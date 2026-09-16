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Петър Волгин

Европа трябва да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея

/Поглед.инфо/ Българският депутат Петър Волгин, представител на „Възраждане“ и „Европа на суверенните нации“ предизвика реакции в Европейския парламент с провокативно изказване по време на дебати, свързани с доклад за Европейския щит за демокрация.

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Европа трябва да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея
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Българският депутат Петър Волгин, представител на „Възраждане“ и „Европа на суверенните нации“ предизвика реакции в Европейския парламент с провокативно изказване по време на дебати, свързани с доклад за Европейския щит за демокрация.

„Ние, европейците трябва да се борим активно, за да съхраним най-висшите постижения на европейската цивилизация. А кой всъщност е нашият противник?“, попита риторично Волгин и продължи.

„Не, не са руснаците. Не са китайците. Не са иранците, нито който и да било друг от нарочените за „врагове“. Хората, които искат да унищожат уникалността на Европа, са тук. Това са ръководителите на Европейския съюз. Разположили са се удобно в луксозните си офиси в Брюксел и Страсбург и се изживяват като абсолютни монарси, чиито заповеди всички трябва безпрекословно да изпълняваме.“

Като опозиция на статуквото Петър Волгин поясни, че Европа има нужда не просто от защита. Тя трябва да отразява ударите на всички онези, които искат да отнемат на европейските граждани свободата да мислят и говорят различно, да действат според собствените си убеждения, а не според нарежданията, спускани от официозните говорители.


„Европа има нужда от щит, подобен на онзи, който бог Хефест изковава за Ахил в Омировата „Илиада“. Трябва й обаче и копие, като това, с което Ахил сразява враговете си. Само така Европа може да победи евроначалниците, които похитиха европейската идея“, подчерта Петър Волгин.


Изказването на българския евродепутат предизвика реакции, на които Волгин отговори с бърз и интелигентен журналистически рефлекс. „Трябва да запазим Европа от Европейския съюз! Защото Европа е много повече. Европа е идея, Европа е концепция за свободата, за свободата на мисълта, за свободата на действието. А това, което прави ЕС, е да унищожи основополагащите неща, върху които се крепи нашата цивилизация“, констатира Волгин.

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