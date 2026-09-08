Мълчаливият фалит на плоския данък: Защо България се нуждае от нова данъчна стратегия

/Поглед.инфо/ Години наред 10-процентовият плосък данък бе представян като магическо решение за българската икономика. Времето и суровата икономическа реалност обаче развенчаха неолибералния мит – нито последва очакваният инвестиционен бум, нито сивият сектор изчезна, а социалната пропаст между бедни и богати придоби катастрофални размери. В своя задълбочен анализ проф. Нако Стефанов подлага на пълна дисекция данъчната система на България, сравнява я със световните модели и предлага ясна алтернатива за национално възраждане, технологичен напредък и социална справедливост.

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1. Основна теза на материала

Материалът разглежда данъчната система не просто като механизъм за събиране на бюджетни приходи, а като инструмент за икономическо, социално и стратегическо развитие. Въпросът е дали 10% плосък данък в България изпълнява обещаните му функции – стимулиране на инвестициите, изсветляване на икономиката, повишаване на събираемостта и растеж – и дали едновременно с това не създава значими социални дисбаланси.

Изходната постановка е, че една данъчна система трябва едновременно да осигурява:

бюджетни приходи;

справедливо разпределение на данъчната тежест;

икономическа ефективност;

регулиране на икономическото поведение;

макроикономическа стабилност;

ограничаване на данъчните измами и сивата икономика.

2. Данъчните модели по света

Материалът представя голямото разнообразие от данъчни системи и разглежда:

Прогресивен модел

Посочени са редица западно- и северноевропейски държави, където най-високите пределни ставки върху доходите надхвърлят 50%.Този модел е инструмент за:

преразпределение на доходите;

финансиране на социалната държава;

ограничаване на неравенството.

Плосък/пропорционален модел

Той е характерен най-вече за част от бившите социалистически държави от Източна Европа и Централна Азия, както и за някои малки държави.Основният аргумент в негова полза е ниската ставка, простотата и предвидимостта.

Особени модели

Разгледани са САЩ, държавите от Персийския залив, островни юрисдикции и данъчни убежища.В държавите от Персийския залив липсва личен подоходен данък поради приходите от природни ресурси, а не като универсален модел за данъчна политика.

3. Българският данъчен модел

Системата е с ниски преки данъци и сравнително висока тежест върху труда и потреблението. Посочени са основните елементи:

10% корпоративен данък;

10% данък върху доходите на физическите лица;

липса на необлагаем минимум;

20% стандартен ДДС;

социалноосигурителни вноски около 32–33%;

акцизи;

местни данъци и такси.

Особено внимание е отделено на структурата на осигурителната тежест. Тя е приблизително 58:42 между работодател и работник, което е промяна спрямо по-старо съотношение около 65:35 и като прехвърляне на част от тежестта към работника.

4. Въвеждането на плоския данък

Материалът проследява постепенното намаляване на корпоративното облагане:

преди 1998 г. – ставки до около 40%;

2002–2004 г. – 19,5%;

2005–2006 г. – 15%;

от 2007 г. – 10%.

За физическите лица плоският данък от 10% влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преди това България е използвала прогресивна система с необлагаем минимум и ставки 20%, 22% и 24%. С реформата необлагаемият минимум е премахнат.

5. Аргументите „за“ и „против“

Аргументи „за“ - Плоският данък би трябвало да:

намали стимулите за укриване на доходи;

изсветли икономиката;

привлече чуждестранни инвестиции;

опрости данъчната администрация;

стимулира потреблението и инвестициите;

задържи висококвалифицирани лица чрез по-ниска данъчна тежест.

Аргументи „против“ - Основните критики са:

липса на необлагаем минимум;

по-голяма относителна тежест за нискодоходните групи;

увеличаване на социалното неравенство;

отслабване на принципа „който има по-голяма платежоспособност, плаща повече“;

ограничаване на преразпределителната функция на държавата;

ограничена фискална гъвкавост.

6. Оправдаха ли се очакванията?

Това е централната аналитична част на материала.Авторът прави разграничение между корпоративния и личния плосък данък.

Корпоративен данък

Документът посочва положителен ефект върху корпоративната данъчна събираемост. След намаляването на ставката приходите от корпоративен данък като дял от БВП се увеличават с около 0,6 процентни пункта през 2007–2008 г. Интерпретирано е като възможен признак за известно изсветляване на корпоративни доходи.

Личен подоходен данък

При него резултатът е различен.Приходите от личен подоходен данък като процент от БВП спадат от 3,1% през 2007 г. до 2,8% през 2008 г., след което се стабилизират около 2,8–2,9%. Следователно не се откриват доказателство, че намаляването на ставката е било компенсирано от масово деклариране на преди укривани доходи.

7. Плоският данък и сивата икономика

Тезата, че 10% данък автоматично води до изсветляване не се доказва.Използвани са оценки на различни изследователски методологии.Не се наблюдава рязък спад на сивата икономика непосредствено след 2008 г. Например цитираната серия на Schneider показва: 32,7% през 2007 → 32,1% през 2008 → 32,5% през 2009 → 32,6% през 2010 → 31,9% през 2012 → 30,6% през 2015 г. Изводът е, че има дългосрочно намаляване, но няма ясно доказуем „структурен скок“ на изсветляването след въвеждането на плоския данък.

Допълнително са посочени данни за недеклариране на реални трудови доходи, които според автора трудно се съвместяват с тезата за масово изсветляване след реформата.

8. Плоският данък и чуждестранните инвестиции

Това е друг ключов аргумент в анализа. Материалът показва, че пикът на ПЧИ е през 2007 г. – преди въвеждането на 10% личен данък.Посочената последователност е:

2004 г. – $3,1 млрд.; 2005 г. – $4,1 млрд.; 2006 г. – $7,9 млрд.; 2007 г. – $13,9 млрд.

2008 г. – $10,3 млрд.; 2009 г. – $3,9 млрд.;2010 г. – $1,8 млрд.

Следователно твърдението, че именно въвеждането на плоския личен данък през 2008 г. е предизвикало инвестиционен бум не се доказва във времето. Но може да се признае, че ниското корпоративно облагане е един от факторите за инвестиционната привлекателност.Но ПЧИ зависят и от множество други фактори – икономическия растеж, инфраструктурата, квалификацията на работната сила, правната стабилност, корупцията, размера на пазара, производителността и др.

9. Общата оценка на автора

Основният извод е нюансиран. Плоският данък не е „пълен провал“. Той има някои положителни страни:

опростява данъчната система;

намалява административната сложност;

създава ниско пряко данъчно облагане;

вероятно подпомага корпоративната данъчна събираемост;

може да бъде фактор за инвестиционната привлекателност.

Но няма убедителни доказателства, че сам по себе си е:

предизвикал устойчив инвестиционен бум;

довел до масово изсветляване на доходите;

решил проблема със сивата икономика;

намалил социалното неравенство.

Това е една от най-важните тези на материала.

10. Оценка на международните институции

Световната банка, МВФ и Европейската комисия като институции оценяват българската система от две основни гледни точки:

административна ефективност; (2) социална справедливост.

От една страна, опростяването на системата е оценено положително.От друга, според изложението критиките са свързани с: високото неравенство; липсата на необлагаем минимум; недостатъчната преразпределителна функция; относително ниските данъчни приходи; голямата сива икономика. При тези институции постепенно се засилват препоръките за прогресивно облагане и необлагаем минимум.

11. Политическият аспект

В документа плоският данък е разгледан и като политически символ.Десните и неолибералните политически сили го представят като символ на:

конкурентоспособност;

ниско облагане;

равни правила;

инвестиционна привлекателност.

Синдикалните и социалните движения го критикуват като система, която прехвърля относително по-голяма тежест към хората с ниски доходи.Специално внимание е отделено на парадокса, че именно правителството на Тройната коалиция с премиер Сергей Станишев, в което БСП има водеща роля, въвежда плоския данък. Това се разглежда като важен пример за това, че сред партиите били на власт през последните 15-20 години до днес съществува «консенсус» относно подкрепата на текущата данъчна система в България.

12. Предлаганата алтернатива

Втората голяма част на документа вече не е само анализ, а съдържа проект за алтернативна данъчна стратегия.Предложеният модел се основава на шест принципа:

справедливост; прогресивност; стратегичност; социална защита и социално развитие;

технологичен напредък; фискална дисциплина.

13. Основни предложения в алтернативния модел

Корпоративно облагане

Предлага се преминаване от универсална 10% ставка към прогресивно и диференцирано корпоративно облагане.Предвижда се различно третиране на:

високотехнологични и иновативни отрасли;

стратегически отрасли;

нискоиновационни и спекулативни дейности.

Идеята е данъчната система да се превърне в инструмент на индустриална и технологична политика.

Данък върху доходите

Предлага се: прогресивна скала; необлагаем минимум; облагане на семейна основа;

специални данъчни стимули за лица с доказани научни, технологични и иновационни постижения.

ДДС

Предлага се диференциран социален ДДС, вместо единна ставка за всички стоки и услуги.

Осигурителна система

Предлага се връщане към съотношение приблизително 65:35 работодател–работник, т.е. с увеличаване на работодателското участие в социалното осигуряване.

Имуществени и капиталови данъци

Предвиждат се: прогресивно облагане според броя на недвижимите имоти; по-високо облагане на луксозно имущество; допълнително облагане на капиталови свръхпечалби; по-високо облагане на дивиденти от чуждестранни, офшорни и спекулативни структури.

14. Борба с укриването на данъци и финансовите злоупотреби

Стратегията предлага значително по-строг режим:

наказателна отговорност при големи данъчни измами;

конфискация при определени размери на укритите средства;

високи финансови санкции;

задължителен одит за големи корпорации;

лична отговорност на управители, CEO, CFO и членове на управителни органи при доказано участие във финансови измами;

мерки срещу офшорни структури и финансови спекулации;

данък върху краткосрочни финансови транзакции.

15. Крайната цел на предлаганата стратегия

В документа данъчната реформа е представена като част от по-широк модел за развитие на България, а не като изолирана фискална промяна. Очакваните ефекти са:

намаляване на бедността;

намаляване на социалното неравенство;

укрепване на семейството и стимулиране на раждаемостта;

развитие на високотехнологични отрасли;

укрепване на националната сигурност;

увеличаване на бюджетните приходи без увеличаване на тежестта върху ниските доходи;

ограничаване на финансовите злоупотреби;

устойчив икономически растеж.

КРАТКО РЕЗЮМЕ В 10 ИЗРЕЧЕНИЯ

Материалът разглежда данъчната система като основен инструмент за икономическо и социално развитие на държавата. Авторът сравнява различни данъчни модели и поставя особен акцент върху противопоставянето между прогресивно и плоско облагане. Българският модел е система с много ниски преки данъци, но значителна тежест върху труда и потреблението. Основната критика е насочена към 10% плосък данък върху доходите, въведен през 2008 г. след премахването на необлагаемия минимум.

Плоският данък не е довел до очакваното масово изсветляване на доходите. Не се установява и убедителна причинно-следствена връзка между въвеждането му и инвестиционен бум, тъй като пикът на ПЧИ е през 2007 г., преди реформата. Същевременно се признават положителни ефекти – простота на системата, ниски преки данъци и известно подобрение на корпоративната данъчна събираемост. Основният проблем е социалният – липсата на прогресивност и необлагаем минимум ограничава преразпределителната функция на данъчната система.

Затова се предлага замяна на сегашния модел с прогресивно, диференцирано и стратегически ориентирано облагане, комбинирано с по-голяма социална защита. Крайната концепция е данъчната система да се превърне от механизъм за минимално събиране на приходи в инструмент за социална справедливост, технологично развитие, индустриална политика, национална сигурност и устойчив икономически растеж.



