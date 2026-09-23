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Петър Волгин

Петър Волгин по БНТ: Президентът трябва да има право на законодателна инициатива

/Поглед.инфо/ „Основният ни съперник е това, което наричаме статукво! Това, което наричаме желание да си караме по старому, желание да се скатаваме, желание да сме винаги съгласни със силните на деня в международен план. Основният проблем на България е, че ние винаги сме съгласни. Едните са по-срамежливи като г-жа Йотова и г-н Вълчев, другите са по-откровено еднопланови, Гюров и Кандев. Но всички те искат България да е част от механизма на съгласието. А ние от „Възраждане“ сме срещу механизма на съгласието. Ние искаме да променим това“, заяви българският евродепутат Петър Волгин в сутрешния блок на Българската национална телевизия.

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Петър Волгин по БНТ: Президентът трябва да има право на законодателна инициатива
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/Поглед.инфо/ „Основният ни съперник е това, което наричаме статукво! Това, което наричаме желание да си караме по старому, желание да се скатаваме, желание да сме винаги съгласни със силните на деня в международен план. Основният проблем на България е, че ние винаги сме съгласни. Едните са по-срамежливи като г-жа Йотова и г-н Вълчев, другите са по-откровено еднопланови, Гюров и Кандев. Но всички те искат България да е част от механизма на съгласието. А ние от „Възраждане“ сме срещу механизма на съгласието. Ние искаме да променим това“, заяви българският евродепутат Петър Волгин в сутрешния блок на Българската национална телевизия.

„Трябва да се търси път, различен от този, който е бил досега. „Прогресивна България“ имаше хубави обещания в посока на самостоятелна политика, но за съжаление в практиката се оказа друго. Все повече хора виждат тази разлика, между предизборните обещания и политическата практика, и е съвсем нормално да променят своя вот“, уточни още кандидатът за вицепрезидент на партия „Възраждане“. И даде пример, че Радев е казал, че нямаме място в коалицията на желаещите, но в същото това време външната му министърка е подкрепила с присъствието си онази декларация в Киев, най-ястребската, която някога сме чели. Румн Радев ту е срещу разполагане на американските самолети в Безмер, ту няма нищо против, посочи Волгин.

„Когато говорим за промени в Конституцията, трябва да кажем, че президентът трябва да е с повече правомощия, защото президентът се избира от всички български граждани. Например, президентът трябва да има право на законодателна инициатива, трябва да има право да свиква референдум, трябва да има роля в назначаването на правителството и др. Говорим за увеличаване на правомощията без да се стига до президентска република. Между другото, аз не съм почитател на формата президентска република“, каза Петър Волгин.

„Разчитаме на всички хора, които искат България да е независима, да бъде самостоятелна във вземането на решенията, които я засягат.“ Волгин обясни също така, че не дели хората на избиратели на тази или онази партия. Защото сред всички тях има такива, които държат българските институции да имат смелостта, интелектуалната смелост, да бъдат достатъчно силни и активни в международен план.“ „Възраждане“ призовава именно тези хора да гласуват за същностна промяна.







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