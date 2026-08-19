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Александър Симов: Неонацизмът в България е дете на „европейската“ десница
/Поглед.инфо/ Георги Стамболиев разговаря с Александър Симов по тема, която вече не може да бъде прикривана зад политически клишета – откъде идва неонацизмът в България и кой създаде средата за неговото разрастване? Говорим за пренаписването на историята, войната срещу паметниците, забравената антифашистка памет, неонацистката литература, агресията на улицата и опитите всичко това да бъде обяснено с „руско влияние“. Симов поставя далеч по-неудобен въпрос: възможно ли е онези, които десетилетия отричаха българския фашизъм, днес убедително да се представят за негови противници? Един остър разговор за историческата памет и опасността, която вече расте пред очите ни.
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/Поглед.инфо/ Анализаторът Георги Марков представя подробен срез на ключови геополитически, обществени и културни процеси в Европа и България, които масовите медии спестяват. От предстоящите сериозни размествания в политическия пейзаж на Германия, Франция и Испания, през упадъка на традиционните социалдемократически субекти, до управленската криза в столицата, споровете около Евровизия и спортно-инфраструктурния възход на Унгария – текстът чертае важните аналитични изводи за съвременното състояние на континента.19.08.2026 17:16
Програма за управление на Република България 2026 - 2030 г.: Единство на демонтаж и градеж
/Поглед.инфо/ Приемането на „Програмата за управление на Република България 2026–2030 г.“ от кабинета на премиера Румен Радев постави въпроса дали държавата разполага с работещ механизъм за реформи или с поредната декларативна рамка. В аналитичните среди се изтъква, че документът от 208 страници залага мащабни цели за демонтаж на олигархичния модел, но без пътна карта и оперативен план за действие рискува да остане недовършена административна конструкция без финансова и индикаторна обвързаност.19.08.2026 16:41
Доц. Атанас Мангъров: Пандемията свърши! След COVID остана нещо по-опасно от страха – разрушеното доверие
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с доц. Атанас Мангъров се връщаме към една тема, която обществото сякаш побърза да забрави – пандемията и онова, което остана след нея. Говорим за смъртността след COVID, ваксините, спорните медицински решения, маските, ограниченията и разрушеното доверие в институциите и медицината. Доц. Мангъров излага остри и спорни оценки за възможните дългосрочни последици от COVID ваксинацията и настоява данните да бъдат изследвани открито. А разговорът стига до още по-тревожен въпрос: защо човечеството толкова лесно забравя кризите – и отново започва да говори за война?18.08.2026 18:30
Доц. Атанас Мангъров разбива мълчанието: Какво не ни казаха за Ковид, ваксините и големите пари!?
/Поглед.инфо/Георги Стамболиев в разговор с доц. Атанас Мангъров ни връщат към тема, която мнозина предпочитат да остане затворена – какво всъщност се случи през годините на Ковид? Защо Антъни Фаучи отказва да отговаря на част от поставените му въпроси? Как бяха договаряни огромните количества ваксини в ЕС и каква цена плати България? Говорим за Pfizer, Европейската комисия, милионите неизползвани дози и твърденията на Мангъров за близо половин милиард лева разходи. Пандемията приключи. Въпросите за решенията, парите и отговорността останаха.17.08.2026 18:00
Риск за България заради американските самолетни цистерни има, но посоката може да е различна
/Поглед.инфо/ Разполагането на американски самолети-цистерни на летище „Безмер“ поставя България в пряк геополитически риск. Въпреки категоричните предупреждения от Иран, най-голямата опасност за националната ни сигурност произтича от вратичките в Член 5 на Вашингтонския договор, който не гарантира автоматична военна намеса в наша защита. Пренебрегването на историческите уроци и отказът от ясна политика на ненамеса заплашват да тласнат страната ни към нов тежък национален срив.15.08.2026 06:37
Анастасия Гешева: ЕС и НАТО не ни спасяват – голямата заблуда започва да рухва
/Поглед.инфо/ Европа е стигнала до критична точка, а България повече не може да си позволи да живее с илюзиите от миналото. Във втората част на разговора ми с геополитическия анализатор Анастасия Гешева говорим за тайните контакти между Русия и европейски държави, бъдещето на конфликта в Украйна, миграционната криза, разпада на европейския политически модел и зависимостите на българския елит. И най-трудният въпрос: ако ЕС продължи по сегашния път, трябва ли България да постави на масата и темата за напускането му? Владимир Трифонов12.08.2026 18:00
Калоян Паргов: Левицата в този си вид няма бъдеще – или се променя, или изчезва!
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с Калоян Паргов поставяме един неудобен въпрос: способна ли е България да гарантира собственото си оцеляване в свят на кризи и конфликти? Говорим за енергетиката и АЕЦ „Белене“, продоволствената сигурност, демографската пустиня, отношенията с Русия и първите 100 дни на новото управление. Но най-острият разговор е за бъдещето на левицата. Паргов предупреждава, че 3% подкрепа са знак за дълбока криза и че без нов смисъл, нови цели и връщане към темите за труда, мира и индустрията лявото рискува да стане политически ненужно. Владимир Трифонов12.08.2026 17:30
Защо училищната система чупи подраставащия организъм
/Поглед.инфо/ Всяка септемврийска офанзива в българското образование започва с една и съща неефективна стратегия – опитът да се натъпче максимален обем от извънкласни дейности, чужди езици и академичен натиск в детския график, без да се вземат предвид биологичните лимити на подраставащия организъм. Докато родители и институции преследват илюзорни стандарти за ранно постижение, клиничната реалност в педиатричните кабинети показва рязко увеличение на соматичните разстройства, хроничната апатия и невротичните сривове при децата. Системата третира детския мозък като неизчерпаем ресурс, пренебрегвайки елементарните закони на неврологията и физиологията.10.08.2026 22:29