/Поглед.инфо/ В публикация в социалната мрежа „Уейбо“ (Sina Weibo) генералният мениджър на BYD Ли Юнфей отбеляза, че през август 2022 г. Berkshire Hathaway е започнал постепенно да намалява дела си от акции на BYD, закупени през 2008 г., и към юни миналата година той е бил вече под 5 процента.

„При инвестициите в акции купуването и продажбата са нормални“, каза той, като благодари за „инвестициите, подкрепата и приятелството“, които компанията му е получила от Уорън Бъфет и Чарли Монгър през последните 17 години.

Berkshire Hathaway се отказа напълно от инвестицията си в акции на BYD, потвърди говорител на американския конгломерат, цитиран от CNBC. Първоначалната покупка на акции на BYD бе през 2008 г., като стойността им се увеличили с приблизително 3890 процента през годините, в които Berkshire Hathaway ги е притежавал.

Документ на уебсайта на Хонконгската фондова борса от 30 август 2022 г. показва, че Berkshire Hathaway е продал 1,33 милиона акции на BYD H-клас на 24 август 2022 г. на средна цена от 277,1016 хонконгски долара (35,66 щатски долара). Според медийни съобщения Бъфет постепенно е намалил дела си в BYD няколко пъти след това.

През юли 2024 г. Хонконгската фондова борса разкри за 16-и път намаляване на дела на Berkshire Hathaway във BYD, а към настоящия момент той е 4,94 процента, показват медийни съобщения.

На годишното събрание през 2009 г. Марл Монгър, тогавашен заместник-председател на борда на директорите на Berkshire Hathaway, е заявил на акционерите, че макар да изглежда сякаш „Уорън и аз сме полудели“, той вижда BYD и неговия изпълнителен директор Уан Чуанфу като „чудо“, според репортажа на CNBC.

Китайската компания се разрастна бързо през годините. През януари 2024 г. агенция „Синхуа“ съобщи, че тя е изпреварила „Тесла“ за първи път в тримесечните си продажби на изцяло електрически превозни средства и е била водеща по продажби в световен мащаб през четвъртото тримесечие на 2023 г.

Според финансовия отчет на компанията, BYD е реализирала приходи от 371,3 милиарда юана (52,19 милиарда долара) през първата половина на 2025 г., което е с 23% повече на годишна база, докато нетната печалба, дължима на акционерите, е била 15,5 милиарда юана или ръст от 14%.