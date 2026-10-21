Илияна Йотова и преднината и на президентските избори: политическият опит среща очакванията на обществото

/Поглед.инфо/ Пет дни преди президентските избори последното изследване на СОВА ХАРИС очертава политическа картина, която заслужава много по-сериозен прочит от обикновеното сравняване на проценти. Илияна Йотова влиза в решаващия етап на кампанията с отчетлива преднина и дългогодишен опит в българската и европейската политика. Но зад социологическите резултати стоят въпроси, които засягат самото бъдеще на държавата. Защо българите все по-настойчиво настояват президентът да бъде коректив на властта? Какво означава национален интерес в днешна Европа? И защо политическият опит придобива особено значение във време на международна несигурност и вътрешни противоречия? Анализ за президентската надпревара и очакванията на българското общество.

Какво стои зад социологическите проценти

Пет дни преди президентските избори България се намира в необичайна политическа ситуация. Последното изследване на СОВА ХАРИС, проведено между 13 и 17 октомври 2026 г. и публикувано във вестник „Труд news“ на 20 октомври, регистрира значителна разлика в подкрепата за основните кандидатски двойки. Същевременно декларираната избирателна активност остава сравнително ниска — 38,1%. Българското общество изглежда достатъчно определено в предпочитанията на онези граждани, които възнамеряват да гласуват, но далеч по-малко единно в отношението си към самото политическо участие.

Според изследването кандидатската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 49,2% сред анкетираните, посочили конкретна двойка. Андрей Гюров и Георги Кандев събират 24,8%, а Костадин Костадинов и Петър Волгин — 9,5%. Останалите кандидатури са с по-ниска заявена подкрепа. Тези числа очертават състоянието на електоралните нагласи към момента на проучването. Те не представляват окончателен резултат от изборите и не могат да заместят действителното гласуване.

В политическата биография на Илияна Йотова има особеност, която заслужава по-сериозно внимание от обикновеното изброяване на заеманите длъжности. Тя е преминала през различни равнища на политическата система — партийна дейност, национална политика, Европейски парламент и президентска институция. Всяко от тези равнища предполага различни механизми на работа, различни политически отговорности и различен начин на взаимодействие с останалите институции.

Опитът в Европейския парламент предоставя непосредствена представа за функционирането на европейските политически групи, за законодателните процедури и за отношенията между националните правителства и общите институции. Работата в президентската институция изисква различен подход. Там политическото поведение не може да се определя единствено от партийната принадлежност, защото президентът и вицепрезидентът представляват държавата в рамките на конституционните си правомощия.

Съчетаването на тези два вида институционален опит е съществен елемент от публичната биография на Йотова. Неговото политическо значение обаче трябва да се оценява чрез конкретните ѝ решения, позиции и действия, а не само чрез продължителността на заеманите постове.

Васил Тончев определя основното противопоставяне в президентската кампания като конкуренция между лявоцентристка и дясноцентристка политическа ориентация. Подобно разграничение има своите основания, но съвременната българска политическа действителност трудно може да бъде обяснена изцяло чрез традиционната идеологическа схема.

Отношението към европейската интеграция, националния суверенитет, икономическата политика и международните отношения създава различни политически разделения, които невинаги съвпадат с противопоставянето между левица и десница. Част от избирателите могат да подкрепят социално ориентирани политики и едновременно с това да настояват за по-голяма национална самостоятелност. Други могат да приемат европейската интеграция като основен външнополитически приоритет, но да бъдат критични към конкретни решения на европейските институции.

По-интересен е въпросът какви обществени очаквания се срещат с политическата биография на кандидат, който вече познава президентската институция отвътре. Защото следващият държавен глава ще трябва да действа в среда на сериозни вътрешнополитически противоречия, икономически тревоги и международна несигурност.

Политическият опит на Илияна Йотова и особеностите на президентската институция

Продължителното участие на Илияна Йотова в политическия живот позволява нейната кандидатура да бъде разглеждана през няколко различни периода от развитието на България. Тя принадлежи към поколение политици, чиято публична дейност преминава през процесите на европейската интеграция, промените в българската партийна система и постепенното усложняване на международните отношения.

Този политически път има значение, защото европейската интеграция постави българските институции в нова среда. Националните политически решения започнаха все по-тясно да се свързват с европейското законодателство, общите политики и отношенията между държавите членки. За българските представители в европейските институции възникна необходимостта да съчетават националните политически приоритети с участието в общи механизми за вземане на решения.

Работата на Йотова в Европейския парламент е част от този процес. Тя предоставя основа за анализ на нейните позиции по европейските въпроси, включително отношението към миграцията, институционалното сътрудничество и мястото на България в европейската политическа система. За пълноценна оценка на конкретните ѝ постижения е необходимо да бъдат разгледани съответните парламентарни инициативи, изказвания и документи.

След преминаването ѝ в президентската институция политическата среда се променя съществено. Вицепрезидентът не разполага с правомощията на самостоятелен изпълнителен орган. Конституционният модел определя специфични функции, част от които се осъществяват чрез възлагане от президента. В същото време публичната роля на вицепрезидента може да надхвърля непосредственото изпълнение на административните задължения.

В българската практика вицепрезидентската институция участва в отношенията с българските общности зад граница, в публичните дискусии за националната идентичност, образованието и културата, както и в редица обществени инициативи. Тези дейности не заместват конституционните правомощия на президента, но могат да създадат собствена публична видимост и институционална приемственост.

Особено важен е въпросът за отношението между политическата принадлежност и държавническата отговорност. Всеки кандидат за президент има определена политическа биография. След избирането си обаче държавният глава е призван да представлява единството на нацията. Това конституционно изискване не означава отказ от политически убеждения. То предполага способност институционалните решения да бъдат обосновани с интересите на държавата, а не единствено с интересите на политическата сила, от която произхожда президентът.

Политическият опит на Йотова позволява този въпрос да бъде поставен конкретно. Нейната дейност може да бъде проследена както в среда на партийно противопоставяне, така и в институция, която има задължения към всички граждани. Съществената оценка трябва да произтича от това как е действала в отделните ситуации, как е аргументирала публичните си позиции и какви отношения е поддържала с останалите институции.

Президентът като коректив и очакванията за държавническо поведение

Един от най-съществените резултати в изследването на СОВА ХАРИС е свързан с очакванията към следващия президент. Според 49,8% от анкетираните президентската институция трябва да изпълнява предимно ролята на коректив. Други 37,7% предпочитат тя да бъде балансьор между политическите сили и институциите.

Това разпределение заслужава внимателен политически прочит. В българския конституционен модел президентът не ръководи изпълнителната власт и не определя самостоятелно законодателната политика. Въпреки това той разполага с правомощия, които могат да оказват съществено въздействие върху политическите процеси.

Правото на вето, възможността за сезиране на Конституционния съд, участието в определени процедури по назначаване на висши държавни длъжности и правомощията при парламентарни кризи предоставят на президента конкретни инструменти за институционално действие. Тяхното използване може да бъде предмет на сериозни политически спорове, особено когато между президентството, парламента и правителството съществуват принципни разногласия.

Предпочитанието към президент коректив може да отразява неудовлетвореност от функционирането на останалите власти. То може също така да изразява разбиране, че институционалният контрол е необходим дори при относително стабилно управление. Изследването не позволява тези мотиви да бъдат разграничени достатъчно точно.

Президентската институция е поставена пред специфично противоречие. От нея се очаква едновременно да представлява единството на нацията и да реагира при решения на останалите власти, които противоречат на конституционните принципи или предизвикват сериозни обществени възражения. Постигането на институционално равновесие не изисква непременно избягване на конфликтите. То предполага конфликтите да се водят в рамките на Конституцията и с ясни публични аргументи.

При оценката на кандидатурата на Илияна Йотова този въпрос придобива конкретно измерение. Нейният опит в президентската институция предоставя възможност да се изследва отношението ѝ към конституционните правомощия, към публичните спорове между властите и към необходимостта от институционална приемственост.

За гражданите съществено значение има не само дали президентът изразява несъгласие с определени решения, но и дали може да обясни убедително основанията за своята позиция. Президентското вето например не представлява окончателна забрана за приемане на закон. То е конституционен механизъм за повторно обсъждане, чрез който държавният глава поставя конкретни възражения пред Народното събрание.

Публичното влияние на президента зависи в значителна степен от качеството на тези аргументи. Когато институционалното несъгласие е обосновано, то може да допринесе за по-задълбочен обществен дебат. Когато се превърне в продължение на ежедневната партийна конфронтация, съществува риск президентската институция да загуби част от своята самостоятелна обществена роля.

Националният суверенитет и европейската политика

Изследването на СОВА ХАРИС регистрира отчетливо предпочитание към политика, която съчетава европейското сътрудничество със защита на националните интереси. 47,7% от анкетираните подкрепят лоялно отношение към европейските партньори при отстояване на собствените интереси на България. Други 36,4% смятат, че страната трябва да се ръководи единствено от националните си интереси. Само 10,5% предпочитат следване на решенията на европейските институции.

Тези резултати отразяват важен проблем в съвременната европейска политика. Участието в Европейския съюз предполага общи правила и институционални ангажименти, но държавите членки продължават да имат различни икономически структури, социални проблеми и национални приоритети. Противоречията между общите европейски политики и конкретните интереси на отделните държави са част от функционирането на самия съюз.

България участва в тези отношения от позицията на държава с определени икономически, демографски и геополитически особености. Нейните интереси не могат да бъдат разглеждани изолирано от европейските ангажименти, но не могат и да бъдат сведени до автоматично възприемане на всяко политическо предложение, изработено на европейско равнище.

За президентската институция този проблем има особено значение. Държавният глава участва в представителството на страната и в определени аспекти на външнополитическите отношения, но не разполага с правомощието самостоятелно да определя цялата европейска политика на България. Тя се формира чрез взаимодействието между правителството, Народното събрание и останалите компетентни институции.

Политическата биография на Илияна Йотова включва непосредствен опит както в европейските институции, така и в българското президентство. Това позволява нейното отношение към европейската интеграция да бъде разглеждано през реалните механизми на европейското политическо сътрудничество, а не единствено през предизборните декларации.

Важен въпрос е как се определя съдържанието на националния интерес. Той не е неизменна политическа формула. В различни ситуации може да включва икономическата сигурност, защитата на гражданите, развитието на националното производство, енергийната политика, отношенията със съседните държави и запазването на културната идентичност.

Съществуват и противоречия между отделните национални приоритети. Решение, което предоставя определени икономически предимства, може да създава затруднения в друга област. Поемането на международни ангажименти може да увеличава сигурността в едно отношение и да ограничава политическата свобода на действие в друго. Затова защитата на националния интерес изисква конкретни политически решения, а не само общи декларации.

Изследването показва, че този въпрос присъства отчетливо в обществените нагласи. То обаче не установява как гражданите оценяват конкретните европейски позиции на отделните президентски кандидати. Подобна оценка би изисквала допълнителни данни за техните програми, публични изказвания и политически действия.

Президентските избори и отговорността пред обществото

Последното изследване на СОВА ХАРИС очертава политическа ситуация, в която предпочитанията към основните кандидатски двойки са ясно разграничени, но значителна част от обществото не заявява готовност за участие в изборите. Едновременно с това гражданите изразяват отчетливи очаквания към националната политика и президентската институция.

Илияна Йотова участва в тази надпревара с политическа биография, която включва продължителна работа в европейските институции и непосредствен опит в българското президентство. Тези обстоятелства са съществени за разбирането на нейната кандидатура. Те позволяват политическите ѝ позиции да бъдат разглеждани през реалната институционална практика, а не само през обещанията на предизборната кампания.

Бъдещият президент ще трябва да действа в общество, което очаква по-убедително отстояване на националните интереси, по-активен институционален контрол и по-голяма отговорност за икономическите и социалните проблеми. Значителна част от тези очаквания надхвърля непосредствените конституционни правомощия на държавния глава.

Това обстоятелство не намалява политическото значение на президентската институция. То поставя по-високи изисквания към способността на нейния ръководител да различава въпросите, по които може да предприема самостоятелни конституционни действия, от онези, при които влиянието му зависи от публичния авторитет, аргументацията и взаимодействието с останалите власти.

Президентските избори ще определят конкретния носител на тези отговорности. Обществените проблеми, които изследването регистрира, ще продължат да съществуват и след края на кампанията. Тяхното решаване ще зависи не само от личността на държавния глава, но и от качеството на цялата политическа и институционална система.



