяване и превъоръжаване? Анализът на д-р Румен Петков изследва разрива между Вашингтон и Киев, политическата сметка зад изборното предложение и условията, без които Москва рискува да приеме примирие с неопределен край и без договорен път към трайно уреждане на конфликта.

Американският интерес постави граница пред украинската война

На 9 октомври американски, украински и европейски представители преговаряха в Маями за условията на бъдещо уреждане на войната. Американската страна беше представена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Докато делегациите обсъждаха украинското бъдеще, Доналд Тръмп обяви договореност с Владимир Путин за доставки на руски дизел. Киев се оказа участник в единия разговор и засегната страна в другия, без да разполага с еднакво влияние върху двата.

Разминаването разкрива противоречие, което украинското ръководство трудно може да овладее с публични обвинения. За Киев ударите по руската нефтопреработвателна промишленост са средство за увеличаване на икономическата цена на войната. За американския президент същите удари могат да се превърнат в проблем, когато ограничават предлагането на гориво и засягат американски потребители. Военният резултат, който Украйна преследва, може да предизвика икономически последици, които Вашингтон отказва да понесе. Подкрепата за украинските действия започва да зависи от тяхната цена извън украинския фронт.

Тръмп представя дизеловата договореност като инструмент за понижаване на цените преди изборите за Конгрес на 3 ноември. Според Reuters администрацията временно облекчава санкциите върху руския дизел, а обявените доставки започват с над 300 хиляди тона. Американският президент има нужда от резултат, който може да бъде показан на избирателя. Дипломатическите обещания за бъдещ мир не намаляват текущите разходи на превозвача или земеделския производител. Доставка на гориво поне предлага измерим икономически ефект, независимо дали впоследствие той ще се окаже достатъчен и устойчив.

Обвиняването на Зеленски позволява на Тръмп да посочи външен виновник за част от ценовия натиск. Политическата полезност на това обвинение не доказва, че украинските удари обясняват целия недостиг или цялото поскъпване. За анализа е съществен изборът на Вашингтон да превърне един от факторите на енергийния пазар в основание за натиск върху съюзника си. Президентът може едновременно да търси повече доставки и да използва спора за тях, за да промени поведението на Киев.

Зеленски не разполага с равностоен инструмент за отговор. Публичното му недоволство може да затрудни американската дипломация, но не може да отмени американското решение. Продължаването на ударите би демонстрирало самостоятелност, като същевременно увеличи напрежението с държавата, от чиято подкрепа Украйна има нужда. Прекратяването им без насрещно действие от Русия би изглеждало като отстъпление пред Вашингтон. Украинският президент трябва да защитава избраната военна стратегия пред собственото си общество и да обяснява на американската администрация защо тя трябва да приема последиците от нея.

На 10 октомври Тръмп публично призова Украйна да намери нов президент, способен да сключи сделка, и настоя да бъдат прекратени ударите по руските рафинерии. Изказването пренася спора от конкретно военно действие към пригодността на украинския лидер. Американският президент започва да оценява партньора си според способността му да изпълни очакваната договореност. Личните отношения придобиват политическа тежест, защото недоволството е изразено от ръководителя на държава с реални средства за влияние.

От този призив не произтича автоматично решение за отстраняване на Зеленски. Тръмп може да използва заплахата от политическо дистанциране, за да издейства промяна в поведението му. Подобен натиск има стойност и без да бъде доведен докрай. Той предупреждава украинските политически среди, че сегашният президент вече не се ползва с безусловно лично доверие във Вашингтон. Предупреждава и самия Зеленски, че публичното противопоставяне на американската сделка може да има цена, която надхвърля спора за горивото.

Американската подкрепа винаги съдържа американски условия. Сегашният конфликт ги прави видими в област, която Киев вероятно смята за част от собственото си право да избира военни цели. Вашингтон предявява претенция да определя границите на това право според последиците за своята икономика. Украинското ръководство може да оспорва тази претенция, но трябва да решава спора при неравномерно разпределение на ресурсите и зависимостите.

Руският дизел като преговорен ресурс

Договореността с Путин показва ограничение на санкционната политика. Икономическият натиск трябва да намалява руските приходи, но ограничаването на руски доставки може да засегне и пазари, върху които американската администрация има вътрешнополитическа отговорност. Когато цената стане неудобна, Вашингтон започва да търси изключения от собствените си ограничения. Москва получава възможност да договаря тези изключения, без да е изпълнила всички политически условия, заради които санкциите са били въведени.

Руската полза не се изчерпва с приходите от конкретните количества. Доставките могат да възстановят търговски отношения, да създадат интерес към продължаването им и да поставят практически въпроси за разплащането, транспорта и достъпа до пазари. Всяко временно разрешение има срок и може да бъде оттеглено. Въпреки това то създава участници, които вече имат икономическа причина да искат следващо разрешение. За Москва това е възможен канал за постепенно разширяване на сътрудничеството, ако сделката бъде изпълнена и ако американската страна намери полза в продължаването ѝ.

Потребността от руски дизел дава на Кремъл аргумент, че Русия остава необходима за функционирането на определени пазари. Този аргумент е по-силен, когато идва от поведението на държавата, която ограничава руската търговия. Американската администрация може да обяснява изключението като извънредна мярка. Москва може да го представя като признание за икономическата си значимост. Двете интерпретации обслужват различни политически цели, но се опират на едно и също практическо решение.

За Русия възниква и собствено задължение. Ако обещаните количества не бъдат доставени, икономическият аргумент може да се обърне срещу нея. Вашингтон ще очаква предлагане, което оправдава санкционното облекчение. Москва трябва да съчетава външните доставки със състоянието на рафинериите и вътрешните си потребности. Приходите са полезни, но недостигът на гориво вътре в страната би създал други разходи. Сделката трябва да бъде оценявана по изпълнението, а не само по политическия ефект от обявяването.

Настояването на Тръмп да се прекратят украинските удари може косвено да защити производствената основа на договореността. Американската страна има интерес доставчикът да запази способността си да доставя. Москва получава възможност да използва американския икономически интерес като допълнителен дипломатически аргумент срещу атаките. Тази защита обаче зависи от готовността и способността на Вашингтон да влияе върху Киев. Президентско изявление само по себе си не спира дронове и не възстановява повредени мощности.

Енергийното сътрудничество не заличава останалите противоречия между Русия и Съединените щати. Москва би поела риск, ако приеме отделната договореност като доказателство за окончателна промяна на американската стратегия. Вашингтон може да допуска руски доставки и едновременно да поддържа натиск в други области. Тръмп може да търси икономическа полза от Путин и политически отстъпки от Зеленски, без да е готов да приеме руските условия за цялостно уреждане.

Към 12 октомври има и съобщение за обявено от Тръмп взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. По информацията на Reuters Зеленски очаква подробностите, а Москва към момента на публикацията не е коментирала. Обхватът на подобна договореност е решаващ. Ограничено спиране на енергийните удари може да обслужва дизеловите доставки, като остави останалите бойни действия да продължат. Пълното прекратяване на огъня би засегнало фронта, снабдяването, разполагането на силите и всички останали военни операции.

Москва трябва да преценява отделно икономическата сделка, енергийното примирие и общото прекратяване на огъня. Ползата от първото не доказва приемливостта на третото. Смесването им би позволило конкретно търговско облекчение да бъде използвано като основание за много по-голяма руска военна отстъпка. Американската администрация има интерес да представя различните договорености като последователни стъпки към успех. Руското ръководство има основание да изисква ясно определена цена и насрещно задължение за всяка от тях.

Шестдесетте дни на Зеленски

На 11 октомври Зеленски заяви пред ABC, че Украйна ще организира избори, ако получи 60 дни пълно прекратяване на огъня. Предложението беше изречено в отговор на призива на Тръмп за нов президент. Зеленски подчерта, че изборът принадлежи на украинците, и посочи, че е обсъждал въпроса с американския екип. Двумесечният срок има предистория: още през февруари той го е посочвал като необходим за организиране на гласуване.

Сегашното използване на тази формула променя политическата ѝ функция. Зеленски отговаря на искането за избори с условие за предварително спиране на войната. Американският натиск върху украинския президент се пренасочва към решение, което трябва да бъде прието и от Москва. Киев може да заяви готовност за гласуване и едновременно да обяснява липсата му с отсъствието на договорено примирие. Предложението позволява на Зеленски да оспори внушението, че лично блокира политическата промяна.

Изборите не гарантират резултата, който Тръмп желае. Зеленски може да участва и да спечели. Друг кандидат може да победи, като запази основните украински позиции. Новоизбраният президент може да разполага с по-силен обществен мандат за съпротива срещу отстъпки. Ако Вашингтон очаква смяната на личността да произведе приемане на определена сделка, ще трябва да отчита ограниченията, които обществените нагласи поставят пред всеки украински политик.

За Зеленски изборната процедура може да бъде средство за възстановяване на политическата му позиция. Победа би му позволила да отговори на външния натиск с нов резултат от гласуване. Загуба би създала възможност за предаване на отговорността за следващите решения. И в двата случая условията на кампанията имат голямо значение. Достъпът на кандидатите до публичност, участието на военнослужещите, гласуването на разселените граждани и сигурността на процеса биха повлияли върху признаването на резултата.

Шестдесетдневният срок сам по себе си не решава тези въпроси. Организирането на избори изисква определена последователност от решения, подготовка и контрол. Трябва да бъде ясно дали обещанието означава начало на процедурата, провеждане на първото гласуване или окончателно приключване на избора. Ако се наложи втори тур, ако има оспорване или ако подготовката се забави, военната пауза може да се окаже политически обвързана с искане за удължаване.

Москва би рискувала да предостави конкретна военна отстъпка срещу политически резултат, върху който няма контрол. Спирането на действията може да започне незабавно, докато изборният процес остава зависим от бъдещи украински решения. Руското съгласие не би осигурило нито друг президент, нито различна преговорна позиция. За Кремъл има значение дали евентуалното ново ръководство ще поеме конкретни задължения и дали ще има възможност да ги изпълни.

При руски отказ Киев би получил удобна дипломатическа позиция: предложени са избори, но Москва не е създала условия за тях. Тази конструкция може да бъде използвана и пред Тръмп. Вместо да отговаря защо остава на власт без ново гласуване, Зеленски би настоявал американският президент първо да осигури примирие. Политическият натиск сменя адресата си, без украинската страна предварително да е приела условията на бъдещо мирно споразумение.

Руската реакция би била по-силна, ако разглежда съдържанието на предложението. Москва може да постави въпроси за изборния календар, наблюдението на примирието, режима на военните доставки и ангажиментите след гласуването. Подобен отговор би показал дали Киев предлага изпълнима процедура или оставя съществените решения за по-късно. Приемането на разговор по тези условия не задължава Русия предварително да спре военните действия.

Военната цена на двумесечната пауза

Пълното прекратяване на огъня би променило условията за подготовка и снабдяване на двете армии. Когато ударите спрат, ремонтът, транспортът и преместването на части могат да се извършват с по-малък риск. Шестдесет дни позволяват попълване на запаси, възстановяване на техника, обучение и подобряване на отбранителни позиции. Значението на тези възможности зависи от предварителното състояние на силите, наличните ресурси и външната помощ.

За Москва най-неблагоприятният вариант би бил прекратяване, което ограничава руските операции, като оставя украинското превъоръжаване и подготовка без договорени ограничения. Ако след паузата Русия трябва да действа срещу по-добре снабдени и укрепени позиции, временното спиране ще е променило военната цена на следващия етап. Това е риск, който трябва да бъде оценяван предварително. Наличието му не доказва скрита цел на украинското предложение, но е достатъчно основание да бъдат поискани конкретни правила.

Русия също може да използва времето за възстановяване, ротация и попълване на силите. Примирието би намалило непосредствените загуби и би дало възможност за ремонт на засегната инфраструктура. Следователно военната пауза не може да бъде определена като едностранно полезна само по продължителността си. Решаващ е относителният резултат: коя армия има по-голяма нужда от време, коя разполага с повече ресурси за използването му и коя губи повече от спирането на текущите операции.

Ако Русия разполага с настъпателна инициатива във важни направления, прекъсването може да лиши командването от възможност да използва постигнатото. Ако конкретни части имат нужда от възстановяване, паузата може да им бъде полезна. Общата политическа оценка трябва да се опира на оперативната картина. Предварителното убеждение, че всяко примирие е капан, може да пропусне реална възможност; убеждението, че всяко спиране приближава мира, може да пренебрегне подготовката за следващи боеве.

Контролът върху изпълнението изисква повече от наблюдение на изстрелите. Трябва да се определят правилата за придвижване на подразделения, изграждане на позиции, разузнавателна дейност и доставки. Част от тези действия могат да бъдат трудни за наблюдение, а някои ограничения — трудни за договаряне. Ако страните не приемат еднакво определение на нарушението, всяка ще разполага с основание да обвинява другата. Механизмът за проверка трябва да позволява своевременно установяване и отстраняване на спорните действия.

Външните участници също имат значение. Договореност между Москва и Киев не определя автоматично поведението на всички държави, които доставят оръжие или обучават украински сили. Вашингтон може да поеме собствен ангажимент, без да е осигурил същия от европейските партньори. Москва би имала основание да пита кои задължения действително обвързват доставчиците и кой носи отговорност за изпълнението им. Обещанието на посредника трябва да бъде съпоставено с неговата способност да осигури обещаното.

По-малкият брой жертви и прекратяването на разрушенията са реални ползи за населението от двете страни. Те могат да дадат обществена опора на продължаването на преговорите. Военното възстановяване през паузата обаче може да подготви по-тежко възобновяване на конфликта. Приемливостта за Русия зависи от наличието на политически процес, който намалява тази вероятност, а не просто от определена дата за спиране.

Най-трудният въпрос остава краят на шестдесетия ден. Ако изборите не са приключили или ако новото ръководство не приема договорените условия, Москва ще бъде изправена пред искане за още време. Възобновяването на действията може да предизвика нов дипломатически натиск. Удължаването може да затвърди положение, което Русия е приела само временно. Предварително определените основания за продължаване, прекратяване или изменение на примирието са част от неговата военна цена.

Москва трябва да договаря съдържанието на паузата

Тръмп търси икономически резултат от Русия и политическа промяна в поведението на Украйна. Зеленски се опитва да запази самостоятелността си, като обвързва изборите с пълно прекратяване на огъня. Москва получава възможност за търговско облекчение и едновременно е поставена пред предложение да преустанови военните действия срещу обещание за бъдеща украинска процедура. Интересите се пресичат в няколко точки, но нито една от страните още не получава целия резултат, който преследва.

За Русия шестдесетдневното примирие може да бъде приемливо при проверима взаимност, ясни военни правила и конкретен път към политическо уреждане. Обещанието за избори само по себе си не осигурява тези условия. То не определя какво ще правят армиите през паузата, как ще се държат външните доставчици и какви задължения ще поеме победителят. Москва има основание да оценява предложението според тези липсващи елементи.

Публичният конфликт между Тръмп и Зеленски създава възможност за руската дипломация, но не премахва американските интереси, които могат да бъдат в противоречие с руските. Вашингтон би могъл да използва дизеловата договореност като начало на по-широк натиск за руски отстъпки. Кремъл трябва да преценява икономическата полза отделно от цената на спирането на фронта. Търговското сътрудничество може да бъде полезно, без да представлява достатъчна гаранция за военно споразумение.

Зеленски също няма основание да приема изборите като сигурно решение на конфликта си с Тръмп. Нов мандат би укрепил вътрешната му позиция, но американската администрация може да продължи да поставя същите условия. Друг президент би наследил същата зависимост от подкрепата и същите обществени ограничения пред отстъпките. Спорът произтича от разминаване на интереси, което личната смяна може да смекчи, но не непременно да отстрани.

Москва би могла да даде съдържателен отговор, като поиска договорен календар, взаимни ограничения, надеждно наблюдение и определени ангажименти след изборите. Приемането или отхвърлянето на тези условия ще покаже повече от публичното обещание за шестдесет дни. Руското решение трябва да се основава на това дали паузата намалява вероятността от нова война при по-неблагоприятни условия.

Прекратяването на огъня има стойност, когато съхранява човешки живот и създава изпълнима възможност за уреждане. За Москва то би носило сериозна опасност, ако времето работи главно за възстановяване на противника, а политическият резултат остава неопределен. Шестдесетте дни на Зеленски заслужават преговори по условията им. Приемането им само заради обещани избори би предоставило конкретна руска отстъпка срещу резултат, който Киев още не е определил.





