/Поглед.инфо/ България ли е следващата „тиха жертва“ в глобалната конфронтация? В студиото на Поглед.инфо генерал Димитър Шивиков, в предаване с Владимир Трифонов, поставя тежки въпроси: какво означава разполагането на американски военни самолети у нас, превръща ли се страната ни в потенциална цел при евентуален удар срещу Иран и защо политическият елит говори за „учения“, когато обществото има право на истината? Разговорът започва от паметта за Васил Левски и стига до геополитическите рискове, които могат да въвлекат България в конфликт между САЩ и Иран. Смела позиция за суверенитета, за сервилността и за това има ли държавнически гръбнак днес.

В интервю за Поглед.инфо генерал Димитър Шивиков анализира рисковете пред България в условията на ескалиращо напрежение между САЩ и Иран. Разговорът обхваща:

– символиката на Васил Левски и съвременната „чиста и свята република“

– разполагането на американски самолети в България

– възможните сценарии при конфликт в Близкия изток

– опасността страната ни да бъде възприета като легитимна цел

– ролята на българските политици и въпроса за националния суверенитет

Темите са тежки, позициите – категорични, а въпросът остава: има ли България собствена воля или просто следва чужда?

Втора част:

