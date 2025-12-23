/Поглед.инфо/ Историята вече смени правилата – тихо, без фанфари и без да ни чака. Докато големите сили пренареждат зоните на влияние, България се плъзга към най-опасната роля в геополитиката: буферна зона без гаранции и без глас. Между отслабваща Европа, променяща се Америка и търпелива Русия, съдбата ни започва да се решава без нас. Въпросът вече не е „Изток или Запад“, а дали ще бъдем субект – или просто пространство.

Краят на илюзиите: когато историята спира да ни чака

Историята никога не идва с фанфари.

Тя не се обявява предварително, не праща покани и не пита дали сме готови. Тя просто сменя правилата. И когато това се случи, най-опасното състояние не е страхът, а инерцията – убеждението, че „утре ще е като вчера“.

Днес Европа живее именно в такава инерция.

А България – още повече.

Докато публичният разговор е задръстен от морални квалификации, лозунги и ритуално повтаряне на „ценности“, реалната геополитика вече е направила завоя. Светът излезе от фазата на универсалните правила и влезе в епохата на зоните, коридорите, буферите и мълчаливите договорки.

Никой не го обяви официално.

Но всички започнаха да се държат така, сякаш вече е факт.

В този нов свят Доналд Тръмп не е аномалия, а симптом. Той просто изговори онова, което американската стратегическа мисъл отдавна е приела: Европа вече не е център, а разход. Русия не е главният враг. Китай е. Всичко останало е функция на този сблъсък.

От другата страна Владимир Путин не търси триумф, нито глобална хегемония. Той търси предсказуемост, буфер, пространство без натиск. Русия не бърза. Тя чака. И най-често печели именно така.

Между тези две логики Европа се оказа не играч, а терен.

Европа – от субект към пространство

В продължение на десетилетия Европейският съюз живя с илюзията, че икономическата мощ автоматично се превръща в политическа тежест. Това се оказа фатална грешка. ЕС изгради регулации, но не и сила. Изгради процедури, но не и воля. Изгради език, но не и стратегия.

Днес, когато светът се връща към твърдата геополитика, Европа няма инструменти да отговори. Тя може да санкционира, но не може да гарантира. Може да морализира, но не може да защитава. Може да декларира единство, но не може да го наложи.

Това създаде вакуум.

А вакуумът в историята винаги се запълва.

Къде се оказва България

Именно тук започва българската драма.

Не като трагедия, а като пропуснат шанс за субектност.

България влезе в ЕС и НАТО без собствена стратегическа концепция. Влезе с надеждата, че принадлежността автоматично решава всички въпроси. Докато този свят съществуваше – това работеше. Днес той се разпада.

В новата реалност България се оказва:

твърде малка, за да влияе сама;

твърде периферна, за да е приоритет;

твърде зависима, за да маневрира инстинктивно.

Това я поставя в зоната, която големите сили никога не описват директно, но винаги имат предвид – буферната зона.

Буферът – най-опасната форма на „мир“

Буферът не е неутралитет по избор.

Буферът е неутралитет по подразбиране.

Това е пространство, където:

няма твърди гаранции;

няма ясна защита;

няма право на грешка.

Историята на ХХ век е пълна с такива примери.

Те винаги завършват по един и същ начин: елитен срив, външен натиск и вътрешно разпадане.

България днес се плъзга именно към тази зона – не защото някой я „дава“, а защото никой не я защитава безусловно.

Нека да влезем по-дълбоко в механиката на буферната зона –

как се създава тя,

кой печели от нея,

и защо най-голямата заплаха за България не идва отвън, а отвътре – от начина, по който мисли и действа нейният политически елит.

Буферът като съдба: защо слабите не избират неутралитет

Буферната зона никога не се обявява официално.

Няма декларации, няма договори, няма карти с печати. Буферът се появява тогава, когато големите сили престанат да се сблъскват директно, но още не са готови за стабилно съжителство. Между тях остава пространство, което не е достатъчно силно да бъде субект и не е достатъчно важно да бъде защитено безусловно.

Това пространство е привидно спокойно.

Именно затова е толкова опасно.

Буферът е зона без война, но и без гаранции.

Без ясни правила, но с много очаквания.

Без сигурност, но с постоянен натиск.

Историята показва едно и също: никога буферните държави не са избирали тази роля доброволно. Те са попадали в нея поради комбинация от география, слаб елит и липса на дългосрочна визия.

България не прави изключение.

Неутралитетът – митът, който погубва неподготвените

В публичния разговор думата „неутралитет“ звучи почти романтично. Като форма на мъдрост, дистанция, спокойствие. В реалната геополитика неутралитетът е лукс, който могат да си позволят само държави със:

силна икономика;

стабилна вътрешна кохезия;

ясна идентичност;

реални инструменти за отбрана.

Швейцария е неутрална, защото може да си го позволи.

Финландия беше неутрална, защото беше подготвена.

Австрия е неутрална, защото е договорена и защитена.

България няма нито един от тези предпоставки.

Затова всеки разговор за „неутралитет“ у нас, без да е подплатен с реална държавна стратегия, не е мъдрост. Това е бягство от отговорност.

Как се създава буферна зона на практика

Буферът не се налага с танкове.

Той се изгражда по-тихо, по-евтино и по-ефективно.

Първо се появява стратегическата неяснота.

Сигналите от съюзниците стават противоречиви. Гаранциите – условни. Подкрепата – „в зависимост от ситуацията“.

След това идва елитната дезориентация.

Част от управляващите продължават да говорят на стария език, друга част започват да търсят нови канали. Държавата губи единен глас.

Третият етап е вътрешното разслоение.

Обществото започва да се дели не по политики, а по цивилизационна принадлежност. Всеки избор се превръща в „съдбоносен“, защото няма стабилна рамка.

И накрая – тихата външна намеса.

Не с войски, а с икономика, медии, влияние, кадри.

Това е класическата архитектура на буферната зона.

И България вече е навлязла в първите три етапа.

Българският елит – слабата брънка

Най-големият проблем на България не е географията.

Тя е даденост.

Проблемът е елитът, който отказва да мисли геополитически.

В продължение на години българската политическа класа се научи да функционира в режим на преписване. Първо от Вашингтон, после от Брюксел. Това работеше, докато центровете бяха ясни, а правилата – стабилни.

Днес центровете се разместват.

А българският елит няма собствен компас.

Резултатът е опасна смес от:

идеологическа истерия;

морално позьорство;

пълна липса на стратегическа дълбочина.

В момент, когато светът говори на езика на интересите, българската политика говори на езика на лозунгите. А лозунгите не защитават държави.

България като коридор, не като награда

В голямата геополитическа игра България не е „награда“, за която се борят. Тя е коридор, през който се минава.

Коридор за:

енергийни маршрути;

военна логистика;

политическо влияние;

икономически достъп.

Това е причината България да бъде важна, но не и защитена. Интересът към нея е функционален, не екзистенциален. И точно затова рискът е толкова висок.

Когато си коридор, всички имат интерес да минават през теб.

Но никой няма интерес да остане.

Ще направим крачка напред във времето и ще разгледаме реалистичните сценарии за България до 2030 г. – не като гадания, а като логично следствие от процесите, които вече текат. Ще стане ясно защо изборът не е между „Изток“ и „Запад“, а между субектност и разпад.

Сценариите пред България: между адаптацията и сривa

В геополитиката бъдещето не се „предсказва“.

То се изчислява – като логично следствие от вече случващото се. Сценариите не са гадания, а различни линии на развитие, които зависят от едно-единствено нещо: има ли държавата субектност.

За България въпросът не е „накъде ще тръгне светът“.

Той вече тръгна.

Въпросът е дали България ще бъде пасивно влачена или ще се опита да се подреди в новата реалност.

Първият сценарий: инерцията като политика

Това е най-вероятният сценарий.

И най-опасният.

В него България не прави рязък завой, но и не прави нищо съществено. Официално остава „твърдо в евроатлантическия лагер“, докато реално този лагер се разпада и губи фокус. Държавата продължава да възпроизвежда същия политически език, същите клишета, същите зависимости.

На пръв поглед – стабилност.

В дълбочина – изяждане на държавността.

В този сценарий:

стратегическите решения се отлагат;

елитът чака „да види накъде ще духне вятърът“;

обществото се поляризира все по-грубо;

външните играчи започват да говорят директно с отделни групи, не с държавата.

Това е класическият път към тиха васализация – без формални промени, но с реална загуба на автономия.

Вторият сценарий: форсирана неутрализация

Този сценарий не е избор.

Той е наложено решение отвън.

В определен момент външните фактори – чрез икономически натиск, политическо посредничество или криза – принуждават България да „смекчи позициите си“. Това се представя като прагматизъм, като „национален интерес“, като „деескалация“.

На практика това означава:

дистанциране от активни ангажименти;

ограничаване на военни и политически функции;

превръщане на страната в предсказуемо, но безгласно пространство.

Този модел изглежда спокоен.

Но той има висока цена: смяна на елита под външен натиск и дългосрочно блокиране на развитието. Държавата оцелява, но не се развива. Суверенитетът е формален, съдържанието липсва.

Третият сценарий: ограничена субектност

Това е най-трудният, но и единственият сценарий, който дава шанс.

Той не означава „скъсване със съюзи“ или „рязка смяна на курса“. Означава преминаване от идеологическа лоялност към прагматична държавност.

В този сценарий България:

спира да говори на езика на лозунгите;

започва да формулира собствени интереси;

търси диалог, не васалитет;

инвестира в реална отбранителна и институционална устойчивост.

Това изисква нов тип елит – не по морал, а по мислене. Елити, които разбират, че в буферна зона не оцелява този, който вика най-силно, а този, който се ориентира най-бързо.

Ключовият фактор: времето

И тук е най-неудобната истина.

Времето не работи за България.

Колкото по-дълго страната остава в инерция, толкова по-малко варианти ѝ остават. Буферната зона се „втвърдява“ – първо политически, после икономически, накрая институционално.

След определен момент изборът вече не е възможен.

Остават само реакции.

Сега ще погледнем извън България, за да видим какво означава този процес в по-широк план – как мълчаливото разбирателство между големите сили, включително логиката на Доналд Тръмп и Владимир Путин, превръща Източна Европа от субект в поле на пренареждане. И защо България няма лукса да чака развръзката.

Голямата сделка без подписи и българският риск

Най-голямата заблуда на нашето време е убеждението, че геополитиката се прави само чрез официални договори. Това е мислене от ХХ век. В XXI век решенията се вземат преди документите, а често и без тях. Истинските договорености се четат не в подписите, а в поведението.

А поведението на големите играчи е повече от показателно.

Съединените щати постепенно свиват стратегическата си дълбочина в Европа. Не драматично, не с гръмки жестове, а чрез последователно отказване от гаранции. Европа вече не е „преден фронт“, а „вторичен театър“. Това означава по-малко внимание, по-малко ресурси, по-малко политически риск, който Вашингтон е готов да поеме заради европейските съюзници.

От другата страна Русия не бърза. Тя не настоява за формално признание, не търси моментна победа. За Москва е достатъчно едно: отсъствие на враждебна инфраструктура и предсказуемо поведение по периферията. В този смисъл буферната зона не е компромис, а идеален резултат.

Така се ражда това, което условно може да се нарече „сделка без подписи“ – не договор, а съвпадение на интереси, което оставя пространството между двата полюса в състояние на неопределеност.

Къде точно се появява рискът за България

В подобни конфигурации съдбата на малките държави никога не се решава пряко. Те просто попадат от едната или от другата страна на вниманието.

Проблемът на България е, че тя все по-често се оказва извън вниманието.

Това не означава, че е без значение. Напротив – тя е важна като територия, като логистика, като транзит. Но не е важна като политически субект. А когато една държава е важна само като функция, тя е изключително уязвима.

В такава ситуация всяка вътрешна слабост се превръща във външен риск:

институционалната нестабилност се превръща в аргумент за намеса;

политическата истерия – в повод за натиск;

икономическата зависимост – в инструмент за контрол.

Европа като фактор на несигурността

Допълнителният проблем за България е, че Европейският съюз – вместо да бъде щит – започва да действа като източник на нестабилност.

ЕС днес е:

стратегически разединен;

институционално претоварен;

политически парализиран.

Това го прави неспособен да защити периферията си. А когато центърът е слаб, периферията става зона на експерименти.

За България това означава двойно излагане:

отслабва американската гаранция;

липсва европейска алтернатива.

Между тези два дефицита се отваря пространство, което неизбежно ще бъде запълнено – ако не от държавна стратегия, то от хаотични влияния.

Най-опасният момент: илюзията за време

Исторически най-фаталните решения се вземат не в момент на криза, а малко преди нея, когато още има усещане, че „има време“. България в момента живее точно в тази илюзия.

Все още няма катастрофа.

Все още няма формален натиск.

Все още няма открита конфронтация.

И точно затова нищо не се прави.

Но буферните зони не се обявяват в деня, в който са завършени. Те се осъзнават едва когато възможността за излизане вече е силно ограничена.

Финалният въпрос, от който бягаме

В крайна сметка всичко се свежда до един-единствен въпрос, който българският политически и обществен дебат системно избягва:

Иска ли България да бъде субект – или ѝ е по-удобно да бъде пространство?

Няма морален отговор на този въпрос.

Има само исторически последствия.

Буферът не убива държавите веднага.

Той ги изтощава, докато сами престанат да вярват, че могат да бъдат нещо повече от терен.

В този първи анализ стигнахме до неприятното, но неизбежно заключение: България вече е в процес на буферизация, независимо дали го признава или не. Въпросът не е дали този процес ще продължи, а как – хаотично или управлявано.

Оттук нататък логиката изисква да вдигнем погледа още по-високо. Защото българската съдба не се решава сама по себе си. Тя е функция от по-голямо пренареждане, което включва САЩ, Русия и разпадащата се европейска конструкция.