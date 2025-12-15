/Поглед.инфо/ Фалирала ли е социалистическа България – и ако да, какво всъщност означава „държавен фалит“?

В този разговор гостът ни – човекът, който лично е участвал в договарянето на първия западен заем за НРБ и е разговарял с Тодор Живков – разбива популярните клишета, разказва как и защо България през 1974 г. е била финансово стабилна и защо заемът е бил политическо, а не икономическо решение.

Оттам разговорът стига до днешна Европа: замразените руски активи, национализацията на „Лукойл“, загубата на евтина енергия, икономическия упадък на ЕС и цената, която малки държави като България ще платят утре.

Разговор без автоцензура. Без удобни истини. Само факти, опит и тежки изводи.

В това издание обсъждаме:

Мита за „трите фалита“ на социалистическа България

Какво реално означава държавен фалит

Първия западен заем за НРБ и защо Живков го приема

Защо заемът е бил инструмент за кредитен рейтинг, не за оцеляване

Замразените руски активи и правните последици за ЕС

Казусът „Лукойл“ – национализация или конфискация

Как Европа загуби евтината енергия и икономическата си основа

Кой ще плати сметката в бъдеще

Разговорът поставя болезнени въпроси за икономиката, суверенитета и цената на политическите решения.

Разговорът показва рязък контраст между икономическата логика на миналото и политическия авантюризъм на настоящето. Социалистическа България не е била в хроничен фалит, а днешна Европа доброволно влиза в икономическа несъстоятелност, прикрита зад декларации и идеология. Малките държави ще платят най-високата цена.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

социалистическа България, държавен фалит, Тодор Живков, западен заем, НРБ икономика, руски активи, Лукойл, национализация, Европа икономика, енергийна криза, ЕС и Русия

