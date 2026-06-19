Галин Дурев: Безропотното „да“ към ЕС приключи! Чака ни празна хазна, нов заем и сблъсък с Брюксел!

/Поглед.инфо/ Водещият Георги Стамболиев разговаря с народния представител от „Прогресивна България“ Галин Дурев за тревожните сигнали около състоянието на държавните финанси, необходимостта от нов заем, последиците от санкциите срещу Русия, миграционния натиск върху България и отношенията с Брюксел. Има ли пари в хазната, защо индустрията губи позиции, какви рискове носи новият миграционен пакт и готова ли е държавата да защитава по-твърдо националния интерес? Разговор за реалната цена на политическите решения и за предизвикателствата пред България в един все по-нестабилен свят.

Събитията във вътрешната политика все по-често поставят въпроси, които засягат всеки български гражданин. В това издание на „Конкретно“ по Поглед.инфо Георги Стамболиев разговаря с народния представител от „Прогресивна България“ Галин Дурев за състоянието на държавните финанси, за новия заем, който правителството подготвя, и за реалното положение на публичните системи след години на политическа нестабилност.

Има ли действително сериозни проблеми в хазната? Какво показват първите проверки в министерствата? Защо управляващите твърдят, че финансовото положение е тревожно, а част от опозицията настоява, че ситуацията е напълно управляема? Дурев коментира необходимостта от ново финансиране и защо според него държавата няма особено голям избор в настоящата ситуация.

В разговора се обсъждат и обвиненията срещу управляващите заради поемането на нов държавен дълг. Защо според Дурев политическите партии променят отношението си към заемите в зависимост от това дали са на власт или в опозиция? Каква е ролята на финансовите експерти и защо държавата търси допълнителна ликвидност?

Особено внимание е отделено на работата на новото Народно събрание и на усилията за промяна на политическия тон след години на остри конфликти, скандали и показни парламентарни сблъсъци. Дурев защитава тезата, че ефективната политика често е „скучна политика“ и че обществото има нужда от резултати, а не от постоянни политически спектакли.

Сред важните теми е и кадровата политика на новото управление. Какво стои зад напускането на високопоставени представители на администрацията? Става ли дума за признаци на нестабилност или за естествен процес на преструктуриране и адаптация на новата власт?

Разговорът преминава и към външната политика. Дурев отговаря на обвиненията, че формацията му е едновременно определяна като „проруска“ и „проевропейска“. Според него единственият устойчив ориентир трябва да бъде българският национален интерес, а не идеологически етикети и геополитически шаблони.

Засегната е и темата за Република Северна Македония. Как трябва да реагира България на поредните антибългарски прояви? Защо според Дурев София често е проявявала прекалена търпимост и какво можем да научим от подхода на други държави в региона?

Сериозен акцент е поставен върху санкционната политика срещу Русия и върху позицията на България по въпроса за включването на руския патриарх в санкционни списъци. Дурев обяснява защо според него религиозните лидери не трябва да бъдат превръщани в обект на политически санкции и защо темата изисква по-внимателен подход.

Интервюто разглежда и икономическите последици от санкциите. Как се отразяват ограниченията върху българската икономика? Какви са ефектите върху индустрията, енергетиката и износа? Получава ли България адекватна компенсация за икономическите щети, които понася в резултат на общоевропейските решения?

Отделено е специално внимание на тревожните данни за индустриалното производство и на предизвикателствата пред българската икономика в условията на нарастваща конкуренция и високи енергийни разходи.

Друг важен акцент е новият европейски миграционен пакт. Какви задължения поема България? Какви са рисковете от връщането на мигранти и какви възможности има държавата да защити собствените си интереси? Дурев поставя въпроса дали България трябва автоматично да приема всяко решение на европейските институции или има право да защитава собствените си национални позиции.

Обсъждат се и т.нар. двойни стандарти в Европейския съюз, както и необходимостта страната да води по-активна и по-самостоятелна политика в рамките на европейските механизми за вземане на решения.

В края на разговора темата отново се връща към бюджета, заемите и перспективите пред държавните финанси до края на годината. Ще бъде ли необходим нов дълг? Достатъчни ли са сегашните мерки? Има ли шанс за стабилизиране на ситуацията без нови тежки икономически сътресения?

Гледайте целия разговор с Галин Дурев в предаването „Конкретно“ с Георги Стамболиев само в Поглед.инфо.

Втората част утре вечер:...

#ГалинДурев #ГеоргиСтамболиев #ПогледИнфо #България #Хазна #Заем #ЕС #Санкции #Миграция #Политика