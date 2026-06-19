„България между два натиска: миграционният пакт влиза в сила, а зависимостите превземат училищата“

/Поглед.инфо/ Международният институт за сигурност и сътрудничество събра бивши министри, дипломати, експерти по сигурността и специалисти по психично здраве в дискусия, която обедини две теми, изглеждащи различни, но всъщност свързани – новия Европейски пакт за миграцията и нарастващата криза на зависимостите. Зад конкретните въпроси за границите, бежанците, наркотиците и дигиталната зависимост прозира един по-дълбок проблем – способността на българската държава да управлява процеси, които вече не се движат от национални решения, а от транснационални мрежи, демографски промени и глобални икономически интереси.

Миграцията и зависимостите – две различни теми или една и съща криза

Конференцията, организирана от Международния институт за сигурност и сътрудничество, започна с две теми, които на пръв поглед изглеждат далечни една от друга – новият Европейски пакт за миграцията и убежището и нарастващият проблем със зависимостите, наркотрафика и дигиталната среда. Още в първите изказвания обаче стана ясно, че участниците не разглеждат тези процеси като отделни явления. Общото между тях е въпросът за способността на държавата да реагира на натиск, който идва отвън, но постепенно се превръща във вътрешен проблем.

Румен Петков откри дискусията с акцент върху пакта за миграцията, който официално започна да се прилага от 12 юни 2026 г. Според него през последните години България постепенно е поемала ангажименти по европейските решения, без да се е провел достатъчно сериозен обществен разговор за последствията. В центъра на неговото изложение стоеше въпросът дали държавата е подготвена за новите административни, финансови и инфраструктурни задължения, които произтичат от пакета от европейски регламенти.

Това беше и основната линия на цялата дискусия. Не се говореше толкова за идеологически спорове около Европейския съюз, колкото за съвсем конкретни механизми. Колко души могат да бъдат обработени от системата? Колко центрове са необходими? Има ли достатъчно служители, преводачи, медицински екипи, информационни системи и средства за контрол? Подобни въпроси рядко достигат до публичното пространство, защото не носят политически дивиденти, но именно те определят дали една политика ще работи или ще се превърне в поредната бюрократична конструкция на хартия.

Посланик Бойко Коцев постави един от най-съществените въпроси в дискусията. Според него Европейският съюз е успял да създаде механизъм за разпределяне на мигрантите и за разпределяне на отговорностите между държавите, но не е успял да изгради обща европейска политика за интеграция. С други думи, Брюксел предлага правила за това кой къде да бъде настанен, но оставя на отделните държави да се справят с дългосрочните последици.

Тук се появява въпросът за капацитета. Коцев припомни принципа, че всяка държава има ограничена способност да приема и интегрира нови групи население. Това не е само финансов въпрос. Става дума за образование, здравеопазване, трудов пазар, културна среда и обществена стабилност. Именно по тази причина той постави акцент върху почти забравения критерий за способността на обществото да поема и интегрира нови хора, без това да доведе до сериозни сътресения.

В изложението на Румен Петков се появи и друг важен акцент – особеното положение на България като външна граница на Европейския съюз. Според него страната е поставена между два различни натиска. От едната страна стои Турция, през която минава основната сухопътна миграционна линия към Европа. От другата страна са държавите от вътрешността на Европейския съюз, които при определени условия могат да връщат към България лица, регистрирани първоначално тук. Така страната едновременно трябва да спира нови потоци и да бъде готова да приема обратно хора, преминали през нейната система.

Това изглежда като юридическа подробност, но всъщност е един от най-важните практически въпроси. В основата на новия режим стои идеята за предотвратяване на т.нар. вторични движения. Ако мигрант бъде регистриран в България и по-късно бъде установен в Германия, Австрия или Франция, съответната държава може да поиска той да бъде върнат обратно. Колко голям може да стане този процес никой не се ангажира да прогнозира. Именно това поражда опасенията, че България може постепенно да се превърне в зона за натрупване на миграционен натиск.

Интересното е, че по време на дискусията не се появиха съществени различия между представителите на различни политически периоди и различни институции. Бившият министър на вътрешните работи Младен Маринов и настоящият министър Даниел Митов, макар да представляват различни политически поколения и различни управленски периоди, на практика описаха една и съща дилема. България не може сама да се справи с евентуална голяма миграционна вълна, но също така не може да си позволи да се превърне в постоянно приемно пространство за хора, които останалите европейски държави не желаят да задържат.

Тъкмо тук пролича и промяната, настъпила след миграционната криза от 2015–2016 година. Според Даниел Митов Европейският съюз постепенно е започнал да възприема позиции, които преди години се защитаваха основно от държавите на първа линия. Разликата между бежанци и икономически мигранти, необходимостта от по-бързи процедури и необходимостта от по-строг контрол върху външните граници вече се възприемат много по-сериозно в европейските институции.

Въпреки това остава открит въпросът дали съществуващите механизми са достатъчни. Регламентите могат да създават процедури, но не могат сами да пазят границите. За това са нужни хора, техника, координация между институциите и постоянен политически ангажимент. Именно този мотив се повтаряше в различни форми през цялата първа част на конференцията.

Още по-показателно беше, че почти никой не говореше за миграцията като за временно явление. Напротив. Повечето участници я разглеждаха като дългосрочен процес, който ще продължи да определя политиката на Европа през следващите десетилетия. Причините според тях са много – демографски дисбаланси, конфликти, икономически различия и нестабилност в големи региони около Европейския съюз. Това означава, че България няма да може да разчита на временни решения, а ще бъде принудена да изгради устойчива система за управление на този натиск.

Така още в първия час на дискусията се оформи един неприятен, но трудно оспорим извод. Големият въпрос пред България вече не е дали миграционният натиск ще продължи. Въпросът е дали държавата разполага с достатъчно капацитет, за да посрещне последствията от него, без това да доведе до натоварване на институциите, бюджета и обществената среда. Именно оттук започва и разговорът за втората криза, обсъдена на конференцията – кризата на зависимостите, която според участниците вече се развива вътре в самото българско общество.

Шенген, Турция и опасението България да се превърне в буферна зона

Ако в първата част на дискусията основният въпрос беше какво съдържа новият европейски пакт, то във втората разговорът постепенно се насочи към много по-практичния проблем – какво означава всичко това за България като държава, разположена на външната граница на Европейския съюз.

Зад юридическите формулировки и сложните европейски процедури стои един съвсем прост факт. Географията не може да бъде променена. България остава първата държава от Европейския съюз по сухопътния маршрут, който свързва Близкия изток и части от Азия с Европа. Независимо какви решения се вземат в Брюксел, независимо какви правителства идват и си отиват в София, това обстоятелство остава непроменено.

Именно върху тази реалност акцентираха няколко от участниците в дискусията. Според Младен Маринов през годините България и Гърция са поддържали сходна позиция, защото и двете държави се оказват на първата линия на миграционния натиск. За тях въпросът никога не е бил само морален или идеологически. Той е свързан с конкретни ресурси, конкретни служители и конкретни способности за управление на кризисни ситуации.

Маринов обърна внимание върху нещо, което рядко се обсъжда публично. През годините България настояваше не просто за разпределяне на мигранти между държавите членки, а за баланс между отговорност и солидарност. Логиката е проста. Ако една държава поема по-голям риск заради географското си положение, тя трябва да получава и по-сериозна подкрепа от останалите членове на съюза. В противен случай се получава ситуация, при която една малка държава носи тежест, създадена от процеси, върху които няма реален контрол.

Тук се появява и ролята на Турция. Почти всички участници в дискусията разглеждаха Анкара като ключов фактор за развитието на ситуацията. Причината е очевидна. Независимо колко добре работят българските институции, независимо колко техника бъде закупена и колко европейски средства бъдат инвестирани, първото решение дали натискът ще бъде висок или нисък се взема от турската държава.

Румен Петков беше директен в оценката си. Според него България е изправена пред риск, който зависи не само от собствените ѝ действия, а и от решенията на турските власти относно контрола по границата. Ако Турция отслаби този контрол, дори временно, ефектът може да се усети почти веднага по българската граница.

Младен Маринов потвърди тази логика от гледна точка на човек, който е ръководил системата за вътрешна сигурност. Според него през последните години турската страна е инвестирала значителни ресурси в наблюдение, безпилотни системи и физическа охрана на границата. Част от тези действия са продиктувани и от собствените проблеми на Турция с наркотрафика и организираната престъпност. Това създава своеобразно съвпадение на интересите между София и Анкара, но никой от участниците не изглеждаше склонен да разчита единствено на него.

Всъщност една от най-интересните части на дискусията беше именно разговорът за това какво означава физическото опазване на границата. В публичното пространство често се създава впечатление, че става дума само за ограда или за повече полицейски патрули. На конференцията обаче беше представена много по-сложна картина.

След като един човек стъпи на територията на България, започват да действат европейските правила. Започват проверки, процедури, регистрация, скрининг, здравни оценки, вземане на биометрични данни и редица други задължителни действия. Именно затова според Маринов най-сигурният вариант остава недопускането на незаконното преминаване още на самата граница. След влизането в страната възможностите на институциите вече са значително по-ограничени от действащото европейско законодателство.

В този момент разговорът постепенно премина от въпроса за миграцията към въпроса за държавния капацитет. Няколко пъти беше повторена думата „готовност“. Не като политически лозунг, а като административна категория.

Готова ли е България да извършва задължителния скрининг?

Има ли достатъчно обучени служители?

Колко души могат да бъдат обработени едновременно?

Какво ще стане при рязко увеличение на потока?

Тези въпроси останаха без конкретни числови отговори. Именно това вероятно беше и една от причините за тревогата, която прозираше в почти всички изказвания.

Особено показателно беше изказването на Даниел Митов. Той призова разговорът да не се води нито истерично, нито наивно. Според него в пакта има инструменти, които могат да бъдат полезни за България – по-бързи процедури, по-добро използване на биометричните данни, механизми за солидарност и по-строги правила срещу злоупотребите. Проблемът е, че нито един регламент сам по себе си не пази границата. Това се прави от хора, техника, координация и политическа воля.

Тук се появи и една от най-сериозните теми на конференцията – механизмът за връщане на мигранти към държавите на произход. Според Митов именно това е въпросът, който ще определя дали европейската миграционна политика ще бъде успешна или не. Ако Европейският съюз не успее да изгради работещи споразумения с държавите, от които идват мигрантите, цялата система рискува да се превърне в механизъм за натрупване на хора, а не за управление на процеса.

Това наблюдение е особено важно, защото насочва вниманието към един често пренебрегван факт. Въпросът за миграцията не започва на българо-турската граница. Той започва хиляди километри по-далеч – в Афганистан, Сирия, Либия, Сахел, части от Азия и Африка. Ако Европа не може да влияе върху процесите там или поне да изгражда работещи механизми за връщане, натискът върху външните граници ще остане постоянен.

Разговорът постепенно излезе и извън рамките на непосредствената сигурност. Някои от участниците поставиха въпроса за демографските последици от миграционните процеси. Тук тонът стана значително по-предпазлив, но ясно се виждаше, че част от присъстващите разглеждат миграцията не само като административен или полицейски въпрос, а и като дългосрочен демографски процес, който може да промени структурата на европейските общества.

Доколко тези прогнози са основателни е отделен въпрос. Част от тях са спорни и трудно доказуеми. Но самият факт, че подобни опасения се обсъждат на експертно равнище, показва колко дълбоко е усещането за несигурност около бъдещето на европейската миграционна политика.

Към края на тази част от дискусията започна да се очертава още един важен извод. България вече не може да разглежда миграцията като временна криза. Всички участници говореха за нея като за постоянно състояние, което изисква постоянни институционални решения. От тази гледна точка спорът не е дали ще има миграционен натиск, а дали държавата ще успее да изгради система, способна да го управлява без да се превръща в буферна зона между Турция и вътрешността на Европейския съюз.

Именно в този момент конференцията направи рязък завой към втората голяма тема – наркотиците, дигиталната зависимост и кризата на психичното здраве. Ако миграцията беше представена като натиск, идващ отвън, зависимостите бяха описани като процес, който вече разяжда обществото отвътре.

Наркотиците вече не са проблем на улицата, а на обществото

След повече от четиридесет минути разговор за миграцията дискусията премина към темата за зависимостите. На пръв поглед това изглеждаше като рязка смяна на посоката. Всъщност връзката между двете теми беше очевидна. Ако при миграцията ставаше дума за способността на държавата да защитава външните си граници, при наркотиците разговорът се насочи към способността ѝ да защитава собственото си общество.

Най-силното и тревожно изказване в тази част дойде от д-р Цветеслава Гълъбова. Тя очерта картина, която трудно може да бъде определена като обикновен здравен проблем. Според нея България вече се намира в състояние, близко до социална катастрофа по отношение на зависимостите сред младите хора. Не става дума само за употреба на класически наркотици. Говорим за цялостна среда, в която психоактивните вещества, дигиталната зависимост, хазартът и разрушаването на семейната среда започват да се преплитат в един общ процес. Това, което преди години се възприемаше като отделни проблеми, днес се превръща в една обща криза на социализацията.

Особено тревожни прозвучаха данните за възрастта, на която започва първият контакт с наркотични вещества. Според посочените по време на конференцията наблюдения употребата вече достига до деца на 10–12 години. Независимо дали отделните цифри могат да бъдат оспорвани или уточнявани, самият факт, че подобни случаи вече не са изключение, показва мащаба на проблема. Преди две десетилетия подобни случаи предизвикваха обществен шок. Днес те все по-често се възприемат като част от ежедневната статистика.

В изложението на д-р Гълъбова се появи една тема, която рядко се обсъжда открито в публичния дебат. Според нея зависимостите не започват от наркотика. Те започват много по-рано – в средата, в която расте детето. Именно затова тя постави специален акцент върху състоянието на семейството като социална институция. Аргументът ѝ беше прост. Общество, което произвежда поколения от несигурни, тревожни и социално дезориентирани млади хора, неизбежно увеличава броя на хората, които търсят заместител на сигурността в различни форми на зависимост.

Тази теза предизвика интересна реакция сред присъстващите, защото измести разговора далеч отвъд наказателното право и полицейските мерки. Всъщност почти всички участници впоследствие се върнаха към една и съща дума – превенция. Колкото повече напредваше разговорът, толкова по-ясно ставаше, че според повечето експерти държавата е концентрирала усилията си върху последствията, а не върху причините.

Румен Петков направи връзка между наркотиците и една много по-широка международна картина. Той припомни рязката промяна в производството на опиум в Афганистан след смяната на режима и последствията за световния пазар на наркотици. Според представените данни производството на опиум е спаднало драматично, което е довело до ускорено пренасочване към синтетични наркотици. Именно тук се появява и феноменът „фентанил“, който вече предизвиква сериозни кризи в Северна Америка и постепенно навлиза и в Европа.

Този процес има своята сурова икономическа логика. Синтетичният наркотик не зависи от земеделски цикли, климатични условия и големи площи за производство. Не са необходими плантации. Не са необходими хиляди хора. Достатъчни са лаборатории, прекурсори и логистични канали. Това означава по-ниски разходи, по-висока печалба и много по-труден контрол от страна на правоохранителните органи.

От тази гледна точка предупрежденията за фентанила звучаха особено тревожно. По време на дискусията няколко пъти беше подчертано, че става дума за вещество, чиито количества се измерват в милиграми, а ефектите могат да бъдат фатални. Проблемът е още по-голям, защото много от новите синтетични вещества се появяват по-бързо, отколкото законодателството успява да реагира на тях. Докато едно вещество бъде официално включено в списъците на забранените субстанции, на пазара вече се появяват негови нови разновидности.

Тук се появи и една интересна констатация на Младен Маринов. Според него преди години дилърите активно са търсели клиенти. Днес ситуацията все по-често изглежда обърната. Социалните мрежи, дигиталната култура и непрекъснатият поток от съдържание създават среда, в която част от младите хора сами започват да търсят подобни преживявания. Независимо дали тази оценка е напълно точна, тя поставя важен въпрос – променя ли се самият модел на разпространение и потребление на наркотиците.

Особено показателен беше примерът със селата. В продължение на години обществото възприемаше наркотиците като проблем на големите градове. Днес това разграничение постепенно изчезва. Според изказванията на няколко участници дизайнерските наркотици вече достигат и до малки населени места, където доскоро подобни явления изглеждаха немислими. Това означава, че вече не става дума за локални огнища, а за национален проблем.

Постепенно разговорът се насочи към въпроса защо институциите реагират трудно. Тук се появиха няколко различни обяснения. Едното е свързано с липсата на достатъчно лечебни програми. Другото е свързано с недостатъчния капацитет на системата за психично здраве. Третото засяга образованието и семейството. Общото между всички тези аргументи беше усещането, че държавата реагира след като проблемът вече е възникнал, вместо да инвестира в неговото предотвратяване.

Любопитно е, че в тази част на конференцията почти никой не говореше за необходимост от нови закони. Много по-често се говореше за неизпълнение на съществуващи решения, за липса на координация между институциите и за отсъствие на дългосрочна стратегия. Това е важна разлика. През последните години българската политика често създава впечатлението, че всеки проблем може да бъде решен с нов нормативен акт. Участниците в конференцията всъщност казаха нещо различно – че голяма част от инструментите вече съществуват, но не работят достатъчно ефективно.

Колкото повече напредваше разговорът, толкова по-ясно ставаше, че зависимостите вече не се разглеждат само като медицински или криминален проблем. Те се разглеждат като симптом на по-дълбока социална криза. Кризата на семейството, кризата на възпитанието, кризата на образованието и кризата на обществените авторитети започват да се срещат в една точка. Именно там се появява и зависимостта като форма на бягство от реалността.

Така втората голяма тема на конференцията постепенно излезе далеч извън рамките на здравеопазването. Разговорът вече не беше за отделни вещества, отделни престъпления или отделни случаи. Ставаше дума за въпроса какво общество произвежда България днес и какви поколения ще израснат през следващите десетилетия.

Когато държавата закъснее: превенцията като изоставена политика

Най-интересният извод от втората половина на конференцията не беше свързан нито с миграцията, нито с наркотиците сами по себе си. Той беше свързан с начина, по който държавата реагира на проблемите. Почти всички участници, независимо дали идват от полицията, дипломацията, здравеопазването или академичните среди, стигнаха до едно и също заключение – България, а в голяма степен и Европа, постепенно са изоставили превенцията като основен инструмент на публичната политика.

Това е особено любопитно наблюдение, защото през последните десетилетия публичният сектор непрекъснато расте. Стратегии, програми, планове за действие, междуведомствени съвети и координационни механизми се създават непрекъснато. Въпреки това усещането сред участниците беше, че реалният ефект често остава ограничен.

Румен Петков даде характерен пример. По думите му Европа постепенно е изоставила философията на ранната превенция и се е концентрирала върху овладяването на последствията. Това според него важи както за наркотиците, така и за миграцията. Вместо да се работи върху причините, системите реагират едва когато проблемът вече е достигнал критични размери. Тогава ресурсите стават многократно по-големи, а резултатите – значително по-несигурни.

Тази теза беше доразвита и от други участници. Проф. Димитров постави въпроса за образованието като първа линия на защита срещу зависимостите. Той даде конкретен пример със случай в столично училище, при който ученик е предлагал на свои връстници вещества под формата на бонбони. Независимо от конкретния характер на случая, примерът беше използван като илюстрация за това колко рано започват рисковите поведения и колко трудно е те да бъдат открити навреме.

Разговорът постепенно показа един сериозен институционален проблем. В България съществува своеобразна фрагментация на отговорностите. Част от проблема е при Министерството на образованието. Част е при Министерството на здравеопазването. Част е при Министерството на вътрешните работи. Част е при социалните служби. Част е при общините. В крайна сметка всички имат отношение към проблема, но никой не носи пълната отговорност за неговото решаване.

Точно това обяснява защо няколко пъти по време на конференцията се върна темата за координацията между институциите. Не като административна формалност, а като реален механизъм за действие. Ако училището не подава информация, ако родителите се страхуват от обществена стигма, ако полицията реагира късно, ако лечебните програми са недостатъчни, тогава всяка отделна институция започва да работи сама за себе си. Резултатът е предвидим – системата произвежда закъснели реакции.

Особено внимание беше отделено на лечението на зависимостите. Д-р Гълъбова очерта доста тежка картина на съществуващата инфраструктура. Според нея държавните програми са недостатъчни, липсват специализирани центрове за подрастващи, а голяма част от ефективните програми остават достъпни само за хора с високи доходи. Този въпрос рядко попада в центъра на общественото внимание, защото не носи политически дивиденти. Въпреки това именно той определя какви са реалните шансове за възстановяване на хората, които вече са попаднали в зависимост.

Показателен беше и разговорът за затворите. Вместо местата за лишаване от свобода да се превърнат в пространство за терапия и социално възстановяване, според представените мнения те често възпроизвеждат съществуващите проблеми. Наркотиците продължават да циркулират, а възможностите за системна работа със зависими остават ограничени. Така наказателната система изпълнява наказателната си функция, но много по-трудно изпълнява корекционната.

Отделна линия в дискусията беше въпросът за специалните разузнавателни средства и борбата с организираните мрежи за наркотрафик. Според Даниел Митов разработването на подобни структури изисква продължително време, сериозен ресурс и възможност за дългосрочно наблюдение. Аргументът му беше, че организираната престъпност отдавна не работи по моделите от 90-те години. Съвременните мрежи са по-гъвкави, по-децентрализирани и често използват дигитални канали, които правят разследванията значително по-сложни.

Тук разговорът отново се върна към държавния капацитет. Както при миграцията, така и при наркотрафика основният въпрос не е дали има закон. Закон има. Основният въпрос е дали институциите разполагат с достатъчно хора, технологии, време и политическа подкрепа, за да го прилагат ефективно.

Интересно е, че колкото повече напредваше дискусията, толкова по-рядко се говореше за отделни престъпления и отделни случаи. Постепенно фокусът се премести към обществената среда. Няколко участници поставиха въпроса дали България не е навлязла в период, в който отделните кризи започват да се захранват взаимно. Разпадането на семейните структури, отслабването на възпитателната функция на училището, дигиталната среда, наркотиците, хазартът и социалната изолация вече не съществуват като отделни проблеми. Те образуват една обща среда на риск.

От тази гледна точка конференцията постепенно придоби много по-широк характер от първоначално обявения. Тя започна като разговор за миграционния пакт и зависимостите, но постепенно се превърна в дискусия за състоянието на държавата и обществото. За способността на институциите да работят заедно. За връзката между сигурността и социалната политика. За границата между превенцията и реакцията.

Може би най-показателното в тази част беше липсата на лесни решения. Никой не обещаваше бързи резултати. Никой не твърдеше, че един закон или една програма могат да променят ситуацията. Напротив. Почти всички говориха за дълги процеси, които ще изискват години, а вероятно и десетилетия последователна работа.

Това придаде на разговора една необичайна за българския публичен дебат реалистичност. Вместо поредната политическа декларация, участниците описаха картина на натрупани проблеми, за които няма кратък път към решението. И точно затова заключителната част на конференцията се насочи към въпроса какво всъщност означава национална сигурност в средата на XXI век. Дали тя се изчерпва с граници, полиция и армия, или вече включва семейството, образованието, психичното здраве и устойчивостта на самото общество.

Националната сигурност вече не започва от границата, а от обществото

В края на конференцията постепенно се оформи един извод, който всъщност свързваше всички теми в обща картина. Формално дискусията беше посветена на миграционния пакт, наркотрафика, зависимостите и дигиталната среда. На практика обаче разговорът беше за устойчивостта на българската държава и за способността ѝ да реагира на процеси, които се развиват едновременно отвън и отвътре.

Това пролича най-силно в начина, по който участниците говореха за сигурността. През голяма част от прехода сигурността се разглеждаше предимно като въпрос на армия, полиция, специални служби и граничен контрол. Нищо от това не е изгубило значението си. Но конференцията показа, че през последните години се е появило ново измерение на сигурността – състоянието на самото общество.

Една държава може да има модерна техника по границите. Може да разполага с европейско финансиране, с нови информационни системи и с международни споразумения. Ако обаче обществото ѝ произвежда все повече социална дезорганизация, ако семейството отслабва, ако образованието губи възпитателната си функция и ако зависимостите се превръщат в масово явление, тогава проблемите започват да се натрупват отвътре независимо колко добре е защитена външната граница.

Точно поради тази причина разговорът няколко пъти се върна към семейството. Не случайно д-р Гълъбова настоя, че България разполага с десетки и стотици стратегически документи по най-различни теми, но няма реално работеща стратегия за укрепване на семейната среда. Независимо дали човек е съгласен с всички нейни изводи, трудно може да се отрече, че демографската криза, ниската раждаемост, високите нива на разводи и социалната несигурност постепенно започват да влияят върху всички останали системи.

Любопитно е, че в тази част на конференцията политическите различия почти напълно изчезнаха. Хора с различен професионален и политически опит стигнаха до сходни оценки. Споровете бяха по инструментите, но не и по диагнозата. Диагнозата беше сравнително ясна – държавата все по-често действа след настъпването на кризата, вместо преди нея.

Този модел се вижда както при миграцията, така и при наркотиците. Вижда се и при дигиталната зависимост. Дълго време социалните мрежи и екранната среда се възприемаха като естествена част от модернизацията. Днес все повече държави започват да поставят въпроса за ограничения, възрастови бариери и нови форми на контрол. Причината е проста – натрупват се доказателства, че прекомерното присъствие в дигитална среда оказва влияние върху концентрацията, обучението, психичното здраве и социалното поведение на младите хора.

Именно тук конференцията напусна полето на ежедневната политика и навлезе в територията на по-дългите исторически процеси. Няколко участници използваха различни формулировки, но всички говореха за едно и също – за промяна в самата социална тъкан на обществото.

Преди двадесет години основният въпрос беше как България да стане част от европейските структури. Преди десет години основният въпрос беше как да се адаптира към тях. Днес все по-често се поставя друг въпрос – как да запази собствената си устойчивост в среда на непрекъснати външни и вътрешни сътресения.

Това е причината миграцията и зависимостите да се окажат толкова естествено свързани теми. И при двата проблема става дума за управление на потоци. При миграцията това са потоци от хора. При наркотиците – потоци от вещества, пари и зависимости. И в двата случая държавата се сблъсква с международни мрежи, които действат по-бързо от институциите и често разполагат със значителни финансови ресурси.

Още една линия се открои ясно по време на дискусията – необходимостта от по-голяма координация между институциите. През последните години България многократно създаваше нови структури, нови комисии и нови механизми. Въпреки това продължава да съществува усещането, че отговорностите са разпилени между различни администрации. Когато една тема засяга едновременно образованието, здравеопазването, вътрешния ред, социалната политика и местната власт, резултатът често е институционална фрагментация. Всички участват, но никой не носи цялостната отговорност.

Показателно беше и решението дискусията да не приключи с тази среща. Няколко участници подкрепиха идеята през есента да бъде организиран по-мащабен форум с участието на университети, институции и експерти от различни области. Самото това предложение показва, че организаторите възприемат разглежданите проблеми не като моментен политически спор, а като дългосрочна тема, която тепърва ще заема все по-важно място в обществения дневен ред.

Погледнато отстрани, конференцията не произведе сензационни новини. Не бяха обявени нови политики. Не бяха представени революционни решения. Но именно в това се съдържа нейното значение. Вместо да предложи поредната шумна политическа декларация, тя очерта карта на няколко взаимно свързани кризи – миграционна, демографска, социална, здравна и образователна.

Всяка една от тях може да бъде разглеждана отделно. Всички заедно обаче очертават много по-голям въпрос – доколко България е подготвена за следващите десетилетия на нестабилност, демографски натиск, технологични промени и нови форми на социална зависимост.

Това беше и най-ценното в проведената дискусия. Тя не предложи лесни отговори. Но зададе няколко трудни въпроса, които българските институции вероятно ще бъдат принудени да решават много по-скоро, отколкото изглежда днес.

Кризите се срещат: границата вече минава през самото общество

Конференцията приключи без драматични заключения и без гръмки политически декларации. Именно затова тя се оказа по-полезна от много други публични събития. Вместо да се произвеждат лозунги, бяха поставени въпроси, които по правило остават извън телевизионния дебат. Колко хора реално може да поеме България? Какъв е капацитетът на институциите? Готови ли са здравната система, образованието и местната власт за процеси, които вече не са временни кризи, а се превръщат в постоянна част от средата, в която живеем?

Разговорът за миграцията показа, че страната навлиза в нов етап от своето европейско членство. Докато години наред основната тема беше приемането в Шенген, днес започва периодът на практическите последствия от това членство. България вече не е просто държава на външната граница на Европейския съюз. Тя е част от пространство на свободно движение, което неизбежно увеличава както ползите, така и отговорностите. Оттук нататък всеки пропуск по външната граница се превръща в проблем не само за София, но и за цяла Европа. Същевременно всяко европейско решение ще има все по-пряко отражение върху българския бюджет, администрация и социална система.

Още по-тревожна беше втората част на дискусията. Ако миграцията беше представена като външен натиск, зависимостите бяха описани като процес на вътрешно разпадане. При това не става дума само за наркотици. Разговорът обхвана дигиталната зависимост, хазарта, кризата на психичното здраве, отслабването на семейната среда и постепенното скъсване на връзката между възпитание и образование. Отделните проблеми изглеждат различни, но последствията им се натрупват в едни и същи институции – училището, здравната система, полицията и социалните служби.

Най-интересното наблюдение от цялата конференция беше, че зад всички обсъждани теми стоеше един общ проблем – дефицитът на превенция. Българската държава, както и голяма част от Европа, изглежда все по-често реагира след настъпването на кризата. Когато мигрантите вече са на границата. Когато наркотиците вече са в училището. Когато зависимостта вече е факт. Когато социалният проблем вече е прераснал в криминален. Това прави решенията по-скъпи, по-бавни и значително по-несигурни.

Тъкмо затова конференцията беше важна. Не защото даде готови рецепти. Такива не бяха предложени. Важна беше, защото очерта реалната връзка между процеси, които обикновено се обсъждат поотделно. Между границите и демографията. Между наркотрафика и социалната среда. Между дигиталната култура и психичното здраве. Между семейството и националната сигурност.

В крайна сметка въпросът не е дали България ще бъде изправена пред тези предизвикателства. Те вече са тук. Истинският въпрос е дали държавата ще продължи да ги разглежда като отделни кризи, разхвърляни между различни институции, или ще започне да ги вижда като части от един и същ процес на обществена трансформация.

Защото миграционният натиск, наркотиците, дигиталната зависимост и демографската криза може да изглеждат като различни теми. Но зад тях стои една и съща задача – съхраняването на устойчиво общество в свят, който става все по-нестабилен, все по-мобилен и все по-труден за управление с инструментите на вчерашния ден.









