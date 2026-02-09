/Поглед.инфо/ Съботният конгрес на БСП не беше нито катастрофа, нито възкресение. Той беше огледало – студено, безмилостно и честно. Огледало, в което партията видя не толкова своя нов лидер, колкото собствената си умора, страха си от риск и нежеланието да направи последната крачка – тази към истинската промяна.

Конгресът на Българска социалистическа партия не беше събитие. Той беше симптом. Симптом на една партия, която не е в идеологически колапс, а в дълбока екзистенциална умора. Не от битки с противника, а от битки със самата себе си. Това беше конгрес, на който никой не излъга, но и никой не каза цялата истина.

Изборът на лидер не предизвика буря, защото бурята вече е отминала. Остана равна повърхност, върху която вълните не се вдигат, а само се плъзгат. Делегатите не избраха човек, а състояние – състоянието на контрол, на предвидимост, на минимален риск. Това не беше избор на визия, а избор на пауза. Пауза от вътрешни войни, от публични унижения, от безкрайни експерименти с лица и формули.

В този смисъл конгресът беше рационален. Но политиката рядко оцелява само с рационалност. Тя се нуждае от нерв, от гняв, от надежда, от обещание. А вчера БСП не обеща нищо – нито на себе си, нито на обществото. Тя не каза как ще върне социалния въпрос в центъра на държавата, не каза как ще защити труда в свят на алгоритми и корпорации, не каза какво означава лявото днес, когато старите думи са износени, а новите още не са изречени.

Конгресът не произведе нов език. Той затвърди стария. Езикът на апарата, на процедурите, на баланса между вътрешни влияния. Това е език, който може да поддържа организация, но не може да вдъхнови общество. И тук е големият проблем – БСП вече не страда от липса на структури, а от липса на смисъл. Не от недостиг на кадри, а от недостиг на хоризонт.

Избраният лидер влиза в ролята си с едно безспорно предимство – времето. Той печели време за партията. Но времето само по себе си не е решение. То е ресурс, който или се използва за преосмисляне, или се превръща в бавно отлагане на неизбежното. А неизбежното е ясно: без нов разказ БСП ще остане подредена, но самотна; стабилна, но периферна; оцеляваща, но не водеща.

Вчера не се чу гласът на бъдещето. Чу се гласът на предпазливостта. Това не е грях. В определени моменти предпазливостта спасява. Но в историята на левицата има истини, които не търпят отлагане. Когато социалната несправедливост расте, когато неравенствата се бетонират, когато цели поколения губят вяра, тогава тишината не е неутрална – тя е позиция.

Истинската драма на този конгрес не е в това кой беше избран. А в това, че партията отново не се осмели да зададе най-страшния въпрос: защо съществуваме днес? Докато този въпрос стои без отговор, всеки следващ лидер ще бъде временен, всеки конгрес – преходен, всяка победа – вътрешна.

БСП не загина вчера. Но и не се роди отново. Тя просто остана там, където е – между спомена за миналата си сила и страха от бъдещето си.

А историята рядко прощава на партиите, които избират да чакат.

Тук четенето не стига – споделянето е задължително.