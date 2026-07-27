Защо Джон Миършаймър продължава да се оказва неудобен за Вашингтон

/Поглед.инфо/ Водещият Даниел Дейвис разговаря с един от най-влиятелните американски геополитици – проф. Джон Миършаймър, за войната срещу Иран, Украйна, американската стратегия и бъдещето на световния ред. В този задълбочен анализ проследяваме не само основните тези на интервюто, но и тяхното място в голямата картина на съвременната геополитика, където въпросът вече не е кой разполага с повече оръжия, а кой разбира по-добре логиката на силата.

Реалистът, който отказва да говори на езика на пропагандата

Джон Миършаймър не започва анализа си от имената на политиците. Не започва и от моралните оценки. Това е една от причините толкова често да бъде представян като „спорна фигура“. В действителност той просто следва школата на политическия реализъм, според която държавите не действат според симпатиите си, а според собствените си интереси и възможности.

Тази методология обяснява защо още преди повече от десетилетие той предупреждаваше, че разширяването на НАТО към руските граници няма да остане без последствия. Същият подход използва днес, когато говори за Иран. Вместо да обсъжда дали Техеран е „добър“ или „лош“, той задава далеч по-прост въпрос: може ли Съединените щати реално да постигнат политическите си цели чрез нова военна ескалация?

На пръв поглед въпросът изглежда елементарен. Всъщност именно той почти липсва в публичния дебат.

В политическите студиа често се обсъжда колко ракети могат да бъдат изстреляни, какви самолети участват и какви нови санкции се подготвят. Значително по-рядко се задава въпросът как точно всичко това ще доведе до желания политически резултат. Тук Миършаймър насочва вниманието си. Според него между военните действия и политическата цел вече съществува сериозна празнина.

Тезата му звучи логично. Но има един проблем. Историята показва, че понякога държавите продължават войни, дори когато предварително знаят, че не могат да постигнат всички поставени цели. Причините често са вътрешнополитически, престижни или свързани със съюзнически ангажименти. Затова въпросът не е само дали Вашингтон разполага с теория за победата, а е дали въобще търси такава или вече управлява кризата ден за ден.

Миършаймър не анализира войните. Той анализира съотношението на силите.

Това е разликата, която често убягва на неговите критици.

През последните години той беше обвиняван, че „оправдава Путин“, че „разбира китайската политика“ или че „защитава Иран“. Всъщност в неговите текстове подобни морални оценки почти отсъстват. За него международната система прилича повече на механика, отколкото на съдебна зала. Няма виновни и невинни. Има държави, които пресмятат риска, сравняват ресурсите си и се опитват да увеличат сигурността си. Тази логика той нарича офанзивен реализъм.

Според тази теория големите сили никога не се чувстват напълно защитени. Дори когато са значително по-мощни от противника, те се стремят да увеличат още повече преимуществото си. Това поведение не произтича непременно от агресивност, а от несигурността, която международната система постоянно произвежда. Няма световно правителство, няма арбитър, който да гарантира сигурността. Всяка държава разчита преди всичко на собствените си способности.

Оттук произтича и един от най-известните му изводи. Ако една велика сила започне да се приближава до жизненоважните интереси на друга велика сила, конфликтът става вероятен, независимо какви декларации се подписват по дипломатическите маси.

Същата логика Миършаймър прилага към отношенията между САЩ и Китай, между НАТО и Русия, а сега и към Иран. Той не пита дали Вашингтон има морално право да нанася удари, а дали те увеличават американската сигурност. Това вече е съвсем различен въпрос.

Защо според него Иран не може да бъде принуден да се предаде чрез въздушна кампания

В последното интервю професорът не оспорва, че американските удари нанасят материални щети. Напротив. Той изрично признава, че санкциите и военните операции оказват сериозно въздействие върху иранската икономика. После обаче прави една рязка крачка встрани.

Материалните разрушения сами по себе си не означават политическа капитулация.

Тази мисъл преминава през цялата му академична работа. Достатъчно е човек да си припомни бомбардировките над Германия през Втората световна война, американската въздушна кампания над Северен Виетнам или операцията срещу Сърбия през 1999 г. Резултатите никога не са били толкова линейни, колкото ги представят военните плановици.

Военната теория отдавна прави разлика между разрушаване на инфраструктура и принуждаване на политическото ръководство да промени курса си. Между двете не съществува автоматична връзка. Понякога обществото се деморализира. Друг път се консолидира именно под въздействието на външния натиск.

Миършаймър очевидно смята, че Иран принадлежи към втората категория.

Тук вече спорът става сериозен. Защото подобна оценка трудно може да бъде доказана предварително. Тя е хипотеза, основана върху исторически аналогии и върху начина, по който иранската политическа система функционира повече от четири десетилетия. Но тя не е безпочвена. Ислямската република преживя осемгодишна война с Ирак, десетилетия санкции и поредица вътрешни кризи, без държавният модел да се разпадне.

Следователно въпросът вече не е колко още цели могат да бъдат поразени, дали изобщо са останали цели, чието унищожаване би променило политическото решение в Техеран. Върху този проблем Миършаймър концентрира голяма част от аргументите си в интервюто.

Когато военната мощ вече не гарантира политически резултат

Най-същественият аргумент на Джон Миършаймър в това интервю не е свързан с Иран. Свързан е със самите Съединени щати. Той твърди, че Вашингтон постепенно губи способността да превръща огромното военно превъзходство в устойчив политически резултат. Това е теза, която присъства в почти всички негови анализи през последните две десетилетия.

След края на Студената война американската външна политика привикна към една особеност на международната среда. Военната операция се превърна почти в универсален инструмент за решаване на политически проблеми. Югославия, Афганистан, Ирак, Либия, Сирия – различни конфликти, различни администрации, но сходна логика. Ако противникът бъде поставен под достатъчно силен военен натиск, политическото решение рано или късно ще последва.

Миършаймър не приема тази зависимост като безусловна. Според него още Ирак показва, че разгромът на една армия не означава изграждане на стабилен политически ред. Афганистан демонстрира нещо още по-неприятно – възможно е най-силната армия в света да спечели почти всички големи сражения и въпреки това да загуби войната. Причината е проста. Победата във войната не се измерва само с унищожени цели, а със способността да наложиш политическа воля върху противника.

В това той вижда слабостта и на настоящата американска стратегия спрямо Иран.

В интервюто си Миършаймър многократно задава един въпрос, който почти не присъства в публичните изявления на американската администрация. Ако ескалацията продължи, кои точно нови цели ще бъдат поразени и по какъв механизъм тяхното унищожаване ще принуди Техеран да приеме условията на Вашингтон? По негова оценка подобен механизъм не се вижда. Говори се за повече удари, но не и за това как те ще доведат до желания политически резултат.

Теорията за победата започва да липсва

Във всяка война съществува нещо, което военните наричат теория за победата. Това е логическата последователност между средствата и крайния резултат. Не е достатъчно да имаш повече самолети, повече ракети или по-мощен флот. Трябва да можеш да обясниш как използването им ще промени поведението на противника.

В този момент Миършаймър става особено критичен. Според него официалните представители на Вашингтон непрекъснато говорят за нови възможности за натиск, за „ескалационно превъзходство“, за способност да бъдат нанесени още по-тежки удари. Но зад тази реторика не стои ясно описание на политическата цел. Ако Иран разполага с възможност да продължи да отговаря, ако инфраструктурата за производство на ракети и дронове не е унищожена окончателно, ако държавното ръководство не показва признаци на капитулация, тогава какъв точно е механизмът, който ще доведе до различен резултат след още няколко седмици бомбардировки?

Това изглежда като академичен спор. Но не е. Историята на американските войни след 1991 г. показва, че подобен въпрос често се задава твърде късно. В началото се обсъждат възможностите за военен успех. Едва по-късно започва разговорът как този успех да бъде превърнат в политически ред. Този модел Миършаймър смята за фундаменталната слабост на американската стратегическа култура през последните десетилетия.

Тук може да се възрази. Възможно е част от военните цели да са свързани не с капитулация на Иран, а с ограничаване на неговите способности за определен период. Подобна стратегия също съществува във военната теория. Но тогава трябва открито да бъде заявено, че не се търси решителна победа, а временно забавяне на противника. Подобно признание обаче би изглеждало политически неудобно.

Ормуз не е просто пролив. Той е икономическо оръжие.

Особено внимание Миършаймър отделя на Ормузкия проток. В западния публичен дебат той често се представя като географска точка, през която преминават танкери. За американския професор това е твърде повърхностно описание.

Ормуз е инструмент за стратегическо възпиране. През него преминава значителна част от световната търговия с петрол и втечнен природен газ. Всеки по-сериозен риск за корабоплаването почти автоматично се пренася върху борсовите котировки. Достатъчни са очакванията за прекъсване на доставките, за да започнат ценови сътресения. Затова Миършаймър обръща внимание не толкова на разрушенията в Иран, колкото на икономическите последици за световния пазар.

Според неговата логика тук се крие основният лост на Техеран, защото Иран разполага с възможността да увеличава разходите на противника. Ако продължителният конфликт доведе до трайно високи цени на петрола, натискът постепенно ще се прехвърли върху икономиките на Европа, Азия и самите Съединени щати.

В съвременните конфликти икономическата цена често започва да влияе върху политическите решения по-бързо, отколкото самите военни загуби. Поради това Миършаймър разглежда движението на петролните пазари като далеч по-важен показател от броя на унищожените обекти. Според него, ако цената на енергията продължи да расте, времето постепенно започва да работи в полза на Иран, а не на неговите противници. Това е една от най-спорните, но и най-последователно защитавани позиции в неговото интервю.

Украйна и Иран – две войни, които вече не могат да бъдат разглеждани отделно

Един от най-интересните моменти в разговора с Джон Миършаймър идва далеч след обсъждането на Иран. Тогава разговорът постепенно преминава към Украйна. На пръв поглед темите изглеждат различни. В действителност професорът ги разглежда като две страни на един и същ стратегически проблем.

Причината е проста. Нито една велика сила не разполага с неограничени ресурси. Това е една от най-старите аксиоми във военното планиране. Всеки нов конфликт неизбежно променя възможностите по останалите направления. Затова Миършаймър непрекъснато се връща към темата за запасите от високоточни боеприпаси, противоракетните системи, производствения капацитет и логистичните вериги. Това не са технически подробности. Те определят границите на политическите решения.

В продължение на години западната публична дискусия създаваше впечатлението, че военната индустрия на Съединените щати може безпроблемно да обезпечава няколко големи конфликта едновременно. Последните две години започнаха постепенно да разколебават това убеждение. Производството на ракети с далечен обсег, системи за противовъздушна отбрана, управляеми боеприпаси и резервни части се оказа далеч по-бавно, отколкото предполагаха политическите декларации.

Миършаймър използва този аргумент. Ако значителна част от тези ресурси бъдат насочени към Близкия изток, неизбежно възниква въпросът какво остава за Украйна. И обратното. Ако приоритет остане украинският фронт, възможностите за продължителна операция срещу Иран също започват да се свиват.

Логиката на изтощението започва да измества логиката на превъзходството

Това е може би най-дълбоката промяна, която Миършаймър вижда в международната система.

След края на Студената война американската стратегия се основаваше върху предположението, че икономическото и технологичното превъзходство автоматично гарантира военно превъзходство. Днес ситуацията изглежда значително по-различна, защото войните започнаха да придобиват друг мащаб.

Конфликтът в Украйна възстанови значението на масовото производство. Всекидневното изразходване на хиляди артилерийски снаряди, стотици безпилотни апарати и десетки ракети постави под натиск дори най-големите отбранителни индустрии. Добавянето на още един голям конфликт в Близкия изток неизбежно усложнява тази картина.

Миършаймър не твърди, че Америка е останала без ресурси. Това би било очевидно преувеличение. Той казва нещо различно – че ресурсите вече не изглеждат практически неизчерпаеми. Разликата е съществена.

Някои западни анализатори не споделят тази оценка. Те посочват, че американската индустрия постепенно увеличава производството и че през следващите години капацитетът вероятно ще нарасне значително. Това възражение има своите основания. Само че военните конфликти рядко чакат индустриалните програми да бъдат изпълнени по график.

Защо Миършаймър не вярва в икономическото изтощаване на Иран

Особено интересна е позицията му относно санкциите. В западната политика икономическият натиск често се разглежда като алтернатива на военната сила. Логиката е ясна – ако икономиката бъде поставена под достатъчно силен натиск, обществото ще започне да търси политическа промяна.

Миършаймър гледа далеч по-предпазливо на подобна схема. Той напомня, че Иран живее под различни форми на санкционен режим в продължение на десетилетия. Икономическите щети са реални. Никой не ги отрича. Но политическата система не само оцеля, а успя постепенно да изгради механизми за приспособяване – развитие на вътрешно производство, разширяване на търговските отношения с азиатски партньори, използване на алтернативни финансови канали и постепенно пренасочване към държави извън западния санкционен режим.

Това не означава, че санкциите са безполезни, а че ефектът им не винаги съответства на политическите очаквания. Историята дава достатъчно примери. Куба, Северна Корея, Венецуела, а в последните години и Русия показват, че продължителният икономически натиск невинаги води до промяна на режима. В отделни случаи дори произвежда обратния резултат – управляващите използват външния натиск като аргумент за вътрешна консолидация.

Миършаймър само загатва още един елемент, който заслужава внимание. Светът вече не е икономически еднополюсен. Ако преди двадесет години достъпът до западните финансови пазари беше почти незаменим, днес картината е значително по-различна. Китай, Индия, страните от Персийския залив, БРИКС и редица регионални формати постепенно изграждат алтернативни механизми за разплащане, търговия и инвестиции. Процесът е бавен, неравномерен и далеч не завършен. Но той ограничава ефективността на санкциите като универсален инструмент за политическа принуда.

Затова Миършаймър изглежда скептичен към тезата, че още няколко месеца икономически натиск ще доведат до капитулация на Техеран. По неговата оценка подобно развитие засега не се подкрепя нито от историческия опит, нито от променящата се структура на световната икономика. Това не означава, че Иран печели. Означава само, че противникът му също не намира лесен път към победата.

Миършаймър и най-неприятният въпрос: приключва ли американският еднополюсен момент?

Ако човек прочете само това интервю, лесно може да остане с впечатлението, че Джон Миършаймър говори единствено за Иран. Всъщност разговорът е за нещо много по-голямо. Иран е пример. Истинската тема е състоянието на международната система.

От края на Студената война Съединените щати свикнаха да бъдат държавата, която определя дневния ред. Това не означаваше, че печелят всяка война, а че почти всички останали се съобразяваха с американските решения. Днес тази способност постепенно отслабва, защото останалите вече могат да увеличават цената на всяко американско действие.

Това е различна ситуация. Преди двадесет години една военна операция можеше да бъде планирана почти самостоятелно. Днес всяко решение започва да поражда ответни реакции далеч извън района на самия конфликт. Цената на петрола, корабоплаването, доставките на редкоземни елементи, производството на боеприпаси, валутните пазари, дори вътрешнополитическите процеси в Европа започват да се преплитат.

Това според Миършаймър променя характера на американската мощ. Военното превъзходство остава. Свободата за неговото използване намалява.

Китай почти не присъства в интервюто. Но присъства във всеки негов аргумент.

Любопитното е, че в този разговор Китай почти не се обсъжда. И все пак той постоянно стои на заден план. Причината е очевидна. Всеки стратегически ресурс, изразходван в Близкия изток или в Украйна, е ресурс, който няма да бъде наличен в Индо-Тихоокеанския регион. Това не е политическа оценка. Това е чиста математика.

Американската стратегия през последните години официално определя Китай като основния дългосрочен конкурент. Документите на Пентагона и националните стратегии за сигурност многократно подчертават това направление. Но практиката показва друго. Значителна част от вниманието, финансовите ресурси и военните способности продължават да бъдат насочвани към Европа и Близкия изток.

Миършаймър вижда опасност в това. Според неговата логика великите сили губят най-често не защото претърпяват едно голямо поражение, а защото постепенно разпиляват силите си в няколко различни направления едновременно. Историята познава достатъчно подобни примери – Британската империя след Първата световна война, Съветският съюз през последното десетилетие на своето съществуване, дори Наполеон след испанската кампания.

Подобни исторически аналогии винаги трябва да се използват внимателно. Нито една епоха не се повтаря механично. Но те напомнят нещо важно – ресурсите на всяка велика сила имат предел.

Къде може да греши Миършаймър

Колкото и убедителна да изглежда логиката на Миършаймър, тя не е безспорна.

Първо, той често разглежда държавите като рационални участници, които пресмятат ползи и загуби почти математически. Реалната политика обаче рядко функционира толкова подредено. Избори, обществен натиск, медийна среда, вътрешнопартийни конфликти, лични амбиции на лидерите – всичко това понякога променя решения, които от чисто стратегическа гледна точка изглеждат нелогични.

Второ, неговият реализъм понякога подценява ролята на технологичните промени. Войната в Украйна показа колко бързо безпилотните системи, изкуственият интелект, космическото разузнаване и цифровите комуникации могат да променят представите за военно превъзходство. Някои негови оценки вероятно ще трябва да бъдат преразгледани през тази призма.

Има и още нещо. Миършаймър обикновено анализира отношенията между великите сили. Значително по-малко внимание отделя на ролята на средните регионални държави, които все по-често започват да водят собствена политика. Турция, Саудитска Арабия, Индия, Бразилия, Индонезия, дори отделни европейски държави вече не действат толкова автоматично в рамките на старите блокови зависимости. Светът постепенно става по-многопластов, отколкото допуска класическият реализъм.

Това не обезсилва неговите аргументи, но ги прави по-малко универсални.

Защо въпреки всичко Миършаймър остава един от най-влиятелните анализатори

Независимо дали човек приема неговите заключения, трудно може да се отрече едно. Малко американски професори през последните две десетилетия проявиха готовност толкова последователно да поставят под съмнение собствената външнополитическа доктрина на страната си.

Той не предлага лесни решения. Не обещава бързи победи. Не рисува бъдеще, в което всички конфликти могат да бъдат разрешени чрез още една военна операция, още един пакет санкции или още една дипломатическа декларация. Вместо това непрекъснато връща разговора към няколко прости въпроса. Какви ресурси притежава държавата? Колко време може да ги поддържа? Каква е политическата цел? И най-важното – съществува ли реалистичен механизъм, чрез който тази цел може да бъде постигната?

Тези въпроси превръщат анализите му в неудобни за част от политическия елит във Вашингтон. Защото, когато подобни въпроси останат без убедителен отговор, започват да се разклащат не отделни военни операции, а самите предпоставки, върху които е изградена външната политика на една велика сила.

Последното интервю на Джон Миършаймър не променя неговата теория. То само показва колко последователно продължава да я прилага – независимо дали става дума за Украйна, за Иран или за бъдещето на американската глобална стратегия. Тази последователност, а не конкретните му прогнози, вероятно обяснява защо името му продължава да присъства в почти всеки сериозен спор за международната политика.

Неудобният професор в един неудобен свят

В края на това интервю човек остава с усещането, че Джон Миършаймър не се опитва да предсказва бъдещето. Той се опитва да разбере логиката, по която то се изгражда. Това отличава сериозния геополитически анализ от политическия коментар. Коментаторът описва събитията. Анализаторът търси силите, които ги пораждат.

През последните повече от двадесет години Миършаймър многократно предупреждаваше, че светът се движи към връщане на съперничеството между великите сили. Още когато мнозина говореха за необратима глобализация, за окончателна победа на либералния международен ред и за безспорното лидерство на Съединените щати, той настояваше, че подобен исторически момент няма как да продължи безкрайно. Предупреждаваше, че разширяването на НАТО ще доведе до тежка конфронтация с Русия, че възходът на Китай ще промени стратегическите приоритети на Вашингтон, че американската външна политика постепенно започва да поема ангажименти, които все по-трудно ще може да изпълнява.

Днес тези предупреждения звучат далеч по-малко академично, отколкото преди десет или петнадесет години.

Миършаймър не е безгрешен. Някои негови прогнози не се реализираха в очаквания срок, други се оказаха по-сложни от първоначалните му оценки. Международната политика никога не се развива по строго теоретични модели. В нея винаги има място за случайността, за политическата воля, за технологичните пробиви и за решения, които изглеждат ирационални. Но готовността му да поставя под съмнение собствените предпоставки на американската външна политика го превърна в една от най-влиятелните и едновременно с това най-оспорваните фигури в съвременната школа на политическия реализъм.

Последното му интервю не предлага сензационни разкрития, а нещо далеч по-ценно – последователен начин на мислене. Вместо да се пита кой печели днешното сражение, Миършаймър пита какво ще остане от силата на държавите след пет или десет години. Вместо да измерва успеха с броя на нанесените удари, той го измерва с постигнатите политически резултати. Вместо да говори за абсолютна военна мощ, говори за нейните граници.

И може би затова анализите му продължават да предизвикват толкова остри реакции. Защото поставят под съмнение едно убеждение, доминирало международната политика след края на Студената война – че военната мощ сама по себе си е достатъчна, за да формира световния ред.

Светът през 2026 година изглежда все по-различен. Международната система става по-фрагментирана, регионалните сили действат все по-самостоятелно, икономическите зависимости се пренареждат, а способността на една държава едностранно да определя правилата постепенно намалява. В тази променяща се среда аргументите на Миършаймър придобиват нова тежест, защото задават правилните въпроси.

Вероятно историята тепърва ще отсъди доколко неговите оценки за Иран, Украйна и бъдещето на американската мощ ще се окажат точни. Но още днес може да се каже, че Джон Миършаймър остава сред малкото западни анализатори, които не се опитват да обясняват света такъв, какъвто биха искали да бъде, а такъв, какъвто постепенно се оформя пред очите ни. Това прави неговите интервюта ценни не само като коментар на текущите събития, а като ориентир за разбирането на една международна система, която навлиза в нова, значително по-несигурна епоха.



