/Поглед.инфо/ В предаване на Поглед.инфо Георги Стамболиев посреща Иван Таков за един безпощадно честен разговор. В епоха, в която личното его и дигиталният пиар рушат държавата, има ли място за идеи, каузи и истински екип? От политическата платформа на Обединената левица до хаоса в София – вижте анализа на заместник-председателя на БСП за пътя, по който е поела България.

Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването „Конкретно“ в YouTube канала на Поглед.инфо.

В този епизод Георги Стамболиев разговаря с Иван Таков, заместник-председател на БСП, за най-болезнените въпроси на нашето съвремие:

Личност или общност? Защо амбицията да родиш „лидер“ в TikTok руши партиите и обществото.

БСП и Обединената левица: Какъв ще бъде новият заряд на предстоящия конгрес (7-8 февруари) и защо България има нужда от алтернатива на „неолибералния ужас“.

Образование и здравеопазване: Защо станахме „клиенти“, а не пациенти и студенти, и кога тези сфери ще спрат да бъдат стока?

Кризата в София: Провал ли е управлението на столицата – от проблемите с боклука в „Люлин“ и „Красно село“ до липсата на места в детските градини.

Гледайте целия анализ, за да разберете защо държавата страда „не от народа, а от човека“.

Има ли нужда България от нов "спасител" или е време да се върнем към ценностите и екипната работа? Споделете вашето мнение в коментарите!