Александър Симов: Неонацизмът в България е дете на „европейската“ десница

/Поглед.инфо/ Георги Стамболиев разговаря с Александър Симов по тема, която вече не може да бъде прикривана зад политически клишета – откъде идва неонацизмът в България и кой създаде средата за неговото разрастване? Говорим за пренаписването на историята, войната срещу паметниците, забравената антифашистка памет, неонацистката литература, агресията на улицата и опитите всичко това да бъде обяснено с „руско влияние“. Симов поставя далеч по-неудобен въпрос: възможно ли е онези, които десетилетия отричаха българския фашизъм, днес убедително да се представят за негови противници? Един остър разговор за историческата памет и опасността, която вече расте пред очите ни.