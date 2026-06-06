Д-р Станислав Бачев: България не загива от бедност – загива от загуба на смисъл

В първата част на разговора със Станислав Бачев се разглеждат едни от най-тежките въпроси пред българското общество – демографската криза, разпадането на социалните връзки, културната ерозия и загубата на национален хоризонт. Според Бачев истинската опасност пред България не е икономическа или военна, а цивилизационна – загубата на смисъл, памет и способност за общо бъдеще.
Разговорът засяга и съвременните форми на влияние върху обществата, ролята на глобализацията, миграцията, образованието и културната идентичност. Анализ, който поставя неудобни въпроси за бъдещето на България и за способността на българите да защитят собствената си държава и култура.
Втора част утре вечер:...
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