/Поглед.инфо/ Генерал Димитър Шивиков, във втората част от предаването с Владимир Трифонов, говори без цензура за разлома между елит и народ, за скандала около служебното правителство, за мистерията „Петрохан“ и за четирите години война в Украйна. Според него България е в институционална криза, изборите ще бъдат тест за легитимността на системата, а Европа се движи по опасна милитаристична траектория. Дали конфликтът ще приключи с преговори или ще се разрасне? И има ли шанс страната ни да излезе от спиралата на разделението? Един разговор, който поставя болезнени въпроси и не пести оценки.

Във втората част от разговора с генерал Димитър Шивиков обсъждаме:

– Политическата криза и напрежението около служебното правителство

– Скандала и противоречията около трагедията в Петрохан

– Разделението в българското общество

– Предстоящите избори и възможната политическа алтернатива

– Четири години от началото на войната в Украйна

– Позицията на европейските лидери и бъдещето на конфликта

Ген. Жевиков прави остър анализ на институциите, международната обстановка и ролята на България в контекста на глобалното противопоставяне.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=iZan0djBJXo&t=1162s

