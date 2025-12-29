/Поглед.инфо/ Или обществото ще подчини капитала, или капиталът ще довърши обществото. Среден път няма. Това не е лозунг, а описание на реалността, в която живеем – свят на несигурност, дълг и разпадаща се социална защита, в който въпросът вече не е морален, а политически: кой държи властта и в чий интерес.

Има една дума, която все по-често се произнася с фалшиво спокойствие – „нормалност“. Нормален пазар. Нормална икономика. Нормални кризи. Нормални неравенства. И колкото повече тази дума се повтаря, толкова по-ясно става, че тя не описва реалността, а я прикрива. Защото онова, в което живеем, няма нищо общо с нормалност. И още по-малко – с преходна аномалия.

Ние не живеем в капитализъм, който се е „изродил“. Живеем в капитализъм, който се е реализирал докрай. Без маска. Без срам. Без нужда от оправдание.

Ако някой днес още вярва, че проблемът е в „лошото управление“, в „корупцията“, в „дефицита на морал“, значи вече е капитулирал интелектуално. Защото моралът никога не е бил движеща сила на капитала. А управлението е само техническата форма, през която се изпълнява волята на една система, която отдавна е надживяла своите оправдания.

Това, което живеем, не е капитализмът на фабриките, на комините, на класическия конфликт между труда и собственика. Това е капитализъм без лице, без център, без отговорност. Капитализъм, който не произвежда общество, а разгражда връзките в него. Капитализъм, който не обещава бъдеще, а продава оцеляване на вноски.

Днес човекът не се сблъсква с капиталиста. Той се сблъсква с договора. С кредита. С индекса. С алгоритъма. С „пазара“, който никой не е избирал, но всички му се подчиняват. Властта се е превърнала в абстракция, а абстракцията – в оправдание. Не е ясно кой взема решенията, но последствията са винаги лични. Винаги върху гърба на конкретния човек.

Трудът престана да бъде път към достойнство.

Той се превърна в условие за достъп до минимално оцеляване.

Заплатата не освобождава – тя задържа.

Работата не гарантира сигурност – тя отлага катастрофата.

И тук идва най-голямата лъжа на нашето време – че всичко това е резултат от „промяната“, от „глобализацията“, от „технологиите“. Не. Това е резултат от преместването на центъра на властта. От момента, в който капиталът престана да има нужда от общество, а започна да има нужда единствено от поток – на пари, на данни, на дълг, на подчинение.

Някога капитализмът се нуждаеше от стабилни работници, от образовано население, от социален мир. Днес той се нуждае от гъвкави индивиди, от разпаднати общности, от хора, които не задават системни въпроси, а се обвиняват сами. Затова несигурността вече не е дефект. Тя е метод.

Има един момент, в който обществото престава да разбира какво точно му се случва, но започва много добре да усеща, че нещо е дълбоко сбъркано. Хората работят повече, а живеят по-несигурно. Учат по-дълго, а получават по-малко защита. Плащат повече данъци, такси и осигуровки, а държавата им обяснява, че „няма ресурс“. Този момент не е внезапен. Той се натрупва. И днес вече е повсеместен.

Това, което живеем, е капитализъм, който се е откъснал от обществото. Не в смисъл, че го е „пренебрегнал“, а в смисъл, че вече не зависи от него. Някога капиталът имаше нужда от социална стабилност. Днес той има нужда единствено от предвидимост на печалбата. А стабилността на живота на хората е второстепенен, дори досаден фактор.

Обществото престана да бъде условие за развитие.

То се превърна в разход.

Именно затова социалните системи навсякъде се представят като „бреме“. Пенсиите – като проблем. Здравеопазването – като лукс. Образованието – като инвестиция, която трябва да се „върне“. Човекът вече не е цел, а стойност в таблица, която трябва да бъде оптимизирана или съкратена.

Този капитализъм не е агресивен в класическия смисъл. Той не идва с насилие, а с аргументи. С числа. С „експертни оценки“. С рейтинги. С доклади. И колкото повече говори на този език, толкова по-малко място оставя за политика. Защото политиката предполага избор, а тук изборът е предварително обявен за невъзможен.

„Няма алтернатива.“

Тази фраза не е мнение. Тя е заповед, изречена в учтив тон.

Днешният капитализъм не забранява да мислиш. Той просто прави мисленето безполезно. Можеш да протестираш, можеш да гласуваш, можеш да пишеш програми – стига да не засягаш същинските механизми. Всичко е позволено, докато не застрашава движението на капитала. Свободата е широка, но плитка. Дълбочината е забранена.

Именно затова властта вече не изглежда като власт.

Тя се е маскирала като „обективна необходимост“.

Решенията не се вземат „срещу хората“. Те се вземат „в името на стабилността“. Стабилност на пазарите, не на живота. Стабилност на дълга, не на обществото. Стабилност на системата, не на бъдещето. И всеки, който постави под съмнение това, бива обявен за популист, радикал, безотговорен.

Това е новата форма на идеологически контрол – да превърнеш всяка алтернатива в заплаха.

Най-страшното обаче не е икономическото измерение. Най-страшното е психологическото. Хората започват да възприемат несигурността като естествено състояние. Започват да планират живота си краткосрочно. Да не вярват в утрешния ден. Да не очакват нищо от обществото, освен минимално пространство за индивидуално оцеляване.

Това е общество без хоризонт.

А общество без хоризонт не може да бъде демократично, дори формално да спазва всички процедури.

В този свят солидарността изглежда наивна. Колективното действие – опасно. Държавната намеса – подозрителна. Всичко общо бива представено като заплаха за „свободата“, докато реалната несвобода расте тихо и методично. Свободата да избираш между еднакво несигурни опции. Свободата да носиш сам риска, който системата произвежда.

Точно тук се появява и фалшивият морализъм на нашето време. Говори се за ценности, за толерантност, за чувствителност – докато икономическата структура, която произвежда страданието, остава непокътната. Това не е случайно. Това е разместване на фокуса. Колкото повече спорим за думи, толкова по-малко говорим за власт.

А властта днес е концентрирана не там, където Левицата е свикнала да я търси. Тя не е в парламента. Не е дори в правителството. Тя е в механизмите, които ограничават предварително всяко политическо решение. В дълга. В пазарния натиск. В заплахата от „реакция“. В страха от „изтичане на капитали“.

Ако някой не разбере това, ще продължи да вярва, че проблемът е в „лошите политици“. Не. Проблемът е, че политиката е поставена в рамка, от която не ѝ е позволено да излезе.

Ако днес Карл Маркс гледаше този свят, той би казал, че отношенията на собственост са се скрили зад сложни форми, но логиката им е същата. Ако Владимир Ленин беше тук, той би попитал не „кой е прав“, а кой взема решенията и кой няма право да ги взема.

Защото капитализмът, в който живеем, не е просто икономически модел.

Той е режим, който изисква деполитизация на обществото, за да функционира без съпротива.

И колкото повече успява, толкова по-беззащитни стават хората.

Страхът е новата дисциплина.

Не полицейската палка, а страхът от утрешния ден.

Не репресията, а постоянната възможност за срив.

В този свят средната класа не изчезва драматично. Тя бавно се изплъзва. Първо губи сигурността си. После – гласа си. Накрая – самочувствието си. И когато падне, пада мълчаливо, убедена, че е виновна. Това е може би най-голямото „постижение“ на съвременния капитализъм – превърна социалния провал в личен срам.

А държавата? Държавата стои отстрани и обяснява. Обяснява защо няма пари. Защо няма избор. Защо „пазарите реагират“. Защо „няма алтернатива“. И колкото повече обяснява, толкова по-ясно става, че тя вече не управлява. Тя превежда решения, взети другаде, на език, който обществото да приеме без бунт.

Това не е случайност. Това е нова фаза. Фаза, в която капиталът е наднационален, а политиката – локална. В която изборите сменят лица, но не и посоката. В която демокрацията оцелява като форма, докато съдържанието ѝ се изпразва.

И точно тук идва трагедията на съвременната Левица. Тя продължава да говори за справедливост в система, която не е устроена да бъде справедлива. Продължава да предлага корекции там, където вече няма механизъм за корекция. Продължава да мисли компромиса като победа, докато компромисът отдавна е превърнат в инструмент за обезвреждане.

Ако днес Карл Маркс гледаше този свят, той нямаше да се изненада. Той би разпознал логиката. Ако Владимир Ленин беше тук, той нямаше да се занимава с думи. Той би задал въпроса за властта. Не абстрактно. А конкретно.

Защото този капитализъм не е просто икономическа система.

Той е режим на подчинение, който вече не се нуждае от идеологическа защита. Достатъчно му е да убеди хората, че са сами. Че нямат избор. Че така е навсякъде. Че винаги ще бъде така.

Но нито една система не е вечна.

И когато една система започне да твърди, че е безалтернативна, това означава само едно – че се страхува да бъде назована.

Най-опасното в капитализма, в който живеем, не е бедността. Не е дори неравенството. Най-опасното е, че той разгражда самата идея за общ интерес. Прави я подозрителна. Обявява я за ретроградна. Превръща я в почти неприлична дума. В този свят „обществено“ звучи като нещо неефективно, а „държавно“ – като нещо корумпирано по дефиниция. И когато тези думи бъдат изпразнени от смисъл, теренът остава напълно свободен.

Това е моментът, в който капиталът започва да изглежда като единствената разумна сила. Не защото е справедлив, а защото няма кой да му се противопостави организирано. Обществото е разпаднато на индивиди. Индивидите – на биографии. Биографиите – на рискове. А рисковете – на лична отговорност. Така системният натиск се разтваря в милиони частни тревоги.

Капитализмът победи, когато успя да превърне общото страдание в частен проблем.

В този свят държавата присъства, но не като сила. Тя присъства като администратор. Като посредник между изискванията на капитала и търпението на обществото. Тя обяснява. Тя призовава към разум. Тя апелира за „реализъм“. И колкото по-често използва тези думи, толкова по-ясно става, че реализмът вече означава примирение.

Тук политиката започва да губи съдържание. Изборите се превръщат в процедура за подмяна на персонал, не на курс. Партиите се надпреварват кой по-добре ще управлява ограниченията. Кой по-убедително ще каже, че „няма как“. И обществото, уморено и разочаровано, постепенно спира да очаква нещо повече.

Очакването за промяна се смята за инфантилност.

Точно това е моментът, в който капитализмът вече не се нуждае от репресия. Той се нуждае от навик. Навикът да не се пита „защо“, а „как да се приспособя“. Навикът да се мисли бъдещето не като общ проект, а като индивидуална стратегия за оцеляване. Навикът да се приема, че всичко е временно – работата, доходът, сигурността, дори правата.

Тази временност не е страничен ефект. Тя е ключов механизъм. Човек, който не е сигурен в утрешния ден, няма сили да мисли за системата. Той мисли за следващата сметка. За следващия месец. За следващия компромис. Така се произвежда общество без съпротива, но и без надежда.

И тук Левицата прави най-тежката си грешка – тя започва да говори на език, който вече не достига до този човек. Говори за ценности, докато той мисли за оцеляване. Говори за визии, докато той се чуди как да задържи работата си. Говори за бъдеще, докато настоящето му е несигурно. Разривът става не идеологически, а екзистенциален.

Капитализмът, в който живеем, не просто експлоатира труда. Той изсмуква времето. Отнема възможността за дългосрочно планиране. Прави живота поредица от кратки епизоди без свързващ смисъл. А човек без хоризонт е лесен за управление. Не защото е глупав, а защото е изтощен.

Ако днес Карл Маркс беше сред нас, той би разпознал тази форма на отчуждение – не само от труда, но и от бъдещето. Ако Владимир Ленин гледаше този свят, той би казал, че властта е там, където се определят границите на възможното. И че най-опасната власт е тази, която убеждава хората, че тези граници са естествени.

Този капитализъм не обещава утре. Той продава настояще на кредит. И докато обществата се задъхват под тежестта на този кредит – икономически, социален, психологически – системата продължава да настоява, че проблемът е в адаптацията, не в самата нея.

Но система, която изисква безкрайна адаптация от хората, рано или късно се сблъсква с границата на търпението.

Има една дума, която почти изчезна от публичния език, без никой официално да я е забранил. Думата „суверенитет“. Тя не беше опровергана. Не беше победена в дебат. Просто беше изместена, изтласкана, обявена за старомодна. И точно в този момент капитализмът, в който живеем, окончателно свали последната си маска.

Защото без суверенитет няма политика.

А без политика обществото остава на произвола на икономическите сили, които никога не са били неутрални.

Днешният капитализъм не се нуждае от държави със собствена воля. Той се нуждае от територии за движение, от администрации за изпълнение и от елити, които разбират ролята си като посредници, не като представители. Затова държавата не е унищожена. Тя е препрограмирана. От инструмент на обществото – в инструмент за адаптиране на обществото към изискванията на капитала.

Бюджетът вече не е политически избор. Той е техническо упражнение в подчинение. Данъчната политика не е израз на социален договор, а на „конкурентоспособност“. Социалните разходи се разглеждат не като инвестиция в стабилност, а като риск за „доверието на пазарите“. И когато този език се превърне в норма, демокрацията започва да прилича на театър със строго фиксиран сценарий.

Държавата не решава – тя обяснява защо не може.

Точно тук капитализмът на нашето време разкрива истинската си сила. Той не управлява директно. Той ограничава предварително. Ограничава хоризонта на възможното. Определя рамките, в които политиката може да се движи, без да бъде наказана. А наказанието не идва под формата на преврат или репресия. То идва под формата на „реакция“ – на пазарите, на рейтингите, на инвестиционния климат.

Това е власт без нужда от заповеди.

В този свят националните правителства изглеждат все по-сходни. Не защото са се договорили, а защото изпълняват една и съща логика. Логиката на финансовата дисциплина. Логиката на дълга. Логиката на постоянната заплаха, че всяко отклонение ще бъде наказано икономически. И когато всички играят по едни и същи правила, изборът между тях започва да изглежда все по-безсмислен.

Различията стават културни, а същината остава недосегаема.

Именно тук Левицата изпада в най-опасното си объркване. Тя започва да вярва, че може да води социална политика без да възстанови суверенитета. Че може да преразпределя, без да контролира. Че може да защитава труда, без да има власт над капитала. Това не е наивност. Това е капитулация, прикрита като реализъм.

Защото в свят, в който капиталът е наднационален, а държавата – обезоръжена, социалната политика се превръща в милостиня. В жест. В символ. Временна отстъпка, която може да бъде отменена при първата „криза“. А кризите, както знаем, вече не са изключение. Те са режим на функциониране.

Ако днес Карл Маркс наблюдаваше този свят, той би видял как икономическата база отново диктува политическата надстройка, но в много по-фина форма. Ако Владимир Ленин беше тук, той би говорил не за абстрактни ценности, а за конкретния въпрос: кой контролира държавата и в чий интерес тя действа.

Защото днешният капитализъм не унищожава държавата. Той я използва, докато я лишава от съдържание. Оставя ѝ униформата, но ѝ отнема командването. И когато обществото се опита да потърси защита, открива, че институциите са там, но волята липсва.

Това е светът без суверени.

Свят, в който решенията се вземат далеч от хората, но последиците се стоварват изцяло върху тях.

Свят, в който демокрацията е процедура, а властта – движение на капитали.

И докато това продължава, въпросът вече не е дали системата е справедлива. Въпросът е дали обществата ще приемат да живеят в трайно подчинение, облечено в езика на неизбежността.

В капитализма, в който живеем днес, човекът вече не е нито цел, нито дори средство в класическия смисъл. Той е разход. Променлива величина в счетоводна логика, която търси максимална ефективност и минимална отговорност. Животът се измерва не в достойнство, а във възвръщаемост. В полезност. В пригодност за участие в оборота.

И точно затова животът се превърна в живот на кредит. Не само финансов кредит – макар че той е навсякъде – а екзистенциален. Кредит на търпението. Кредит на здравето. Кредит на времето. Хората живеят днес с обещанието, че утре ще бъде по-добре, ако издържат още малко. Още един договор. Още една реформа. Още едно затягане на коланите.

„Още малко“ се превърна във форма на управление.

Този капитализъм не изисква от човека лоялност. Той изисква издръжливост. Да понесеш несигурността. Да приемеш временността като постоянство. Да се примириш с мисълта, че нищо не ти се полага, освен правото да участваш в състезание без финал. И ако паднеш – вината е твоя. Ако не успееш – значи не си бил достатъчно адаптивен.

Това не е просто икономически модел. Това е антропологичен проект. Проект за нов тип човек – сам, мобилен, лишен от корени, лишен от колективна опора, лишен от очакване за защита. Човек, който не мисли себе си като част от общество, а като индивидуален „проект“, който трябва непрекъснато да се актуализира, подобрява и продава.

В този свят сигурността е подозрителна. Стабилността – демоде. Постоянството – риск. Всичко трябва да бъде временно, защото временният човек е управляем. Той няма време за въпроси. Той няма енергия за съпротива. Той няма хоризонт за мечти. И когато това състояние стане масово, капитализмът вече не се нуждае от идеологическа битка. Той просто функционира.

Страхът е достатъчен.

Страхът от загуба на доход.

Страхът от болест.

Страхът от изпадане.

Страхът от невидимост.

И този страх не е истерия. Той е рационален. Защото системата действително не обещава защита. Тя обещава шанс. А шансът не е право. Той е лотария. И когато обществото бъде превърнато в лотария, солидарността започва да изглежда нелогична. Всеки тегли своя номер. Всеки се надява да не е следващият.

Точно тук капитализмът на нашето време удря най-дълбоко. Той не просто експлоатира труда. Той изяжда бъдещето. Изяжда възможността хората да си представят живота си след пет, десет, двайсет години. А без тази способност всяка политика се свежда до управление на настоящия страх.

И когато Левицата говори за справедливост, за равенство, за социални права, тя все по-често среща празни погледи. Не защото хората са станали „десни“. А защото са станали уморени. Защото са били научени да не вярват, че системата може да бъде променена. Само адаптирана.

А адаптацията има граница. Тялото има граница. Психиката има граница. Обществото има граница. И когато тази граница бъде премината, настъпва моментът, който капитализмът не може да управлява с договори и кредити – моментът на социалното пречупване.

Този момент не идва с лозунги. Той идва с тишина. С отдръпване. С отказ. С гняв без думи. С усещането, че правилата вече не работят. Че обещанията са изчерпани. Че „още малко“ вече не е възможно.

И тогава въпросът вече не е икономически. Той става политически до крайност. Кой носи отговорност? Кой има властта? Кой печели от това безкрайно отлагане на справедливостта? И защо обществото трябва да плаща цената за система, която не му предлага бъдеще?

Има един миг, който всяка система се опитва да отложи до безкрайност. Мигът, в който престава да изглежда естествена. Докато капитализмът успява да се представя като „реалност“, като „логика“, като „начин, по който светът просто работи“, той е стабилен. Но в момента, в който започне да изглежда като избор, като налагане, като власт, нещо се пропуква.

Днешният капитализъм е стигнал точно до тази граница.

Той продължава да функционира, но вече не убеждава. Продължава да произвежда печалба, но все по-трудно произвежда смисъл. Хората може да нямат общ език, може да нямат обща програма, може дори да нямат общ враг, но имат едно общо усещане – че животът им се управлява отвън. Че решенията се вземат някъде другаде. Че демокрацията не решава най-важните въпроси.

Това усещане не е идеологическо. То е телесно. То се появява, когато работиш и пак не стига. Когато спазваш правилата и пак губиш. Когато обещанията се повтарят, но резултатите липсват. И точно тогава започва онова, което системата най-много мрази – съмнението.

Не протестът.

Не лозунгът.

А съмнението.

Съмнението в това, че „така трябва“.

Съмнението в това, че „няма алтернатива“.

Съмнението в това, че жертвите са неизбежни.

Капитализмът може да се справи с гняв. Може да го канализира, да го разсее, да го превърне в шум. Но със съмнението му е по-трудно. Защото съмнението подкопава навика. А навикът е истинската опора на системата.

И тук започва нещо ново и опасно – кризата на легитимността. Не защото хората са прочели повече теории, а защото ежедневният им опит вече не съвпада с официалния разказ. Казват им, че икономиката расте, а животът им се свива. Казват им, че пазарите са спокойни, а те са в постоянна тревога. Казват им, че живеят в най-добрия от всички възможни светове, а усещането за бъдеще изчезва.

Тази пропаст между разказ и реалност не може да бъде запълнена с комуникационни стратегии. Тя е структурна. И колкото повече системата се опитва да я игнорира, толкова по-дълбока става.

Затова виждаме все по-често странни симптоми – апатия, отдръпване, внезапни взривове на недоволство, които не се подчиняват на класическия политически речник. Това не са аномалии. Това са признаци, че обществото търси изход, без още да знае къде е той.

Точно тук се появява последният парадокс на капитализма, в който живеем. Той е по-мощен от всякога – финансово, технологично, организационно. И същевременно е по-крехък в своята легитимност. Той няма голяма идея. Няма обещание. Няма визия за общо бъдеще. И затова непрекъснато повтаря, че бъдещето е опасно, че промяната е риск, че всяка алтернатива е катастрофа.

Системата започва да плаши, когато престане да убеждава.

Този страх не е случаен. Той е признание. Признание, че натрупването на напрежение е стигнало точка, в която повече адаптация не е възможна. Че обществото не може безкрайно да бъде третирано като разход. Че животът не може вечно да се отлага за „по-добри времена“.

И точно тук се отваря големият, неудобен въпрос, който ще трябва да бъде зададен – не теоретично, а политически. Ако този капитализъм вече не може да предложи смисъл, сигурност и бъдеще, каква сила може да го ограничи, да го подчини, да го принуди да служи на обществото, а не обратното?

Този въпрос не е морален.

Той е въпрос на власт.

Когато една система започне да губи легитимност, тя винаги се опитва да представи слабостта си като морално превъзходство. Точно това наблюдаваме днес. Капитализмът, в който живеем, вече не обещава благоденствие. Той обещава „отговорност“. Не обещава развитие, а „устойчивост“. Не обещава справедливост, а „баланс“. И зад всички тези думи стои едно и също послание: не искайте повече, отколкото системата е готова да ви даде.

Това не е икономическа необходимост. Това е политическа капитулация, превърната в добродетел.

В този момент обществото е изправено пред особен тип насилие – тихо, рационално, добре аргументирано. Насилие, което не удря, а убеждава. Не заплашва, а „информира“. Не забранява, а обяснява защо всяко отклонение е опасно. И колкото по-успешно действа този механизъм, толкова по-рядко се налага открита принуда.

Контролът минава през съгласието.

Но това съгласие вече се пропуква. Не шумно. Не революционно. А вътрешно. Хората започват да усещат, че са в система, която няма намерение да ги защитава, но има пълното намерение да ги използва докрай. Започват да усещат, че „правилата“ работят само в една посока. Че жертвите винаги са отдолу, а стабилността – винаги отгоре.

И тук се появява онзи въпрос, който системата най-много се страхува да бъде зададен ясно: кой има властта да променя правилата.

Защото капитализмът, в който живеем, непрекъснато говори за свобода, но старателно избягва въпроса за властта. За свободата да избираш между оферти, но не и за свободата да определяш рамката. За свободата на пазара, но не и за свободата на обществото. За свободата на капитала да се движи, но не и за свободата на хората да живеят без страх.

Точно тук се крие голямата подмяна. Свободата е откъсната от властта. А свобода без власт е риторика, не реалност.

Ако днес Карл Маркс беше жив, той би разпознал това като форма на отчуждение на по-високо ниво – отчуждение не само от труда, а от самото решение за посоката на обществото. Ако Владимир Ленин наблюдаваше този свят, той би казал, че въпросът вече не е дали капитализмът е несправедлив, а дали обществото има инструмент да го ограничи.

И тук анализът стига до неизбежна точка. В свят, в който капиталът е глобален, а пазарът е наднационален, единственият инструмент, който все още може да бъде поставен под обществен контрол, е държавата. Не като абстракция. Не като символ. А като конкретна, организирана, политическа сила.

Без държавата всяка критика остава морална.

Без държавата всяка социална политика е временна.

Без държавата капиталът остава безконтролен.

И затова атаката срещу държавата не е случайна. Тя не е плод на „неефективност“ или „корупция“. Тя е стратегическа. Защото държавата е последното място, където обществото може да се събере като политически субект, а не като сбор от индивиди.

Капитализмът, в който живеем, не се страхува от протести. Той се страхува от власт, организирана срещу него. И затова непрекъснато повтаря, че държавата е проблемът, а пазарът – решението. Че политиката е опасна, а икономиката – неутрална.

Но икономика без политика е просто власт без контрол.

Точката, в която няма връщане

Има момент, в който анализът престава да бъде упражнение по мислене и се превръща в акт на отговорност. Този момент настъпва, когато вече е ясно, че проблемът не е в „грешките на системата“, а в самата ѝ логика. Капитализмът, в който живеем, не се е отклонил от курса си – той го е довел докрай. И точно затова корекциите не работят, реформите се изпаряват, а обещанията звучат все по-празно.

Тук се разпада удобната илюзия, че системата може да бъде „омекотена“, без да бъде ограничена. Че може да бъде „хуманизирана“, без да бъде подчинена. Че е достатъчно да се говори за справедливост, без да се засяга властта, която решава кой плаща цената. Това не е умереност. Това е отказ от борба, маскиран като разум.

Днешният капитализъм управлява чрез несигурност, дисциплинира чрез дълг и обезоръжава чрез идеята, че няма алтернатива. Това не е икономическа необходимост, а политическа стратегия, превърната в „обективна реалност“. И докато обществата приемат тази подмяна, те губят способността си да действат като колективен субект.

Историята е безпощадна към подобни илюзии. Нито една социална придобивка не е била подарена. Всяка е била извоювана – срещу интереси, срещу съпротива, срещу аргументи за „невъзможност“. Когато това се забрави, Левицата се превръща в коментатор, а не в сила.

Точно тук анализът достига до своята граница. Повече обяснения не помагат. Повече думи не решават нищо. Остава въпросът, който не може да бъде заобиколен: кой ще има силата да постави икономиката под обществен контрол – или обществото ще приеме окончателно ролята си на разход в една безлична система.

От този момент нататък изборът вече не е теоретичен. Той е политически.

Или обществото или капиталът

Нека приключим без заобикалки. Капитализмът, в който живеем днес, не е неутрален терен. Той е власт, която се представя като природа. И докато това представяне успява, обществото отстъпва – бавно, тихо, привикнало. Но когато животът започне да се свива до непрекъснато оцеляване, привикването се превръща в гняв.

Тук няма философска дилема. Има ясен избор, маскиран като липса на избор. Или обществото ще върне политиката като инструмент за защита на мнозинството, или капиталът ще продължи да определя границите на живота, труда и бъдещето. Среден път няма. Всичко друго е отлагане на неизбежното.

Левицата няма право повече да се извинява, че иска държава. Няма право да се страхува от думата „контрол“. Няма право да свежда амбицията си до морални жестове в система, която разбира само езика на силата. Защото без държава няма социална политика, а без социална политика демокрацията се превръща в празна процедура.

Този текст не предлага утеха. Той предлага яснота. Яснотата, че капиталът няма да се самосмири. Няма да се самокоригира. Няма да стане човечен от добри намерения. Той ще бъде ограничен само ако срещу него застане организирана обществена воля, превърната в политика, институции и власт.

Историята не наказва онези, които действат. Тя наказва онези, които са разбрали твърде късно. Затова въпросът вече не е „какъв капитализъм живеем“. Въпросът е дали Левицата ще намери смелостта да бъде сила, а не свидетел на разпада.

Ако не го направи, празното място няма да остане празно.

И това е най-опасното предупреждение.