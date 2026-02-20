/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с Георги Марков – бивш конституционен съдия и участник във Великото народно събрание – за служебното правителство, конституционните спорове и съдбовната битка в Унгария. Марков говори без задръжки за „юридическа катастрофа“, „оптимално незаконни решения“ и предупреждава, че България рискува тежки политически последици. В разговора се прави паралел с изборите в Унгария, където съдбата на Виктор Орбан се превръща в геополитически сблъсък между Брюксел и националния суверенитет, а подкрепата на Доналд Тръмп добавя още напрежение в европейската шахматна дъска.

Поглед.инфо винаги разглежда големите политически процеси през призмата на конституционната легитимност, геополитическите зависимости и реалните последици за България.

В интервюто Георги Марков прави безкомпромисен анализ на политическата ситуация в България след назначаването на служебното правителство. Според него страната навлиза в период на сериозно институционално напрежение, а спорните юридически решения могат да поставят под съмнение легитимността на изборния процес.

Разговорът преминава и към драматичната предизборна битка в Унгария. Марков очертава изборите там като „битка на живот и смърт“ не само за управлението на страната, но и за бъдещето на Европа. Той анализира опита за политическа консолидация срещу Виктор Орбан, ролята на Брюксел и влиянието на външни фактори. Специално внимание се отделя на публичната подкрепа на Доналд Тръмп за Орбан и на възможните икономически и стратегически последици от този съюз.

Интервюто поставя ключов въпрос: ще остане ли България пасивен наблюдател на европейските сътресения или ще намери собствен политически и стратегически път?

Втора част:....

#ГеоргиМарков #СлужебноПравителство #Орбан #Унгария #Геополитика #България #Конституция #ПогледИнфо