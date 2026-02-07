/Поглед.инфо/ Днес не се провежда обикновен партиен форум, а последен съд над смисъла на една историческа кауза. Конгресът на Българска социалистическа партия е момент на истина, в който вече не помагат нито процедурите, нито апаратните трикове, нито кухите призиви за „единство“. В този анализ търсим отговора на най-болезнения въпрос: ще има ли БСП моралната и политическа сила да се прероди, или ще бъде погребана тихо от собствените си елити. Между покаянието и разпада, между народа и апарата, между историята и забравата – този конгрес може да се окаже последният праг, след който няма връщане.

Конгресът като последен праг

Днес Българска социалистическа партия не провежда поредния си конгрес. Днес тя застава на последния праг – между историческа партия и административен спомен, между политическа сила и архив. Това не е момент за процедурни хватки, нито за апаратни победи. Това е екзистенциален миг – ще има ли БСП бъдеще като субект, или ще остане само като етикет върху нечия биография.

Партията влезе в този конгрес без идея, без заряд и без морален център. Влезе с умората на дълго предавана кауза и с езика на хора, които отдавна не вярват дори на собствените си думи. Това е най-страшното – не загубата на избори, а загубата на вътрешната истина. Когато една лява партия престане да знае кого защитава, срещу какво се бори и за какъв свят говори, тя престава да бъде партия. Тя става апарат.

Драмата днес не е персонална. Имената са вторични. Истинският въпрос е дали БСП ще признае, че моделът ѝ е изчерпан, че езикът ѝ е фалшив, че елитът ѝ е уморен и затворен, и че народът, към когото претендира да принадлежи, вече не я разпознава. Защото хората усещат фалша без да четат програми. Усещат го в гласа, в поведението, в мълчанието.

Този конгрес не е за обновление, ако не започне с покаяние. Не с ритуално, а с политическо покаяние – за пропуснати битки, за предадени избиратели, за превръщането на левицата в кариера, а не в служене. Без това признание всичко друго е декор. А декорите не раждат бъдеще.

Елитът – проблемът, за който не се говори

Най-болезнената истина е тази, която никой на трибуната няма смелост да изрече: БСП не е в криза заради враговете си, а заради собствения си елит. Не защото хората там са „лоши“, а защото са се откъснали от реалността, от социалния инстинкт, от класовия усет, от гнева на улицата, от страха на бедния, от унижението на работещия беден.

Днешният елит говори за ляво като за бранд, не като за съдба. Говори за социална справедливост без личен риск. Говори за държава без конфликт с капитала. И най-лошото – говори за народ отгоре, не отвътре. Лявото не се администрира – лявото се живее. А когато престанеш да го живееш, започваш да го имитираш.

Този елит не е в състояние да поведе, защото няма какво да жертва. Няма какво да загуби. А без жертва няма възраждане. Историята на БСП – от нелегалните години, през антифашистката съпротива, през социалната държава – винаги е минавала през риск, лишение и сблъсък. Днес виждаме комфорт, страх от конфронтация и мания по „приемливост“.

Лявото, което иска да е харесвано от всички, престава да бъде ляво. То става безцветно, безопасно и излишно. И затова хората не гласуват – не защото са десни, а защото не виждат смисъл.

Народът, който си тръгна тихо

Най-тежката присъда над БСП не е в социологията, а в тишината. Хората не протестираха, не се бунтуваха, не се скараха. Те просто си тръгнаха. Към апатията, към негласуването, към цинизма. Това е смъртта на доверието – без драма, без шум, без последен вик.

Партията говори за „електорални ниши“, а народът говори за оцеляване. Говори за „политически формули“, а хората броят сметки. Говори за „европейски контексти“, а майките мислят как да изхранят децата си. Тук се скъса връзката. И не с реторика ще се възстанови.

Ако този конгрес не постави реалния социален въпрос в центъра, не като лозунг, а като война – срещу бедността, срещу монополите, срещу унижението на труда – БСП ще продължи да се свива, докато изчезне без фанфари. Историята не наказва шумно. Тя просто забравя.

Възкресение или погребение

Рационално погледнато, шансът за възкресение е малък. Но историята – особено лявата история – никога не се е движила само по рационални линии. Понякога възкресението идва отвъд елитите, въпреки тях, срещу тях. Понякога идва от гнева, от глада, от унижението, от нови хора, които не искат разрешение.

Въпросът е дали БСП ще отвори врата за такова възраждане или ще я залости с процедурни ключалки. Дали ще позволи разрив с удобното минало, или ще предпочете тихото оцеляване без смисъл. Защото има нещо по-страшно от загиването – безсмисленото съществуване.

Дали Господ ще намери начин да ѝ помогне!? Може би. Но в политиката Бог помага на тези, които имат смелостта да си помогнат сами. Без истина няма прошка. Без жертва няма възкресение. Без народ няма ляво.

Днес конгресът може да бъде начало на покаяние или край на илюзията. И двете са съдба. Само едната е бъдеще.

А ако изберат другото – историята ще затвори вратата тихо. И никой няма да чуе трясък.