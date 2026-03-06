/Поглед.инфо/ Политическа партия „България може“ организира мирен протест пред Министерството на отбраната в София под наслов: „Днес небето ни, утре децата ни. Кажи НЕ на войната над България!“

Политическа партия „България може“ организира мирен протест пред Министерството на отбраната в София.

Събитието ще се проведе на 6 март от 18:30 часа

и е насочено срещу възможността страната ни да бъде въвлечена във военни действия и конфликти, които могат да застрашат сигурността на България.

Организаторите призовават гражданите да се обединят в името на мира, разума и отговорността към бъдещето на българските деца.

Нека се съберем заедно и покажем, че искаме мир, разум и отговорност, а не България да бъде въвличана във войни. Да се обединим като граждани срещу безумието, което се случва и решенията, които могат да поставят страната ни и нашите деца в опасност.

Поглед.инфо винаги разглежда гражданските протести като важен знак за обществените настроения и за отношението на обществото към решенията, които засягат сигурността и бъдещето на страната.

ПП "България може"