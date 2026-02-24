/Поглед.инфо/ В свят, в който логиката на мерните единици се огъва под натиска на печалбата, Проф. Любомир Халачев поставя неудобни въпроси. От грамажите в супермаркета до „новите“ квадратни метри в строителството – къде изчезна честната мяра и защо днес дори професорите по математика не могат да разчетат битовите си сметки? Прочит на една реалност, в която правият ъгъл е заплашен да стане 80 градуса в името на пазарната икономика.

През годините и вековете хората са търсили и намирали различни изражения на понятията време, място, тежест и др. под. Имало е мярка „ли“, известна в китайската история с две производни (голямо „ли“ и малко „ли“), имало е мярка „му“ ,която е показвала разстоянието, на което се чува мученето на крава, имало е мярка стъпка, морска миля, сухопътна миля, докато стигнем до метричните мерки метър, килограм, секунда, които ни помагат в ежедневието. Имало е през Средновековието мярка „оборудването на един рицар“- изчислявало се е в това колко крави е нужно да бъдат продадени, за да се закупи оборудването на един рицар. Ако разберете каква е сумата, доста ще се замислите дали да ставате рицар. За съжаление в днешно време никой не поставя въпроса колко струва оборудването на един войник, защото всичко минава през понятието „национална сигурност“. Там мерките се губят! Не говорим за стотиците различни валути по света, които понякога ни смущават с огромните си разлики и почти невъзможността да се прехвърлят една в друга по нормален начин.

Слава богу, през вековете хората са търсили упорито и са намирали най-логичните, най-адекватните мерни единици, които да бъдат стабилни. Като например една част от земния меридиан, или единица водна течност при нормална температура, или времето за което светлината достига от една точка до друга. Много са тези открития и почти всяко отбелязва желанието на човека някак си да уеднакви понятията в своя живот, защото тези понятия са неизменна част от неговия бит. И тъкмо ги намира, когато…

Когато в тяхната стройна система се намесва търговията. Или по-точно- желанието за печалба на всяка цена, без да се съобразяваме с никаква мярка. Маскирано разбира се зад прословутата мантра „пазарна икономика“ . Тъкмо бяхме свикнали, че продуктите се продават като 1кг или 0,5 кг, течностите- като 1л, или 0,5л, или 0,250л, когато нахлуха супермаркетите и дали под тяхно давление, дали заради неосъзнатата мантра „всеки прави каквото си иска“, но изведнъж на щандовете се появиха опаковки със странни единици. Например, вместо познатите части от килограма изникнаха 173гр, 450гр, 330гр, 270мл, появиха се необясними указания с дребни букви че „може да има отклонения до 10% в теглото“. Необясними, защото всички измервания на продуктите подготвяни за продажба вече се правят от машини, при което отсъства шавливата ръка на продавача, която леко побутва грамчетата на кантара. Не! Машината отмерва точно толкова, колкото й се казва да отмери. И въпреки това- екзотиките в това отношение продължават. Защо, ще запитате вие, кому е нужно всичко това? Много просто – ако един продукт струва 7евро за килограм, то 0,5 кг ще струват 3,5 евро- много просто. Но ако опаковката вместо 0,5 кг е например 365гр- можете ли да го пресметнете на ум. Не можете. И тогава няма да можете да си направите точната сметка дали този продукт е скъп или евтин и просто ще извадите парите и ще платите. Е, накрая може да въздъхнете и да напсувате някого без адресно. Само че от това на търговеца няма нищо да му стане. Същото е с литрите, със секундите, а в последно време и с метрите. Или по-точно с квадратните метри.

Ясно е, че един квадратен метър е квадрат със страни от един метър. Десет квадратни метра е правоъгълник със страни десет метра на един метър. И така нататък все в този дух. Преди десетилетия, когато се кажеше ,че апартаментът е шейсет квадратни метра това означаваше, че той е квадрат със страни шест метра на десет метра (можете да го видите в старите апартаменти). Просто и ясно. Изведнъж преди няколко десетилетия строителите изнамериха някакъв странен модел на пресмятане, в който квадратните метри на апартаментите изведнъж започнаха странно да се увеличават или да намаляват. Вие казвате: „Ама този апартамент няма осемдесет квадратни метра!“ А строителят ви отговаря: „Ама вие мерите по старите мерки, сега има други мерки“. И започва да обяснява. От което вие така и не разбирате нищо, защото не знаете, че мерната единица един квадратен метър се е променила. Накрая се разбира, че всичко това (както в случая с грамовете на хранителните магазини) е направено с цел печалба. Нищо друго! Веднага се появява понятието „Чиста площ“ и „Обща площ“ и продавачът бодро обяснява, че вече квадратните метри се изчисляват по друг начин. Сякаш някой е произвел нова мярна единица!

Подобни изчисления (с цел по-голяма печалба) се правят при сметките за парно, електричество, вода, таксите за боклук и какво ли не. Преди години парното отопление се плащаше на кубически метър жилищна площ. Просто и ясно. Вярно, че извън тези мерки оставаше колко време и как използваш това отопление и други подобни. Но днес пред променената (и безумно усложнена) фактура на парното стоят и едновременно учудено гледат и обикновени хора, и професори по математика. Даже е въведена службата за човек, който издържа невероятно спокойно на обидите от страна на гражданите и подробно обяснява защо е толкова сложна фактурата. Никой не му вярва, но фирмата си е изпълнила задължението към гражданите. Еднакво неразбираема е и фактурата за вода. Да не говорим за сметките за електричество, които не само са странни, но и винаги са големи. В същото време въпреки огромните сметки софийското предприятие „Топлофикация“ е пред фалит. Защо – никой не може ясно да обясни. С други думи- някъде някой бърка в мерките и в теглилките. Ясно е, че се прави с цел печалба- само че не е ясно къде отива тази печалба!

На всичкото отгоре и в ЕС взеха да правят подобни хитрини, явно взимат терк от нас. Всички счетоводители знаят, че като получаваш пари е приход, а като изваждаш пари от бюджета- разход. Само че в ЕС се изхитриха и без да мислят решиха, че като изваждаш пари е разход, ама ако е за въоръжаване- е приход! Разбира се, че е приход- за оръжейните фирми, които прибират парите. За останалите, най-вече за такива като българските данъкоплатци, си е чист разход! Но, за да не мислите, че това е най-лошото ще кажа, че може да бъде и по-лошо- ако решат в името на европейската сигурност, че правият ъгъл за целия ЕС вече е 80°. Тогава ще стане страшно, защото сградите ще почнат да падат. Но, да не сме чак такива песимисти.

Ще завърша с призив така, както винаги завършва един наш известен журналист: Съдебната система трябва да се поправи! Не да се реформира, защото това понятие вече нищо не означава, а да се поправи.

