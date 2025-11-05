/Поглед.инфо/ В първия бюджет в евро България залага свръхоптимистични приходи, нарастващи разходи и спорен дефицит под 3%. Доц. Григор Сарийски в предаване с Георги Стамболиев предупреждава за „дългова центрофуга“, скрити разходи през държавни предприятия, рязане на инвестиции в края на годината и ускорен ръст на разходите за отбрана до ~3.5% от БВП.

Обсъждаме и автоматичните увеличения на заплати без KPI, ефективността на събираемостта и рисковете след влизането в еврозоната.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Втората част гледайте тук утре вечерта:

#Бюджет2026 #Еврозона #ГригорСарийски #Икономика #България #Дефицит #Данъци #ПубличниРазходи #ДържавенДълг #Отбрана #Инфлация #Събираемост #ДържавнаАдминистрация #КапиталовиРазходи #Гърция