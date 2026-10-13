#АнастасияГешева #ВладимирТрифонов #ПогледИнфо #ЧерноМоре #Русия #Тръмп #Китай #Европа #Геополитика
Анастасия Гешева: Дроновете над морето, политическата мишена — България
/Поглед.инфо/ Кой печели от страха в Черно море, когато Вашингтон и Москва търсят път към договорености? Владимир Трифонов: разговарям с Анастасия Гешева за политическата употреба на морските инциденти, за тезата ѝ за енергийно сближаване между САЩ и Русия и за съпротивата на Лондон и Брюксел. Опитва ли се Тръмп чрез Путин да компенсира изоставането от Китай? Може ли „Северен поток“ да се превърне в капан за европейската санкционна политика? Обсъждаме защо Москва води диалога, какво поискала срещу сделка и къде минава границата между натиска за мир и риска България да бъде въвлечена във война.
Още от България
За тайното и явното в нашата политика: Защо Буданов наистина посети София?
/Поглед.инфо/ Бързо реализираната сделка между Тръмп и Путин, последвана от сериозни трусове в Украйна и европейските ни партньори, отново поставя на преден план визитата на шефа на украинското разузнаване Кирило Буданов у нас. Посещението му, обгърнато в мистерия, неочакваните срещи с български политически фигури и оскъдните официални обяснения под грифа „конфиденциалност“ повдигат фундаментални въпроси. Анализът разглежда възможните тайни ангажименти, инцидентите в нашата изключителна икономическа зона в Черно море и мястото на България в новата геополитическа конфигурация.12.10.2026 07:15
Саймън Ципис: България трябва да каже „не“, преди да започне войната
/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Може ли България да бъде въвлечена във война с Русия през собствените си пристанища? Във втората част на разговора със Саймън Ципис поставям въпросите за Черно море, турските проливи и правото ни да откажем участие в ескалацията. Гостът предупреждава за риск българският бряг да се превърне във военна мишена и защитава тезата, че отнемането на националното вето може да задълбочи разлома в ЕС. Защо според него вътрешните кризи тласкат Европа към война? И има ли София политическата воля да постави червени линии, преди решенията на съюзниците да се превърнат в национална катастрофа?11.10.2026 18:00
Радев и Буданов: отваря ли се път към мирни преговори в България?
/Поглед.инфо/ Ще поеме ли България отговорността да предложи собствен път към мирни преговори? След посещението на Кирил Буданов думите на Иван Ангелов за възможно начало на разговорите у нас придават нова тежест на общата идея на проф. Валентин Вацев и д-р Румен Петков. Пред Радев стои конкретен избор: да потърси съгласие за българско домакинство или да остави дипломатическата възможност без продължение. Какво може да предложи София на Киев, Москва и Вашингтон и докъде се простира свободата ѝ за действие?10.10.2026 19:35
Обущарю, не по-високо от обувките: Когато псевдолитератори омаскаряват гениите. Атакaта срещу Ботев, Вазов и Вапцаров
/Поглед.инфо/ В споровете за училищното образование се постави въпроса за един учебник по всеки предмет. Веднага се изсипа водопад от въпроси- кому е нужно, кой ще го пише, кой ще го одобрява, кой ще го печата и в крайна сметка кой ще спечели от това. Статиите извират от знайни и незнайни сайтове и автори. По този въпрос и по всякакви подобни идеи се води неспираща дискусия. Конкретен повод за тези мисли е разгорялата се полемика около някои статии в познатите сайтове. Особено силна беше реакцията на читателите преди време (над 90 000 посещения) на статията „Анатомия на подлостта“. По повод на тази статия и на критиките около нея си припомням фразата „Обущарю, не по-високо от обувките“ - стара латинска сентенция, използвана за да се обяснят авторските напъни на недостигащата компетенция.10.10.2026 07:02
Всичко тече, но защо винаги към тъгата?
/Поглед.инфо/ Реката не само отнася, тя и донася. Един литературен спор с Георги Господинов за времето, паметта и тъгата. Само големите писатели заслужават сериозно несъгласие. Георги Господинов великолепно разбира онова, което времето отнася. Но разбира ли със същата сила онова, което времето носи?08.10.2026 22:25
Черно море пламна
/Поглед.инфо/ Поредицата от сблъсъци с търговски плавателни съдове в близост до нашите брегове и взривовете на танкери в източната част на акваторията маркират нов, изключително опасен етап. Военните действия трайно преляха в открити международни води, но вместо София да предложи работещи дипломатически и регионални механизми за предпазване на морската среда и корабоплаването, политическият елит отново заложи на познатите партийни боричкания и идеологически клишета.08.10.2026 06:26
Черно море вече няма тил: войната стигна до България
/Поглед.инфо/ В една война най-опасният момент настъпва, когато политическата версия започне да изпреварва доказателството. Черно море вече е пространство, в което руски и украински оръжия, военна логистика, гражданско корабоплаване и интересите на държавите от НАТО се срещат на все по-малка дистанция. За България въпросът вече не е само кой стои зад последния инцидент. Много по-сериозно е дали държавата разполага със собствена способност да установи извършителя или ще приема готови отговори от воюващите страни. Анализът проследява разширяването на морската война, възможностите на Москва и Киев и опасната граница между съюзническата солидарност и правото на България да има собствена фактическа позиция.07.10.2026 09:14
България в голямата геополитика. Три въпроса към президента на България г-жа Илияна Йотова
/Поглед.инфо/ В условията на изострена геополитическа динамика преподавателят от Университета в Отава проф. Ивайло Груев публикува отворено писмо, адресирано до президента на Република България Илияна Йотова. Материалът поставя три ключови питания относно бъдещето на международната сигурност, разминаванията в подходите на Вашингтон и Брюксел за конфликта в Украйна и евентуалното изпращане на български контингенти при пряка военна сблъсък. В текста се изтъква ролята на българската военна инфраструктура като 22-ра авиационна база „Безмер“ и доставките на боеприпаси за Източна Европа.05.10.2026 08:04