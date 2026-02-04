/Поглед.инфо/ Излезе от печат трети том от поредицата „Черно на бяло“ на журналиста, писателя, документалиста и издателя Христо Георгиев - “Русия такава, каквато е” (изд. “Синева”). Страници с тази рубрика започват да излизат всяка седмица от март 2016 г. във в. “Дума”, в “Поглед инфо”, в “Ново време”, а след това - и в “Нови времена”. Към февруари 2026 г. са излезли над 440 страници под рубриката. От гледна точка на жанра поредицата е новаторска за българските медии, включва авторска публицистична бележка по повод на актуални събития, подкрепена с архивни документи, издирени от автора в наши и чужди архиви, музеи, библиотеки, книги, стари вестници, при лични срещи из цялата страна. Много от тях се публикуват за първи път у нас.

Темите в третия том са свързани преди всичко с Русия и отношенията й с България. В последните години историята стана прикритие за лични и групови интереси, оръдие на антикомунизма и русофобията, на оневиняването на фашизма. Но, за да познава историята с оглед на настоящето и бъдещето ни и за да осмисля живота си, човек трябва да познава фактите каквито са, без оглед на това дали лично на него му харесват.

Първите два тома от поредицата предизвикаха силен интерес сред широката публика, защото изнасят на бял свят документирани факти, затрупани с мълчание и „забрава“ или фалшифицирани - преди и сега. Поради постоянното третиране на темата за Русия и Украйна се оказа, че следвайки събитията, публикациите на тази тема са много на брой. Затова те са обособени в настоящия трети том. Изненадите започват още от корицата на книгата - на нея е използвана снимка от паметник в едно селце в Осетия, от което седем братя са загинали във Втората световна война, а скулптурата става повод за създаването на известната песен “Журавли”. В него има много любопитни неща - например как Вълко Червенков се е опълчил на Сталин, Берия и Хрушчов, как години по-късно Тодор Живков не огъва коленете си пред Михаил Горбачов; какво мислел и говорил Сталин за Балканите, как ЦРУ влиза победонсно в София и Москва, какви са впечатленията от СССР на Айзенхауер и нобелиста Рабиндранат Тагор и пр. Виждайки реалните факти, всеки читател може свободно да състави свое мнение и за историята, и за днешния ден. А защо не и за утрешния?