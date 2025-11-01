/Поглед.инфо/ Българската академия на науките отбеляза Деня на народните будители и 175 години от рождението на Иван Вазов с тържествено събрание на 31 октомври, водено от зам.-председателя на академията проф. Емануел Мутафов.

По време на тържеството бяха връчени наградите на БАН за журналисти. С пълно единодушие Управителният съвет на академията е отличил журналистката Велиана Христова със Специалната награда за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на БАН. В последните години тя е постоянен автор на Поглед инфо. В текста на УС се казва: “В продължение на 40 години тя се занимава професионално с теми, свързани с образованието и науката, последователно е отразявала и коментирала финансирането на БАН, както и опитите да бъде променен Законът за БАН и Академията да бъде закрита”.

ВелианаХристова благодари на БАН за високото отличие и каза: “Преди 40 години акад. Ангел Балевски някак спонтанно ми предаде своето отношение към БАН и от тогава десетилетия наред живях с радостите и болките на академията и с разбирането, че БАН е не просто научна институция, тя е уникално явление, защото е създадена преди държавата и заляга в основите на нейното изграждане. Няма другаде в света такова явление. Българското книжовно дружество със своята поява си поставя за цел чрез знанието да буди народа. Затова Българската академия на науките има най-голямото основание от всички в България да чества Деня на будителите. Много се приказваше, че БАН била съветски модел - не е вярно. Книжовното дружество става БАН през 1911 г. по модела на тогавашните научни организации в Европа. Затова и днес като организация и дейност тя е еднаква със сродните европейски научни центрове като СНРС във Франция, “Макс Планк” в Германия и особено с Австрийската академия на науките. И е високо оценявана от научните институции в света.

За съжаление в последните десетилетия властта у нас не разбира значението и ценността на БАН за държавата. Да не говорим, че когато бе финансов министър, Симеон Дянков оряза парите за академията и за науката наполовина, с което нанесе огромна щета на БАН и на България. В науката не може да се разчита само на международни договори, защото има и специфични национални нужди. И досега нашата хуманитаристика например не може да достигне огромните средства, които харчи за реклама Северна Македония да речем. Затова пожелавам на всички вас, будителите от БАН, здраве, радости, късмет, успехи, преодоляване на всички щети, ново развитие напред”.

Снимкa: Христо Попов

Председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева връчи наградата на В. Христова