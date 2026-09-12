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България

Георги Марков: Надявам се Борисов да не подкрепи Гюров

/Поглед.инфо/ Президентските избори наближават, а една от основните партии - ГЕРБ, не излъчи свой кандидат. Мненията и коментарите на анализатори, политолози и социолози, са разнопосочни. И докато едните нищят и отговарят на въпроса "Защо ГЕРБ не излъчи свой кандидат?", другите питат дали ГЕРБ ще подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. По тези, а и други теми от родната, световна и европейска политика, потърсихме за коментар Георги Марков. С бившия конституционен съдия разговаря Ивайло Атанасов:

Ивайло Атанасов 8443 прочитания
Георги Марков: Надявам се Борисов да не подкрепи Гюров
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- Г-н Марков, вие призовахте за бойкот на изборите заради машинното гласуване и ГЕРБ да не участва в тях. Но близкият до партията коментатор и анализатор Георги Харизанов каза по Дарик радио, че се надява Борисов да подкрепи Андрей Гюров. Какъв е коментарът ви?

- Аз пък се надявам да не го подкрепи и в този мач да не участва! Не са толкова много избирателите на ГЕРБ, за да си позволи Бойко да ги губи. Понеже е добряк, може и това да направи - вече каза, че ще е от милост. Но избирателите на ГЕРБ няма как да гласуват за Гюрчо, ако ще и папата да рече.

Гюрчо е ярък представител на ПП и ДБ ,които арестуваха Борисов незаконно. Бойко може и да прости, но те, избирателите - не! Така, че и да има подкрепа от ГЕРБ, тя ще доведе до инкасиране на сигурна загуба. ГЕРБ има само една година за обновление и това не е лека задача пред местния вот. Няма нужда да се разсейва с машинно гласуване, дето в Европа го няма и изборите да се решават с машините.

- Но се говори за общи ценности с ПП и ДБ и запазване единството вдясно?

- Няма такива ценности между ГЕРБ и партизаните на Сорос. Нима беше ценност Истанбулската конвенция?! Аз като депутат на ГЕРБ я спрях в Комисията за младежта в парламента с 10:9 гласа. Бойко я прати в КС и те я кремираха.

Или обща ценност е премахването на 3 март като национален празник, което именно Бойко спря? Или цензурата, която соросоидите наложиха по Сорос ТВ - Нова и БТВ, и Радио Сорос - БНР, каквото е и Дарик радио? Бойко цензура не е направил, а е защитавал уволнени журналисти, като Силвето Великова!

Който говори за дясно в България, представа няма от политика. Нито една дясна партия не се роди и нито един десен кандидат президент не е имало за всичките 35 години след падането на комунизма.

СДС се създаде като анти комунистическа коалиция от предимно леви и либерални партии. Самият Желев си остана докрай индивидуален член на Либералния интернационал, където бяха и Радикалдемократите. Д-р Дертлиев, когото познавах отлично от ВНС, си беше по-ляв от БСП на Луканов.

Нищо дясно нямаше в Зелената партия, "Екогласност" и Никола-петковистите на бай Милан. Същото и клубовете за гласност. Само Стефан Савов, на чието погребение говорих, се доближаваше до дясното, като лидер на Демократическата партия.

СДС на Костов беше анти комунистическа либерална формация. Та Ванката награди Сорос с орден "Стара планина"! Петьо Стоянов ни доведе Клинтън и оглави негова либерална фондация. Кое му дясното на фамилия Клинтън? Та те ненавиждат Тръмп и Орбан!

Вебер е много близък на Сорос. Пътека направи до Будапеща да защитава университета му, а за да има повече евродепутати, напазарува социалдемократи от Португалия и Скандинавия.

Ние нямаме политици като Вацслав Клаус в Чехия, братя Качински в Полша, Орбан в Унгария, Салвини и Ваначи в Италия, Льо Пен и Бардела във Франция, Вилдерс в Холандия, Кикл в Австрия, Вентура в Португалия, Абаскал в Испания...

Както се видя, на часа Тръмп поздрави Алис Вайдел за победата в Саксония-Анхалт. Той откровено ненавижда Мерц, както същото мнение за германския канцлер имат Ванс и Рубио.

Колкото до ПП и ДБ, те са ултра ляво-либерална халваджийница! Не сме идиоти, за да не сме видели, че ПП и ДБ ни бяха натрапени след победата на Байдън от Посолството, Сорос и "Америка за България". След 2021 г. тръгнахме надолу.

- Но ДСБ е в ЕНП?

- Брей, брей! Този човек - Радан Кънев, нарече Бойко, който е доайен в ЕНП, при Цветанка Ризова "Бай Хуй"! Та тази партия уби СДС и надеждите на милиони! Като евродепутат, прокара едно решение, дето за малко да излезе, че има македонско малцинство в България. А с такъв, като този Радан, ЕНП много ядове ще бере.

Всъщност, ядовете са налице в Германия. Ще ядат бой и в Мекленбург-Предна Померания, след Саксония-Анхалт! ХДС там е на прага на влизане. Дори в Берлин няма може би да победят управляващите сега Германия.

- Не е ли преждевременно да се мисли, че Алтернатива за Германия скоро ще управлява?

- Разбира се, че е преждевременно. Джорджия Мелони беше на 4%, когато тръгна в политиката и партията й беше на крака в Рим при появата на Виктор Орбан. Но днес, тя надмина по управление в един мандат Берлускони.

За сведение, в момента АFD е с подкрепа в цяла Германия с 29% срещу 19,5 % на коалицията ХДС/ХСС и свали социалистите на жалките 12%.

Прав е Мъск, че AFD е спасението на Германия. Въобще не е невярно, че я бута на първо място само отношението срещу помощта за Украйна и миграцията на ножа. В цялата си политика от енергетика, образование, финансиране на НПО и особено бъдещето на ЕС, Алис Вайдел се различава от Мерц.

- Кое ще е решаващо за балотажа на нашите президентски избори и какво да прави Борисов между двата тура?

- Бойко ще гледа сеира! Негови хора са в комитета на Йотова, кметове на ГЕРБ й носят букети, по-високи от Еверест. Ще си обновява партията, докато трае гюрултията.

ДПС ще реши мача на втория тур ако се наложи, което се е случвало много пъти досега.

- Но няма ли да се концентрира много власт в "Прогресивна България"?

- Ами така изглежда, защото при ротацията ще превземат Конституционния съд.

Но, по принцип, президентите и премиерите от една и съща партия се разделят скарани. Примери са Желев и Филип Димитров, Иван Костов и Петьо Стоянов, Георги Първанов и Станишев.

Прочее, Илияна каза през 2016 г. на Радев, да не прави крачка срещу БСП, а той взе, че изкара партията от парламента. Но сега тя му прости крачката, а незаконно назначеният от нея Гюрчо, й стана опонент.

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