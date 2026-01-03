/Поглед.инфо/ Едно интервю с Бойко Борисов разкрива не толкова думите му, колкото средата, в която те звучат без съпротива. Анализ за политиката без време, без отговорност и без неудобни въпроси – и за това как отсъствието на въпроса се превръща в най-силната форма на легитимация.

Това не е просто интервю. Това е публична сцена, на която Бойко Борисов демонстрира една от най-силните си политически способности – умението да превръща всеки разговор в пространство за самонормализация. Не за защита, не за обяснение, а за връщане в ролята на „естествен фактор“, „разумен център“, „неизбежен участник“.

Разговорът не протича като сблъсък, а като контролирана среда, в която политикът говори свободно, а критичната рамка остава размита. И това не е детайл. Това е същността.

Борисов и техниката на безвремието

В това интервю времето е заличено. Не календарното, а политическото време. Липсва минало с отговорности и бъдеще със стратегии. Всичко е „в момента“, „в тази ситуация“, „при тези условия“.

Тук би било логично да се зададе въпрос от типа:

„Кои решения в миналото доведоха до сегашната ситуация и кой носи отговорност за тях?“

Без такъв въпрос разговорът неусетно легитимира един от основните механизми на Борисовия политически стил – представянето му не като управлявал, а като вечно реагиращ. Не като субект на властта, а като човек, попаднал в поредица от кризи, които просто „се случват“.

Така политиката се превръща в метеорология: има бури, има трусове, но няма виновни.

Когато въпросът липсва, монологът изглежда разумен

Отговорите на Борисов са очаквани, почти шаблонни – но именно затова тук би било важно да се прекъсне комфортният разказ.

Например, при твърдения от рода на „нямаше как иначе“, „така беше възможно“, „това беше най-доброто“, логично следва въпросът:

„Кое точно не беше възможно и кой постави тези ограничения?“

Когато този тип въпрос не се задава, се случва нещо съществено:

разговорът престава да бъде разследващ и се превръща в платформа за ретроспективна оправдателност.

Не се търси логика. Не се търси отговорност. Търси се баланс. А балансът винаги работи в полза на онзи, който вече е бил на власт.

Голямата липса: държавата като система

През целия разговор държавата отсъства като институционално понятие. Има хора, има партии, има „те“, има „онези“, има външен натиск, има геополитика – но няма държава като система от правила, процедури и отчетност.

Тук би било напълно основателно да се попита:

„Какво във Вашия модел на управление гарантира, че решенията не зависят от личности, а от институции?“

Без този въпрос Борисовият език остава в зоната на личните отношения, на договорките, на „кой с кого може“. А това не е държавност – това е управление чрез влияние.

Разбирането като форма на легитимация

Разговорът е изграден в тон на разбиране, на „реализъм“, на умереност. Това създава интелектуален комфорт, но крие сериозен риск:

когато разбирането не е балансирано с натиск, то се превръща в легитимация.

Би било напълно оправдано в ключови моменти да се каже:

„Това обяснение звучи логично, но не отговаря на въпроса за отговорността.“

Без подобно разграничение интервюто започва да „звучи умно“, без да казва нищо решаващо.

Истинската функция на този разговор

Това интервю не е за бъдещето. Не е и за миналото. То е за настоящето на Борисов като политически фактор. За връщането му в ролята на „разумния“, „опитния“, „балансиращия“.

И точно затова отсъствието на неудобните въпроси е толкова важно. Защото те биха прекъснали този процес на нормализация. Биха извадили разговора от зоната на комфорт и биха го превърнали в проверка.

Това интервю е симптом на по-широк проблем: публична среда, в която политикът вече не се страхува от въпроса, а разчита на отсъствието му.

Бойко Борисов не беше притиснат. Той беше оставен да разкаже себе си.

А в българската политика това често е напълно достатъчно, за да изглеждаш „държавнически“.

Истинският въпрос не е какво каза Борисов.

Истинският въпрос е какво не му беше зададено!?