/Поглед.инфо/ Пациентите и персоналът на Национална психиатрична болница" Св.Иван Рилски" в Курило станаха част от публиката на фестивал"Изкуството на барока", който се провежда в София като част от Столичния културен календар.

Камерният концерт с творби от 16-18 век, изпълнени от виртуозни музиканти от европейска величина, внесе светлина в дъждовния и мрачен 4 ноември.

Фестивалът не за първи път предвижда събития и за хора, лишени от достъп до културния живот в града. За тях , пък и за изпълнителите, това беше запомнящо се преживяване. На културния клуб към болницата организаторите на фестивала предоставиха и материали за художествени занимания.

Д-р Цветеслава Гълъбова - Директор на Националната психиатрична болница в Курило

Национална психиатрична болница в Курило