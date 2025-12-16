/Поглед.инфо/ Европейската централна банка извади лева от списъка с референтните обменни курсове, без да има окончателно решение за членство в еврозоната. Това не е техническа корекция. Това е акт на политическо насилие, извършен тихо, институционално и без право на обжалване. Анализ за момента, в който България бе извадена от собствения си избор.

ФИНАНСОВИЯТ ПРЕВРАТ: КОГАТО РЕШЕНИЕТО ПРЕДШЕСТВА ИЗБОРА

Има моменти, в които една държава не бива победена, а тихо пренаредена. Без война. Без ултиматуми. Без подпис под капитулация. Само с едно институционално действие, направено така, че да изглежда като техническа подробност.

Изваждането на българския лев от референтния списък на Европейската централна банка е точно такъв момент.

Това не е таблица. Не е курс. Не е счетоводство.

Това е политическо действие, маскирано като процедура.

Защото когато една валута бъде институционално извадена от „нормалността“, тя престава да бъде бъдеще. Тя става остатък, който трябва да бъде премахнат. И в този миг решението вече е взето – не юридически, а системно.

Няма окончателно решение за еврозоната.

Няма завършена процедура.

Няма народно одобрение.

Но има действие, което казва всичко:

„Този въпрос е приключен.“

Така изглежда финансов преврат без танкове.

Без шум.

Без дебат.

Без право на възражение.

И тук не става дума за еврото.

Става дума за това, че изборът бе изпреварен от решението.

Но този ход не е изолиран.

Той е част от по-голям модел – модел, в който Европа все по-често управлява без да пита, защото е решила, че знае по-добре от народите си.

За да разберем как се стигна дотук, трябва да погледнем самата система.

ЕВРОПА БЕЗ ИЗБОР: КАК ТЕХНОКРАЦИЯТА ИЗЯЖДА ДЕМОКРАЦИЯТА

Европейският съюз отдавна не е проект на убеждение.

Той е проект на административна неизбежност.

В центъра му стои ЕЦБ – институция с колосална власт и нулева демократична отчетност. Тя не се избира. Не се сменя. Не носи политическа отговорност. Но определя съдбата на икономики, общества и поколения.

Когато такава институция действа предварително, тя не „помага“.

Тя налага рамка, в която изборът вече е илюзия.

Това е новият европейски модел:

демокрацията е позволена, докато не пречи.

Суверенитетът е допустим, докато е символичен.

И ако някой се пита защо всичко се прави тихо, отговорът е прост:

защото дебатът е опасен.

Опасен е, защото хората започват да питат.

А когато питат, понякога отказват.

Но най-тежката последица от този модел не е европейска.

Тя е национална.

Защото когато решенията се вземат навън, а последствията се понасят вътре, държавата се превръща в обект, не в участник.

И точно тук България влиза в зоната на най-големия риск.

БЪЛГАРИЯ КАТО ОБЕКТ: КОГАТО ДЪРЖАВАТА СПИРА ДА ВЪЗРАЗЯВА

България не е партньор в този процес.

Тя е терен.

Терен, върху който може да се действа без шум, защото съпротива не се очаква. Без дебат, защото дебат не се насърчава. Без политическа цена, защото отговорността винаги ще бъде прехвърлена надолу.

Ако има проблеми – ще е „лошо управление“.

Ако има социален удар – „недостатъчна подготовка“.

Ако има гняв – „популизъм“.

Но решението никога няма да бъде поставено под въпрос.

И така държавата се плъзга от субект към функция.

От избор към навик.

От суверенитет към управление „по подразбиране“.

Левът тук вече не е просто валута.

Той е последният маркер, че все още има граница.

Изваждането на лева не е край на процеса.

То е началото на последиците.

Истинският въпрос вече не е какво се случи, а какво следва – и каква цена ще плати България за това, че прие мълчаливо предрешеното.

КАКВО СЛЕДВА И КАКВО ГУБИМ: ЦЕНАТА НА МЪЛЧАНИЕТО

Оттук нататък следва ускорение.

В процедурите.

В риториката.

В натиска.

Ще ни казват, че „влакът тръгва“.

Че „пазарите не чакат“.

Че „всичко вече е ясно“.

А това означава едно:

времето за въпроси трябва да бъде заличено.

Губим възможност за маневра.

Губим време за подготовка.

Губим отговорност нагоре.

Но най-вече губим навигацията си като държава.

Защото суверенитетът не се губи наведнъж.

Той се губи на порции, под формата на „дребни“ решения, които никой не обсъжда, докато не се окажат необратими.

Днес левът беше изваден от списък.

Утре изборът ще бъде изваден от дневния ред.

А вдругиден ще ни кажат, че така е било винаги.

Държава, която приема първо действието, после обяснението и никога въпроса,

не върви към интеграция.

Тя върви към подчинение.