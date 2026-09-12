Абонирай се
Панко Анчев

Либералните антикомунистически шашарми

/Поглед.инфо/ Колкото по-видна е несъстоятелността и безчовечността на либералната идеология, носеща на хората само трудности, грижи, унижения и безперспективност, толкова по-агресивни и нагли стават нейните носители и пропагандатори. Самите те намаляват като численост, защото вече не е чак толкова изгодно, както беше преди няколко десетилетия. Все още ги има обаче. Дори са по-нагли, лицемерни, арогантни и бездарни, защото достатъчно са се изродили, за да бъдат други.

Панко Анчев 7997 прочитания
Либералните антикомунистически шашарми
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

/Поглед.инфо/ Колкото по-видна е несъстоятелността и безчовечността на либералната идеология, носеща на хората само трудности, грижи, унижения и безперспективност, толкова по-агресивни и нагли стават нейните носители и пропагандатори. Самите те намаляват като численост, защото вече не е чак толкова изгодно, както беше преди няколко десетилетия. Все още ги има обаче. Дори са по-нагли, лицемерни, арогантни и бездарни, защото достатъчно са се изродили, за да бъдат други.

Но са още живи.

И още по-арогантни и лицемерни.

Поредната тяхна кавга по повод Вапцаров показа, че не са се примирили с ударите, които политическата съдба им нанася, разобличавайки лъжите и измамите им.

Понеже виждат, че лицемерието им се поизхабило и личи интелектуалната им немощ и изтърканите им еднообразни тези, правят опити да променят думите си и да предизвикат симпатии поне у теми, които са техни симпатизанти или тепърва е възможно да им станат и последователи.

Техните политически намеси в живота на обществото са все по-арогантни и нагли, понеже либерализмът и либералите изгубиха способността си да доказват с аргументи своята правота. Сега си служат с безсъдържателни идеологеми, с които се опитват да убедят хората в своята правота.

Напоследък са се пристрастили към идеологемата “ трябва да се обединяваме”, а не да сме разделени. Те са научили наизуст надписа над входа на Народното събрание “Съединението прави силата”, но изобщо не се замислят както над неговото съдържание, така и на смисъла, който му е придаден чрез духа на времето, в което е поставен. Трябва да се обединяваме – това повтарят тези апологети на егоизма и личната сила. Но го искат сега, когато силите им са се изхабили, а и не им вярват. Те смятат, че единството е лелеяната мечта на днешните хора.

Това прословуто тяхно единство обаче е една празна дума, която няма и не може да има реално покритие. Защото е невъзможно в едно социално и съсловно разделение по имуществен признак, което няма как да бъде преодоляно с идеи и уверения, че благодарение на него ще дойде силата на обществото. И обществото ще стане по-богато.

Либералите въвеждат още една илюзия, надявайки се, че красотата й е достатъчна, за й повярват и приемат аргументите им. Има хора, които се улавят на въдицата им и повтарят, че всичко трябва да работи за нашето единение, а не за разделението ни. Но нали преди да се обединим, трябва решително да се разграничим. Иначе няма да се разберем, защото ще си въобразяваме, че говорим на един и същ език и вървим към една и съща цел. А това съвсем не е вярно.

Обявената от държавата ни Международна награда на името на Никола Вапцаров ни разделяла, защото било противоречиво отношението към великия поет. Но нима позорният закон, който обяви социализма за престъпен режим, който в своето политическо и нравствено безсилие се осланят като юридически и морален аргумент, обединява българското общество и народа. Нима демонтажът на Паметника на Съветската армия сплотява обществото и го му придава нови сили, толкова необходими за негово въздигане? Либералите твърдят, че така трябвало да бъде. Така трябвало да бъде, ала не се сещат да помислят, че тези хулигански действия на държавата разделят рязко обществото. И че то няма да им прости тази арогантност.

Но за да докаже своята дълголетност и да защити претенцията си, продължава да клевети всички, в това число и Вапцаров, защото се били борили с нея. А тази борба била обикновен тероризъм.

Самата либерална власт, в каквато и форма и в каквото и време да бъде упражнявана, е терористична. Защото е лицемерна и лъжлива. Тя претендира, че защитава, осигурява и гарантира свободата, но по своята същност е тоталитарна и никому не позволява да я напада. Дори и когато се представя за толерантна и дава право на опозицията да съществува и да е активна, тя с всички средства (като ги прави невидими или трудно забележими) я възпира, наказва и разрушава. Пример за това е реакцията на либералните професори на свалянето от екрана на един от водещите на предаването “История.Бг”, който прокарва открито антикомунистическо отношение към миналото; който е отявлен антикомунист и русофоб. И води зле предаването: артикулира неправилно и не е специалист историк. Ще каже човек, че кой знае какво се е случило. Един бездарен човек е отстранен от предаването, а тези пищят като на умряло. Той съзнателно разделя обществото, но за либералните пропагандатори това е добро дело.

Либерализмът смята, че успява да прикрие това свое лицемерие. А като го сгащят, квичи и страда.

Либерализмът деидеологизира света и човечеството и така си осигури пълно господство над умовете и политическия разум на човека изобщо. Той накара човека да не мисли за политика или да възприема политиката като средство за разрешаване на чисто битови проблеми, свързани преди всичко до прехраната, удоволствията, развлеченията. Устройството на обществото не е работа на обществото. То има да мисли за това, което му е вменено, и не му позволяват да коментира властта и управлението.

Забраните са поставени, без да бъдат формулирани, защото се смята, че не са нужни уточнения и подробности, след като са промити мозъците на тълпите и е изключено от тяхното съзнание да полемизират, недоволстват и да се съмняват.

Всичко това според либералните идеолози и политици не пречи да бъдем обединени и единни, за да сме силни. Такова единство обаче едва ли носи някаква реална сила. По-спокойно и мирно е, но какъв е този мир, основан върху елементарното мислене и спекулативното владеене на съзнанието? Той води до безразличие, затъпяване и опростачване, до пълно отчуждаване на човека от социалните проблеми и от собственото му съществуване. Такъв мир е пагубен, фалшив, лъжовен.

Обединението и единството за либерализма и особено на антикомунизма е последна грижа. Това са думи, които са му напълно безразлични. Затова той ги употребява, когато му е изгодно и за да ги изземе от социално мислещите. Какво единство може да се очаква от идеологията, основана на егоизма.

Либерализмът отдавна говори с езика на социалните идеологии, за да ги обезличи и им изземе фразеологията, начина на мислене и разбирането за общественото устройство. Така той иска напълно да ги обезсили и да внуши на обществото, че той е загрижен и постоянно мисли за благополучието на хората.

Време е да отворим очи и видим истината за тази античовешка идеология. Иначе тя ще стане още по-нагла, ще трови живота ни и ще унищожи всичко!

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Панко Анчев

Когато стане непоносимо...
Последни новини

Когато стане непоносимо...

/Поглед.инфо/ Човешките революции не са нещо друго, освен избухване на непоносимост към съществуващия ред и продажността на държавата и нейната власт. Колкото по-висока е степента на тази непоносимост, толкова повече хора от различни съсловия и обществени групи, с различно мислене, но с велика любов към отечеството, напускат личното си благополучие и спокойствие, оставят работата, която е тяхно призвание, за да сложат край на безнравствеността, посредствеността и глупостта.

28.08.2026 22:14
Защо днешните леви се страхуват от Маркс и марксизма?
Последни новини

Защо днешните леви се страхуват от Маркс и марксизма?

/Поглед.иинфо/ Днешните леви в Европа, а още повече у нас – и то заедно и дори начело с ръководството и идеолозите на БСП, панически се страхуват, а и дори и ненавиждат Маркс и неговото велико социално-политическо учение, наречено марксизъм. Социалистите и част от комунистите дори са по-големи противници на марксизма от десните и неолибералите. Причините вероятно трябва да търсим в провала на социалистическата система и разпада на СССР. Или по-точно на невярното и повърхностно тълкуване причините за този провал и резултатите от т. нар. “студена война”. Те смятат, че именно марксизмът е виновен за тези резултати, аргументирайки се с икономическата и социалната мощ на капитализма и на държавите, които след Втората световна война бяха управлявани от социалдемократи.

06.08.2026 07:38
Социализмът на "преодоления капитализъм" е лъжлив социализъм
Последни новини

Социализмът на "преодоления капитализъм" е лъжлив социализъм

/Поглед.инфо/ Председателят на БСП разпространи Манифест на левите сили под заглавие “Социализмът на нашия век”. В този манифест се призовават левите сили в България да се обединят и променят радикално своя и на нацията живот, поставяйки го под властта на принципите на свободата, равенството и солидарността. Така щяло да бъде възможно да се преодолее самият капитализъм и да се гарантират справедливи условия за живот.

20.07.2026 18:41
Как и кога ще бъде поделен новият свят
Последни новини

Как и кога ще бъде поделен новият свят

/Поглед.инфо/ Новата епоха не може да започне, ако не се постигне историческо съгласие за ново разпределение на света. Така разпределен и подреден той ще продължи да произвежда едни и същи проблеми и конфликти, ще недоумява пред реалностите и ще бъде неспособен и безпомощен да съществува в тях. Структурата му е достигнала до предела на своята адекватност към тези реалности и отдавна вече претендира за нова.

13.07.2026 19:11

Още от други автори

Немските уроци - какво ни казаха изборите в Саксония-Анхалт
Последни новини

Немските уроци - какво ни казаха изборите в Саксония-Анхалт

/Поглед.инфо/ Победата на регионалните избори в Саксония-Анхалт на 6 септември 2026 г. вече е факт. Още в първите дни на септември Европа беше набързо извадена от ваканционното настроение на лятото и вкарана в дълбоките води на политическата реалност.

10.09.2026 06:13
Провеждането на нова Национална кръгла маса става наложително!
Последни новини

Провеждането на нова Национална кръгла маса става наложително!

/Поглед.инфо/ Вече години темата за необходимостта от провеждане на нова Национална кръгла маса(НКМ) привлича интерес. Междувременно в проведени срещи и дискусии по темите „суверенитет”, „енергетика”, „съдебна власт”, „национална сигурност”, на които присъстваха множество експерти, общественици, политици, журналисти бяха споделени повече от тревожни констатации и изводи.Особено тези за липсата на национален суверенитет в различните аспекти, липсата на диалог „власт- институции- общество”, недопускане на обществен контрол върху решенията на властите и институциите, тревогите, че сме дори пред прага на национална катастрофа. В потвърждение открити писма, позиции и обръщения, адресирани до власти и институции, подписани от авторитетни експерти, граждани и техни организации не получиха адекватни реакции1.

10.09.2026 06:08
Мълчаливият фалит на плоския данък: Защо България се нуждае от нова данъчна стратегия
Последни новини

Мълчаливият фалит на плоския данък: Защо България се нуждае от нова данъчна стратегия

/Поглед.инфо/ Години наред 10-процентовият плосък данък бе представян като магическо решение за българската икономика. Времето и суровата икономическа реалност обаче развенчаха неолибералния мит – нито последва очакваният инвестиционен бум, нито сивият сектор изчезна, а социалната пропаст между бедни и богати придоби катастрофални размери. В своя задълбочен анализ проф. Нако Стефанов подлага на пълна дисекция данъчната система на България, сравнява я със световните модели и предлага ясна алтернатива за национално възраждане, технологичен напредък и социална справедливост.

08.09.2026 06:54
Защо мъжете-лидери на партии нямат куража да застанат в битката за президент срещу Илияна Йотова
Последни новини

Защо мъжете-лидери на партии нямат куража да застанат в битката за президент срещу Илияна Йотова

/Поглед.инфо/ Докато календарът отмерва седмиците до президентските избори на 25 октомври 2026 г., една тишина става все по-шумнина. Мъжете, които години наред се представят за лидери на политическите сили, не бързат да влязат в директна битка с Илияна Йотова. Някои отлагат, други отказват, трети търсят „единен кандидат“ или инициативен комитет. Причината не е само в рейтинга ѝ. Причината е в това, което тя знае за тях – и в това, което самите те сътвориха на българската политическа сцена.

24.08.2026 07:33
САЩ изоставят неолиберализма: Новият модел на Вашингтон е «техно-неокорпоративизъм»
Последни новини

САЩ изоставят неолиберализма: Новият модел на Вашингтон е «техно-неокорпоративизъм»

/Поглед.инфо/ Провалът на неолиберализма и ескалиращата технологична война с Китай тласкат САЩ към фундаментална трансформация на тяхната социално-икономическа система. Вашингтон изоставя догмите за свободния пазар, за да изгради модел на „техно-неокорпоративизъм“ — селективно сливане между държавната власт и гигантите на Дигиталния капитал в името на глобалното надмощие.

20.08.2026 08:14
Офшорният рай се пропуква: защо Китай направи ход, който Европа още не смее
Последни новини

Офшорният рай се пропуква: защо Китай направи ход, който Европа още не смее

/Поглед.инфо/ През юли 2026 г. Китай направи нещо, което доскоро изглеждаше политически трудно осъществимо даже за най-големите световни икономики. Пекин обяви, че започва облагане на активи и доходи, държани чрез офшорни тръстове от китайски данъчни резиденти, като по този начин атакува един от най-използваните инструменти за съхраняване и укриване на големи богатства извън обсега на данъчните власти.

18.08.2026 07:43
Преходът от свобода към допустимост
Последни новини

Преходът от свобода към допустимост

/Поглед.инфо/ Свободата вече не е необходимо да бъде забранявана със закон. Достатъчно е използването ѝ постепенно да стане твърде скъпо. Можеш да говориш, но рискуваш репутацията си. Можеш да не се съгласиш, но рискуваш професионалното си положение. Можеш да зададеш неудобния въпрос, но трябва да си готов да бъдеш обявен за „неприемлив“. Пред очите ни се променя самата логика на свободното общество. Границата вече не минава само между позволено и забранено, а между приемливо и неприемливо, правилно и неправилно, одобрено и подозрително. В този анализ става въпрос за една тиха трансформация, при която човекът запазва правата си, но постепенно започва сам да ограничава тяхното използване. Може ли свободата да изчезне, без някой официално да я забрани?

10.08.2026 09:50
Изумителни данни. България е шампион по концентрация на европейските доходи в ръцете на най-богатия 1%, надминава и САЩ
Последни новини

Изумителни данни. България е шампион по концентрация на европейските доходи в ръцете на най-богатия 1%, надминава и САЩ

/Поглед.инфо/ Според най-новите данни от World Inequality Database (WID) и Our World in Data, България се превръща в най-драстичния пример в Европейския съюз за концентрация на националното богатство. Докато в Европа най-богатият 1% получава средно около 9% от доходите след данъци, у нас тази шепа хора прибира изумителните 18%. Анализът на проф. Боян Дуранкев показва как комбинацията от плосък данък, липса на необлагаем минимум, ниски налози върху дивидентите и срив в колективното договаряне превръщат страната в икономически капан и олигархичен експеримент.

05.08.2026 11:51