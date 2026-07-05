Вашингтон потърси Кремъл преди Анкара: Телефонният разговор между Тръмп и Путин, който Европа ще се престори, че не разбира

/Поглед.инфо/ Телефонният разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп не е обикновена размяна на дипломатически любезности за Деня на независимостта на САЩ. Той идва преди срещата на НАТО в Анкара, след натрупване на фронтово напрежение и при видима умора на Вашингтон от европейската истерия без план. Кремъл твърди, че инициативата е американска. Киев говори за „реална перспектива“ за край на войната. Reuters отбелязва и спорния момент около руските твърдения за Константиновка. В този разговор има повече политика, отколкото протокол.

Разговорът не започна с Украйна, а с Америка

Телефонният разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп продължи 1 час и 25 минути, според официалния коментар на помощника на руския президент Юрий Ушаков. Кремъл го описа като делови и конструктивен, а най-същественият детайл бе подаден още в началото: според руската страна инициативата е дошла от Вашингтон. Това не е дребна протоколна подробност, а политически сигнал. В дипломацията този, който набира номера, не винаги е слабият, но почти винаги е този, който има нужда да отвори канал. Особено когато разговорът се случва броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара на 7–8 юли.

Путин започва с поздрав към Тръмп за 250-годишнината от независимостта на САЩ. На пръв поглед — учтивост. В действителност — внимателно поставена рамка. Кремъл припомня „общите страници“ от историята между Русия и САЩ не заради историческа сантименталност. Москва казва на Вашингтон: ние разговаряме не с Европа, не с брюкселската канцелария, не с украинския политически маркетинг, а с държавата, която все още държи главния лост на западната система. Това е студена държавна граматика. Не романтика, не „ново начало“, не дипломатически парфюм за пресконференции.

Същия ден Тръмп разговаря и със Зеленски. Украинската президентска администрация съобщи, че двамата са обсъдили фронта и дипломатическите усилия, а Зеленски е заявил, че има „реална перспектива“ за край на войната и че решителността на Америка е решаваща. Договорено е разговорът да продължи лично на срещата на НАТО в Анкара. Това подреждане не е случайно: Тръмп говори с Москва, говори с Киев, после отива при съюзниците. Европа пак ще бъде в залата, но едва ли ще бъде в центъра на сделката. Това, разбира се, ще бъде представено като „трансатлантическа координация“. Старият евробюрократичен фокус: когато не контролираш процеса, наричаш го координация.



Украйна е темата, но не е цялата сметка

Според Ушаков Тръмп е потвърдил готовността си да работи за бързо прекратяване на бойните действия и за намиране на решения за преодоляване на кризата. Reuters също предаде тази линия, като уточни, че разговорът е бил свързан с предстоящото участие на Тръмп в срещата на НАТО в Турция. Точно тази връзка е ключова. Тръмп не разговаря с Путин просто за да размени любезности преди американския празник. Той влиза в Анкара с предварително отворен канал към Кремъл. Това му дава възможност да говори пред НАТО не само като участник в алианса, а като човек, който държи пряк контакт с другата страна.

Русия, според официалната си позиция, отново е заявила предпочитание към политико-дипломатическо решение, но „с отчитане на принципните руски подходи“. Това е изречението, което западните медии често превеждат механично, а то всъщност означава съвсем конкретно нещо: Москва не предлага връщане към февруари 2022 г., не предлага замразяване без политически резултат и не предлага примирие, което да даде на Киев време за превъоръжаване. Може да се спори дали тази позиция е приемлива, но не може да се твърди, че тя е неясна. Тя е груба, неприятна за Запада и съвсем ясна.

Reuters отбелязва и друг важен момент: руската страна твърди, че руските сили напредват и дори споменава Константиновка, но украинските власти оспорват това и заявяват, че градът остава под украински контрол. Точно такива противоречия трябва да се държат в анализа, а не да се замитат под килима. Войната не е пресконференция. И Москва, и Киев подават информация през военна и политическа оптика. Но самото настояване на Кремъл да обяснява на Тръмп „реалната картина“ на фронта показва какво е руското намерение: да убеди Вашингтон, че Европа работи с погрешна карта.

Това е тежкият момент. Ако американската администрация започне да приема, че европейските оценки за фронта са повече политическо пожелание, отколкото военно счетоводство, тогава цялата конструкция на европейската линия към Украйна започва да скърца. Защото лозунгите са евтини. Скъпи са снарядите, дизелът, релсите, ремонтните бази, ПВО-комплексите, камионите, живата сила и парите, които се въртят през бюджетни и извънбюджетни схеми. На този терен моралните декларации не ремонтират гаубици.

Фразата за „колосалните перспективи“ не е украшение

Най-интересната част от разговора не е само украинската. Ушаков посочва, че Путин е говорил за огромни перспективи за взаимноизгодно сътрудничество между Русия и САЩ. В нормална среда това би звучало като банална дипломатическа формула. В сегашната среда звучи почти нахално. Санкции, война, замразени активи, прекъснати вериги, енергийна война, разпад на старите формати за контрол над въоръженията — и изведнъж „колосални перспективи“.

Тази фраза не трябва да се чете като покана за приятелство. Тя е търговско-политически маркер. Москва казва на Вашингтон: след войната или след нейното замразяване ще има пазар, суровини, Арктика, енергийни трасета, ядрена енергетика, космос, стратегическа стабилност, редки метали, логистика, финансови канали. Европа може да си остане в позата на морален трибунал, но големите държави рано или късно започват да броят тонове, мегавати, барели, кораби и проценти.

Това не означава, че САЩ утре ще свалят санкциите или че Русия ще бъде върната в стария западен икономически клуб. Такъв прочит би бил наивен. Но означава, че Москва се опитва да отдели американския интерес от европейската линия. А това е стара руска школа: разговаряй с центъра на силата, остави периферията да произвежда възмущение.

В същото време НАТО се готви в Анкара да потвърди „желязната“ ангажираност към колективната отбрана, да обозначи Русия като трайна заплаха и да обсъжда огромни нива на помощ за Украйна. Според Reuters проектите за декларации включват ангажименти за десетки милиарди евро военна подкрепа. Значи имаме две линии, които се движат едновременно. Публично — укрепване на НАТО, нови пари, нови обещания, нови декларации. Зад кулисите — директен разговор Тръмп–Путин, включително за икономически перспективи. Това е реалната политика. Тя винаги изглежда цинична за хората, които са повярвали на лозунгите от сутрешните блокове.

Европа отсъства, макар че ще говори най-много

Най-неприятното за европейските столици е, че в този разговор те са обект, не субект. За тях се говори, но те не говорят. Според руската интерпретация Путин е заявил, че Европа има погрешно възприятие за ситуацията на фронта. Това е директен удар по политическата компетентност на европейските елити. Не просто „не сме съгласни с вас“, а „вие не разбирате какво става“.

Европейската реакция вероятно ще бъде предсказуема: още твърдост, още риторика, още призиви за подкрепа на Киев „колкото е необходимо“. Проблемът е, че формулата „колкото е необходимо“ вече се сблъсква с друг въпрос: необходимо за какво? За победа? За преговори? За замразяване? За изтощение на Русия? За запазване на политическото лице на западните правителства? Това са различни цели, които удобно се крият под една и съща фраза.

В нашите предишни анализи за кризата на евроатлантизма и за края на класическата дипломация вече беше казано: Европа все по-често замества стратегията с морална интонация. Това работи в телевизионно студио. Не работи на фронтова линия. Не работи и в разговор между Москва и Вашингтон.

Тръмп има собствена логика. Той не е пацифист, не е русофил, не е благотворител на Кремъл. Той мисли през сделката, натиска, цената и политическия резултат. Путин също не влиза в този разговор като човек, който търси красив компромис. Той влиза с позиция, че времето работи за Русия или поне че Русия може да издържи по-дълго от украинско-европейската конструкция. Това може да се оспорва. Но трябва да се анализира, а не да се заклеймява с детски възторг.

Кушнер, Уиткоф и паралелната дипломация

Особено внимание заслужава споменаването на Джаред Кушнер и Стив Уиткоф. Според руската страна те могат отново да посетят Москва. Това не е класическа дипломация през Държавния департамент, посолства и протоколни ноти. Това е тръмписткият модел на персонализирана сделка — доверени хора, директни канали, бизнес-език, политически риск и минимално уважение към старите бюрократични ритуали.

Този модел има предимства и дефекти. Предимството е, че може да заобиколи институционалната инерция. Дефектът е, че може да произведе илюзия за бързо решение там, където реално има окопи, мобилизационни ресурси, ракети, дългове, разрушена инфраструктура и милиони хора, които няма как да бъдат преместени като цифри в таблица. Украйна не е хотелски проект. Русия не е компания за недвижими имоти. НАТО не е борд на директорите, макар понякога да се държи точно така.

Ако Кушнер и Уиткоф отидат в Москва, това ще означава, че Белият дом не иска да остави украинския въпрос само на класическата дипломатическа машина. Това ще раздразни Европа, ще тревожи Киев и ще даде на Кремъл възможност да тества реалните намерения на Тръмп без шумната европейска публика в стаята.

Мирен процес или управление на войната

Най-лесно е да се каже, че разговорът отваря нов мирен процес. Това звучи добре, но е преждевременно. По-точно е да се каже, че се отваря канал за управление на войната. Разликата е сериозна. Мирен процес означава съгласие за посока. Управление на войната означава опит да се контролират ескалацията, рисковете, цената и политическите последици.

Тръмп вероятно иска да влезе в Анкара като човек, който може да каже на съюзниците: говоря с Путин, говоря със Зеленски, вие плащате повече, а Америка ще определя рамката. Путин вероятно иска да покаже, че Русия не е изолирана, че Белият дом я търси и че разговорът за бъдещи икономически перспективи вече не е табу. Зеленски иска да задържи американската решителност и да не бъде поставен пред готова формула без украинско участие. Европа иска да изглежда незаменима, макар че ключовите разговори все по-често минават покрай нея.

От този възел не следва бърз мир. Следва по-скоро нов етап на натиск. Възможни са опити за ограничени договорености — енергийни обекти, удари по определена инфраструктура, пленници, зони на деескалация, разговори за бъдещи гаранции. Но голямото споразумение остава трудно, защото всяка страна още вярва, че може да подобри позицията си. Това е най-лошият вид дипломатическа среда: всички говорят за мир, но никой не е убеден, че точно сега трябва да плати неговата цена.

Телефонният разговор между Путин и Тръмп не приключва войната. Не отменя НАТО. Не спасява Киев. Не връща Русия в стария свят. Но показва нещо далеч по-важно: Вашингтон отново проверява дали може да говори с Москва над главите на европейската политическа шумотевица. А когато САЩ и Русия започнат да говорят за война, мир и „колосални перспективи“ в едно и също изречение, малките и средните държави трябва да слушат внимателно. България включително. Защото при такива разговори периферията най-често научава последна каква цена вече е записана на нейно име.



