Уважаеми читатели,

Познах, че ще има избори до дупка; че Тръмп не просто ще победи, а ще разгроми Хейли и неговият човек в Европа ще е Виктор Орбан. След като видях състава на кабинета на Андрей Гюров, сега ви казвам следното - за първи път България ще има правителство антиТРЪМП, на соросоиди и шарлатани под егидата на ангийското посолство.

1. Сорос взима властта в България през служебния кабинет на Гюров. В него има знакови лица от партизаните на Сорос - твърдо и дълги години, свързани с "Америка за България" и Демократическата партия на САЩ.

2. Служебното правителство е редено от елита на Сорос у нас - Иван Кръстев, Иво Прокопиев и Иван Костов.

3. Кабинетът "Гюров" ще е кабинет антиТРЪМП и ще изпълнява политиката на Александър Сорос и отиващата си Демократическа партия на Америка, барабар с провалени западни политици като Стармър, Мерц, Макрон, Вебер и Урсула. Достатъчно е да се види как знакови министри на Гюров громят американския президент Тръмп по всички медии.

4. Служебното правителство ще е на така наречените от Радев - "шарлатани" от ПП-ДБ, чийто председател на парламентарната група до неотдавна беше самият премиер.

5. За първи път след 1989 г. България няма да се управлява от американското, а от английското посолство.

Каква е целта - ВОЙНА! Къде - в ЧЕРНО МОРЕ!

6. Силният коз на Радев е отношението му към войната, което съвпада с това на Тръмп и Орбан. Но щом се обяви за мир, партизаните на Сорос от кръга "Петрохан" ще налазят по паветата и ще кажат на Радев, че е агент на Тръмп и Путинист.

6. Служебното правителство на Гюров е оптимално незаконно. Той няма право да бъде служебен премиер по причини, подробно обяснения от проф. Киров, проф. Герджикив, Борислав Цеков и др. Така изборите са опорочени преди да са започнали, защото служебният премиер, при когото се провеждат, е нелегитимен.

7. Служебното правителство ще управлява дълго, защото в следващия парламент трудно ще се направи кабинет.

8. Честни избори няма да има. Машинно гласуване ги изключва. Справка - Илон Мъск и Конституционният съд на Германия.

9. България ще продължи да живее в измисления свят на Сорос ТВ - Нова и БТВ и Радио Сорос -БНР. Този свят няма общо с реалността и това ще изиграе лоша шега на клетата ни страна.

10. За първи път след 9 септември 1944 България е скарана едновременно и с Америка, и с Русия.

Господ да ни е на помощ!

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

