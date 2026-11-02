Георги Марков: Йотова спечели, влизайки в ритъма на Тръмп, Алис Вайдел и Льо Пен за мир в Украйна

/Поглед.инфо/ Избирателите гласуваха България да не участва в Коалицията на желаещите войната да продължи. Номерът, че Йотова ни води към Путин не мина, защото бе връх на политическата олигофрения

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Изборни истини

1. Сорос победи в Сърбия и Унгария, но загуби тежко в България.

Следва тежка загуба в Испания.

2. Избирателната активност бе брутално ниска на фона на тази в Европа, която се движи между 60-80% на президентски и парламентарни избори в последните 2-3 години.

3. Гюров на втори тур спечели по-малко от Цецка Цачева на първи тур през 2016г. Йотова спечели убедително, но с най-ниската обществена легитимност - малко над милион.

4. С примитивна русофобия не се печелят избори.

Избирателите гласуваха България да не участва в "Коалицията на желаещите" войната да продължи.

Номерът, че Йотова ни води към Путин не мина, защото бе връх на политическата олигофрения.

Вярно е, че в Русия няма демокрация, но за жалост я няма и в Европа. Политическата разправа с Льо Пен, Саркози, Фийон, Курц, Бабиш, Янша, Салвини, Вилдерс и "Алтернатива за Германия" го показа. Да не говорим за репресията срещу Джорджеску, стрелбата по Фицо и съботния преврат в Конституционния съд на Полша.

5. Гюров се държа много възпитано след загубата.

Показа, че е джентълмен и смирен човек.

6. Йотова влезе в ритъма на Тръмп, Алис Вайдел и Льо Пен за мир в Украйна.

Желая на Йотова да е смел президент като Карол Навроцки.



