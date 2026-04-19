/Поглед.инфо/ Резултатът от 44% изглежда като политически пробив, но зад него се крие парадокс – колкото по-голяма е победата, толкова по-трудно става управлението. Отпадането на БСП премахва естествения мост към мнозинство, а „Възраждане“ на границата на влизане превръща разпределението на мандатите в решаващ фактор. Това вече не е просто изборен резултат, а сблъсък между инерцията на вота и механиката на парламента, който ще определи дали България влиза в период на концентрация на власт или в нов цикъл на блокаж.

Най-новите данни рязко променят картината. Ако в ранните екзитполове „Прогресивна България“ се движеше около 37,5–38,7%, то при 65% паралелно преброяване на „Мяра“, цитирано от OFFNews, формацията вече е на 44,4%, ГЕРБ-СДС пада до 11,8%, ПП-ДБ е на 11%, ДПС – на 8,4%, „Възраждане“ е на самата граница с 4,1%, а „БСП – Обединена левица“ остава под чертата с 3,1%. Същите данни дават избирателна активност 46,2% към 20:00 ч.

Точно тук започва същинският анализ, защото 44% не са просто силен резултат. За българската партийна система това е удар по самата ѝ логика. В продължение на години тя функционираше чрез фрагментация: първият печели, но не доминира; вторият губи, но остава незаменим; третият и четвъртият не управляват, но решават кой ще управлява. Този модел произвеждаше временни мнозинства, сглобки, отрицателни коалиции, кабинети без политически въздух. Сега обаче се появява не просто победител, а сила, която започва да засмуква политическото пространство около себе си. При 44,4% „Прогресивна България“ вече не е само първа. Тя е център на системата.

И тук идва големият парадокс. Колкото по-голяма е победата, толкова по-сложен става въпросът за властта. На пръв поглед това звучи нелогично. При такъв резултат човек очаква управление да се роди почти автоматично. Но в парламентарна система автоматизъм няма. Има аритметика, а аритметиката може да се окаже далеч по-жестока от еуфорията на изборната нощ. БНТ съобщи по-рано, че при първите екзитполове на „Алфа Рисърч“ „Прогресивна България“ е получавала 105 мандата срещу 46 за ГЕРБ. Това беше картина на голяма победа, но не и на заключена власт. Новият скок към 44,4% очевидно мести тежестта нагоре, но вече в напълно различна конфигурация – без БСП в парламента и при „Възраждане“ на ръба.

Тук е истинската драматургия. В ранния сценарий БСП изглеждаше като слаб, но функционален мост към мнозинство. При „Алфа Рисърч“ тя беше на 4,1%, а при първия екзитпол на „Мяра“ – на 4,0%. Тоест не носеше маса, но можеше да носи решаващи мандати. Сега този мост го няма. Вместо него има празно пространство. И когато едно движение печели толкова мощно, но губи естествения си допълващ партньор, възниква най-неприятната за победителя ситуация: има инерция, но няма конструкция.

Затова новата картина не трябва да се чете през въпроса „колко е голяма победата“, а през въпроса „какъв парламент произвежда тази победа“. Ако „Възраждане“ остане в Народното събрание с резултат около 4,1%, тя не просто влиза. Тя променя цялото разпределение на мандатите, защото стеснява бонуса, който водещата сила получава от гласовете под бариерата. Ако обаче падне под чертата, тогава огромният масив „изгорели“ гласове ще усили още повече тежестта на първите партии, а най-вече на първата. С други думи: допреди час съдбата на мнозинството минаваше през БСП; сега тя минава през това дали „Възраждане“ ще оцелее.

Това е и причината въпросът за властта да не е решен, въпреки че политическият въпрос за победителя вече е решен. Да, 44,4% са доминация. Да, сривът на БСП освобождава допълнителен ресурс в полза на големите. Да, дистанцията до втория е толкова голяма, че вече говорим за пробив, не за просто първо място. Но няма естествен коалиционен мост. ГЕРБ е прекалено далеч като конкурентна логика, ПП-ДБ е в друг стратегически лагер, ДПС е самостоятелен център на интерес, а „Възраждане“, дори ако влезе, не е просто аритметична добавка, а отделен политически свят. Именно затова победата може да се окаже историческа като вот и мъчителна като управление.

И тук стигаме до Румен Радев. При такъв резултат неговата роля вече не е на силен фактор, а на ос на системата. Дори когато не контролира всяка парламентарна нишка пряко, той се превръща в политическата гравитация, около която започват да се подреждат всички сметки. Това е огромно преимущество. Но то не отменя институционалния проблем. Влиянието не е същото като мнозинството. Легитимността не е същото като 121 депутати. И точно тук възниква рискът най-голямата победа да роди не стабилна власт, а власт на ръба – правителство на малцинството, плаващи мнозинства, тематични съглашения и постоянен парламентарен натиск. Това може да работи за известно време, но не е същото като заключена управленска конструкция.

Още по-интересно е, че самата система започва да реагира на тази победа двусмислено. От една страна, 44,4% създават усещане за неизбежност. Когато дистанцията до втория е толкова огромна, част от политическите и административните играчи започват да се държат така, сякаш новият център вече е оформен. Това улеснява победителя. От друга страна, точно такава концентрация активира и инстинкта за съпротива. Колкото повече една сила се доближава до монопол над посоката, толкова повече останалите започват да търсят начини да ѝ режат пътя – не непременно чрез фронтален сблъсък, а чрез дребни, но решаващи спирачки. В такъв момент един-единствен глас, един колебаещ се депутат, една партия на ръба могат да се окажат по-важни от цялата предизборна кампания.

Това е причината да не се приема тезата, че 44% автоматично значат пълна власт. Не. Те значат нещо друго и може би по-дълбоко: те значат, че българската система вече не може да се прави, че нищо не се е случило. Оттук нататък или ще бъде произведена нова формула на управление около този резултат, или страната ще влезе в много по-остър конфликт между обществена инерция и парламентарна архитектура. С други думи: или системата ще отстъпи пред мащаба на вота, или ще опита да го неутрализира с процедурна геометрия.

И точно тук стои същината на момента. Допреди малко въпросът беше дали един силен резултат може да бъде довършен с помощта на БСП. Сега въпросът е много по-голям: може ли 44-процентова доминация да се превърне във власт без естествен съюзник и при партия на ръба, която решава бонуса от системата. Това вече не е обикновен изборен анализ. Това е анализ на сблъсъка между политическа вълна и парламентарна механика.

Най-точното изречение в този час е следното: победата е безспорна, но властта още не е заключена. И точно затова ситуацията е толкова взривоопасна. Защото ако такава победа не произведе управление, обществото няма да го прочете като техническа трудност. Ще го прочете като отказ на системата да приеме собствения си резултат.

