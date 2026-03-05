/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора на Георги Стамболиев с Атанас Мерджанов за YouTube канала на Поглед.инфо разговорът навлиза в най-болезнените въпроси на българската политика – ролята на служебното правителство, драмата в левицата, кризата на политическото лидерство и опасността от нови зависимости в държавата. Мерджанов прави остра оценка на последните конституционни промени, говори за „пълзящ преврат“ чрез кадрови смени в ключови институции и предупреждава, че битката за доверието към БСП и към лявата идея тепърва предстои. Според него левицата може да се възроди само ако се върне към своите ценности – мир, социална справедливост, защита на труда и грижа за младите хора.



Поглед.инфо винаги разглежда политическите процеси в България през призмата на реалната власт, социалните интереси и стратегическите последици за обществото.

Втора част от разговора на Георги Стамболиев с Атанас Мерджанов за канала на Поглед.инфо.

Разговорът поставя остри въпроси за състоянието на българската политика – от кризата в БСП и бъдещето на левицата до ролята на служебната власт и политическите зависимости в държавата. Мержанов говори открито за опасностите пред изборния процес, за кадровите промени в институциите и за риска левицата да загуби окончателно доверието на своите избиратели.

В разговора се коментират още:

– бъдещето на БСП и „Обединената левица“

– политическата ситуация преди изборите

– ролята на служебното правителство

– позицията на левицата срещу войната

– новите политически проекти и битката за доверието на избирателите.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=atR7MSpgLW4&t=3s

