/Поглед.инфо/ Фалирала ли е социалистическа България – и ако да, какво всъщност означава „държавен фалит“?
В този разговор гостът ни – човекът, който лично е участвал в договарянето на първия западен заем за НРБ и е разговарял с Тодор Живков – разбива популярните клишета, разказва как и защо България през 1974 г. е била финансово стабилна и защо заемът е бил политическо, а не икономическо решение.
Оттам разговорът стига до днешна Европа: замразените руски активи, национализацията на „Лукойл“, загубата на евтина енергия, икономическия упадък на ЕС и цената, която малки държави като България ще платят утре.
Разговор без автоцензура. Без удобни истини. Само факти, опит и тежки изводи.
В това издание обсъждаме:
-
Мита за „трите фалита“ на социалистическа България
-
Какво реално означава държавен фалит
-
Първия западен заем за НРБ и защо Живков го приема
-
Защо заемът е бил инструмент за кредитен рейтинг, не за оцеляване
-
Замразените руски активи и правните последици за ЕС
-
Казусът „Лукойл“ – национализация или конфискация
-
Как Европа загуби евтината енергия и икономическата си основа
-
Кой ще плати сметката в бъдеще
Разговорът поставя болезнени въпроси за икономиката, суверенитета и цената на политическите решения.
Разговорът показва рязък контраст между икономическата логика на миналото и политическия авантюризъм на настоящето. Социалистическа България не е била в хроничен фалит, а днешна Европа доброволно влиза в икономическа несъстоятелност, прикрита зад декларации и идеология. Малките държави ще платят най-високата цена.
КЛЮЧОВИ ДУМИ
социалистическа България, държавен фалит, Тодор Живков, западен заем, НРБ икономика, руски активи, Лукойл, национализация, Европа икономика, енергийна криза, ЕС и Русия
