/Поглед.инфо/ Народният представител Галин Дурев и председателят на ПП АБВ Румен Петков проведоха работна среща с посланика на Руската федерация в България Н. Пр. Елеонора Митрофанова.

Основен акцент в разговора бе необходимостта от ясни гаранции, че развитието на казуса с „Лукойл“, който е от ключово значение за националната сигурност на България, няма да доведе до ответни мерки срещу български компании, опериращи на територията на Руската федерация. Бе подчертано, че предвидимата бизнес среда е от съществено значение както за българските, така и за руските компании.

Втора ключова тема беше възможно най-бързото изплащане на пенсиите на българските граждани, работили в Русия, по силата на двустранните споразумения между двете държави. Разрешаването на казуса е в ръцете на българските институции, които трябва възможно най-скоро да предприемат своевременни действия за да бъдат гарантирани правата на засегнатите граждани.