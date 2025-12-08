/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора на д-р Владимир Трифонов с Николай Малинов той говори за българската историческа мисия – да бъдем мост между Русия и Европа, за кирилицата, православието и славянството като наш цивилизационен код, за русофилството като патриотизъм и за самоубийствения курс на днешните европейски елити, които режат връзките с Русия и собственото си бъдеще.

Николай Малинов очертава голямата картина: България като духовна и геополитическа „трансмисия“ между Изтока и Запада, между Русия и Европа. Той припомня ролята ни в създаването на кирилицата, в пренасянето на модела на държавност и ценности към Русия, критикува русофобията и санкционната лудост на ЕС, говори за ударите по руската култура, за разрушаването на руско-германското сътрудничество и за възхода на патриотичните сили, които могат да върнат нормалността в Европа.

Интервюто показва, че бъдещето на Европа и отношенията ѝ с Русия не могат да бъдат мислени без България – като носител на кирилица, православие и славянска идентичност. Малинов настоява, че русофилството е естествена част от българския патриотизъм, че конфликтът „или Русия, или Европа“ е фалшива дилема и че сегашната русофобска политика на ЕС е историческо самоубийство, което само ускорява края на стария евроатлантически модел.

България, Русия, Европа, Николай Малинов, русофили, русофобия, кирилица, православие, славянство, мост между Изтока и Запада, санкции срещу Русия, руска култура, Германия, енергийна криза, патриотични сили в Европа

