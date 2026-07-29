Как се избиват преди 9.09.1944 г. виновни и невинни

„Съдбоносните решения и драматичните събития 1941 – 1944 г. в Царство България, отразени в документи“, второ допълнено издание, съставители Иван Панчев и Златка Панчева, изд. „Пловдив“, 2026 г.

Генерал-майор Попбожилов: „Борбата да се води настойчиво, решително и безпощадно до край, с единствена цел пълно унищожаване на врага. Затова по-строго да се прилагат следните мерки:

а/ Да се действува с оръжие и се застрелват на мястото на действието или съпротивата им всички нелегални и партизански групи, техните помагачи и укриватели.

б/ За избягване на жертви от наша страна да се опожаряват или хвърлят във въздуха здания, колиби, и др. постройки, когато нелегалните действуват и се съпротивляват в тях.

в/ Да се конфискуват незабавно имотите на нелегалните, помагачите и укривателите им и техните близки, съгласно специалния закон.“

Да, безогледните избивания и мъчения на хиляди българи се извършват на основание на най-подробно подготвени закони, заповеди и разпореждания, често и устни, които са спускани от най-високото място в държавната власт на обикновените изпълнители, чието право е едно единствено – да не разсъждават, да не говорим пък да дръзнат да не ги изпълняват. Защото ако го направят, ще ги последва незабавно съдбата на нелегалните, срещу които те са хвърлени, вместо върху тях да се изсипе водопадът от пари, с който те са мечтали да оправят живота си.

Мнозина може да се усмихнат невярващо и да го вземат за болшевишка пропаганда и затова спирам с приказките и оставям днес да говорят не пристрастни спомени, а един единствен документ - заповед на генерал-майор Попбожилов до по-нисшите чинове от времето на толкова демократичната власт преди 9.09.1944 г. Който има очи и сърце, и желание да чете документални ужасии – нека хвърли поне бегъл поглед.

Тази заповед двамата съставители проф. Иван Панчев и Златка Панчева са включили в дългогодишно подготвяния от тях уникален обемист сборник, от чиито страници, казано метафорично, капе кръв.

И гордост от героичните ни предци!

ЗАПОВЕД № 27

(по борбата с нелегалните)

I. За осигуряване реда и спокойствието в страната правителството с Министерско постановление № 30, протокол № 96 от 28. IV. т.г., възложи на войската да води борбата с нелегалните и чуждите партизански групи до тяхното пълно унищожение.

II. Общото ръководство на борбата с нелегалните в дивизионната област принадлежи на мен, а по нареждане от мене на подчинените ми командири и райони.

III. При изпълнение на възложената ми задача на мен се подчиняват всички жандармерийски, полицейски, административни (от всички ведомства) общински власти, а също и обществените организации. Всички власти в областта са длъжни да изпълняват заповедите по преследването и унищожаването на нелегалните, без за това да искат нареждане от своите началници.

IV. Всеки служащ в общините, полицията и администрацията, областта влиза в мое подчинение и за своята дейност носи отговорностите, както войник отговаря пред мен и военните съдилища.

V. Отговорност за успешното водене на борбата имат всички държавни и общински власти, длъжни да я водят, като никоя от тях не може да оправдае бездействието си с това, че в даден момент друга власт трябвало да действува или да разпорежда.

VI. При водене на борбата с нелегалните да се изпълнява следното:

А. Военни райони.

Дивизионната област разпределям на следните райони:

а/ 9. пех. Полк – Пловдивска околия сев. от р. Марица и зап. от ж.п. линията за Хисара.

б/ 21. пех. Полк – Смолянска околия

в/ 27. пех. полк - Пазардишка и Панагюрска околии

г/ 3. Див. Арт. Полк – Пловдивска околия южно от р. Марица и източно от линията с. Йоаким Груево – с. Перущица – с. Чурен вс. изключени.

д/ Общо в. мотор. арт. Полк – Пловдивска околия южно от р. Марица и запад линията Йоаким Груево – с. Перущица – с. Чурен вс. изключени и Пещерска околия изт. от линията с. Саладиново – с. Бяга-Брацигово – с. Черешово вс. изключени.

е/ 2. Въздушен полк – Пловдивска околия сев. от р. Марица и източно от ж.п. линия Хисара.

ж/ 2. Тежко картечна дружина – Пещерска околия.

з/ 3/37 пехотна дружина – Девинска околия

и/ 2. Арм. т.арт. отделение- Асеновградска околия

Всички войскови части, управление и учреждения, квартируващи в дивизионната област, на които не са дадени военни райони, образуват гарнизонни части с права и задължения в гарнизонния район, както началниците на военните райони.

Б. Разузнаване.

1. Да се разузнава дейно и непрекъснато за откриване на нелегални, ятаците им, съмишленици на нелегалните, членове на Б.К. партия и Р.М.С., които са в услуга на нелегалните е дълг на всеки общински, полицейски и административен орган и на всеки държавен служащ. Разузнаването трябва да се води с такава упоритост и амбиция, щото никаква противодържавна проява не трябва да остане незабелязана.

2. Всички власти: военни, полицейски, административни от всички ведомства, общински и всички обществени организации да разузнават за появата, наличието, организирането, действието и пр. на нелегалните и техните укриватели.

3. Целта на разузнаването е да се разкриват:

а/ Нелегалните групи - сила, състав, водачи, въоръжения, скривалища и др.

б/ Ятаците на нелегалните (укривателите).

в/ Съмишлениците на нелегалните и лицата, които продоволстват с храна, облекло, оръжие и др. нелегалните, които служат за техни ятаци и куриери и пр.

г/ Членове на Б.К.П. и Р.М.С. (Работнически Младежки Съюз ). Да се обърне особено внимание на най-дейните и особено на тия, които се готвят да бягат и присъединят към нелегалните групи.

4. Във всяко населено място кметът или кметският наместник да устрои собствено разузнаване, като използува свои доверени и благонадеждни хора.

5. За разузнаване вън от населените места да се използват ловци, овчари, дървари и други.

6. Горските и полски стражари да разузнават в дадените им райони, като ги обходят най-внимателно, за да установят има ли в тях нелегални и устроили ли са същите землянки в тях. Онези от стражарите, които не изпълнят добросъвестно длъжностите си и в последствие в района им се открият землянки или нелегални ще се считат укриватели и помагачи на нелегалните и ще са давани под съд.

7. Всеки кмет трябва да познава хората от общината си и да следи за идването в населеното място на съмнителни лица. При поява на съмнителни да се задържат.

8. Разузнавачите да се запазят в пълна тайна и действуват винаги внимателно и прикрито.

9. Полицията да засили разузнаването, като за целта областните полицейски началници, околийски управители и околийски полицейски началници дадат съответните нареждания.

10. Всички органи на останалите ведомства (благоустройството, финансите, земеделието и държавните имоти, железниците и П.Т.Т.) да съдействуват на разузнаването и събраните сведения да предават на кметовете, полицейските органи и околийските управители.

Изобщо всеки общински и административен орган да организира едно разузнаване, което да му позволи своевременно и успешно да действува и улесни полицията и войската.

Веднъж открити нелегалните, да не им се дава възможност да се укрият.

В. Донесения и свръзки.

1. За всичко разузнато: откриване на нелегални и техните движения, откриване на съмнителни лица, ятаци, укриватели, снабдители, забягване в нелегалност и пр., кметът или кметският наместник веднага да донася и взема мерки за залавяне или унищожаване на нелегалните.

2. Донесенията за появяване и нападения от нелегалните да се правят по телефона. Когато някое донесение е тайно - да се изпраща с куриер на коне, велосипеди и пр. За да се знае кога някое селище е нападнато от нелегални в общинското управление на телефона да има винаги дежурен. От централната станция през един час да се проверяват крайните телефонни постове. Ако постът не се обажда при проверката, това показва, че селото е нападнато от нелегални и телефонът е прекъснат. Да се вземат най-строги мерки телефонистите да бъдат винаги на поста си. Когато някое населено място е нападнато от нелегални и телефонът прекъснат, да се изпраща до най-близката войскова част и телефон специален куриер, който да донесе за нападението. За целта всеки кмет и кметски наместник да има определен куриер, който при нападение на населеното място да излезе и по свой начин да донесе за нелегалните. За проява на страх или недобросъвестност на куриерите да им се донася за да изисквам.

3. Донесенията да бъдат истински и се указва: лично ли е забелязано или чуто, донесението от негов разузнавач ли е или от случайно лице и при това да не се допуска преувеличаване, а се излага самата истина.

4. Донесенията да се правят на началниците на съответните военни райони и районните командири.

Г. Водене на борбата.

1. Всеки кмет и кметски наместник да си образува въоръжена група, която да е в състояние да запази населеното място от нападение и особено общината и пощата; да унищожава малки групи; да следи съмнителни лица и ги залавя, ятаци и пр.; Да завърже борба и изчака пристигането на полицията и войската и да засилва полицейските или войскови отряди. Оръжие да се дава на родолюбиви българи. За командир на група да се подбере смел човек, при нужда кметът, или кметският наместник, да води групата.

2. При появи на малки групи нелегални всяка община трябва да предприеме преследване за унищожение като влезе в свръзка със съседните общини и околийски управител. Когато нелегалните са голяма група, всеки кмет е длъжен да завърже боя като се стреми да задържи нелегалните и веднага поиска подкрепа от съседите, полицията и войската. При оттегляне на нелегалните, кметовете със своите групи са длъжни да преследват и поддържат тесен допир с тях до пристигането на полицията и войската, за да бъдат унищожени.

3. Всяко длъжностно въоръжено лице при среща с нелегалните да указва съпротива и в никой случай да не дава оръжието си.

4. Когато полицията или войската предприеме действие срещу нелегалните, всеки кмет е длъжен да укаже съдействие със сведения, на водачи и въоръжени лица от общината. В последния случай въоръжената група влиза в подчинение на полицията или войската.

5. Общинските органи и техни групи да имат предвид, че нелегалните винаги избягват при най-малкия отпор и затова всяко село трябва да има куража и даде отпор, като знае, че войската и полицията ще се притекат на помощ.

6. За всяко предприето действие да се донася на околийските управители, последните – в щаба на дивизионната област или до съответния началник на район.

7. Полицията да продължи борбата с по-голяма упоритост и амбиция, при нужда да иска съдействие от най-близкия гарнизон.

8. Когато войската води действия, тя действува под командата на жандармерийския и войсковия началник и полицията.

9. За всяко самостоятелно действие на полицията и за резултата от него да се донася в Щаба на дивизионната област.

10. Войската от областта ведно с 2-ра жандармерийска дружина ще продължи борбата под мое ръководство, като получава специални нареждания.

11. При съвместни действия на войската, жандармерията и полицията, общо командуване принадлежи на старши войскови командир. Полицейските началници във всички случаи са по-младши от войсковите и жандармерийските командири.

12. Когато се появят нелегални групи, никой командир или околийски управител не трябва да прекратява преследването докато не унищожат тия групи. Ако има нужда от съдействие, да се иска своевременно.

13. Всички въоръжени длъжностни лица от другите ведомства, като горски, акцизни и митнически стражари, надзиратели, кантонери и др. да вземат активно участие в борбата с нелегалните и в никой случай да не сдават оръжието си. Всяко отговорно лице трябва да се постави в услуга на частите, които водят борбата, било със сведения, било да улесни борбата.

14. Служащите от Гл. Дирекция на П.Т.Т. имат освен това и задължението да предпазват от посегателство телеграфите и телефонни съобщения и улесняват донесенията и действията на общинските, полицейските и военни части и части при действията им, като им дават бърза и сигурна връзка.

15. Служащите от Главната Дирекция на Б.Д.Ж. имат освен това грижата да предпазват от посегателство ж.п. линии, съоръжения и пр.

16. Борбата да се води настойчиво, решително и безпощадно до край, с единствена цел пълно унищожаване на врага. Затова по-строго да се прилагат следните мерки:

а/ Да се действува с оръжие и се застрелват на мястото на действието или съпротивата им, всички нелегални и партизански групи, техните помагачи и укриватели.

б/ За избягване на жертви от наша страна да се опожаряват или хвърлят във въздуха здания, колиби, и др. постройки, когато нелегалните действуват и се съпротивляват в тях.

в/ Да се конфискуват незабавно имотите на нелегалните, помагачите и укривателите им и техните близки, съгласно специалния закон.

г/ Да се интернират незабавно по преценка на най-близкия до мястото войскови командир далече от територията на дивизионната област, дори и целите семейства на нелегалните, помагачите и укривателите им, ако те са допринесли за тяхната престъпна дейност. За целта на началниците на военните райони да се съобщава на Областния директор кои лица да се интернират.

17. За помагачи и укриватели на нелегалните и чуждите партизански групи да се смятат:

а/ Всички лица, които укриват, подпомагат, снабдяват с храна, пари, дрехи, оръжие, взривни материали, превозни средства и пр. или със съвети и по какъвто и да е друг начин съдействуват на нелегалните и чуждите партизански групи и лица в тяхната престъпна дейност;

б/ Всички държавни, общински и обществени организации, както и всички граждански лица, които знаят за движението и действието на нелегалните и чужди партизански групи или техните помагачи, укриватели и не донасят за това незабавно на прякото си началство или на най-близката общинска, полицейска, жандармерийска и военна власти;

в/ Всички лица, които имат поверено оръжие и при нужда не го употребяват против нелегалните и чуждите партизански групи;

г/ Всички лица от всички държавни ведомства, общински власти и обществени организации, които пречат или саботират действията на войската, жандармерията, полицията и администрацията в борбата им с нашите врагове.

VII. Приканваме всички представители на общинските, административните и др. власти в дивизионната област да насочат всичкото си внимание и усилие в тази борба, да я вземат здраво в ръцете, да я организират и водят настойчиво, планомерно, с необходимата твърдост и решителност за бързото й довеждане до благоприятен край.

VIII. За неизпълнение, както и за неточно и несвоевременно изпълнение на настоящата ми заповед от страна на всички лица, които са натоварват за водене на борбата с нелегалните, командирите на военните райони да ги затварят веднага и да ми донасят, за да ги предам на съдене от съответен съд.

IX. Настоящата ми заповед да се доведе до знанието на всички общински, полицейски и административни органи, както и до всички длъжностни лица от останалите ведомства. Началниците, до които се изпраща, да донасят в щаба на дивизионната област за получаването на заповедта, с което ще считам, че тя е доведена до знанието на техните подчинени.

/ п/ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОПБОЖИЛОВ

Изпратена на:

Всички командири на войсковите части от дивизионната област и Началниците на военни управления и учреждения. Пловдивски Обл. Директор, Околийски управители, Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Пещера, Панагюрище, Смолян и Девин. Областния полицейски началник-Пловдив Министерство на Благоустройството:

а/ Пловдивския Обл. Инженер

б/ Околийските инженери Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Пещера, Панагюрище, Смолян и Девин.

Министерство на финансите:

а/ Пловдивския Обл. Акцизен началник

б/ Околийските акцизни началници: Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Пещера, Панагюрище, Смолян и Девин.

в/ Околийските данъчни началници: Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Пещера, Панагюрище, Смолян и Девин.

Министерство на земеделието и държавните имоти:

а/ Пловдивския областен началник на горите

б/ Началниците на обл. Служби на горите и лова в: Пловдив, Пещера, Девин и Лъджене

в/ Административните лесничейства в: Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Пещера, Панагюрище, Смолян и Девин

г/ Началниците на областната служба за укрепване на пороищата и залесяване в Пловдив и Пазарджик.

д/ Областния инспектор по водите в Пловдив

Министерство на железниците и П.Т.Т.:

а/ Пловдивския Областен началник Н П.Т.Т.

б/ Пловдивския началник на Техн. П.Т.Т.

в/ Секционния инженер на VIII ж.п. секция на Пловдив

г/ Пловдивския районен началник на движение

д/ Пловдивския районен началник по поддържането

е/ Пловдивския районен началник Тракцията

Министерство на войната:

а/ Щабовете на 8 и 10 дизионни области

б/ Щаба на 2 дивизионна област

ДАА ф. 2123к о.1 а.е. 13765

* Черно на бяло



