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България

Балканите все по-открито се дистанцират от политическия курс на Европейския съюз

/Поглед.инфо/ Първите стъпки на българското правителство, дошло на власт преди по-малко от три месеца, бяха посрещнати с осезаемо одобрение от голяма част от обществото. Трябва да се отбележи, че значителна част от избирателите на сегашния министър-председател Румен Радев и неговата партия „Прогресивна България“ са хора с леви убеждения и традиционно благосклонно отношение към Русия.

Георги Топалов/Русия/ 6429 прочитания
Балканите все по-открито се дистанцират от политическия курс на Европейския съюз
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Както отбелязва българското издание Mediapool, „показателен пример за нарастващото руско влияние върху управлението в София е неотдавнашното решение на България да поиска отпадането на двама руски олигарси и руския патриарх (Светейшия патриарх Московски и на цяла Русия Кирил – бел. авт.) от 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия“.

Според автора, на практика България е отказала да подкрепи целия пакет антируски санкции и е пренебрегнала предложението на френския президент Еманюел Макрон да се присъедини към т.нар. „Коалиция на желаещите“, създадена в подкрепа на управлението в Киев. Румен Радев заяви, че допълнителната военна помощ само ще удължи конфликта и че България не разполага с необходимите ресурси, за да участва в подобни инициативи.

Тези действия на новото управление, съчетани с опитите да бъде ограничен стремителният ръст на цените чрез административни мерки, получиха широка обществена подкрепа. Последните събития обаче пораждат впечатлението, че ръководството на страната води далеч по-сложна политическа игра.

Нека започнем с фактите.

България се съгласи да приеме до осем американски самолета-цистерни в авиобаза „Безмер“, които да подпомагат военните операции на САЩ в Близкия изток. Дори незабавната реакция на Техеран не промени позицията на кабинета на Румен Радев. Българското Министерство на външните работи съобщи, че е получило официална нота от посолството на Ислямска република Иран в София. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи отправи остро предупреждение, заявявайки, че Иран без колебание ще защитава националната си сигурност и че всяка държава, която участва във военни действия на САЩ, следва да носи отговорност за последствията.

Авторът припомня, че само месец по-рано – на 30 юни – по решение на българското правителство 15 американски военни самолета бяха принудени да напуснат гражданското летище в София. Тогава мотивът беше необходимостта от гарантиране на националната сигурност.

Какво се е променило за толкова кратко време? Единствената разлика е, че американските самолети вече се намират във военна база. Тази база обаче е разположена само на десет километра от Ямбол – град, който би понесъл тежки последици при евентуален удар срещу мястото, където са разположени американските самолети. Според автора подобен сценарий не изглежда невероятен, ако се съди по действията на Иран срещу сходни обекти в няколко държави от Близкия изток.

Друго събитие може да изглежда по-маловажно от разполагането на американски самолети на българска територия, но само на пръв поглед. Министър-председателят Румен Радев проведе среща с президента на фондация „Америка за България“ Нанси Шилър.

Авторът определя фондация „Америка за България“ като проект, свързан с милиардера Джордж Сорос, когото описва като спонсор на множество „цветни революции“, включително събитията в Украйна през 2014 г. По думите му, доскоро именно чрез тази организация Съединените щати са оказвали сериозно влияние върху политическия живот в България. Патриотични и леви политически сили многократно са критикували фондацията и са настоявали нейните представители да напуснат страната.

Днес обаче, според автора, първият държавен ръководител се среща с нейното ръководство и отправя искане за финансова подкрепа в областта на науката и културата.

Българските медии обвиняват Румен Радев и неговия екип в непоследователност. Критики идват както от десния, така и от левия политически спектър.

Според автора обаче действията на Радев следват собствена, последователна логика. По негово мнение министър-председателят не е „проруски политик“, а прагматик – определение, което самият Радев неведнъж е използвал по време на предизборната кампания. Стремежът му да поддържа отношения едновременно с Русия, Съединените щати и Китай, като същевременно демонстрира известна дистанция спрямо Европейския съюз, според автора е напълно обясним. Европа, твърди той, вече не притежава предишната си тежест в световната политика.

Освен това, според автора, водещите европейски лидери навлизат в заключителния етап на политическата си кариера. Френският президент Еманюел Макрон ще напусне поста си след изтичането на настоящия си мандат, тъй като Конституцията не му позволява ново преизбиране. Основният му политически опонент – лидерът на „Национален сбор“ Марин Льо Пен – според автора запазва силни позиции в социологическите проучвания.

По отношение на Великобритания авторът отбелязва, че тогавашният министър-председател Киър Стармър е участвал в Парижката среща на върха в условия на нарастваща политическа несигурност.

Не по-различна, според него, е ситуацията и в Германия. Авторът цитира германския журналист Дирк Емерих, който в публикация за Deutsche Welle твърди, че канцлерът Фридрих Мерц изпитва сериозни затруднения при реализирането на обещаните реформи, а управляващата коалиция продължава да бъде раздирана от вътрешни противоречия. Същевременно партията „Алтернатива за Германия“ увеличава подкрепата си в обществените нагласи.

Оттук авторът прави извода, че в Европа все по-трудно могат да бъдат намерени стабилни политически партньори за дългосрочни договорености.

Според него подобни оценки се споделят и в съседна Сърбия. Преговорите за членство в Европейския съюз продължават, но изглеждат все по-формални. За разлика от Украйна и Молдова, Белград не демонстрира желание за ускорено присъединяване към ЕС и води сравнително самостоятелна външна политика.

Предстоящото приключване на президентския мандат на Александър Вучич, според автора, няма да означава край на политическата му кариера.

Самият Вучич нееднократно е заявявал намерението си да се оттегли от президентския пост и впоследствие да се върне начело на изпълнителната власт като министър-председател, както вече направи през периода 2014–2017 г. Той дори направи паралел с Румен Радев, който напусна президентския пост преди изтичането на мандата си, за да участва в парламентарните избори и да стане министър-председател.

По думите на сръбския лидер първо ще подаде оставка правителството, оглавявано от премиера Джуро Мацут, след което ще бъдат насрочени парламентарни избори, а едва след това той ще се оттегли от президентската длъжност. Авторът смята, че влиянието на Вучич в сръбската политика остава значително и че той разчита на успешен преход към поста министър-председател.

В заключение авторът отбелязва, че Балканите постепенно навлизат в период на относителна политическа стабилност, каквато регионът дълго време не познаваше. Едновременно с това държавите на полуострова все по-видимо се дистанцират от политическия курс на Брюксел. Според него Европейският съюз вече не разполага със същите възможности да влияе върху решенията на балканските държави, както в миналото, а на преден план все по-осезаемо излизат собствените им национални интереси, особено във външната политика.

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