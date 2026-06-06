Д-р Станислав Бачев: България не загива от бедност – загива от загуба на смисъл

/Поглед.инфо/ Загубата на народите не започва с война, а с отказ от собственото бъдеще. В първата част на разговора със Станислав Бачев темите са демографският срив, разпадането на социалната тъкан, културната подмяна и невидимата война за съзнанието. Според него България не губи само хора и територии, а постепенно губи смисъла, който превръща едно население в народ. Разговор за националната идентичност, държавата, глобализацията и въпроса дали българите все още могат да обърнат посоката на собствената си история.

В първата част на разговора със Станислав Бачев се разглеждат едни от най-тежките въпроси пред българското общество – демографската криза, разпадането на социалните връзки, културната ерозия и загубата на национален хоризонт. Според Бачев истинската опасност пред България не е икономическа или военна, а цивилизационна – загубата на смисъл, памет и способност за общо бъдеще.

Разговорът засяга и съвременните форми на влияние върху обществата, ролята на глобализацията, миграцията, образованието и културната идентичност. Анализ, който поставя неудобни въпроси за бъдещето на България и за способността на българите да защитят собствената си държава и култура.

Втора част утре вечер:...

#СтаниславБачев #България #НационалноСамоубийство #Демография #Идентичност #Глобализация #ПогледИнфо #ВладимирТрифонов